Рада призначила Стефанишину віцепрем'єркою з євроінтеграції

Верховна Рада призначила Ольгу Стефанишину на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

За відповідне рішення проголосували 255 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Ольга Віталіївна Стефанишина народилася в 1985 році. З березня по грудень 2017 року працювала директоркою Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну. З грудня 2017 року була гендиректором Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату. З січня 2020-го - радниця в юридичній компанії Ільяшев і партнери. Має 5-й ранг держслужбовця. Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів.

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