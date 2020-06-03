Германия выступает против присоединения России к G7
Россия была исключена из состава Большой семерки из-за оккупации Крыма. Ситуация до сих пор не изменилась, поэтому оснований для ее возвращения в клуб нет, отмечают в Германии.
Оснований для присоединения России к странам-членам Большой семерки (G7) пока нет. Об этом заявил в среду, 3 июня, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Российское руководство должно положить конец этой ситуации", - отметил он во время пресс конференции в Берлине.
Ранее идею вернуть Россию в G7 выдвинул президент США Дональд Трамп. Он уже обсудил этот вопрос с Владимиром Путиным. Против возвращения РФ выступили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Европейский Союз.
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Россия была членом G7 до 2014 года, когда клуб назывался Большой восьмеркой или G8. Из-за оккупации Крыма РФ исключили из этой группы, и больше она не участвовала во встречах этого формата. Сейчас членами G7 являются Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.
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- Зеленський непридатний на роль президента - у нього ні освіти, ні підготовки. Це не його країна...
Оксана Стефанівна права на 100% але не доповіла головне:
- ЗЕ ненавидить Україну, українську мову, він плазує та падає ніц перед х***ом і Москвою !
всех мастей.