У МЗС Німеччини керівником "робочого штабу Україна" призначили Фрьолі
Посол України в Берліні Андрій Мельник прокоментував призначення Жана Фрьолі очільником "робочого штабу Україна" в міністерстві закордонних справ Німеччини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Мельник зазначив: "Українці щиро вітають Жана Фрьолі з призначенням на надзвичайно важливу для України посаду - Керівника Робочого штабу "Україна" МЗС Німеччини!
Бажаємо успіхів у подальшому зміцненні українсько-німецького партнерства, яке щодня набуває рис стратегічного.
Розраховуємо на тісну і довірчу взаємодію".
Глава МЗС Німеччини Міхаель Зайберт сьогодні в твіттері привітав Жана Фрьолі з призначенням на цю посаду.
Топ коментарі
+4 Дмитрий Шкицкий
показати весь коментар03.06.2020 23:03
+1 Сошедший с ума
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+1 Андрей Лавриненко #413115
показати весь коментар03.06.2020 22:49
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(1169) https://ru.wikipedia.org/wiki/Взятие_Киева_(1169)