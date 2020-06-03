У МЗС Німеччини керівником "робочого штабу Україна" призначили Фрьолі

Посол України в Берліні Андрій Мельник прокоментував призначення Жана Фрьолі очільником "робочого штабу Україна" в міністерстві закордонних справ Німеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Мельник зазначив: "Українці щиро вітають Жана Фрьолі з призначенням на надзвичайно важливу для України посаду - Керівника Робочого штабу "Україна" МЗС Німеччини!

Бажаємо успіхів у подальшому зміцненні українсько-німецького партнерства, яке щодня набуває рис стратегічного.

Розраховуємо на тісну і довірчу взаємодію".

Глава МЗС Німеччини Міхаель Зайберт сьогодні в твіттері привітав Жана Фрьолі з призначенням на цю посаду.

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