В Швеции признали ошибкой отказ от жесткого карантина из-за COVID-19

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые признал ошибкой предложенный им подход в борьбе с коронавирусом, предполагающий отказ от жесткого карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Тегнелл отметил, что с самого начала Швеции следовало бы принять более масштабные меры против распространения вируса. Сейчас, на основе имеющихся знаний о SARS-CoV-2 и COVID-19, по его словам было правильно следовать стратегии других стран во время пандемии.

Тем не менее он подчеркнул, что Швеция все равно бы "выбрала нечто среднее" между тем, что сделало большинство стран Европы, и нынешней стратегией.

"Если бы мы снова столкнулись с той же болезнью, точно зная, что мы знаем о ней сегодня, я думаю, мы бы остановились на чем-то среднем между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир", - сказал Тенгелл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция зафиксировала в апреле самый высокий за 26 лет уровень смертности - 10 458 случаев

В общей сложности в Швеции от коронавируса скончались более 4 тыс. человек, сейчас прирост этого показателя составляет около 50 человек в день.

Напомним, жестких ограничительных мер для нераспространения коронавируса в Швеции не вводили. О первом официальном случае коронавируса в Швеции сообщили в конце января.

Также читайте: В Швеции от COVID-19 умер гражданин Украины