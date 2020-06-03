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Новини Коронавірус і карантин
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У Швеції визнали помилкою відмову від жорсткого карантину через COVID-19

У Швеції визнали помилкою відмову від жорсткого карантину через COVID-19

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл вперше визнав помилкою запропонований ним підхід у боротьбі з коронавірусом, який передбачає відмову від жорсткого карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Тегнелл зазначив, що від самого початку Швеції вартувало вдатися до масштабних заходів проти поширення вірусу. Зараз, на підставі наявних знань про SARS-CoV-2 і COVID-19, за його словами, було б правильно дотримуватися стратегії інших країн під час пандемії.

Проте він підкреслив, що Швеція однаково "вибрала б щось середнє" між тим, що робила більшість країн Європи, і нинішньою стратегією.

Читайте: Швеція зафіксувала у квітні найвищий за 26 років рівень смертності - 10 458 випадків

"Якби ми знову зіткнулися з тією самою хворобою, точно знаючи, що ми знаємо про неї сьогодні, я думаю, ми зупинилися б на чомусь середньому між тим, що зробила Швеція, і тим, що зробила решта світу", - сказав Тенгелл.

Як уточнює радіостанція, загалом у Швеції від коронавірусу померли понад 4 тис. осіб, зараз приріст цього показника становить близько 50 осіб на день.

Нагадаємо, жорстких обмежувальних заходів для нерозповсюдження коронавірусу у Швеції не впроваджували.

Автор: 

карантин (18172) Швеція (950) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+26
Ну що, хто тут весь час Швецію і Білорусь в приклад ставив?
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03.06.2020 17:30
+17
А сколько воплей было, что белорусы, шведы и голландцы - вот какие молодцы, не останавливали экономику из-за коронавируса, а Украина, Италия, Испания и т.п. - идиоты, потому что убытки очень большие, а переболеть всё равно придётся.

У нас на сегодня 700 трупов, у шведов при населении в 4 раза меньше - 4000 трупов. То есть с экстраполяцией на наши размеры было бы у нас 16000 трупов, а если учесть состояние нашей медицины, то наверное 25-30 тыс., как у итальянцев.

Не люблю Зеленского, но быстрое решение закрыть страну, должен признать, было правильным. И то, если бы все всё соблюдали, то и этих 700 трупов бы не было - было бы меньше.
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03.06.2020 17:44
+10
Так у шведів все ще йде догори, сьогодні 2200 нових хворих, а там і карантин введуть. А всі ці втрати треба рахувати коли епидемія закінчиться.
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03.06.2020 17:40
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так вірус атакує і поцієнти помирають мимо своєї волі - що тут неправильно
теж саме що напр Стів Ірвінг - був атакований твариной і загинув
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03.06.2020 21:53 Відповісти
???
У вас проблеми ?
Грип - це теж вірус. ВІЛ - вірус. І ще багато інших.
Але про їхніх жертв не пишуть, що вони =пагіблі=.
З іншого боку, від будь-якої хвороби людина помирає помимо своєї волі: від раку, туберкульозу, інфаркту, пневмонії і т.д.
Я не знаю, ким треба бути, щоб морозити таку примітивну маячню.
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04.06.2020 00:34 Відповісти
Это кто тебе сказал что испарился в штатах ? Вчера 21 тыс зареженных и 1134 умерло . Просто на первое место в новостях вышли бунты и грабежи из-за какой то черной макаки под наркотой .
Это кто тебе такую лобуду сказал , что вирус не может быть разным в разных странах ? Сам придумал ? Тогда ясно какой у тебя IQ. Может быть , и очень ! Зависит от принятых мер ,уровня медицины, отношения населения , иммунитета , еды и колличества витаминов получающих вместе с ней , климата и много чего .
Человек проживающий в южных широтах , приезжая более севернее даже осенью , почти всегда проходит неделю - две аклиматизацию , болея простудой с непривычки к климату . А северники приезжая на юг , могут иметь алергию от разнообразной флоры и фауны . Это тебе не мох каждый день нюхать !
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03.06.2020 20:40 Відповісти
Ты дибил ! Даже гриппом люди по разному болеют , одни трупаком лежат , а другие с легким насморком , и это в одной стране , в одном городе и даже может быть в одной семье .У каждого человека свой индивидуальный иммунитет и реакция на разные болезни разная .Хотя что можно доказать человеку с IQ ниже нуля ?
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03.06.2020 21:15 Відповісти
Ты идиот ? Или троль на зарплате ?
Для дибилоида ещё раз ! Даже вирус гриппа мутирует и не может быть абсолютно одинаков в разных странах . Базовые симптомы , да , а как человек переносит - это от иммунитета зависит . А это далеко не грипп . Ты где нибудь видел людей болеющих гриппом летом в жару ? Максимум ангина , после мороженого или пивка холодного . Если думаешь , что у тебя бронебойный иммунитет , испытай судьбу , сходи в больничку на день другой без маски к ковидникам , помоги медикам
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03.06.2020 22:53 Відповісти
он пишет что уже переболел.
И на его примере становится страшно, как ковид поражает людям головной мозг!
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04.06.2020 22:07 Відповісти
Вже в котре пишу.Дайте адекватну відповідь,до якої пори всі прихильники карантину готові сидіти в ньому,рік,два,три? Вже майже три місяці він триває.
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03.06.2020 18:01 Відповісти
для упоротых отвечаю: никто не говорит сидеть в карантине годами.
Я за ношение масок в общ. местах и соблюдение соц. дистанции!
Это так сложно сделать????
но у нас же 73% зебилов в стране, и выходя на улицу, магазин и транспорт, я каждый раз об этом вспоминаю.
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03.06.2020 18:17 Відповісти
https://censor.net/user/229262 Жарою 30 градусів.як носити маску? Через неї і так важко дихати і багатьом хто має наприклад проблеми з сердцем,а бо інші хронічні захворювання її довго не можна носити.
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03.06.2020 18:38 Відповісти
маршрутки,магазини, -виключно в масках.. на свіжому повітрі -без потреби. ПРИ ДОТРИМАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ДИСТАНЦІЇ..
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03.06.2020 19:08 Відповісти
https://censor.net/user/31269 В 30 градусну спеку? Вона одразу намокне від поту,а їхати буває доволі довго.
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03.06.2020 19:42 Відповісти
уважаемый, наденьте настоящую ffp3 3М маску, и походите в ней хотя бы пару часов.
После этого ваши слезы и сопли, "як важко дихати" используя обычную маску вам самому станут просто смешными...А врачи в таких по 12-24 часов работают! Уму не постижимо как! вы их селфи видели после ТЕХ масок?? как у вас еще язык поворачивается ныть про обычную маску...
И для особо одаренных - если маска намокла, меняйте на сухую. Это касается и других предметов гигиены, если вы не в курсе
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03.06.2020 21:59 Відповісти
https://censor.net/user/229262 Ну так тут писали,що краще так,ніж померти.Вже зараз не постять такі фото.Вони постились для пропаганди.Кожні 20 -30 хвилин міняти маску? Бо маска в маршрутці за цей час намокне.
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03.06.2020 22:12 Відповісти
лично вы, если с вас все так течет, можете менять хоть 5 минут.
И еще лично для вас лайфхак: купите памперс или прокладку, и приклейте на маску. Тогда вам удастся сэкономить
не благодарите ! ))
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03.06.2020 22:20 Відповісти
https://censor.net/user/229262 А я вам бажаю,ще декілька років ходити в масці і радіти життю.
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03.06.2020 22:22 Відповісти
https://censor.net/user/229262 А скільки потрібно сидіти в карантині?
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03.06.2020 18:39 Відповісти
вообще не считаю, что нужно сидеть в карантине, кроме уязвимых категорий.
Но такие общ. мероприятия, как футб. матчи, парады, концерты, кино и театры должны быть закрыты.
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03.06.2020 21:50 Відповісти
https://censor.net/user/229262 При такому страшному вірусі,все повинно бути закрито.Чому вже зараз ніхто не кричить за окуляри?
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03.06.2020 21:53 Відповісти
вы серьезно сейчас, или прикидываетесь...?
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03.06.2020 22:00 Відповісти
https://censor.net/user/229262 Так серйозно.Я за тотальний карантин,з кулеметними постами.
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03.06.2020 22:13 Відповісти
основываясь на каких научных исследованиях, ты утверждаешь, что нужно носить маски в общественных местах? откуда взялись эти рекомендации? ни ВОЗ, ни МОЗ такого не рекомендуют
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03.06.2020 18:59 Відповісти
вас гугл забанил?
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03.06.2020 21:52 Відповісти
карантин дозволяє системі охорони здоров"я увійти у стан ступору..

ЩО ЩЕ ПОЯСНЮВАТИ ?
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03.06.2020 19:01 Відповісти
https://censor.net/user/31269 Ці мантри я чув.Зараз карантин знімають,а інфікованих багато нових.Вже не буде ступору.
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03.06.2020 19:04 Відповісти
у вас в містечку не було заражених ? так стверджуєте .
ПО СТУПОР не до вас.Побажаю ,щоб вас оминув...

Ступор -це Білорусь..

В Кореличской ЦРБ нет свободных мест из-за коронавируса3.06.2020, 16:57 2,360У Швеції визнали помилкою відмову від жорсткого карантину через COVID-19 - Цензор.НЕТ 2678

Работники поликлиники переходят на работу в зараженные зоны больницы.

https://charter97.link/ru/news/2020/6/3/381070/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/3/381070/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/3/381070/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/3/381070/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/3/381070/ https://pluso.ru/

Коронавирус распространяется по Кореличам Гродненской области. Свободных мест в центральной районной больнице уже нет, сообщает Telegram-канал https://t.me/bnkbel/6013 «Баста!» .
«Хочу рассказать о ситуации с коронавирусом в Кореличах, - пишет читатель канала. - Под заражённых людей отводят детское отделение ЦРБ, так как мест в больнице больше нет. Работники поликлиники переходят на работу в заражённые зоны больницы.
Людям с признаками коронавирусом делают экспресс-тесты, которые показывают отрицательный результат, и отправляют лечиться домой ангримаксом. Много заражённых воспитателей в детском саду «Золотой ключик».
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03.06.2020 19:11 Відповісти
У нас тепер, коли к-ть інфікованих зменшується (у порівнянні 1000 до 600 по Канаді і 600-800 до 290 в Квебеку) окремі надумалися примушувати носити маски в магазинах. Донька мені сказала (то вона щодня слухає прес-конференцію), що то залежить від кожного магазину.
В понеділок пішла в аптеку - на вході ніхто нічого не казав. Винервувала мене, правда, психічна одна в черзі на касу: стою від неї за 2 метри, вона в масці, зиркає на мене, крутиться, ховається за маленький стелажик ... Оце вибішує: окремі емоційно нестабільні дивляться на інших і сприймають їх за чумних. Як вам так не комфортно: сидіть вдома і не виходьте, замовляйте онлайн, або приходьте перші чи останні в магазин.
Після аптеки вирішила зайти за продуктами. Там мені сказали, що тепер в них маска обов*язкова, дали цього разу, наступного сказали бути у своїй.
Тому я коли бачу це на вулиці, задоволена, що працюю з дому, бо ніхто мені не створює зайвий і непотрібний стрес своїм страхом.
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03.06.2020 21:09 Відповісти
Вырвали с контекста мнение одного ученого с консилиума. Вот коронобесы и обсасывают.Он
чиновник в своей писочнице вот и надувает щеки для важности и финонсирования.
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03.06.2020 18:05 Відповісти
Множество людей с громкими титулами говорили в СМИ ( или СМИ говорили за них при их молчании покорном) о катастрофе ковидной. Все отмечают, что аргументы и выводы этих светил полностью противоречат доковидной Науке и абсурдны с точки зрения здравого смысла



1. Вірус новий.
2. Наука не оперує поняттями "здорового глузду".
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03.06.2020 19:00 Відповісти
Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл ?
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03.06.2020 18:58 Відповісти
https://censor.net/user/359826 Я все таки почекаю адекватної відповіді.На Московії хочуть,щоб був карантин до другої половини 21 року.Напевне,що тутешні коментатори,також хочуть цього.
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03.06.2020 18:10 Відповісти
https://censor.net/user/359826 В моєму містечку пустили паніку,що один відомий лікар захворів.Так от він лікувався антибіотиками і тд.Але в нього ніякого вірусу не має і не було.А тести були хибні.Три рази робив їх і нічого.Також пустили були чутку,що в нас тут вже є багато інфікованих,а насправді їх немає.
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03.06.2020 18:43 Відповісти
так..
Статистика каже,що в Україні повинні ще бути містечка і села без Ковід -2019.

омине когось ?
НІ
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03.06.2020 19:06 Відповісти
https://censor.net/user/31269 Ви статистику не можите перевірити самі.А тільки вірите в те,що вам показують.
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03.06.2020 19:43 Відповісти
При чем тут Билл? А ВОЗ тут при чем?

Буду знати..

Що БІл працює у ВОЗ ))))
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03.06.2020 18:56 Відповісти
шо и шведов торкнуло?, а може подумать еще года с два?
нафига та спешка?
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03.06.2020 18:29 Відповісти
не удивлюсь, что швеция в итоге стала просто ширмой для овечек - типа смотрите, как плохо без карантина) очень умный ход затейников коронабесия. Тем более я так понял что шведы тестируют всех умерших на пресутствие короны особо не вникая в причины смерти) по-этому и имеем это шоу) Как видим Беларусь имеет намного меньше смертей.
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03.06.2020 18:40 Відповісти
В Франции средний возраст умерших с ковидом 82 года средняя продолжительность жизни 80
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03.06.2020 18:45 Відповісти
ти диви.. вся ольгінська нечисть,у якої зміна,У темі відмітилась...)))
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03.06.2020 18:57 Відповісти
коли аргументів нуль, починаються байки про крємль від психічно хворих
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03.06.2020 19:02 Відповісти
ще один озвався.. ))
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03.06.2020 19:14 Відповісти
самому днём и ночью сидя за компом другим долбить про коронобесие и призывать игнорировать опасность заражения-это подло.
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03.06.2020 18:58 Відповісти
підло,але типово для ольгінської пи..добратії..
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03.06.2020 19:02 Відповісти
Головний епідеміолог Швеції Адерс Тегнелл вперше визнав помилковим свій запропонований підхід у боротьбі з коронавірусом. Його стратегія полягала у відмові від самоізоляції та призвела до великої кількості смертей. https://tsn.ua/svit/golovniy-epidemiologi-shveciyi-viznav-scho-vidmova-vid-karantinu-bula-pomilkoyu-1559388.html

https://tsn.ua/svit/golovniy-epidemiologi-shveciyi-viznav-scho-vidmova-vid-karantinu-bula-pomilkoyu-1559388.html
Что и следовало ожидать, решили выпендриться, получили соответствующий результат.
Ладно россия, ей плевать на своих людей, а Швеция основательно затупила.
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03.06.2020 19:01 Відповісти
тут трохи інше.. у Тегнела були частково "звязані руки"
Шведським законодавством,розрахованим на слабші віруси..
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03.06.2020 19:03 Відповісти
Мабуть це витівки Грети Тундберг.
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03.06.2020 19:01 Відповісти
Видел я оригинал этой статьи на шведском сервере. Пересказ "с пристрастием". Уж не знаю, как они вынудили его это из себя выдавить. Зато очень понятно, зачем им это было надо.
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03.06.2020 19:11 Відповісти
не може чиновник БЕЗУМОВНО визнати помилку..

Бо він тоді має написати заяву по звільнення.
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03.06.2020 19:17 Відповісти
Фєдька пєтькін..
Не впевнений на 100 відсотків ,що ти ольгінське чмо,тому щось подібне тобі побажати не можу..
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03.06.2020 19:42 Відповісти
ты активно способствуешь установлению здесь кацапских порядков. в частности дурантинных. не заметил?
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03.06.2020 19:53 Відповісти
Чому президент США Трамп ходить без маски? Чому вчора його показували з купою охорони,і ні на кому маски? Чому сьогодні він і все вище військове керівництво було без масок? Якщо він нарцис і ще й мільярдер,то він точно любить своє життя.А ще якщо він агент *****,то він повинен був також одягнути біологічний костюм показово.
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03.06.2020 19:51 Відповісти
https://censor.net/user/359826 Це я сьогодні про це подумав.Навіть не знаю,чого раніше не дійшло до мене.На ці аргументи,вже точно не буде ніяких заперечень.
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03.06.2020 20:03 Відповісти
Молдаване тоже думали что умнее всех. Кто следующие?
"Власти Молдовы снова усиливают карантинные меры: мы столкнулись с полной безответственностью граждан. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации после снятия ограничений, а в последние дни наметился рост количества случаев заражения коронавирусом, правительство Молдовы вновь введет некоторые ограничения экономической деятельности, заявил премьер-министр республики Ион Кику.

"Мы столкнулись с полной безответственностью граждан и ряда экономических агентов. Многие граждане не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Люди ходят по Центральному рынку Кишинева так, будто пандемии вообще не было, а про вирус никто ничего не слышал. Все ходят покупать чашки и блюдца на Радоницу", - посетовал премьер на заседании правительства в среду, передает https://censor.net/, со ссылкой на https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина.
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03.06.2020 19:59 Відповісти
Чому у верховній раді багато хто без масок.Чому вони без окуляр.Бо ж раніше казали,що через слизисту оболонку очей можна так само інфікуватися.А ще на тих депутатах найдешевші маски.Невже в них грошей немає на распіратори,чи може вони не хочуть зберегти максимально ефективно своє здоров'я?
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03.06.2020 20:11 Відповісти
Ось вам відео Павла Дальнобоя.

https://www.youtube.com/watch?v=bI1gBud-GyI
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03.06.2020 20:14 Відповісти
Ну вот зачем перевирать слова? Он не про "жесткий карантин" сказал, а про среднее между шведскими мерами и мерами многих других стран.
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03.06.2020 22:08 Відповісти
Це прямо шах і мат для адептів версії "коронавірус - це фейк". Швеція - була для них чи не єдиною зачіпкою... ехх, і та визнала, що помилялася...
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03.06.2020 22:30 Відповісти
https://censor.net/user/469418 А що Швеція вводить карантин? Це лише сказав один вірусолог,хоч і головний.
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04.06.2020 00:10 Відповісти
Все познается в сравнении. На одной стороне Андерс ни рыба ни мясо с другой гора иследований и фактов . Нами манипулируют на уровне папуасов времен Миклухи-Маклая.
И спорить не о чем. Коронобесия и марадерствао две стороны одной медали.
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04.06.2020 06:30 Відповісти
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