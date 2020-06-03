В Киеве отменили государственную итоговую аттестацию для выпускников школ. ДОКУМЕНТ

Учеников школ Киева, которые завершают получение полного общего среднего образования, освободили от прохождения государственной итоговой аттестации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета.

"Приказом Департамента образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) во исполнение протокола Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) в 2019/2020 учебном году освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации ученики, которые завершают получение полного общего среднего образования", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что для вступления в учреждение высшего образования прохождение внешнего независимого оценивания является обязательным.

Ранее сообщалось, что Департамент образования столицы на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям предлагает отменить в этом году ВНО для выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения.

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