Відхилення програми дій уряду не є підставою для відставки Кабміну, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що відхилення парламентом Програми дій уряду не може бути підставою для припинення повноважень Кабінету Міністрів.

Про це він сказав під час брифінгу після засідання Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вдруге відправити Програму дій уряду на доопрацювання неможливо. Вона відправляється тільки раз. Далі вона повинна бути або схвалена, або відхилена. Якщо вона відхилена, то це не є підставою для припинення повноважень чинного уряду. Це лише означає, що протягом року вони не зможуть внести нову Програму дій уряду, і у них немає так званого імунітету на рік. Все інше дозволяє їм працювати", - сказав Разумков.

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Раніше у четвер, 4 червня парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Уряд має 15 днів на те, щоб доопрацювати програму.

За словами Разумкова, програма вже доопрацьована і найближчим часом буде знову внесена в парламент.