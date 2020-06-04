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Новости
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Лукашенко назначил новым премьером Беларуси главу Госкомвоенпрома Головченко

Лукашенко назначил новым премьером Беларуси главу Госкомвоенпрома Головченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко, который раньше занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, новым премьер-министром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

Лукашенко отметил, что Роман Головченко имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, знает, как вести переговоры, возглавлял военно-промышленный комплекс.

"Я его вчера предупредил, что у нас Правительство - коллективный орган. И он - Председатель Правительства. Он спикер этого Правительства. При голосовании он имеет тот же один голос. При равном голосовании, конечно, перевес у него. Но, несмотря на это, он головой отвечает за дисциплину и порядок в Правительстве. За конечный результат", - подчеркнул Лукашенко.

Президент Беларуси пояснил, почему его выбор пал именно на Романа Головченко:"Потому что у нас вроде в сельском хозяйстве мы что-то сделали, поняли, в каком направлении двигаться. В середине 90-х есть нечего было, по талонам делили продукцию, а сегодня мы на $6 млрд продаем этой продукции, обеспечив себя. В промышленности мы тоже знаем, что делать, но конкуренция бешеная по нашим товарам. И в промышленность нам нужно серьезно вникать и контролировать".

Напомним, вчера Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси.

Также смотрите: "Всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - Лукашенко. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) премьер (1476)


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Топ комментарии
+3
Якi бацька,хто бацька,гэты поц? Ён сам сабе надау такую мянушку, ён прусак iяму патрэбен тапак.Краты яго родны дом i баланда адзiн раз у тыдзень.
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04.06.2020 18:52
+2
Ще й як ходют...
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04.06.2020 12:57
+2
Чому в них у всіх українські прізвища?
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04.06.2020 13:05
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Сочувствую беларусам . Бездна .
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04.06.2020 12:54 Ответить
А я сочувуствую украинцам, где на должности в правительстве ставят профнепригодных личностей с нулевым опытом и сомнительным образованием.
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04.06.2020 16:22 Ответить
Если вы все такие умные, то почему строем не ходите?!
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04.06.2020 12:55 Ответить
Ще й як ходют...
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04.06.2020 12:57 Ответить
Бацька рыхтуецца да выбараў.
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04.06.2020 13:01 Ответить
Якi бацька,хто бацька,гэты поц? Ён сам сабе надау такую мянушку, ён прусак iяму патрэбен тапак.Краты яго родны дом i баланда адзiн раз у тыдзень.
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04.06.2020 18:52 Ответить
... Бацька рыхтуецца да выбараў....
-----------------------
С предвыборным слоганом:
Лукашенко: "Забыли, как Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Ну так мы напомним!"
"Запомните вы и все, кто меня услышит - страну они не получат! И чтобы вы, те, кто еще как-то там шевелятся-шатаются, запомнили это: в этой стране моя жизнь...". /это цитаты/
И не "Бацька", а "Саша3%"
На сегодня «Предвыборная кампания» в Беларуси в стадии сбора подписей на регистрацию кандидатов в президенты. Поддержка у Лукашенко 3%. Вчера в стране были запрещены любые опросы, типа "за кого вы проголосуете, если выборы завтра".
По всей стране задержания, избиения, обыски и фальсификация уголовных дел у тех, кто собирает подриси не за Лукашенко.
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04.06.2020 21:07 Ответить
Каму лука бацька, таму пуйло дзядзька.
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05.06.2020 12:24 Ответить
Чому в них у всіх українські прізвища?
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04.06.2020 13:05 Ответить
Про всяк випадок.
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04.06.2020 13:20 Ответить
шо би таки нет
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04.06.2020 22:37 Ответить
шо то странно почему премьер укр и сам лука укр у обоих наша хфамилия
почему не сябро картошко..
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04.06.2020 22:37 Ответить
 
 