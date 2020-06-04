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Рада призначила Ткаченка міністром культури
Верховна Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики України.
За відповідне рішення проголосували 263 народні депутати, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Олександр Ткаченко майже 10 років очолював "1+1 Медіа". З 2019 року - нардеп ВР від "Слуги народу", голова в парламентському комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Також Ткаченко подав заяву про складання депутатського мандата. У підсумку Рада 299 голосами "за" достроково припинила депутатські повноваження Ткаченка.
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+46 wake up-UA
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+44 vitaliymkua
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+36 Ned Stark
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Ее сотрудники с ним борятся уже лет 10 минимум.
Теперь все пойдет гораздо быстрее. Обанкротят и построят на месте киностудии высотки. По моему 40% киностудии уже принадлежит Ткаченко. Проблема была в контрольном пакете.
Но сейчас все и решится...
Спасибо вам зебилы 73 процентные. Будете смотреть мосфильм по всем каналам)
Культурист, ****. Фото напоминает "умное лицо - ещё не признак ума, господа." А на фото чвувак старается. Задумчивый, весь в глубоких мыслях.
И да, почему российская министорка культуры вспомнилась...
Думай... те если осталось чем
https://www.youtube.com/watch?v=rXlhEbCZksE203753 шестерка Бени
За Ткаченка на зміну цьому всьому прийшли квартал, свати і тупі талант-шоу. Був інтелектуальний канал - став канал для тупого люмпену! Тому я дуже побоююся за стан нашої культури тепер!
Коротше, на Заході є і шоу для люмпену, і передачі для інтелектуалів. У нас же шоу для люмпену ВИТІСНИЛИ передачі для інтелектуалів)
А ведь хотел мэром Киева стать, но не случилось)
- УЯЧЕЧНАЯ!!! Пошли НАХ! Это Министерство Культуры!
Вистоїть, напевно, переселить зелену навалу. Але час буде втрачено
Крантець країні
kisuone.blogspot.com/2012/12/William-Pierce-on-jewish-media-control.html
100% от Одесской киностудии останутся одни воспоминания у старшего поколения.
ну вот - будут сваты...
«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней»
И.Геббельс...