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Новости
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Германия выступает против присоединения России к G7

Германия выступает против присоединения России к G7

Россия была исключена из состава Большой семерки из-за оккупации Крыма. Ситуация до сих пор не изменилась, поэтому оснований для ее возвращения в клуб нет, отмечают в Германии.

Оснований для присоединения России к странам-членам Большой семерки (G7) пока нет. Об этом заявил в среду, 3 июня, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Российское руководство должно положить конец этой ситуации", - отметил он во время пресс конференции в Берлине.

Ранее идею вернуть Россию в G7 выдвинул президент США Дональд Трамп. Он уже обсудил этот вопрос с Владимиром Путиным. Против возвращения РФ выступили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Европейский Союз.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп решил перенести саммит G7 на осень и хочет пригласить на него Россию

Россия была членом G7 до 2014 года, когда клуб назывался Большой восьмеркой или G8. Из-за оккупации Крыма РФ исключили из этой группы, и больше она не участвовала во встречах этого формата. Сейчас членами G7 являются Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

Автор: 

G7 (833) Германия (6930) россия (95388) Зайберт Штеффен (41)


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Все зашквара боятся.
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03.06.2020 16:27 Ответить
Забужко:
- Зеленський непридатний на роль президента - у нього ні освіти, ні підготовки. Це не його країна...

Германия выступает против присоединения России к G7 - Цензор.НЕТ 8127

Оксана Стефанівна права на 100% але не доповіла головне:
- ЗЕ ненавидить Україну, українську мову, він плазує та падає ніц перед х***ом і Москвою !
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03.06.2020 16:28 Ответить
В догоночку, поздравлю всех Украинцев, с выросшим ВВП на 40% и необходимостью строить новые тюрьмы, бо старые переполнены, коррупционерами и коллаборантами

всех мастей.
Германия выступает против присоединения России к G7 - Цензор.НЕТ 5329
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03.06.2020 16:33 Ответить
Пишеш сценарії для Кварталу? Кумедно!
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03.06.2020 16:42 Ответить
Уже три страны против высказались,если я не пропустила кого. Канада, Великобритания и Германия.
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03.06.2020 16:44 Ответить
Жалко, что смертньій колхоз нельзя вьігнать из Германии.
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03.06.2020 18:20 Ответить
А шо за безкінечне спливання цього гівна? Я щось пропустив? Може пу здохло?
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03.06.2020 17:08 Ответить
 
 