Рада назначила Стефанишину вице-премьером по евроинтеграции
Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Ольга Витальевна Стефанишина родилась в 1985 году. Ольга Стефанишина с марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина. С декабря 2017 была гендиректором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата. С января 2020-го – советник в юридической компании Ильяшев и партнеры. Имеет 5-й ранг госслужащего. Награждена Почетной грамотой Кабинета Министров.
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Это когда все молодые, кажутся красивыми)
Повезло, потому, что кого забрали с нашей части, они в течении 2-х лет поумирали.
Да и огнестрельных ран, целых семь.
Тут головне - настільки вона професійний юрист. А саме головне - патріот і розумна. А шарм свій може використати із користю для суспільства. В переговорах із європейськими очільниками. Головне - не пускати її до Глеюватої. Бо та з ревності до молодості Ольги може шкодити Україні (можливо я помиляюся).
А то нічого, що крайну вже приєднують до ОРДЛО і жодного кроку у Європу не робиться?? А інвестори, які здуру ще десь були, повтікали.
Она работала в команде бывшего вице-премьера по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.
Новые лица уже закончились, никто из 95 квартала там не справится, приходится привлекать порохоботов.
Вот что эти слуги творят.
Если конечно ещё гораздо раньше Украина как держава не станет гадкой кацапской колонией как этого в угоду кремлю маниакально добиваются продажные ЗЕбилы - капитулянты. ...Ну а гадкую кацапскую колонию бывшую Украинскую державу естественно уже вообще никуда не возьмут, просто и на неё наложат точно такие санкции как и на её метрополию фашистскую ********* паРашу.