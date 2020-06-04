Лукашенко призначив новим прем'єром Білорусі главу Держкомвійськпрому Головченка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив Романа Головченка, який раніше займав пост голови Державного військово-промислового комітету, новим прем'єр-міністром.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Білорусі.

Лукашенко зазначив, що Роман Головченко має великий досвід роботи на різних посадах, в тому числі на дипломатичній службі, знає, як вести переговори, очолював військово-промисловий комплекс.

"Я його вчора попередив, що у нас Уряд - колективний орган. І він - Голова Уряду. Він спікер цього Уряду. При голосуванні він має той же один голос. У разі рівного голосування, звичайно, перевага у нього. Але, незважаючи на це, він головою відповідає за дисципліну і порядок в Уряді. За кінцевий результат", - підкреслив Лукашенко.

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Президент Білорусі пояснив, чому його вибір припав саме на Романа Головченка: "Тому що у нас начебто в сільському господарстві ми щось зробили, зрозуміли, в якому напрямку рухатися. В середині 90-х їсти нічого було, за талонами ділили продукцію, а сьогодні ми на $ 6 млрд продаємо цієї продукції, забезпечивши себе. У промисловості ми теж знаємо, що робити, але конкуренція шалена з нашими товарами. І в промисловість нам потрібно серйозно вникати і контролювати".

Нагадаємо, вчора Лукашенко відправив у відставку уряд Білорусі.