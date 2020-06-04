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Новини Силовики
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За 1,5 року за фактами порушення прав громадян з боку поліцейських розпочато 94 кримінальні провадження, 4 з них - за тортури, - Цуцкірідзе

За 1,5 року за фактами порушення прав громадян з боку поліцейських розпочато 94 кримінальні провадження, 4 з них - за тортури, - Цуцкірідзе

Управлінням дотримання прав людини Нацполіції за півтора року проведено понад 300 службових розслідувань виявленої інформації про порушення працівниками поліції прав людини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомив заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

"За їхніми (службових розслідувань. - Ред.) результатами притягнуто до дисциплінарної відповідальності 175 працівників поліції (62 – догана, 18 – сувора догана, 76 – зауваження, 12 – попередження про неповну посадову відповідність та 7 – звільнення). Матеріали 51 службового розслідування було скеровано до інших уповноважених органів для прийняття рішення", - сказав Максим Цуцкірідзе.

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Він також розповів про результати роботи у цій сфері підрозділів внутрішньої безпеки:

"Протягом останніх півтора року проведено більше 4600 цільових заходів та перевірок, під час яких виявлено майже 7900 порушень. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 2724 працівника, з яких 178 – звільнено. За матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки, органами досудового розслідування розпочато 94 кримінальних провадження стосовно працівників поліції за фактом порушення конституційних прав громадян (з яких 4 – за катування). Повідомлено про підозру 40 правоохоронцям".

Автор: 

Нацполіція (15138) права людини (611) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) Цуцкірідзе Максим (36)


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Топ коментарі
+3
Нужно законы менять . В пользу простых граждан , ибо их большинство .
В частности - свободная продажа ручного оружия , кроме автоматического .
Разрешить применять это оружие для защиты своей жизни , здоровья и имущества .
То , что милиция , якобы , призвана это делать и делает - глупый и вредный миф .
Милиция не ищет тебя обворовавшего , она заставляет тебя правдами и неправдами забрать заявление , а сама занята поисками дополнительных заработков , в силу специфики - криминальных .
Многое нужно менять , ибо оно давно прогнило и по-сути своей - антинародно .
Существующая система устраивает власть , но не народ .
Такие дела .
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04.06.2020 14:54
+2
причем тут трус или нет! меня интересует равенство всех перед законом (хотя лично я считаю что мусора должны нести боьшую ответственость)! если меня за избиения мусора ждет лет 5 тюрьми то почему мусора за избиения меня ждет токо выговор, как по мне это не справедливо по отношению ко мне
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04.06.2020 14:48
+1
ХА ХА ХА
за поломаную рука или выбитые зубы просто выговор ХА ХА ХА!!
а что мне будет если я мусору выбью зубы?!! неужели токо выговор?!!
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04.06.2020 14:09
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вы шо не видите шо в штатах твориться - не дай бог - а ведь дождетесь
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04.06.2020 14:06 Відповісти
мусора неплохо вооружились за счёт помощи Канады,
эти мрази не боятся мирных протестов, как в США
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04.06.2020 14:34 Відповісти
да по 2014 году как сказать ......люди те же менталитет тот же ,но особняком патрульная полиция ,но ее не много
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04.06.2020 14:36 Відповісти
ХА ХА ХА
за поломаную рука или выбитые зубы просто выговор ХА ХА ХА!!
а что мне будет если я мусору выбью зубы?!! неужели токо выговор?!!
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04.06.2020 14:09 Відповісти
Неужели такому королю подворотни в схватках с соседним двором их ещё не выбили?
Да ты трус, а не крутой пацан!
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04.06.2020 14:43 Відповісти
причем тут трус или нет! меня интересует равенство всех перед законом (хотя лично я считаю что мусора должны нести боьшую ответственость)! если меня за избиения мусора ждет лет 5 тюрьми то почему мусора за избиения меня ждет токо выговор, как по мне это не справедливо по отношению ко мне
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04.06.2020 14:48 Відповісти
Да, да! Ты давай, мусоров - волков позорных - на ножы, по крутым пацанским понятиям!
ПС: а ты часом не в законе?
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04.06.2020 15:21 Відповісти
равенство всех перед законом это на ножи?! интересные у тебя понятия про равенство!!
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04.06.2020 15:28 Відповісти
Какой закон для настоящего пацана - борца с мусорами?
Ты чё, не в понятиях?
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04.06.2020 15:43 Відповісти
такой закон, как я писал выше! если мне 5 лет за избиение мусора то и мусору 5 лет за избиение гражданина Украины!!
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04.06.2020 16:01 Відповісти
Настоящие гнилозубые пацаны из подворотни по понятиям должны позорных мусоров мочить, а не избивать!
Да здравствует арестантское уркаганское единство!
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04.06.2020 18:09 Відповісти
таке може бути тільки в країні,де замість Президента - убоге мурло...

За 1,5 года по фактам нарушения прав граждан со стороны полицейских начато 94 уголовных производства, 4 из них - за пытки, - Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 3148
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04.06.2020 14:10 Відповісти
нравится это не может,
но горькая правда,
зеленский прокидал лохов голосовавших за него
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04.06.2020 14:35 Відповісти
Нужно законы менять . В пользу простых граждан , ибо их большинство .
В частности - свободная продажа ручного оружия , кроме автоматического .
Разрешить применять это оружие для защиты своей жизни , здоровья и имущества .
То , что милиция , якобы , призвана это делать и делает - глупый и вредный миф .
Милиция не ищет тебя обворовавшего , она заставляет тебя правдами и неправдами забрать заявление , а сама занята поисками дополнительных заработков , в силу специфики - криминальных .
Многое нужно менять , ибо оно давно прогнило и по-сути своей - антинародно .
Существующая система устраивает власть , но не народ .
Такие дела .
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04.06.2020 14:54 Відповісти
Звісно я за вільне володіння зброї, але цього замало, потрібні вибори як шерифів різних начальників і дільничних від яких залежить правосуддя на місцях. Чому їх не має, чому влада як клопи боїться світла? Де суди присяжних щоб хабарі не брали судді.? Ан зась дулю вам влада показує, а не демократію!
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04.06.2020 15:15 Відповісти
власть не дают ее берут!! когда власть станет перед выборов либо суды присяжных либо повисеть на столбе тогда сразу появятся суды присяжных!!
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04.06.2020 15:37 Відповісти
 
 