Рада назначила Ткаченко министром культуры

Верховная Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.

За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Александр Ткаченко почти 10 лет возглавлял "1+1 Медиа". С 2019 года нардеп ВР от "Слуги народа", председатель в парламентском комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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Также Ткаченко подал заявление о сложении депутатского мандата. В итоге Рада 299 голосами "за" досрочно прекратила депутатские полномочия Ткаченко.