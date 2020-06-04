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Рада назначила Ткаченко министром культуры

Рада назначила Ткаченко министром культуры

Верховная Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.

За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Александр Ткаченко почти 10 лет возглавлял "1+1 Медиа". С 2019 года нардеп ВР от "Слуги народа", председатель в парламентском комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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Также Ткаченко подал заявление о сложении депутатского мандата. В итоге Рада 299 голосами "за" досрочно прекратила депутатские полномочия Ткаченко.

Автор: 

ВР (29229) Кабмин (14025) Министерство культуры и информационной политики (772) назначение (2168) Ткаченко Александр (429)


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Топ комментарии
+46
Гаплик українській культурі...
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04.06.2020 11:56
+44
Рада призначила Ткаченка міністром культури - Цензор.НЕТ 4131
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04.06.2020 11:58
+36
Колись 1+1 був дуже пристойним каналом - кращим в Україні. Але це було до того,я к його купив Бєня і назначив Ткаченка директором. До цього часу на 1+1 були документальні фільми (в т. ч. і власного виробництва), науково-популярні передачі (Прогулянки з динозаврами і тд), чудова молодіжна денна передача з покійним Пелихом і Костею Грубичем (де шукали Піггі )... А ще "Табу" Миколи Вересня, де розмовляли з цікавими людьми. Навіть артхаусне і авторське кіно показували в програмі "Аргумент кіно"!

За Ткаченка на зміну цьому всьому прийшли квартал, свати і тупі талант-шоу. Був інтелектуальний канал - став канал для тупого люмпену! Тому я дуже побоююся за стан нашої культури тепер!
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04.06.2020 12:07
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Гаплик українській культурі...
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04.06.2020 11:56 Ответить
те що метрве вмерти вже не може, а ось землю під кіностудією вкрадуть
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04.06.2020 11:57 Ответить
https://censor.net/user/234052
Рада призначила Ткаченка міністром культури - Цензор.НЕТ 9173
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04.06.2020 12:14 Ответить
Чергове слабке призначення! Потрібно було призначати Бориса Гуменюка, відомого українського поета, письменника, художника, ветерана АТО та екс керівника УВО ОУН - це була достойна кандидатура у всіх сенсах! А призначили чергового слабкого та слухняного менеджера який ніяк не відноситься до культури, мистецтва, творчості і сам по собі не несе нічого українського в собі! Черговий провал команди Зеленського!
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05.06.2020 01:02 Ответить
мозок твій мертвий
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04.06.2020 13:30 Ответить
та який гаплик, вона від разу при призначенні цього чорта піднялася на такий небувалий щабель, що нам її знизу вже й не видно!
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04.06.2020 16:33 Ответить
Прощай Одесская Киностудия...
Ее сотрудники с ним борятся уже лет 10 минимум.
Теперь все пойдет гораздо быстрее. Обанкротят и построят на месте киностудии высотки. По моему 40% киностудии уже принадлежит Ткаченко. Проблема была в контрольном пакете.
Но сейчас все и решится...
Спасибо вам зебилы 73 процентные. Будете смотреть мосфильм по всем каналам)
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04.06.2020 22:26 Ответить
До культуры ему дела нет. Его дело - насаждать бескультурье. А ещё огромная угроза для всех ресурсов, критикующих власть.
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04.06.2020 22:48 Ответить
Сватовство?
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04.06.2020 11:57 Ответить
Рада призначила Ткаченка міністром культури - Цензор.НЕТ 1075
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04.06.2020 15:53 Ответить
Рада призначила Ткаченка міністром культури - Цензор.НЕТ 4131
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04.06.2020 11:58 Ответить
и паровое отопление)
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04.06.2020 11:59 Ответить
Господи спаси українську культуру. Мову мабуть вже не вдасться. Скоро вийде новий валуєвський (тобто ткаченківський ) указ про заборону української мови. Цікаво тільки за який проміжок часу.
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04.06.2020 11:58 Ответить
Українська мова - це і є українська культура.
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04.06.2020 12:05 Ответить
капец культуре....
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04.06.2020 11:59 Ответить
Рада назначила Ткаченко министром культуры

Культурист, ****. Фото напоминает "умное лицо - ещё не признак ума, господа." А на фото чвувак старается. Задумчивый, весь в глубоких мыслях.
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04.06.2020 11:59 Ответить
Прачечная?...
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04.06.2020 16:09 Ответить
Тупо уничтожают все УКРАИНСКИЕ культурные центры!
И да, почему российская министорка культуры вспомнилась...
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04.06.2020 12:00 Ответить
еще один нюанс - министерство полностью называется "министерство культуры и информационной политики"
Думай... те если осталось чем
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04.06.2020 12:00 Ответить
Очередной Бенин тампакс занял место у кормушки.

https://www.youtube.com/watch?v=rXlhEbCZksE203753 шестерка Бени
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04.06.2020 12:02 Ответить
гниды...
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04.06.2020 12:04 Ответить
все зебаранчики. я по делам. не шалите. вернусь - отшлепаю
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04.06.2020 12:04 Ответить
По большому счету правительство должно состоять из ОДНОГО МИНИСТЕСТВА: "Доходов и расходов бюджета" и ни чем "командывать" (или определять стратегию и тактику) не должно, а лишь следить за исполнением бюждета страны. А все вопросы решаются на этапе формирования и утверждения бюджета!
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04.06.2020 12:05 Ответить
Колись 1+1 був дуже пристойним каналом - кращим в Україні. Але це було до того,я к його купив Бєня і назначив Ткаченка директором. До цього часу на 1+1 були документальні фільми (в т. ч. і власного виробництва), науково-популярні передачі (Прогулянки з динозаврами і тд), чудова молодіжна денна передача з покійним Пелихом і Костею Грубичем (де шукали Піггі )... А ще "Табу" Миколи Вересня, де розмовляли з цікавими людьми. Навіть артхаусне і авторське кіно показували в програмі "Аргумент кіно"!

За Ткаченка на зміну цьому всьому прийшли квартал, свати і тупі талант-шоу. Був інтелектуальний канал - став канал для тупого люмпену! Тому я дуже побоююся за стан нашої культури тепер!
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04.06.2020 12:07 Ответить
Ще Остання барикада і серйозна передача про кіно з показом і обговоренням.
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04.06.2020 13:01 Ответить
Передача про кіно - це, здається, і є Аргумент кіно...
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04.06.2020 14:15 Ответить
Да, кино классное всегда показывали. Роднянский вел передачу.
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04.06.2020 19:42 Ответить
Роднянский же был в акционерах и потом был замечен на московии, как ни странно. сути не меняет, но забавно.
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05.06.2020 01:43 Ответить
Не знаю... во всем мире такое. Не только у нас. Обыдлячивание населения
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04.06.2020 19:43 Ответить
У всьому світі є Діскавері, НатГео, Віасат і тд і тп. ВВС постійно знімає великобюджетні документалки про живу природу з масштабними зйомками (передачі Девіда Аттенборо, Блакитна планета, ті ж Прогулянки з динозаврами і тд) чи історичні цикли. У французів круті документалки на історичну тему.
Коротше, на Заході є і шоу для люмпену, і передачі для інтелектуалів. У нас же шоу для люмпену ВИТІСНИЛИ передачі для інтелектуалів)
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04.06.2020 20:35 Ответить
У меня эти каналы есть
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04.06.2020 21:33 Ответить
"У меня эти каналы есть" . У многих нет современных спут.тюнеров,в которых ключи авт.обновляются,а прописывать новый ключ,даже раз в неделю-геморрой .....
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05.06.2020 07:43 Ответить
Не вопрос игорь валерьевич
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04.06.2020 12:07 Ответить
Г+Г руководит культурой. Что дальше ? Чепушилина сделают заместителем Разумкова ?
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04.06.2020 12:09 Ответить
Ткаченко назначили министром какой именно культуры ? Еврейской ? Русской ?
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04.06.2020 12:11 Ответить
Квартальної.
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04.06.2020 12:21 Ответить
Теперь "Сваты" по всем телеканалам
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04.06.2020 12:14 Ответить
С культурой будет то же, что и с Одесской киностудией, где ЭТО приложило свою лапу.
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04.06.2020 12:16 Ответить
Тепер він буде дбати за себе ("І за Україну...", як казала одна його дебілка)…
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04.06.2020 12:17 Ответить
Судя по козлиной бородке - ну очень культурный человек.....
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04.06.2020 12:18 Ответить
Залякані бенею очі. Слуга, одним словом, а не міністр.
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04.06.2020 13:33 Ответить
Вот и этого пристроили!!!
А ведь хотел мэром Киева стать, но не случилось)
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04.06.2020 12:18 Ответить
Призначення незаконне, як і все зелене шоу з 2019. Стопроцентний конфлікт інтересів, і не мали права ставити на посаду якраз цього "Члена". Міністерство культури судилось з Ткаченком за рейдерський захват "Одеської кіностудії". Там будівлі в апетитному центрі Одеси, і у Ткаченка великі плани на забудову цієї території. Тепер же ж звичайно при новому міністрі Україна поверне майно кіностудії від якогось там Беніного рейдера слуги Ткаченка.
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04.06.2020 12:19 Ответить
- Альёоооо... Это прачечная?
- УЯЧЕЧНАЯ!!! Пошли НАХ! Это Министерство Культуры!
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04.06.2020 12:22 Ответить
Теперь будет не "Г+Г", а "ГхГ"
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04.06.2020 12:31 Ответить
ще один виродок прибарахлиться - онукам вистачить
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04.06.2020 12:33 Ответить
В рыговский правительственный пузырь всасывают критическое количество токса, где собираются в пузыре их отходы жизнедеятельности и при лопании пузыря (внезапно?) накроет всех и Зеленского как гаранта всего этого договорняка
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04.06.2020 12:45 Ответить
Триндець культурі. Залишилось призначити замом, чорнороту мосійчук та інше віддане бені українофобне лайно
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04.06.2020 12:50 Ответить
коротко- ЭТО ПОЗОР. Как и все чего касается сопля.
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04.06.2020 12:50 Ответить
Якої культури цей міністр малороської чи культури меншин?!!! Отут йому буде пі...ц!
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04.06.2020 13:04 Ответить
Дятел твои дружки с домбабве так и не создали маларосию,так что заткни рот
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04.06.2020 13:31 Ответить
зе днище
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04.06.2020 13:29 Ответить
Ну, що вдасться беніній шістці вбити українску культуру?
Вистоїть, напевно, переселить зелену навалу. Але час буде втрачено
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04.06.2020 13:31 Ответить
Министерство культуры уже само по себе такой мохнатый динозавр из совковой эры.Ни в одной культурной стране нет такого министерства.Есть только у недоразвитых шматков бывшей империи.
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04.06.2020 13:33 Ответить
Половину министров нужно убирать, они не нужны и бесполезны как такие, обычный дармоеды за счет налогов.
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04.06.2020 13:37 Ответить
Киностудия им. А. Доженко - приготовиться!
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04.06.2020 13:58 Ответить
Бені вже мало впливу на економіку. Жидівський поц хоче не лише вивернути з кишень останні копійки але й вихолостити душу народу і довести аномію до перманентного стану. Ткаченко типовий холуй бені - людина повністю вихолощена і позбавлена національної гідності.
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04.06.2020 14:01 Ответить
А яка у нього національність
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04.06.2020 20:20 Ответить
Прізвище українське але скільки у нас таких "українців" після "натуралізації" 20-30 років минулого століття... Пам'ятаєте Кириленко? Так ось він як виявилось внучатий племінник самого Кагановича. Якщо порівняти мордочку Ткаченко з мордочкою Троцького то Ви здувуєтесь майже портретній схожості. Чи то спадковість, чи то вже так ожидовів на службі жидам що навіть риси змінились. Вчора виклали як беня з ним спілкується телефоном. Матом і зверхньо. А воно таке запобігливе, підлабузне, запопадливе... Сором і ганьба...
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04.06.2020 20:45 Ответить
Министерство культуры и информационной политики. Минстець перименовали в Минткач и отдали ему еще и культуру. В нагрузку.
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04.06.2020 14:08 Ответить
в Мінпіджид...
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04.06.2020 17:24 Ответить
на те боже,что не гоже,это такой министр как из промокашки балерина,зелень решил весь не потреб задействовать назло кондуктору,куплю билет,но пойду пешком,но ведь истина и гласит по пану и шляпа,а в кратце:ховайся кто куда может,а я в сберкассу.
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04.06.2020 14:22 Ответить
Все прогрессивное зе-человечество возлагало надежды на то, что министром станет малыш юзик или на крайняк хотя бы лысый.
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04.06.2020 14:22 Ответить
Пам пам, пам пам, ваш вечерний квартал. Один олігарх з допомогою одного каналу узурпував владу, комедія(трагі).
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04.06.2020 14:35 Ответить
От лихо!! Цей злидень таки знайшов де всім українцям нашкодити. На відмін від посади мера Києва, на міністра культури не вибирають. От лихо!!! Мені завжди було цікаво, чи є поміж тих 73 хоч один українець, чи тільки мокша та малороси? Якщо є, то як треба ж було не любити свою батьківщину щоб таке навибирати. Оце вже справжнє лихо!!!
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04.06.2020 14:55 Ответить
Беня всю культуру и информацию страны поджал под себя.
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04.06.2020 15:02 Ответить
Шарикова - министром МВД!!
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04.06.2020 15:04 Ответить
Отрицательный отбор налицо.
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04.06.2020 15:38 Ответить
Зря Вакарчука не назначили. Пусть лучше министр культуры будет геем, чем пи@аром.
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04.06.2020 15:55 Ответить
А есть нюансы? Растолкуйте не разбирающимся в теме, будь ласка.
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04.06.2020 16:26 Ответить
А що тут толкувати, 3.14тарас - на зоні, гей - в парламенті. Обидва - гоміки.
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04.06.2020 16:41 Ответить
У Вакарчука жена есть. Какой гей??
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04.06.2020 19:45 Ответить
Це міністр не української культури. Крім стояння в позі і перешкоджання розвитку цієї культури ніхто нічого іншого не побачить в діях цього міністра
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04.06.2020 16:37 Ответить
Насосал.
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04.06.2020 16:38 Ответить
Кругооборот иудов возле мозгов гойского стада. Пинчуковского иуда сменили коломойским иудом.
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04.06.2020 17:54 Ответить
ппць
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04.06.2020 17:56 Ответить
Рада призначила Ткаченка міністром культури - Цензор.НЕТ 3004
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04.06.2020 18:00 Ответить
Г + Г тепер культура ?

Крантець країні
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04.06.2020 18:17 Ответить
Подмена украинской культуры вавилонолиберастическим суррогатом.
Рада призначила Ткаченка міністром культури - Цензор.НЕТ 3227
Рада призначила Ткаченка міністром культури - Цензор.НЕТ 5381

kisuone.blogspot.com/2012/12/William-Pierce-on-jewish-media-control.html
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04.06.2020 18:43 Ответить
"Верховная Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины." - https://zik.ua/ru/news/2019/10/14/esly_odesskuyu_kynostudyyu_pryvatyzyruyut_to_vsya_ee_zemlya_poydet_pod_1667543 За время, когда частью акций Одесской киностудии владеет структура, возглавляемая Александром Ткаченко, она потеряла свой персонал, фонд фильмов и имущество. В случае приватизации киностудии останется узкая тропинка и помещение, на котором написано «Одесская киностудия» - вся остальная земля пойдет под застройку.
100% от Одесской киностудии останутся одни воспоминания у старшего поколения.
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04.06.2020 19:18 Ответить
;Уже почти весь Квартал и 1+1 перебрали, от этого гнилого панибратства аж рыгать хочется, кабуд то кроме регионалов 95Кв и 1+1 больше людей нет.
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04.06.2020 19:25 Ответить
Лысому пока респект не прогнулся, не рванул до корыта.
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05.06.2020 22:32 Ответить
українофобне лайно
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04.06.2020 19:27 Ответить
министр культур-мультур лугандона передает привет коллеге )

Рада призначила Ткаченка міністром культури - Цензор.НЕТ 1829
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04.06.2020 19:44 Ответить
Наверное он там самый культурный - в игре членом на рояле замечен не был.
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04.06.2020 22:33 Ответить
Мені одному він нагадує Кілю Азірова, тільки в younger версії?

Рада призначила Ткаченка міністром культури - Цензор.НЕТ 2661
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04.06.2020 22:38 Ответить
Як прийшов, так і піде. Був ніхто, і піде ніким. Багато на нього часу не піде.
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04.06.2020 23:05 Ответить
Отже, міністр культури - латентний симпатик русского міра і відкритий противник відродження української мови на ТБ. Виробник телевізійного продукту дебілізації населення. Яскравий представник зеленської епохи авторитарного ідіотизму. Ні, не представник - ідеолог.
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04.06.2020 23:16 Ответить
ну, нарид же за сватов голосовал?
ну вот - будут сваты...
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04.06.2020 23:57 Ответить
Против А.Ткаченко ГБР завело уголовное дело.Теперь чтобы стать министром культуры надо совершить преступление. Тёмные времена настали.
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05.06.2020 00:03 Ответить
Вместо Министерства культуры будет Министерство ПРОПАГАНДЫ зеленой гнили!
«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней»
И.Геббельс...
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05.06.2020 00:06 Ответить
Это не глупость, это насмешка над избирателями. Квартал жжет и 73% продолжают смеяться.
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05.06.2020 00:38 Ответить
А кого назначать! В стране кадровый голод.Всё про@рали.Новых не вырастили.
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05.06.2020 04:49 Ответить
та був вже один такий жидо-кацап міністром культури, ТЮТЮНО-ТАБАЧНИК прізвище мав. Мешканців заходу України називав селюками і примітивними, а потім... ВОНИ ЙОГО СКИНУЛИ І НЕ ТІЛЬКИ ЙОГО, А ВСЕ МІНІСТЕРСТВО І РАЗОМ З ОВОЧЕ- ПРЕЗЕРВАДЕНТОМ!!! Прості "селюки" дали просратись величезній мафіозній банді!!! Цього жидо-кацапика така ж доля чекає.... Прості і "недорозвинуті селюки" ЗЕКА вигнали, то і КЛОУНА ЗМОЖУТЬ ВИГНАТИ!!!
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05.06.2020 05:20 Ответить
Теперь всё будет Г+Г капец культуре ))))
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05.06.2020 07:59 Ответить
 
 