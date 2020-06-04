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Рада призначила Стефанишину віцепрем'єркою з євроінтеграції

Рада призначила Стефанишину віцепрем'єркою з євроінтеграції

Верховна Рада призначила Ольгу Стефанишину на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

За відповідне рішення проголосували 255 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Ольга Віталіївна Стефанишина народилася в 1985 році. З березня по грудень 2017 року працювала директоркою Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну. З грудня 2017 року була гендиректором Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату. З січня 2020-го - радниця в юридичній компанії Ільяшев і партнери. Має 5-й ранг держслужбовця. Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів.

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Автор: 

ВР (14943) Кабмін (14072) призначення (2275) Стефанишина Ольга нардеп (85)


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Топ коментарі
+6
подивився - усвідомив в черговий раз...., із евроінтеграціею усе....
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04.06.2020 11:41
+5
Рада призначила Стефанишину віцепрем'єркою з євроінтеграції - Цензор.НЕТ 741
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04.06.2020 12:13
+3
Ну почему, нормальная, можно было бы и проинтегрироваться разок)
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04.06.2020 11:43
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ну и рожа!
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04.06.2020 11:34 Відповісти
Ну почему, нормальная, можно было бы и проинтегрироваться разок)
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04.06.2020 11:43 Відповісти
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04.06.2020 11:46 Відповісти
Рада призначила Стефанишину віцепрем'єркою з євроінтеграції - Цензор.НЕТ 741
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04.06.2020 12:13 Відповісти
сочувствую. совсем изголодался на дурантине?
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04.06.2020 11:47 Відповісти
Знаешь, когда наступает старость?
Это когда все молодые, кажутся красивыми)
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04.06.2020 11:55 Відповісти
Это не старость, это алкоголизм
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04.06.2020 12:14 Відповісти
К счастью, я не пью, а вот годы, они своё берут конечно)
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04.06.2020 12:27 Відповісти
"Якщо людина не п'є вона або дуже хвора, або велика падлюка" )
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04.06.2020 12:39 Відповісти
Инвалид войны 2-й группы.
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04.06.2020 12:40 Відповісти
Я успел поучаствовать только в ликвидации катастрофі на ЧАЄС.
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04.06.2020 14:19 Відповісти
А я тогда, как раз заканчивал службу в армии и дембелей не брали в Чернобыль.
Повезло, потому, что кого забрали с нашей части, они в течении 2-х лет поумирали.
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04.06.2020 14:24 Відповісти
А инвалидность я уже на Донбассе заработал, после второй контузии.
Да и огнестрельных ран, целых семь.
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04.06.2020 14:25 Відповісти
Это когда согласия боишся больше чем отказа.
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04.06.2020 13:52 Відповісти
Не настолько я и старый)
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04.06.2020 14:00 Відповісти
Я так и понял, если ещё непротив "интегрироваться".
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04.06.2020 14:21 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЕЙ БЫЛО ДОСТАТОЧНО ПРЕЗЕРВАТИВОВ ....
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04.06.2020 13:30 Відповісти
Обличчя доволі симетричне, губи в міру повні, хіба що очі трохи різного розміру. Але це можливо когось ще більше заінтригує.
Тут головне - настільки вона професійний юрист. А саме головне - патріот і розумна. А шарм свій може використати із користю для суспільства. В переговорах із європейськими очільниками. Головне - не пускати її до Глеюватої. Бо та з ревності до молодості Ольги може шкодити Україні (можливо я помиляюся).
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04.06.2020 15:54 Відповісти
подивився - усвідомив в черговий раз...., із евроінтеграціею усе....
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04.06.2020 11:41 Відповісти
"Голос" скурвився.
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04.06.2020 11:48 Відповісти
Це не та Стефанішина. В голосі Анатоліївна.
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04.06.2020 12:06 Відповісти
Генеральный директор офиса... Я плакал.
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04.06.2020 11:54 Відповісти
це генеральний, а ще простих директорів по напрямках з десяток? оой, де ж наш блюй-жет???
А то нічого, що крайну вже приєднують до ОРДЛО і жодного кроку у Європу не робиться?? А інвестори, які здуру ще десь були, повтікали.
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04.06.2020 14:14 Відповісти
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України , це як ? Буде прем'єр-міністра "обслуговувати" ?
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04.06.2020 12:03 Відповісти
а до этого была " гендиректором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата" -заворот мозгов
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04.06.2020 12:28 Відповісти
симпотная девочка. ... все что можно сказать
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04.06.2020 12:26 Відповісти
Самі призначення, створення контор, замін одних криворуких на інших колаборантів. Видимість бурної діяльності і знищення євроінтеграції
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04.06.2020 12:34 Відповісти
насмоктала довіру виборців...
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04.06.2020 12:42 Відповісти
Рада призначила Стефанишину віцепрем'єркою з євроінтеграції - Цензор.НЕТ 2952
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04.06.2020 13:54 Відповісти
а почему не Ирина Геращенко, очень заслуженный евроинтегратор и соратник Петра Алексеича...что творят эти "слуги"...что творят.
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04.06.2020 13:57 Відповісти
Эта барышня из той же обоймы, что и Ирина Геращенко.
Она работала в команде бывшего вице-премьера по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.
Новые лица уже закончились, никто из 95 квартала там не справится, приходится привлекать порохоботов.
Вот что эти слуги творят.
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04.06.2020 15:07 Відповісти
А Сивый мерин тоже был бы отличным вице примером евро-интегратором, При нём бы так лет за 100 может быть Украина и стала б полноправным членом в братской семье ЕС и НАТО.
Если конечно ещё гораздо раньше Украина как держава не станет гадкой кацапской колонией как этого в угоду кремлю маниакально добиваются продажные ЗЕбилы - капитулянты. ...Ну а гадкую кацапскую колонию бывшую Украинскую державу естественно уже вообще никуда не возьмут, просто и на неё наложат точно такие санкции как и на её метрополию фашистскую ********* паРашу.
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04.06.2020 17:27 Відповісти
євроінтеграція накрилась стєфанішиной.
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04.06.2020 15:02 Відповісти
 
 