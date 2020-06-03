В МИД Германии главой "рабочего штаба Украина" назначили Фрьоли
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник прокомментировал назначение Жана Фрьоли главой "рабочего штаба Украина" в министерстве иностранных дел Германии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Мельник отметил: "Украинцы искренне поздравляют Жана Фрьоли с назначением на чрезвычайно важную для Украины должность - Руководителя Рабочего штаба "Украина" МИД Германии!
Желаем успехов в дальнейшем укреплении украинско-германского партнерства, которое ежедневно приобретает черты стратегического.
Расчитываем на тесное и доверительное взаимодействие".
Глава МИД Германии Михаэль Зайберт сегодня в твиттере поздравил Жана Фрьоли с назначением на эту должность
Топ комментарии
+4 Дмитрий Шкицкий
показать весь комментарий03.06.2020 23:03
+1 Сошедший с ума
показать весь комментарий03.06.2020 22:40
+1 Андрей Лавриненко #413115
показать весь комментарий03.06.2020 22:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(1169) https://ru.wikipedia.org/wiki/Взятие_Киева_(1169)