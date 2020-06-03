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Новини
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У МЗС Німеччини керівником "робочого штабу Україна" призначили Фрьолі

Посол України в Берліні Андрій Мельник прокоментував призначення Жана Фрьолі очільником "робочого штабу Україна" в міністерстві закордонних справ Німеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Мельник зазначив: "Українці щиро вітають Жана Фрьолі з призначенням на надзвичайно важливу для України посаду - Керівника Робочого штабу "Україна" МЗС Німеччини!

Бажаємо успіхів у подальшому зміцненні українсько-німецького партнерства, яке щодня набуває рис стратегічного.

Розраховуємо на тісну і довірчу взаємодію".

Глава МЗС Німеччини Міхаель Зайберт сьогодні в твіттері привітав Жана Фрьолі з призначенням на цю посаду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол України Мельник жорстко відповів лобістові Кремля Шредеру: "Це зухвале приниження України та українців"

У МЗС Німеччини керівником робочого штабу Україна призначили Фрьолі 01

Автор: 

Німеччина (7326) Зайберт Штеффен (36) Мельник Андрій (233)


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Топ коментарі
+4
На заметку- сфоткался на фоне геогр.карты с украинским Крымом. Начало хорошее!
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03.06.2020 23:03
+1
Дожыли Германия будет спасать "мудрый нарид"
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03.06.2020 22:40
+1
Хорошо хоть не Имперское министерство оккупированных восточных территорий с рейхсляйтером Альфредом Розенбергом.
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03.06.2020 22:49
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Дожыли Германия будет спасать "мудрый нарид"
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03.06.2020 22:40 Відповісти
В МИД Германии главой "рабочего штаба Украина" назначили Фрьоли - Цензор.НЕТ 3763
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03.06.2020 22:47 Відповісти
А до чого тут Клічко з Повєткіним ?
В МИД Германии главой "рабочего штаба Украина" назначили Фрьоли - Цензор.НЕТ 9181
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03.06.2020 23:07 Відповісти
Германія це робить не вперше
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04.06.2020 14:56 Відповісти
Хорошо хоть не Имперское министерство оккупированных восточных территорий с рейхсляйтером Альфредом Розенбергом.
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03.06.2020 22:49 Відповісти
Добрий слідчий.
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03.06.2020 23:01 Відповісти
На заметку- сфоткался на фоне геогр.карты с украинским Крымом. Начало хорошее!
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03.06.2020 23:03 Відповісти
Так, гарні дипломати добре володіють мистецтвом натяку
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04.06.2020 00:16 Відповісти
Своих штабов мало? Какая у немцев ответственность или обязательства перед Украиной? Результат нормандских встреч нулевой уже шесть лет. На что вы надеетесь? Забыли как фрицы помогли во время 2й мировой? История повторяется.
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04.06.2020 01:14 Відповісти
Ти ще згадай монголів і татар что спалили Київ у 1240 році
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04.06.2020 08:11 Відповісти
Київ палили москалі у 1169
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(1169) https://ru.wikipedia.org/wiki/Взятие_Киева_(1169)

У МЗС Німеччини керівником "робочого штабу Україна" призначили Фрьолі - Цензор.НЕТ 523
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04.06.2020 15:01 Відповісти
і взагалі, що тут з тобою сперечатись, йолупе хрюцький, невиліковно хворий на пабєдобєсіє
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04.06.2020 15:05 Відповісти
Ти про що Тимафеев ? З Пабедобесиєм це до кацапів плз , у Європі це вже всі давно проіхали і забули . Ти не зрозумів мій сарказм
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04.06.2020 15:20 Відповісти
дуже нам та московія допомогла, кайдани начепить
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04.06.2020 15:03 Відповісти
 
 