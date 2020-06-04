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Новини
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Лукашенко призначив новим прем'єром Білорусі главу Держкомвійськпрому Головченка

Лукашенко призначив новим прем'єром Білорусі главу Держкомвійськпрому Головченка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив Романа Головченка, який раніше займав пост голови Державного військово-промислового комітету, новим прем'єр-міністром.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Білорусі.

Лукашенко зазначив, що Роман Головченко має великий досвід роботи на різних посадах, в тому числі на дипломатичній службі, знає, як вести переговори, очолював військово-промисловий комплекс.

"Я його вчора попередив, що у нас Уряд - колективний орган. І він - Голова Уряду. Він спікер цього Уряду. При голосуванні він має той же один голос. У разі рівного голосування, звичайно, перевага у нього. Але, незважаючи на це, він головою відповідає за дисципліну і порядок в Уряді. За кінцевий результат", - підкреслив Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко відправив у відставку уряд Білорусі

Президент Білорусі пояснив, чому його вибір припав саме на Романа Головченка: "Тому що у нас начебто в сільському господарстві ми щось зробили, зрозуміли, в якому напрямку рухатися. В середині 90-х їсти нічого було, за талонами ділили продукцію, а сьогодні ми на $ 6 млрд продаємо цієї продукції, забезпечивши себе. У промисловості ми теж знаємо, що робити, але конкуренція шалена з нашими товарами. І в промисловість нам потрібно серйозно вникати і контролювати".

Нагадаємо, вчора Лукашенко відправив у відставку уряд Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) прем’єр (297)


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Топ коментарі
+3
Якi бацька,хто бацька,гэты поц? Ён сам сабе надау такую мянушку, ён прусак iяму патрэбен тапак.Краты яго родны дом i баланда адзiн раз у тыдзень.
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04.06.2020 18:52
+2
Ще й як ходют...
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04.06.2020 12:57
+2
Чому в них у всіх українські прізвища?
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04.06.2020 13:05
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Сочувствую беларусам . Бездна .
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04.06.2020 12:54 Відповісти
А я сочувуствую украинцам, где на должности в правительстве ставят профнепригодных личностей с нулевым опытом и сомнительным образованием.
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04.06.2020 16:22 Відповісти
Если вы все такие умные, то почему строем не ходите?!
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04.06.2020 12:55 Відповісти
Ще й як ходют...
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04.06.2020 12:57 Відповісти
Бацька рыхтуецца да выбараў.
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04.06.2020 13:01 Відповісти
Якi бацька,хто бацька,гэты поц? Ён сам сабе надау такую мянушку, ён прусак iяму патрэбен тапак.Краты яго родны дом i баланда адзiн раз у тыдзень.
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04.06.2020 18:52 Відповісти
... Бацька рыхтуецца да выбараў....
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С предвыборным слоганом:
Лукашенко: "Забыли, как Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Ну так мы напомним!"
"Запомните вы и все, кто меня услышит - страну они не получат! И чтобы вы, те, кто еще как-то там шевелятся-шатаются, запомнили это: в этой стране моя жизнь...". /это цитаты/
И не "Бацька", а "Саша3%"
На сегодня «Предвыборная кампания» в Беларуси в стадии сбора подписей на регистрацию кандидатов в президенты. Поддержка у Лукашенко 3%. Вчера в стране были запрещены любые опросы, типа "за кого вы проголосуете, если выборы завтра".
По всей стране задержания, избиения, обыски и фальсификация уголовных дел у тех, кто собирает подриси не за Лукашенко.
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04.06.2020 21:07 Відповісти
Каму лука бацька, таму пуйло дзядзька.
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05.06.2020 12:24 Відповісти
Чому в них у всіх українські прізвища?
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04.06.2020 13:05 Відповісти
Про всяк випадок.
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04.06.2020 13:20 Відповісти
шо би таки нет
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04.06.2020 22:37 Відповісти
шо то странно почему премьер укр и сам лука укр у обоих наша хфамилия
почему не сябро картошко..
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04.06.2020 22:37 Відповісти
 
 