Лукашенко призначив новим прем'єром Білорусі главу Держкомвійськпрому Головченка
Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив Романа Головченка, який раніше займав пост голови Державного військово-промислового комітету, новим прем'єр-міністром.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Білорусі.
Лукашенко зазначив, що Роман Головченко має великий досвід роботи на різних посадах, в тому числі на дипломатичній службі, знає, як вести переговори, очолював військово-промисловий комплекс.
"Я його вчора попередив, що у нас Уряд - колективний орган. І він - Голова Уряду. Він спікер цього Уряду. При голосуванні він має той же один голос. У разі рівного голосування, звичайно, перевага у нього. Але, незважаючи на це, він головою відповідає за дисципліну і порядок в Уряді. За кінцевий результат", - підкреслив Лукашенко.
Президент Білорусі пояснив, чому його вибір припав саме на Романа Головченка: "Тому що у нас начебто в сільському господарстві ми щось зробили, зрозуміли, в якому напрямку рухатися. В середині 90-х їсти нічого було, за талонами ділили продукцію, а сьогодні ми на $ 6 млрд продаємо цієї продукції, забезпечивши себе. У промисловості ми теж знаємо, що робити, але конкуренція шалена з нашими товарами. І в промисловість нам потрібно серйозно вникати і контролювати".
Нагадаємо, вчора Лукашенко відправив у відставку уряд Білорусі.
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С предвыборным слоганом:
Лукашенко: "Забыли, как Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Ну так мы напомним!"
"Запомните вы и все, кто меня услышит - страну они не получат! И чтобы вы, те, кто еще как-то там шевелятся-шатаются, запомнили это: в этой стране моя жизнь...". /это цитаты/
И не "Бацька", а "Саша3%"
На сегодня «Предвыборная кампания» в Беларуси в стадии сбора подписей на регистрацию кандидатов в президенты. Поддержка у Лукашенко 3%. Вчера в стране были запрещены любые опросы, типа "за кого вы проголосуете, если выборы завтра".
По всей стране задержания, избиения, обыски и фальсификация уголовных дел у тех, кто собирает подриси не за Лукашенко.
почему не сябро картошко..