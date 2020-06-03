Україна очікує місію Канади, яка вивчить можливість спрощення візового режиму, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з пані Послом Канади в Україні Ларисою Галадзою обговорили питання лібералізації візового режиму між двома країнами і пані Посол підтвердила готовність сприяти направленню до України відповідної канадської оціночної місії.

"Ми прагнемо створювати дедалі більше можливостей вільного пересування світом для українських громадян. МЗС бере на себе координацію з українського боку процесу підготовки до спрощеного візового режиму з Канадою", - цитує слова Кулеби пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Глава МЗС додав, що очікує вже найближчим часом направлення канадської оціночної місії, яка визначить рівень відповідності України критеріям включення до списку країн, громадяни яких мають право в’їзду у спрощеному порядку на територію Канади. Вона також визначить подальші кроки.

Крім того, сторони обговорили питання двостороннього порядку денного та взаємодії у міжнародних організаціях. Дмитро Кулеба окремо наголосив на важливості нарощування інтенсифікації торгівлі та інвестицій між двома країнами, чому сприятиме розширення дії українсько-канадської Угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада не підтримує запрошення Росії на саміт G7, - Трюдо