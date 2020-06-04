Рада призначила Ткаченка міністром культури

Верховна Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики України.

За відповідне рішення проголосували 263 народні депутати, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Олександр Ткаченко майже 10 років очолював "1+1 Медіа". З 2019 року - нардеп ВР від "Слуги народу", голова в парламентському комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.

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Також Ткаченко подав заяву про складання депутатського мандата. У підсумку Рада 299 голосами "за" достроково припинила депутатські повноваження Ткаченка.