В МИД Германии главой "рабочего штаба Украина" назначили Фрьоли

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник прокомментировал назначение Жана Фрьоли главой "рабочего штаба Украина" в министерстве иностранных дел Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Мельник отметил: "Украинцы искренне поздравляют Жана Фрьоли с назначением на чрезвычайно важную для Украины должность - Руководителя Рабочего штаба "Украина" МИД Германии!

Желаем успехов в дальнейшем укреплении украинско-германского партнерства, которое ежедневно приобретает черты стратегического.

Расчитываем на тесное и доверительное взаимодействие".

Глава МИД Германии Михаэль Зайберт сегодня в твиттере поздравил Жана Фрьоли с назначением на эту должность

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