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Новости Новый Кабмин
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Рада назначила Стефанишину вице-премьером по евроинтеграции

Рада назначила Стефанишину вице-премьером по евроинтеграции

Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Ольга Витальевна Стефанишина родилась в 1985 году. Ольга Стефанишина с марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина. С декабря 2017 была гендиректором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата. С января 2020-го – советник в юридической компании Ильяшев и партнеры. Имеет 5-й ранг госслужащего. Награждена Почетной грамотой Кабинета Министров. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада спустя три месяца после назначения уволила Пристайко с поста вице-премьера по евроинтеграции

Автор: 

ВР (29229) Кабмин (14025) назначение (2168) Стефанишина Ольга нардеп (79)


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Топ комментарии
+6
подивився - усвідомив в черговий раз...., із евроінтеграціею усе....
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04.06.2020 11:41
+5
Рада призначила Стефанишину віцепрем'єркою з євроінтеграції - Цензор.НЕТ 741
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04.06.2020 12:13
+3
Ну почему, нормальная, можно было бы и проинтегрироваться разок)
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04.06.2020 11:43
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ну и рожа!
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04.06.2020 11:34 Ответить
Ну почему, нормальная, можно было бы и проинтегрироваться разок)
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04.06.2020 11:43 Ответить
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04.06.2020 11:46 Ответить
Рада призначила Стефанишину віцепрем'єркою з євроінтеграції - Цензор.НЕТ 741
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04.06.2020 12:13 Ответить
сочувствую. совсем изголодался на дурантине?
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04.06.2020 11:47 Ответить
Знаешь, когда наступает старость?
Это когда все молодые, кажутся красивыми)
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04.06.2020 11:55 Ответить
Это не старость, это алкоголизм
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04.06.2020 12:14 Ответить
К счастью, я не пью, а вот годы, они своё берут конечно)
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04.06.2020 12:27 Ответить
"Якщо людина не п'є вона або дуже хвора, або велика падлюка" )
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04.06.2020 12:39 Ответить
Инвалид войны 2-й группы.
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04.06.2020 12:40 Ответить
Я успел поучаствовать только в ликвидации катастрофі на ЧАЄС.
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04.06.2020 14:19 Ответить
А я тогда, как раз заканчивал службу в армии и дембелей не брали в Чернобыль.
Повезло, потому, что кого забрали с нашей части, они в течении 2-х лет поумирали.
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04.06.2020 14:24 Ответить
А инвалидность я уже на Донбассе заработал, после второй контузии.
Да и огнестрельных ран, целых семь.
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04.06.2020 14:25 Ответить
Это когда согласия боишся больше чем отказа.
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04.06.2020 13:52 Ответить
Не настолько я и старый)
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04.06.2020 14:00 Ответить
Я так и понял, если ещё непротив "интегрироваться".
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04.06.2020 14:21 Ответить
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЕЙ БЫЛО ДОСТАТОЧНО ПРЕЗЕРВАТИВОВ ....
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04.06.2020 13:30 Ответить
Обличчя доволі симетричне, губи в міру повні, хіба що очі трохи різного розміру. Але це можливо когось ще більше заінтригує.
Тут головне - настільки вона професійний юрист. А саме головне - патріот і розумна. А шарм свій може використати із користю для суспільства. В переговорах із європейськими очільниками. Головне - не пускати її до Глеюватої. Бо та з ревності до молодості Ольги може шкодити Україні (можливо я помиляюся).
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04.06.2020 15:54 Ответить
подивився - усвідомив в черговий раз...., із евроінтеграціею усе....
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04.06.2020 11:41 Ответить
"Голос" скурвився.
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04.06.2020 11:48 Ответить
Це не та Стефанішина. В голосі Анатоліївна.
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04.06.2020 12:06 Ответить
Генеральный директор офиса... Я плакал.
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04.06.2020 11:54 Ответить
це генеральний, а ще простих директорів по напрямках з десяток? оой, де ж наш блюй-жет???
А то нічого, що крайну вже приєднують до ОРДЛО і жодного кроку у Європу не робиться?? А інвестори, які здуру ще десь були, повтікали.
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04.06.2020 14:14 Ответить
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України , це як ? Буде прем'єр-міністра "обслуговувати" ?
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04.06.2020 12:03 Ответить
а до этого была " гендиректором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата" -заворот мозгов
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04.06.2020 12:28 Ответить
симпотная девочка. ... все что можно сказать
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04.06.2020 12:26 Ответить
Самі призначення, створення контор, замін одних криворуких на інших колаборантів. Видимість бурної діяльності і знищення євроінтеграції
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04.06.2020 12:34 Ответить
насмоктала довіру виборців...
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04.06.2020 12:42 Ответить
Рада призначила Стефанишину віцепрем'єркою з євроінтеграції - Цензор.НЕТ 2952
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04.06.2020 13:54 Ответить
а почему не Ирина Геращенко, очень заслуженный евроинтегратор и соратник Петра Алексеича...что творят эти "слуги"...что творят.
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04.06.2020 13:57 Ответить
Эта барышня из той же обоймы, что и Ирина Геращенко.
Она работала в команде бывшего вице-премьера по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.
Новые лица уже закончились, никто из 95 квартала там не справится, приходится привлекать порохоботов.
Вот что эти слуги творят.
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04.06.2020 15:07 Ответить
А Сивый мерин тоже был бы отличным вице примером евро-интегратором, При нём бы так лет за 100 может быть Украина и стала б полноправным членом в братской семье ЕС и НАТО.
Если конечно ещё гораздо раньше Украина как держава не станет гадкой кацапской колонией как этого в угоду кремлю маниакально добиваются продажные ЗЕбилы - капитулянты. ...Ну а гадкую кацапскую колонию бывшую Украинскую державу естественно уже вообще никуда не возьмут, просто и на неё наложат точно такие санкции как и на её метрополию фашистскую ********* паРашу.
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04.06.2020 17:27 Ответить
євроінтеграція накрилась стєфанішиной.
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04.06.2020 15:02 Ответить
 
 