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У Києві скасували державну підсумкову атестацію для випускників шкіл. ДОКУМЕНТ

У Києві скасували державну підсумкову атестацію для випускників шкіл. ДОКУМЕНТ

Учнів шкіл Києва, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, звільнили від проходження державної підсумкової атестації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради.

"Наказом Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на виконання протоколу Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2019/2020 навчальному році звільнено від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти", - сказано в повідомленні.

Водночас зазначається, що для вступу в установу вищої освіти проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим.

Раніше повідомлялося, що Департамент освіти столиці на підставі рішення комісії з надзвичайних ситуацій пропонує скасувати цього року ЗНО для випускників, які не планують вступати до вищих навчальних закладів.

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У Києві скасували державну підсумкову атестацію для випускників шкіл 01
У Києві скасували державну підсумкову атестацію для випускників шкіл 02

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вступна кампанія (228) КМДА (2365) освіта (1297) школа (2205) іспити (121) ЗНО (323)


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Да. Ни к чему оно, в Европу ехать с дипломом сантехника в сто раз престижней, да и денежней
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03.06.2020 18:38 Відповісти
 
 