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Рада призначила Стефанишину віцепрем'єркою з євроінтеграції
Верховна Рада призначила Ольгу Стефанишину на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
За відповідне рішення проголосували 255 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Ольга Віталіївна Стефанишина народилася в 1985 році. З березня по грудень 2017 року працювала директоркою Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну. З грудня 2017 року була гендиректором Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату. З січня 2020-го - радниця в юридичній компанії Ільяшев і партнери. Має 5-й ранг держслужбовця. Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів.
Топ коментарі
+6 я гражданин Украины
показати весь коментар04.06.2020 11:41
+5 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар04.06.2020 12:13
+3 Эдмонд Саакян
показати весь коментар04.06.2020 11:43
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Это когда все молодые, кажутся красивыми)
Повезло, потому, что кого забрали с нашей части, они в течении 2-х лет поумирали.
Да и огнестрельных ран, целых семь.
Тут головне - настільки вона професійний юрист. А саме головне - патріот і розумна. А шарм свій може використати із користю для суспільства. В переговорах із європейськими очільниками. Головне - не пускати її до Глеюватої. Бо та з ревності до молодості Ольги може шкодити Україні (можливо я помиляюся).
А то нічого, що крайну вже приєднують до ОРДЛО і жодного кроку у Європу не робиться?? А інвестори, які здуру ще десь були, повтікали.
Она работала в команде бывшего вице-премьера по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.
Новые лица уже закончились, никто из 95 квартала там не справится, приходится привлекать порохоботов.
Вот что эти слуги творят.
Если конечно ещё гораздо раньше Украина как держава не станет гадкой кацапской колонией как этого в угоду кремлю маниакально добиваются продажные ЗЕбилы - капитулянты. ...Ну а гадкую кацапскую колонию бывшую Украинскую державу естественно уже вообще никуда не возьмут, просто и на неё наложат точно такие санкции как и на её метрополию фашистскую ********* паРашу.