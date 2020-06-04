Рада назначила Стефанишину вице-премьером по евроинтеграции

Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Ольга Витальевна Стефанишина родилась в 1985 году. Ольга Стефанишина с марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина. С декабря 2017 была гендиректором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата. С января 2020-го – советник в юридической компании Ильяшев и партнеры. Имеет 5-й ранг госслужащего. Награждена Почетной грамотой Кабинета Министров.

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