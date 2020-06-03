У Швеції визнали помилкою відмову від жорсткого карантину через COVID-19
Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл вперше визнав помилкою запропонований ним підхід у боротьбі з коронавірусом, який передбачає відмову від жорсткого карантину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Тегнелл зазначив, що від самого початку Швеції вартувало вдатися до масштабних заходів проти поширення вірусу. Зараз, на підставі наявних знань про SARS-CoV-2 і COVID-19, за його словами, було б правильно дотримуватися стратегії інших країн під час пандемії.
Проте він підкреслив, що Швеція однаково "вибрала б щось середнє" між тим, що робила більшість країн Європи, і нинішньою стратегією.
"Якби ми знову зіткнулися з тією самою хворобою, точно знаючи, що ми знаємо про неї сьогодні, я думаю, ми зупинилися б на чомусь середньому між тим, що зробила Швеція, і тим, що зробила решта світу", - сказав Тенгелл.
Як уточнює радіостанція, загалом у Швеції від коронавірусу померли понад 4 тис. осіб, зараз приріст цього показника становить близько 50 осіб на день.
Нагадаємо, жорстких обмежувальних заходів для нерозповсюдження коронавірусу у Швеції не впроваджували.
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теж саме що напр Стів Ірвінг - був атакований твариной і загинув
У вас проблеми ?
Грип - це теж вірус. ВІЛ - вірус. І ще багато інших.
Але про їхніх жертв не пишуть, що вони =пагіблі=.
З іншого боку, від будь-якої хвороби людина помирає помимо своєї волі: від раку, туберкульозу, інфаркту, пневмонії і т.д.
Я не знаю, ким треба бути, щоб морозити таку примітивну маячню.
Это кто тебе такую лобуду сказал , что вирус не может быть разным в разных странах ? Сам придумал ? Тогда ясно какой у тебя IQ. Может быть , и очень ! Зависит от принятых мер ,уровня медицины, отношения населения , иммунитета , еды и колличества витаминов получающих вместе с ней , климата и много чего .
Человек проживающий в южных широтах , приезжая более севернее даже осенью , почти всегда проходит неделю - две аклиматизацию , болея простудой с непривычки к климату . А северники приезжая на юг , могут иметь алергию от разнообразной флоры и фауны . Это тебе не мох каждый день нюхать !
Для дибилоида ещё раз ! Даже вирус гриппа мутирует и не может быть абсолютно одинаков в разных странах . Базовые симптомы , да , а как человек переносит - это от иммунитета зависит . А это далеко не грипп . Ты где нибудь видел людей болеющих гриппом летом в жару ? Максимум ангина , после мороженого или пивка холодного . Если думаешь , что у тебя бронебойный иммунитет , испытай судьбу , сходи в больничку на день другой без маски к ковидникам , помоги медикам
И на его примере становится страшно, как ковид поражает людям головной мозг!
Я за ношение масок в общ. местах и соблюдение соц. дистанции!
Это так сложно сделать????
но у нас же 73% зебилов в стране, и выходя на улицу, магазин и транспорт, я каждый раз об этом вспоминаю.
После этого ваши слезы и сопли, "як важко дихати" используя обычную маску вам самому станут просто смешными...А врачи в таких по 12-24 часов работают! Уму не постижимо как! вы их селфи видели после ТЕХ масок?? как у вас еще язык поворачивается ныть про обычную маску...
И для особо одаренных - если маска намокла, меняйте на сухую. Это касается и других предметов гигиены, если вы не в курсе
И еще лично для вас лайфхак: купите памперс или прокладку, и приклейте на маску. Тогда вам удастся сэкономить
не благодарите ! ))
Но такие общ. мероприятия, как футб. матчи, парады, концерты, кино и театры должны быть закрыты.
ЩО ЩЕ ПОЯСНЮВАТИ ?
ПО СТУПОР не до вас.Побажаю ,щоб вас оминув...
Ступор -це Білорусь..
В Кореличской ЦРБ нет свободных мест из-за коронавируса3.06.2020, 16:57 2,360
Работники поликлиники переходят на работу в зараженные зоны больницы.
https://charter97.link/ru/news/2020/6/3/381070/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/3/381070/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/3/381070/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/3/381070/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/3/381070/ https://pluso.ru/
Коронавирус распространяется по Кореличам Гродненской области. Свободных мест в центральной районной больнице уже нет, сообщает Telegram-канал https://t.me/bnkbel/6013 «Баста!» .
«Хочу рассказать о ситуации с коронавирусом в Кореличах, - пишет читатель канала. - Под заражённых людей отводят детское отделение ЦРБ, так как мест в больнице больше нет. Работники поликлиники переходят на работу в заражённые зоны больницы.
Людям с признаками коронавирусом делают экспресс-тесты, которые показывают отрицательный результат, и отправляют лечиться домой ангримаксом. Много заражённых воспитателей в детском саду «Золотой ключик».
В понеділок пішла в аптеку - на вході ніхто нічого не казав. Винервувала мене, правда, психічна одна в черзі на касу: стою від неї за 2 метри, вона в масці, зиркає на мене, крутиться, ховається за маленький стелажик ... Оце вибішує: окремі емоційно нестабільні дивляться на інших і сприймають їх за чумних. Як вам так не комфортно: сидіть вдома і не виходьте, замовляйте онлайн, або приходьте перші чи останні в магазин.
Після аптеки вирішила зайти за продуктами. Там мені сказали, що тепер в них маска обов*язкова, дали цього разу, наступного сказали бути у своїй.
Тому я коли бачу це на вулиці, задоволена, що працюю з дому, бо ніхто мені не створює зайвий і непотрібний стрес своїм страхом.
чиновник в своей писочнице вот и надувает щеки для важности и финонсирования.
1. Вірус новий.
2. Наука не оперує поняттями "здорового глузду".
Статистика каже,що в Україні повинні ще бути містечка і села без Ковід -2019.
омине когось ?
НІ
Буду знати..
Що БІл працює у ВОЗ ))))
нафига та спешка?
https://tsn.ua/svit/golovniy-epidemiologi-shveciyi-viznav-scho-vidmova-vid-karantinu-bula-pomilkoyu-1559388.html
Что и следовало ожидать, решили выпендриться, получили соответствующий результат.
Ладно россия, ей плевать на своих людей, а Швеция основательно затупила.
Шведським законодавством,розрахованим на слабші віруси..
Бо він тоді має написати заяву по звільнення.
Не впевнений на 100 відсотків ,що ти ольгінське чмо,тому щось подібне тобі побажати не можу..
"Власти Молдовы снова усиливают карантинные меры: мы столкнулись с полной безответственностью граждан. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации после снятия ограничений, а в последние дни наметился рост количества случаев заражения коронавирусом, правительство Молдовы вновь введет некоторые ограничения экономической деятельности, заявил премьер-министр республики Ион Кику.
"Мы столкнулись с полной безответственностью граждан и ряда экономических агентов. Многие граждане не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Люди ходят по Центральному рынку Кишинева так, будто пандемии вообще не было, а про вирус никто ничего не слышал. Все ходят покупать чашки и блюдца на Радоницу", - посетовал премьер на заседании правительства в среду, передает https://censor.net/, со ссылкой на https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина.
https://www.youtube.com/watch?v=bI1gBud-GyI
И спорить не о чем. Коронобесия и марадерствао две стороны одной медали.