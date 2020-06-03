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Новости Коронавирус и карантин
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В Швеции признали ошибкой отказ от жесткого карантина из-за COVID-19

В Швеции признали ошибкой отказ от жесткого карантина из-за COVID-19

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые признал ошибкой предложенный им подход в борьбе с коронавирусом, предполагающий отказ от жесткого карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Тегнелл отметил, что с самого начала Швеции следовало бы принять более масштабные меры против распространения вируса. Сейчас, на основе имеющихся знаний о SARS-CoV-2 и COVID-19, по его словам было правильно следовать стратегии других стран во время пандемии.

Тем не менее он подчеркнул, что Швеция все равно бы "выбрала нечто среднее" между тем, что сделало большинство стран Европы, и нынешней стратегией.

"Если бы мы снова столкнулись с той же болезнью, точно зная, что мы знаем о ней сегодня, я думаю, мы бы остановились на чем-то среднем между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир", - сказал Тенгелл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция зафиксировала в апреле самый высокий за 26 лет уровень смертности - 10 458 случаев

В общей сложности в Швеции от коронавируса скончались более 4 тыс. человек, сейчас прирост этого показателя составляет около 50 человек в день.

Напомним, жестких ограничительных мер для нераспространения коронавируса в Швеции не вводили. О первом официальном случае коронавируса в Швеции сообщили в конце января. 

Также читайте: В Швеции от COVID-19 умер гражданин Украины

Автор: 

карантин (16729) Швеция (998) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
Ну що, хто тут весь час Швецію і Білорусь в приклад ставив?
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03.06.2020 17:30
+17
А сколько воплей было, что белорусы, шведы и голландцы - вот какие молодцы, не останавливали экономику из-за коронавируса, а Украина, Италия, Испания и т.п. - идиоты, потому что убытки очень большие, а переболеть всё равно придётся.

У нас на сегодня 700 трупов, у шведов при населении в 4 раза меньше - 4000 трупов. То есть с экстраполяцией на наши размеры было бы у нас 16000 трупов, а если учесть состояние нашей медицины, то наверное 25-30 тыс., как у итальянцев.

Не люблю Зеленского, но быстрое решение закрыть страну, должен признать, было правильным. И то, если бы все всё соблюдали, то и этих 700 трупов бы не было - было бы меньше.
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03.06.2020 17:44
+10
Так у шведів все ще йде догори, сьогодні 2200 нових хворих, а там і карантин введуть. А всі ці втрати треба рахувати коли епидемія закінчиться.
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03.06.2020 17:40
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так вірус атакує і поцієнти помирають мимо своєї волі - що тут неправильно
теж саме що напр Стів Ірвінг - був атакований твариной і загинув
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03.06.2020 21:53 Ответить
???
У вас проблеми ?
Грип - це теж вірус. ВІЛ - вірус. І ще багато інших.
Але про їхніх жертв не пишуть, що вони =пагіблі=.
З іншого боку, від будь-якої хвороби людина помирає помимо своєї волі: від раку, туберкульозу, інфаркту, пневмонії і т.д.
Я не знаю, ким треба бути, щоб морозити таку примітивну маячню.
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04.06.2020 00:34 Ответить
Это кто тебе сказал что испарился в штатах ? Вчера 21 тыс зареженных и 1134 умерло . Просто на первое место в новостях вышли бунты и грабежи из-за какой то черной макаки под наркотой .
Это кто тебе такую лобуду сказал , что вирус не может быть разным в разных странах ? Сам придумал ? Тогда ясно какой у тебя IQ. Может быть , и очень ! Зависит от принятых мер ,уровня медицины, отношения населения , иммунитета , еды и колличества витаминов получающих вместе с ней , климата и много чего .
Человек проживающий в южных широтах , приезжая более севернее даже осенью , почти всегда проходит неделю - две аклиматизацию , болея простудой с непривычки к климату . А северники приезжая на юг , могут иметь алергию от разнообразной флоры и фауны . Это тебе не мох каждый день нюхать !
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03.06.2020 20:40 Ответить
Ты дибил ! Даже гриппом люди по разному болеют , одни трупаком лежат , а другие с легким насморком , и это в одной стране , в одном городе и даже может быть в одной семье .У каждого человека свой индивидуальный иммунитет и реакция на разные болезни разная .Хотя что можно доказать человеку с IQ ниже нуля ?
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03.06.2020 21:15 Ответить
Ты идиот ? Или троль на зарплате ?
Для дибилоида ещё раз ! Даже вирус гриппа мутирует и не может быть абсолютно одинаков в разных странах . Базовые симптомы , да , а как человек переносит - это от иммунитета зависит . А это далеко не грипп . Ты где нибудь видел людей болеющих гриппом летом в жару ? Максимум ангина , после мороженого или пивка холодного . Если думаешь , что у тебя бронебойный иммунитет , испытай судьбу , сходи в больничку на день другой без маски к ковидникам , помоги медикам
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03.06.2020 22:53 Ответить
он пишет что уже переболел.
И на его примере становится страшно, как ковид поражает людям головной мозг!
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04.06.2020 22:07 Ответить
Вже в котре пишу.Дайте адекватну відповідь,до якої пори всі прихильники карантину готові сидіти в ньому,рік,два,три? Вже майже три місяці він триває.
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03.06.2020 18:01 Ответить
для упоротых отвечаю: никто не говорит сидеть в карантине годами.
Я за ношение масок в общ. местах и соблюдение соц. дистанции!
Это так сложно сделать????
но у нас же 73% зебилов в стране, и выходя на улицу, магазин и транспорт, я каждый раз об этом вспоминаю.
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03.06.2020 18:17 Ответить
https://censor.net/user/229262 Жарою 30 градусів.як носити маску? Через неї і так важко дихати і багатьом хто має наприклад проблеми з сердцем,а бо інші хронічні захворювання її довго не можна носити.
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03.06.2020 18:38 Ответить
маршрутки,магазини, -виключно в масках.. на свіжому повітрі -без потреби. ПРИ ДОТРИМАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ДИСТАНЦІЇ..
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03.06.2020 19:08 Ответить
https://censor.net/user/31269 В 30 градусну спеку? Вона одразу намокне від поту,а їхати буває доволі довго.
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03.06.2020 19:42 Ответить
уважаемый, наденьте настоящую ffp3 3М маску, и походите в ней хотя бы пару часов.
После этого ваши слезы и сопли, "як важко дихати" используя обычную маску вам самому станут просто смешными...А врачи в таких по 12-24 часов работают! Уму не постижимо как! вы их селфи видели после ТЕХ масок?? как у вас еще язык поворачивается ныть про обычную маску...
И для особо одаренных - если маска намокла, меняйте на сухую. Это касается и других предметов гигиены, если вы не в курсе
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03.06.2020 21:59 Ответить
https://censor.net/user/229262 Ну так тут писали,що краще так,ніж померти.Вже зараз не постять такі фото.Вони постились для пропаганди.Кожні 20 -30 хвилин міняти маску? Бо маска в маршрутці за цей час намокне.
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03.06.2020 22:12 Ответить
лично вы, если с вас все так течет, можете менять хоть 5 минут.
И еще лично для вас лайфхак: купите памперс или прокладку, и приклейте на маску. Тогда вам удастся сэкономить
не благодарите ! ))
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03.06.2020 22:20 Ответить
https://censor.net/user/229262 А я вам бажаю,ще декілька років ходити в масці і радіти життю.
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03.06.2020 22:22 Ответить
https://censor.net/user/229262 А скільки потрібно сидіти в карантині?
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03.06.2020 18:39 Ответить
вообще не считаю, что нужно сидеть в карантине, кроме уязвимых категорий.
Но такие общ. мероприятия, как футб. матчи, парады, концерты, кино и театры должны быть закрыты.
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03.06.2020 21:50 Ответить
https://censor.net/user/229262 При такому страшному вірусі,все повинно бути закрито.Чому вже зараз ніхто не кричить за окуляри?
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03.06.2020 21:53 Ответить
вы серьезно сейчас, или прикидываетесь...?
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03.06.2020 22:00 Ответить
https://censor.net/user/229262 Так серйозно.Я за тотальний карантин,з кулеметними постами.
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03.06.2020 22:13 Ответить
основываясь на каких научных исследованиях, ты утверждаешь, что нужно носить маски в общественных местах? откуда взялись эти рекомендации? ни ВОЗ, ни МОЗ такого не рекомендуют
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03.06.2020 18:59 Ответить
вас гугл забанил?
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03.06.2020 21:52 Ответить
карантин дозволяє системі охорони здоров"я увійти у стан ступору..

ЩО ЩЕ ПОЯСНЮВАТИ ?
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03.06.2020 19:01 Ответить
https://censor.net/user/31269 Ці мантри я чув.Зараз карантин знімають,а інфікованих багато нових.Вже не буде ступору.
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03.06.2020 19:04 Ответить
у вас в містечку не було заражених ? так стверджуєте .
ПО СТУПОР не до вас.Побажаю ,щоб вас оминув...

Ступор -це Білорусь..

В Кореличской ЦРБ нет свободных мест из-за коронавируса3.06.2020, 16:57 2,360У Швеції визнали помилкою відмову від жорсткого карантину через COVID-19 - Цензор.НЕТ 2678

Работники поликлиники переходят на работу в зараженные зоны больницы.

https://charter97.link/ru/news/2020/6/3/381070/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/3/381070/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/3/381070/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/3/381070/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/3/381070/ https://pluso.ru/

Коронавирус распространяется по Кореличам Гродненской области. Свободных мест в центральной районной больнице уже нет, сообщает Telegram-канал https://t.me/bnkbel/6013 «Баста!» .
«Хочу рассказать о ситуации с коронавирусом в Кореличах, - пишет читатель канала. - Под заражённых людей отводят детское отделение ЦРБ, так как мест в больнице больше нет. Работники поликлиники переходят на работу в заражённые зоны больницы.
Людям с признаками коронавирусом делают экспресс-тесты, которые показывают отрицательный результат, и отправляют лечиться домой ангримаксом. Много заражённых воспитателей в детском саду «Золотой ключик».
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03.06.2020 19:11 Ответить
У нас тепер, коли к-ть інфікованих зменшується (у порівнянні 1000 до 600 по Канаді і 600-800 до 290 в Квебеку) окремі надумалися примушувати носити маски в магазинах. Донька мені сказала (то вона щодня слухає прес-конференцію), що то залежить від кожного магазину.
В понеділок пішла в аптеку - на вході ніхто нічого не казав. Винервувала мене, правда, психічна одна в черзі на касу: стою від неї за 2 метри, вона в масці, зиркає на мене, крутиться, ховається за маленький стелажик ... Оце вибішує: окремі емоційно нестабільні дивляться на інших і сприймають їх за чумних. Як вам так не комфортно: сидіть вдома і не виходьте, замовляйте онлайн, або приходьте перші чи останні в магазин.
Після аптеки вирішила зайти за продуктами. Там мені сказали, що тепер в них маска обов*язкова, дали цього разу, наступного сказали бути у своїй.
Тому я коли бачу це на вулиці, задоволена, що працюю з дому, бо ніхто мені не створює зайвий і непотрібний стрес своїм страхом.
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03.06.2020 21:09 Ответить
Вырвали с контекста мнение одного ученого с консилиума. Вот коронобесы и обсасывают.Он
чиновник в своей писочнице вот и надувает щеки для важности и финонсирования.
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03.06.2020 18:05 Ответить
Множество людей с громкими титулами говорили в СМИ ( или СМИ говорили за них при их молчании покорном) о катастрофе ковидной. Все отмечают, что аргументы и выводы этих светил полностью противоречат доковидной Науке и абсурдны с точки зрения здравого смысла



1. Вірус новий.
2. Наука не оперує поняттями "здорового глузду".
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03.06.2020 19:00 Ответить
Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл ?
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03.06.2020 18:58 Ответить
https://censor.net/user/359826 Я все таки почекаю адекватної відповіді.На Московії хочуть,щоб був карантин до другої половини 21 року.Напевне,що тутешні коментатори,також хочуть цього.
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03.06.2020 18:10 Ответить
https://censor.net/user/359826 В моєму містечку пустили паніку,що один відомий лікар захворів.Так от він лікувався антибіотиками і тд.Але в нього ніякого вірусу не має і не було.А тести були хибні.Три рази робив їх і нічого.Також пустили були чутку,що в нас тут вже є багато інфікованих,а насправді їх немає.
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03.06.2020 18:43 Ответить
так..
Статистика каже,що в Україні повинні ще бути містечка і села без Ковід -2019.

омине когось ?
НІ
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03.06.2020 19:06 Ответить
https://censor.net/user/31269 Ви статистику не можите перевірити самі.А тільки вірите в те,що вам показують.
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03.06.2020 19:43 Ответить
При чем тут Билл? А ВОЗ тут при чем?

Буду знати..

Що БІл працює у ВОЗ ))))
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03.06.2020 18:56 Ответить
шо и шведов торкнуло?, а може подумать еще года с два?
нафига та спешка?
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03.06.2020 18:29 Ответить
не удивлюсь, что швеция в итоге стала просто ширмой для овечек - типа смотрите, как плохо без карантина) очень умный ход затейников коронабесия. Тем более я так понял что шведы тестируют всех умерших на пресутствие короны особо не вникая в причины смерти) по-этому и имеем это шоу) Как видим Беларусь имеет намного меньше смертей.
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03.06.2020 18:40 Ответить
В Франции средний возраст умерших с ковидом 82 года средняя продолжительность жизни 80
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03.06.2020 18:45 Ответить
ти диви.. вся ольгінська нечисть,у якої зміна,У темі відмітилась...)))
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03.06.2020 18:57 Ответить
коли аргументів нуль, починаються байки про крємль від психічно хворих
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03.06.2020 19:02 Ответить
ще один озвався.. ))
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03.06.2020 19:14 Ответить
самому днём и ночью сидя за компом другим долбить про коронобесие и призывать игнорировать опасность заражения-это подло.
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03.06.2020 18:58 Ответить
підло,але типово для ольгінської пи..добратії..
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03.06.2020 19:02 Ответить
Головний епідеміолог Швеції Адерс Тегнелл вперше визнав помилковим свій запропонований підхід у боротьбі з коронавірусом. Його стратегія полягала у відмові від самоізоляції та призвела до великої кількості смертей. https://tsn.ua/svit/golovniy-epidemiologi-shveciyi-viznav-scho-vidmova-vid-karantinu-bula-pomilkoyu-1559388.html

https://tsn.ua/svit/golovniy-epidemiologi-shveciyi-viznav-scho-vidmova-vid-karantinu-bula-pomilkoyu-1559388.html
Что и следовало ожидать, решили выпендриться, получили соответствующий результат.
Ладно россия, ей плевать на своих людей, а Швеция основательно затупила.
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03.06.2020 19:01 Ответить
тут трохи інше.. у Тегнела були частково "звязані руки"
Шведським законодавством,розрахованим на слабші віруси..
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03.06.2020 19:03 Ответить
Мабуть це витівки Грети Тундберг.
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03.06.2020 19:01 Ответить
Видел я оригинал этой статьи на шведском сервере. Пересказ "с пристрастием". Уж не знаю, как они вынудили его это из себя выдавить. Зато очень понятно, зачем им это было надо.
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03.06.2020 19:11 Ответить
не може чиновник БЕЗУМОВНО визнати помилку..

Бо він тоді має написати заяву по звільнення.
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03.06.2020 19:17 Ответить
Фєдька пєтькін..
Не впевнений на 100 відсотків ,що ти ольгінське чмо,тому щось подібне тобі побажати не можу..
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03.06.2020 19:42 Ответить
ты активно способствуешь установлению здесь кацапских порядков. в частности дурантинных. не заметил?
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03.06.2020 19:53 Ответить
Чому президент США Трамп ходить без маски? Чому вчора його показували з купою охорони,і ні на кому маски? Чому сьогодні він і все вище військове керівництво було без масок? Якщо він нарцис і ще й мільярдер,то він точно любить своє життя.А ще якщо він агент *****,то він повинен був також одягнути біологічний костюм показово.
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03.06.2020 19:51 Ответить
https://censor.net/user/359826 Це я сьогодні про це подумав.Навіть не знаю,чого раніше не дійшло до мене.На ці аргументи,вже точно не буде ніяких заперечень.
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03.06.2020 20:03 Ответить
Молдаване тоже думали что умнее всех. Кто следующие?
"Власти Молдовы снова усиливают карантинные меры: мы столкнулись с полной безответственностью граждан. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации после снятия ограничений, а в последние дни наметился рост количества случаев заражения коронавирусом, правительство Молдовы вновь введет некоторые ограничения экономической деятельности, заявил премьер-министр республики Ион Кику.

"Мы столкнулись с полной безответственностью граждан и ряда экономических агентов. Многие граждане не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Люди ходят по Центральному рынку Кишинева так, будто пандемии вообще не было, а про вирус никто ничего не слышал. Все ходят покупать чашки и блюдца на Радоницу", - посетовал премьер на заседании правительства в среду, передает https://censor.net/, со ссылкой на https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина.
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03.06.2020 19:59 Ответить
Чому у верховній раді багато хто без масок.Чому вони без окуляр.Бо ж раніше казали,що через слизисту оболонку очей можна так само інфікуватися.А ще на тих депутатах найдешевші маски.Невже в них грошей немає на распіратори,чи може вони не хочуть зберегти максимально ефективно своє здоров'я?
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03.06.2020 20:11 Ответить
Ось вам відео Павла Дальнобоя.

https://www.youtube.com/watch?v=bI1gBud-GyI
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03.06.2020 20:14 Ответить
Ну вот зачем перевирать слова? Он не про "жесткий карантин" сказал, а про среднее между шведскими мерами и мерами многих других стран.
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03.06.2020 22:08 Ответить
Це прямо шах і мат для адептів версії "коронавірус - це фейк". Швеція - була для них чи не єдиною зачіпкою... ехх, і та визнала, що помилялася...
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03.06.2020 22:30 Ответить
https://censor.net/user/469418 А що Швеція вводить карантин? Це лише сказав один вірусолог,хоч і головний.
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04.06.2020 00:10 Ответить
Все познается в сравнении. На одной стороне Андерс ни рыба ни мясо с другой гора иследований и фактов . Нами манипулируют на уровне папуасов времен Миклухи-Маклая.
И спорить не о чем. Коронобесия и марадерствао две стороны одной медали.
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04.06.2020 06:30 Ответить
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