За 1,5 року за фактами порушення прав громадян з боку поліцейських розпочато 94 кримінальні провадження, 4 з них - за тортури, - Цуцкірідзе

Управлінням дотримання прав людини Нацполіції за півтора року проведено понад 300 службових розслідувань виявленої інформації про порушення працівниками поліції прав людини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомив заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

"За їхніми (службових розслідувань. - Ред.) результатами притягнуто до дисциплінарної відповідальності 175 працівників поліції (62 – догана, 18 – сувора догана, 76 – зауваження, 12 – попередження про неповну посадову відповідність та 7 – звільнення). Матеріали 51 службового розслідування було скеровано до інших уповноважених органів для прийняття рішення", - сказав Максим Цуцкірідзе.

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Він також розповів про результати роботи у цій сфері підрозділів внутрішньої безпеки:

"Протягом останніх півтора року проведено більше 4600 цільових заходів та перевірок, під час яких виявлено майже 7900 порушень. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 2724 працівника, з яких 178 – звільнено. За матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки, органами досудового розслідування розпочато 94 кримінальних провадження стосовно працівників поліції за фактом порушення конституційних прав громадян (з яких 4 – за катування). Повідомлено про підозру 40 правоохоронцям".