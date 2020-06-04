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Рада призначила Ткаченка міністром культури

Рада призначила Ткаченка міністром культури

Верховна Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики України.

За відповідне рішення проголосували 263 народні депутати, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Олександр Ткаченко майже 10 років очолював "1+1 Медіа". З 2019 року - нардеп ВР від "Слуги народу", голова в парламентському комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Також читайте: Рада призначила Стефанишину віцепрем'єркою з євроінтеграції

Також Ткаченко подав заяву про складання депутатського мандата. У підсумку Рада 299 голосами "за" достроково припинила депутатські повноваження Ткаченка.

Автор: 

ВР (14943) Кабмін (14072) Міністерство культури (755) призначення (2275) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+46
Гаплик українській культурі...
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04.06.2020 11:56
+44
Рада призначила Ткаченка міністром культури - Цензор.НЕТ 4131
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04.06.2020 11:58
+36
Колись 1+1 був дуже пристойним каналом - кращим в Україні. Але це було до того,я к його купив Бєня і назначив Ткаченка директором. До цього часу на 1+1 були документальні фільми (в т. ч. і власного виробництва), науково-популярні передачі (Прогулянки з динозаврами і тд), чудова молодіжна денна передача з покійним Пелихом і Костею Грубичем (де шукали Піггі )... А ще "Табу" Миколи Вересня, де розмовляли з цікавими людьми. Навіть артхаусне і авторське кіно показували в програмі "Аргумент кіно"!

За Ткаченка на зміну цьому всьому прийшли квартал, свати і тупі талант-шоу. Був інтелектуальний канал - став канал для тупого люмпену! Тому я дуже побоююся за стан нашої культури тепер!
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04.06.2020 12:07
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Гаплик українській культурі...
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04.06.2020 11:56 Відповісти
те що метрве вмерти вже не може, а ось землю під кіностудією вкрадуть
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04.06.2020 11:57 Відповісти
https://censor.net/user/234052
Рада призначила Ткаченка міністром культури - Цензор.НЕТ 9173
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04.06.2020 12:14 Відповісти
Чергове слабке призначення! Потрібно було призначати Бориса Гуменюка, відомого українського поета, письменника, художника, ветерана АТО та екс керівника УВО ОУН - це була достойна кандидатура у всіх сенсах! А призначили чергового слабкого та слухняного менеджера який ніяк не відноситься до культури, мистецтва, творчості і сам по собі не несе нічого українського в собі! Черговий провал команди Зеленського!
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05.06.2020 01:02 Відповісти
мозок твій мертвий
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04.06.2020 13:30 Відповісти
та який гаплик, вона від разу при призначенні цього чорта піднялася на такий небувалий щабель, що нам її знизу вже й не видно!
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04.06.2020 16:33 Відповісти
Прощай Одесская Киностудия...
Ее сотрудники с ним борятся уже лет 10 минимум.
Теперь все пойдет гораздо быстрее. Обанкротят и построят на месте киностудии высотки. По моему 40% киностудии уже принадлежит Ткаченко. Проблема была в контрольном пакете.
Но сейчас все и решится...
Спасибо вам зебилы 73 процентные. Будете смотреть мосфильм по всем каналам)
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04.06.2020 22:26 Відповісти
До культуры ему дела нет. Его дело - насаждать бескультурье. А ещё огромная угроза для всех ресурсов, критикующих власть.
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04.06.2020 22:48 Відповісти
Сватовство?
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04.06.2020 11:57 Відповісти
Рада призначила Ткаченка міністром культури - Цензор.НЕТ 1075
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04.06.2020 15:53 Відповісти
Рада призначила Ткаченка міністром культури - Цензор.НЕТ 4131
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04.06.2020 11:58 Відповісти
и паровое отопление)
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04.06.2020 11:59 Відповісти
Господи спаси українську культуру. Мову мабуть вже не вдасться. Скоро вийде новий валуєвський (тобто ткаченківський ) указ про заборону української мови. Цікаво тільки за який проміжок часу.
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04.06.2020 11:58 Відповісти
Українська мова - це і є українська культура.
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04.06.2020 12:05 Відповісти
капец культуре....
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04.06.2020 11:59 Відповісти
Рада назначила Ткаченко министром культуры

Культурист, ****. Фото напоминает "умное лицо - ещё не признак ума, господа." А на фото чвувак старается. Задумчивый, весь в глубоких мыслях.
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04.06.2020 11:59 Відповісти
Прачечная?...
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04.06.2020 16:09 Відповісти
Тупо уничтожают все УКРАИНСКИЕ культурные центры!
И да, почему российская министорка культуры вспомнилась...
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04.06.2020 12:00 Відповісти
еще один нюанс - министерство полностью называется "министерство культуры и информационной политики"
Думай... те если осталось чем
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04.06.2020 12:00 Відповісти
Очередной Бенин тампакс занял место у кормушки.

https://www.youtube.com/watch?v=rXlhEbCZksE203753 шестерка Бени
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04.06.2020 12:02 Відповісти
гниды...
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04.06.2020 12:04 Відповісти
все зебаранчики. я по делам. не шалите. вернусь - отшлепаю
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04.06.2020 12:04 Відповісти
По большому счету правительство должно состоять из ОДНОГО МИНИСТЕСТВА: "Доходов и расходов бюджета" и ни чем "командывать" (или определять стратегию и тактику) не должно, а лишь следить за исполнением бюждета страны. А все вопросы решаются на этапе формирования и утверждения бюджета!
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04.06.2020 12:05 Відповісти
Колись 1+1 був дуже пристойним каналом - кращим в Україні. Але це було до того,я к його купив Бєня і назначив Ткаченка директором. До цього часу на 1+1 були документальні фільми (в т. ч. і власного виробництва), науково-популярні передачі (Прогулянки з динозаврами і тд), чудова молодіжна денна передача з покійним Пелихом і Костею Грубичем (де шукали Піггі )... А ще "Табу" Миколи Вересня, де розмовляли з цікавими людьми. Навіть артхаусне і авторське кіно показували в програмі "Аргумент кіно"!

За Ткаченка на зміну цьому всьому прийшли квартал, свати і тупі талант-шоу. Був інтелектуальний канал - став канал для тупого люмпену! Тому я дуже побоююся за стан нашої культури тепер!
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04.06.2020 12:07 Відповісти
Ще Остання барикада і серйозна передача про кіно з показом і обговоренням.
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04.06.2020 13:01 Відповісти
Передача про кіно - це, здається, і є Аргумент кіно...
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04.06.2020 14:15 Відповісти
Да, кино классное всегда показывали. Роднянский вел передачу.
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04.06.2020 19:42 Відповісти
Роднянский же был в акционерах и потом был замечен на московии, как ни странно. сути не меняет, но забавно.
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05.06.2020 01:43 Відповісти
Не знаю... во всем мире такое. Не только у нас. Обыдлячивание населения
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04.06.2020 19:43 Відповісти
У всьому світі є Діскавері, НатГео, Віасат і тд і тп. ВВС постійно знімає великобюджетні документалки про живу природу з масштабними зйомками (передачі Девіда Аттенборо, Блакитна планета, ті ж Прогулянки з динозаврами і тд) чи історичні цикли. У французів круті документалки на історичну тему.
Коротше, на Заході є і шоу для люмпену, і передачі для інтелектуалів. У нас же шоу для люмпену ВИТІСНИЛИ передачі для інтелектуалів)
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04.06.2020 20:35 Відповісти
У меня эти каналы есть
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04.06.2020 21:33 Відповісти
"У меня эти каналы есть" . У многих нет современных спут.тюнеров,в которых ключи авт.обновляются,а прописывать новый ключ,даже раз в неделю-геморрой .....
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05.06.2020 07:43 Відповісти
Не вопрос игорь валерьевич
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04.06.2020 12:07 Відповісти
Г+Г руководит культурой. Что дальше ? Чепушилина сделают заместителем Разумкова ?
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04.06.2020 12:09 Відповісти
Ткаченко назначили министром какой именно культуры ? Еврейской ? Русской ?
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04.06.2020 12:11 Відповісти
Квартальної.
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04.06.2020 12:21 Відповісти
Теперь "Сваты" по всем телеканалам
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04.06.2020 12:14 Відповісти
С культурой будет то же, что и с Одесской киностудией, где ЭТО приложило свою лапу.
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04.06.2020 12:16 Відповісти
Тепер він буде дбати за себе ("І за Україну...", як казала одна його дебілка)…
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04.06.2020 12:17 Відповісти
Судя по козлиной бородке - ну очень культурный человек.....
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04.06.2020 12:18 Відповісти
Залякані бенею очі. Слуга, одним словом, а не міністр.
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04.06.2020 13:33 Відповісти
Вот и этого пристроили!!!
А ведь хотел мэром Киева стать, но не случилось)
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04.06.2020 12:18 Відповісти
Призначення незаконне, як і все зелене шоу з 2019. Стопроцентний конфлікт інтересів, і не мали права ставити на посаду якраз цього "Члена". Міністерство культури судилось з Ткаченком за рейдерський захват "Одеської кіностудії". Там будівлі в апетитному центрі Одеси, і у Ткаченка великі плани на забудову цієї території. Тепер же ж звичайно при новому міністрі Україна поверне майно кіностудії від якогось там Беніного рейдера слуги Ткаченка.
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04.06.2020 12:19 Відповісти
- Альёоооо... Это прачечная?
- УЯЧЕЧНАЯ!!! Пошли НАХ! Это Министерство Культуры!
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04.06.2020 12:22 Відповісти
Теперь будет не "Г+Г", а "ГхГ"
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04.06.2020 12:31 Відповісти
ще один виродок прибарахлиться - онукам вистачить
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04.06.2020 12:33 Відповісти
В рыговский правительственный пузырь всасывают критическое количество токса, где собираются в пузыре их отходы жизнедеятельности и при лопании пузыря (внезапно?) накроет всех и Зеленского как гаранта всего этого договорняка
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04.06.2020 12:45 Відповісти
Триндець культурі. Залишилось призначити замом, чорнороту мосійчук та інше віддане бені українофобне лайно
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04.06.2020 12:50 Відповісти
коротко- ЭТО ПОЗОР. Как и все чего касается сопля.
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04.06.2020 12:50 Відповісти
Якої культури цей міністр малороської чи культури меншин?!!! Отут йому буде пі...ц!
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04.06.2020 13:04 Відповісти
Дятел твои дружки с домбабве так и не создали маларосию,так что заткни рот
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04.06.2020 13:31 Відповісти
зе днище
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04.06.2020 13:29 Відповісти
Ну, що вдасться беніній шістці вбити українску культуру?
Вистоїть, напевно, переселить зелену навалу. Але час буде втрачено
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04.06.2020 13:31 Відповісти
Министерство культуры уже само по себе такой мохнатый динозавр из совковой эры.Ни в одной культурной стране нет такого министерства.Есть только у недоразвитых шматков бывшей империи.
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04.06.2020 13:33 Відповісти
Половину министров нужно убирать, они не нужны и бесполезны как такие, обычный дармоеды за счет налогов.
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04.06.2020 13:37 Відповісти
Киностудия им. А. Доженко - приготовиться!
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04.06.2020 13:58 Відповісти
Бені вже мало впливу на економіку. Жидівський поц хоче не лише вивернути з кишень останні копійки але й вихолостити душу народу і довести аномію до перманентного стану. Ткаченко типовий холуй бені - людина повністю вихолощена і позбавлена національної гідності.
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04.06.2020 14:01 Відповісти
А яка у нього національність
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04.06.2020 20:20 Відповісти
Прізвище українське але скільки у нас таких "українців" після "натуралізації" 20-30 років минулого століття... Пам'ятаєте Кириленко? Так ось він як виявилось внучатий племінник самого Кагановича. Якщо порівняти мордочку Ткаченко з мордочкою Троцького то Ви здувуєтесь майже портретній схожості. Чи то спадковість, чи то вже так ожидовів на службі жидам що навіть риси змінились. Вчора виклали як беня з ним спілкується телефоном. Матом і зверхньо. А воно таке запобігливе, підлабузне, запопадливе... Сором і ганьба...
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04.06.2020 20:45 Відповісти
Министерство культуры и информационной политики. Минстець перименовали в Минткач и отдали ему еще и культуру. В нагрузку.
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04.06.2020 14:08 Відповісти
в Мінпіджид...
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04.06.2020 17:24 Відповісти
на те боже,что не гоже,это такой министр как из промокашки балерина,зелень решил весь не потреб задействовать назло кондуктору,куплю билет,но пойду пешком,но ведь истина и гласит по пану и шляпа,а в кратце:ховайся кто куда может,а я в сберкассу.
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04.06.2020 14:22 Відповісти
Все прогрессивное зе-человечество возлагало надежды на то, что министром станет малыш юзик или на крайняк хотя бы лысый.
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04.06.2020 14:22 Відповісти
Пам пам, пам пам, ваш вечерний квартал. Один олігарх з допомогою одного каналу узурпував владу, комедія(трагі).
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04.06.2020 14:35 Відповісти
От лихо!! Цей злидень таки знайшов де всім українцям нашкодити. На відмін від посади мера Києва, на міністра культури не вибирають. От лихо!!! Мені завжди було цікаво, чи є поміж тих 73 хоч один українець, чи тільки мокша та малороси? Якщо є, то як треба ж було не любити свою батьківщину щоб таке навибирати. Оце вже справжнє лихо!!!
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04.06.2020 14:55 Відповісти
Беня всю культуру и информацию страны поджал под себя.
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04.06.2020 15:02 Відповісти
Шарикова - министром МВД!!
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04.06.2020 15:04 Відповісти
Отрицательный отбор налицо.
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04.06.2020 15:38 Відповісти
Зря Вакарчука не назначили. Пусть лучше министр культуры будет геем, чем пи@аром.
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04.06.2020 15:55 Відповісти
А есть нюансы? Растолкуйте не разбирающимся в теме, будь ласка.
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04.06.2020 16:26 Відповісти
А що тут толкувати, 3.14тарас - на зоні, гей - в парламенті. Обидва - гоміки.
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04.06.2020 16:41 Відповісти
У Вакарчука жена есть. Какой гей??
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04.06.2020 19:45 Відповісти
Це міністр не української культури. Крім стояння в позі і перешкоджання розвитку цієї культури ніхто нічого іншого не побачить в діях цього міністра
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04.06.2020 16:37 Відповісти
Насосал.
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04.06.2020 16:38 Відповісти
Кругооборот иудов возле мозгов гойского стада. Пинчуковского иуда сменили коломойским иудом.
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04.06.2020 17:54 Відповісти
ппць
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04.06.2020 17:56 Відповісти
Рада призначила Ткаченка міністром культури - Цензор.НЕТ 3004
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04.06.2020 18:00 Відповісти
Г + Г тепер культура ?

Крантець країні
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04.06.2020 18:17 Відповісти
Подмена украинской культуры вавилонолиберастическим суррогатом.
Рада призначила Ткаченка міністром культури - Цензор.НЕТ 3227
Рада призначила Ткаченка міністром культури - Цензор.НЕТ 5381

kisuone.blogspot.com/2012/12/William-Pierce-on-jewish-media-control.html
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04.06.2020 18:43 Відповісти
"Верховная Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины." - https://zik.ua/ru/news/2019/10/14/esly_odesskuyu_kynostudyyu_pryvatyzyruyut_to_vsya_ee_zemlya_poydet_pod_1667543 За время, когда частью акций Одесской киностудии владеет структура, возглавляемая Александром Ткаченко, она потеряла свой персонал, фонд фильмов и имущество. В случае приватизации киностудии останется узкая тропинка и помещение, на котором написано «Одесская киностудия» - вся остальная земля пойдет под застройку.
100% от Одесской киностудии останутся одни воспоминания у старшего поколения.
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04.06.2020 19:18 Відповісти
;Уже почти весь Квартал и 1+1 перебрали, от этого гнилого панибратства аж рыгать хочется, кабуд то кроме регионалов 95Кв и 1+1 больше людей нет.
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04.06.2020 19:25 Відповісти
Лысому пока респект не прогнулся, не рванул до корыта.
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05.06.2020 22:32 Відповісти
українофобне лайно
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04.06.2020 19:27 Відповісти
министр культур-мультур лугандона передает привет коллеге )

Рада призначила Ткаченка міністром культури - Цензор.НЕТ 1829
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04.06.2020 19:44 Відповісти
Наверное он там самый культурный - в игре членом на рояле замечен не был.
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04.06.2020 22:33 Відповісти
Мені одному він нагадує Кілю Азірова, тільки в younger версії?

Рада призначила Ткаченка міністром культури - Цензор.НЕТ 2661
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04.06.2020 22:38 Відповісти
Як прийшов, так і піде. Був ніхто, і піде ніким. Багато на нього часу не піде.
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04.06.2020 23:05 Відповісти
Отже, міністр культури - латентний симпатик русского міра і відкритий противник відродження української мови на ТБ. Виробник телевізійного продукту дебілізації населення. Яскравий представник зеленської епохи авторитарного ідіотизму. Ні, не представник - ідеолог.
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04.06.2020 23:16 Відповісти
ну, нарид же за сватов голосовал?
ну вот - будут сваты...
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04.06.2020 23:57 Відповісти
Против А.Ткаченко ГБР завело уголовное дело.Теперь чтобы стать министром культуры надо совершить преступление. Тёмные времена настали.
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05.06.2020 00:03 Відповісти
Вместо Министерства культуры будет Министерство ПРОПАГАНДЫ зеленой гнили!
«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней»
И.Геббельс...
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05.06.2020 00:06 Відповісти
Это не глупость, это насмешка над избирателями. Квартал жжет и 73% продолжают смеяться.
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05.06.2020 00:38 Відповісти
А кого назначать! В стране кадровый голод.Всё про@рали.Новых не вырастили.
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05.06.2020 04:49 Відповісти
та був вже один такий жидо-кацап міністром культури, ТЮТЮНО-ТАБАЧНИК прізвище мав. Мешканців заходу України називав селюками і примітивними, а потім... ВОНИ ЙОГО СКИНУЛИ І НЕ ТІЛЬКИ ЙОГО, А ВСЕ МІНІСТЕРСТВО І РАЗОМ З ОВОЧЕ- ПРЕЗЕРВАДЕНТОМ!!! Прості "селюки" дали просратись величезній мафіозній банді!!! Цього жидо-кацапика така ж доля чекає.... Прості і "недорозвинуті селюки" ЗЕКА вигнали, то і КЛОУНА ЗМОЖУТЬ ВИГНАТИ!!!
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05.06.2020 05:20 Відповісти
Теперь всё будет Г+Г капец культуре ))))
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05.06.2020 07:59 Відповісти
 
 