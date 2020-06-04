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Рада назначила Ткаченко министром культуры
Верховная Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.
За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Александр Ткаченко почти 10 лет возглавлял "1+1 Медиа". С 2019 года нардеп ВР от "Слуги народа", председатель в парламентском комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Также Ткаченко подал заявление о сложении депутатского мандата. В итоге Рада 299 голосами "за" досрочно прекратила депутатские полномочия Ткаченко.
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Ее сотрудники с ним борятся уже лет 10 минимум.
Теперь все пойдет гораздо быстрее. Обанкротят и построят на месте киностудии высотки. По моему 40% киностудии уже принадлежит Ткаченко. Проблема была в контрольном пакете.
Но сейчас все и решится...
Спасибо вам зебилы 73 процентные. Будете смотреть мосфильм по всем каналам)
Культурист, ****. Фото напоминает "умное лицо - ещё не признак ума, господа." А на фото чвувак старается. Задумчивый, весь в глубоких мыслях.
И да, почему российская министорка культуры вспомнилась...
Думай... те если осталось чем
https://www.youtube.com/watch?v=rXlhEbCZksE203753 шестерка Бени
За Ткаченка на зміну цьому всьому прийшли квартал, свати і тупі талант-шоу. Був інтелектуальний канал - став канал для тупого люмпену! Тому я дуже побоююся за стан нашої культури тепер!
Коротше, на Заході є і шоу для люмпену, і передачі для інтелектуалів. У нас же шоу для люмпену ВИТІСНИЛИ передачі для інтелектуалів)
А ведь хотел мэром Киева стать, но не случилось)
- УЯЧЕЧНАЯ!!! Пошли НАХ! Это Министерство Культуры!
Вистоїть, напевно, переселить зелену навалу. Але час буде втрачено
Крантець країні
kisuone.blogspot.com/2012/12/William-Pierce-on-jewish-media-control.html
100% от Одесской киностудии останутся одни воспоминания у старшего поколения.
ну вот - будут сваты...
«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней»
И.Геббельс...