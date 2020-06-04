Лукашенко назначил новым премьером Беларуси главу Госкомвоенпрома Головченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко, который раньше занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, новым премьер-министром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

Лукашенко отметил, что Роман Головченко имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, знает, как вести переговоры, возглавлял военно-промышленный комплекс.

"Я его вчера предупредил, что у нас Правительство - коллективный орган. И он - Председатель Правительства. Он спикер этого Правительства. При голосовании он имеет тот же один голос. При равном голосовании, конечно, перевес у него. Но, несмотря на это, он головой отвечает за дисциплину и порядок в Правительстве. За конечный результат", - подчеркнул Лукашенко.

Президент Беларуси пояснил, почему его выбор пал именно на Романа Головченко:"Потому что у нас вроде в сельском хозяйстве мы что-то сделали, поняли, в каком направлении двигаться. В середине 90-х есть нечего было, по талонам делили продукцию, а сегодня мы на $6 млрд продаем этой продукции, обеспечив себя. В промышленности мы тоже знаем, что делать, но конкуренция бешеная по нашим товарам. И в промышленность нам нужно серьезно вникать и контролировать".

Напомним, вчера Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси.

Также смотрите: "Всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - Лукашенко. ВИДЕО