Німеччина виступає проти приєднання Росії до G7

Росія була виключена зі складу Великої сімки через окупацію Криму. Ситуація досі не змінилася, тому підстав для її повернення в клуб немає, зазначають у Німеччині.

Підстав для приєднання Росії до країн-членів Великої сімки (G7) поки немає. Про це заявив в середу, 3 червня, офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Російське керівництво має покласти край цій ситуації", - зазначив він під час пресконференції в Берліні.

Раніше ідею повернути Росію в G7 висунув президент США Дональд Трамп. Він уже обговорив це питання з Володимиром Путіним. Проти повернення РФ виступили прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і Європейський Союз.

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через окупацію Криму РФ виключили з цієї групи, і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія і США.

Читайте: Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель не бачить підстав для повернення Росії в G7