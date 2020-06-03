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В МИД Германии главой "рабочего штаба Украина" назначили Фрьоли

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник прокомментировал назначение Жана Фрьоли главой "рабочего штаба Украина" в министерстве иностранных дел Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Мельник отметил: "Украинцы искренне поздравляют Жана Фрьоли с назначением на чрезвычайно важную для Украины должность - Руководителя Рабочего штаба "Украина" МИД Германии!

Желаем успехов в дальнейшем укреплении украинско-германского партнерства, которое ежедневно приобретает черты стратегического.

Расчитываем на тесное и доверительное взаимодействие".

Глава МИД Германии Михаэль Зайберт сегодня в твиттере поздравил Жана Фрьоли с назначением на эту должность

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Украины Мельник жестко ответил лоббисту Кремля Шредеру: "Это дерзкое унижение Украины и украинцев"

В МИД Германии главой рабочего штаба Украина назначили Фрьоли 01

Автор: 

Германия (6930) Зайберт Штеффен (41) Мельник Андрей (228)


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Топ комментарии
+4
На заметку- сфоткался на фоне геогр.карты с украинским Крымом. Начало хорошее!
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03.06.2020 23:03
+1
Дожыли Германия будет спасать "мудрый нарид"
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03.06.2020 22:40
+1
Хорошо хоть не Имперское министерство оккупированных восточных территорий с рейхсляйтером Альфредом Розенбергом.
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03.06.2020 22:49
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Дожыли Германия будет спасать "мудрый нарид"
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03.06.2020 22:40 Ответить
В МИД Германии главой "рабочего штаба Украина" назначили Фрьоли - Цензор.НЕТ 3763
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03.06.2020 22:47 Ответить
А до чого тут Клічко з Повєткіним ?
В МИД Германии главой "рабочего штаба Украина" назначили Фрьоли - Цензор.НЕТ 9181
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03.06.2020 23:07 Ответить
Германія це робить не вперше
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04.06.2020 14:56 Ответить
Хорошо хоть не Имперское министерство оккупированных восточных территорий с рейхсляйтером Альфредом Розенбергом.
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03.06.2020 22:49 Ответить
Добрий слідчий.
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03.06.2020 23:01 Ответить
На заметку- сфоткался на фоне геогр.карты с украинским Крымом. Начало хорошее!
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03.06.2020 23:03 Ответить
Так, гарні дипломати добре володіють мистецтвом натяку
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04.06.2020 00:16 Ответить
Своих штабов мало? Какая у немцев ответственность или обязательства перед Украиной? Результат нормандских встреч нулевой уже шесть лет. На что вы надеетесь? Забыли как фрицы помогли во время 2й мировой? История повторяется.
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04.06.2020 01:14 Ответить
Ти ще згадай монголів і татар что спалили Київ у 1240 році
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04.06.2020 08:11 Ответить
Київ палили москалі у 1169
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(1169) https://ru.wikipedia.org/wiki/Взятие_Киева_(1169)

У МЗС Німеччини керівником "робочого штабу Україна" призначили Фрьолі - Цензор.НЕТ 523
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04.06.2020 15:01 Ответить
і взагалі, що тут з тобою сперечатись, йолупе хрюцький, невиліковно хворий на пабєдобєсіє
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04.06.2020 15:05 Ответить
Ти про що Тимафеев ? З Пабедобесиєм це до кацапів плз , у Європі це вже всі давно проіхали і забули . Ти не зрозумів мій сарказм
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04.06.2020 15:20 Ответить
дуже нам та московія допомогла, кайдани начепить
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04.06.2020 15:03 Ответить
 
 