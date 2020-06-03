У Швеції визнали помилкою відмову від жорсткого карантину через COVID-19

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл вперше визнав помилкою запропонований ним підхід у боротьбі з коронавірусом, який передбачає відмову від жорсткого карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Тегнелл зазначив, що від самого початку Швеції вартувало вдатися до масштабних заходів проти поширення вірусу. Зараз, на підставі наявних знань про SARS-CoV-2 і COVID-19, за його словами, було б правильно дотримуватися стратегії інших країн під час пандемії.

Проте він підкреслив, що Швеція однаково "вибрала б щось середнє" між тим, що робила більшість країн Європи, і нинішньою стратегією.

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"Якби ми знову зіткнулися з тією самою хворобою, точно знаючи, що ми знаємо про неї сьогодні, я думаю, ми зупинилися б на чомусь середньому між тим, що зробила Швеція, і тим, що зробила решта світу", - сказав Тенгелл.

Як уточнює радіостанція, загалом у Швеції від коронавірусу померли понад 4 тис. осіб, зараз приріст цього показника становить близько 50 осіб на день.

Нагадаємо, жорстких обмежувальних заходів для нерозповсюдження коронавірусу у Швеції не впроваджували.