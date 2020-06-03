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Новини
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Німеччина виступає проти приєднання Росії до G7

Німеччина виступає проти приєднання Росії до G7

Росія була виключена зі складу Великої сімки через окупацію Криму. Ситуація досі не змінилася, тому підстав для її повернення в клуб немає, зазначають у Німеччині.

Підстав для приєднання Росії до країн-членів Великої сімки (G7) поки немає. Про це заявив в середу, 3 червня, офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Російське керівництво має покласти край цій ситуації", - зазначив він під час пресконференції в Берліні.

Раніше ідею повернути Росію в G7 висунув президент США Дональд Трамп. Він уже обговорив це питання з Володимиром Путіним. Проти повернення РФ виступили прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і Європейський Союз.

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через окупацію Криму РФ виключили з цієї групи, і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія і США.

Читайте: Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель не бачить підстав для повернення Росії в G7

Автор: 

G-7 G7 (1032) Німеччина (7326) росія (64958) Зайберт Штеффен (36)


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Все зашквара боятся.
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03.06.2020 16:27 Відповісти
Забужко:
- Зеленський непридатний на роль президента - у нього ні освіти, ні підготовки. Це не його країна...

Германия выступает против присоединения России к G7 - Цензор.НЕТ 8127

Оксана Стефанівна права на 100% але не доповіла головне:
- ЗЕ ненавидить Україну, українську мову, він плазує та падає ніц перед х***ом і Москвою !
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03.06.2020 16:28 Відповісти
В догоночку, поздравлю всех Украинцев, с выросшим ВВП на 40% и необходимостью строить новые тюрьмы, бо старые переполнены, коррупционерами и коллаборантами

всех мастей.
Германия выступает против присоединения России к G7 - Цензор.НЕТ 5329
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03.06.2020 16:33 Відповісти
Пишеш сценарії для Кварталу? Кумедно!
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03.06.2020 16:42 Відповісти
Уже три страны против высказались,если я не пропустила кого. Канада, Великобритания и Германия.
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03.06.2020 16:44 Відповісти
Жалко, что смертньій колхоз нельзя вьігнать из Германии.
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03.06.2020 18:20 Відповісти
А шо за безкінечне спливання цього гівна? Я щось пропустив? Може пу здохло?
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03.06.2020 17:08 Відповісти
 
 