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Новини
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Відхилення програми дій уряду не є підставою для відставки Кабміну, - Разумков

Відхилення програми дій уряду не є підставою для відставки Кабміну, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що відхилення парламентом Програми дій уряду не може бути підставою для припинення повноважень Кабінету Міністрів.

Про це він сказав під час брифінгу після засідання Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вдруге відправити Програму дій уряду на доопрацювання неможливо. Вона відправляється тільки раз. Далі вона повинна бути або схвалена, або відхилена. Якщо вона відхилена, то це не є підставою для припинення повноважень чинного уряду. Це лише означає, що протягом року вони не зможуть внести нову Програму дій уряду, і у них немає так званого імунітету на рік. Все інше дозволяє їм працювати", - сказав Разумков.

Також читайте: Програма дій уряду вже ґрунтовно доопрацьована і скоро буде направлена ​​до Верховної Ради, - Разумков

Раніше у четвер, 4 червня парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Уряд має 15 днів на те, щоб доопрацювати програму.

За словами Разумкова, програма вже доопрацьована і найближчим часом буде знову внесена в парламент.

Автор: 

ВР (14943) Кабмін (14072) відставка (1459) програма (132) Разумков Дмитро (1526)


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по ходу доступное для холопов электричество скоро фсе....

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDJ_TwhIGLi08_zYfX83II2UKHC7jEvk4cx5-de11BH3-VQp-x75A9JzzvO80ZdLtkdDUdP3dQGPEm-&hc_ref=ARQfdWCDhiAwqlZhiYoqMpixpXhxo8JF3K-RG8X0D4giMxSDFdIvmJ9Tw3A-LejqrxA&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4120676924639239 37 хв ·

Ситуация в украинской энергетике близка к катастрофической - "Энергоатом" не может оплатить закупки ядерного топлива у "Вестингауз", убытки НАЭК за май - 1,5 миллиарда гривен.
НАЭК "Энергоатом" начиная с октября 2019-го прекратил систематическую оплату за поставки ядерного топлива американо-шведской компании "Вестингауз" и российской ТВЭЛ. Причина очевидна - государственные структуры блокируют выплаты атомщикам за произведенную электроэнергию, денег просто нет.
В мае чистый убыток НАЭК, по данным источников Цензор.Нет, составил более 1,5 миллиардов гривен. Общая задолженность превысила 6 миллиардов, и все это на успешно работавшем предприятии, у которого год назад был профицит бюджета! Успешным НАЭК остается и сейчас, но деньги платить перестали - за счет "Энергоатома" финансируются существующие коррупционные схемы в облэнерго, в "Укрэнерго", на так называемом энергорынке. За счет энергетики владельцы крупнейших металлургических предприятий увеличивают свои прибыли, "Энергоатом" дотирует целые отрасли и конкретные предприятия за свой счет - и все это при полном попустительстве государства.

На заседании экспертной группы СНБО глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что компания готова полностью обеспечить все поставки электроэнергии физическим лицам по действующему тарифу, если ему разрешат заключать двусторонние договора с коммерческими предприятиями, чтобы избавиться от неплатежей. Энергорынок в Украине умер, его фактически нет. Дальнейшее отсутствие решений ставит Украину перед угрозой разрыва контрактов с "Вестингаузом" и возвращению российской монополии в поставках ядерного топлива.
Никаких системных решений премьер-министр Шмыгаль, которому подчинена энергетическая отрасль, и президент Зеленский, которому подчинена комиссия по регулированию электроэнергии и коммунальных платежей, не принимают. Полный хаос.
Ахметов, Коломойский, Пинчук, другие олигархи свободно лоббируют свои интересы в энергетике, но главной угрозой в условиях этого полного хаоса и развала по-прежнему является Россия.
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04.06.2020 15:57 Відповісти
Для ЗЕлёной плесени уклонение и отклонение обычное явление
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04.06.2020 16:01 Відповісти
29.04.20

"С таким лучше не приходить": Комитет Рады отклонил программу Шмыгаля

19.05.20

С программой деятельности правительства Шмыгаля, принятие которой даст ему иммунитет от отставки на год, получилась занятная история.
Как написал на своей странице в Фейсбуке народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), правительственный документ больше похож на "реферат не особенно старательного школьника, чем на годовую стратегию развития страны во время кризиса".

4.06.20

Верховная Рада поддержала решение об отправке на доработку программы действий правительства Дениса Шмыгаля.
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04.06.2020 16:09 Відповісти
Головне не дати зеленим втекти з України.Гиляка вже жде їх.
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04.06.2020 16:11 Відповісти
Стільки заяв про недоцільність відставки, що схоже відставка таки буде вже завтра.
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04.06.2020 16:14 Відповісти
В Раде П.Порошенко обвинил В. Зеленского в единовластии и в негораздах в стране, потребовал срочной отставки Правительства, эмоционально реализуя раздвоенное восприятие реальности. "Учиться никогда не поздно",даже такому опытному экспрезиденту. Ему и остальным политикам надо научиться выговаривать слова- парламентско - президентская страна и осваивать логистику и методологию цивилиз ованного мышления, т.е. не корпоративного.Направить фракцию "ЕС" и др. опозиционные на разработку предложений к программе деятельности Правительства. Убедить людей в разумности своих предложений, их целесообразности по времени и вслучае невыполнения "своих" и др. пунктов Программы требовать отставки правительства, т.е. после "того", а не до "того". Пора учиться осваивать конституционный механизм не президентской формы управления и на этом поле усилий преобрести уважение электората, а не на личностной конфронтации, всем надоевшей. Сделать из В. Зеленского очередного авторитарного Дуче в восприятии людей уже не получиться. Фальш и иждивенчество политического бомонда, сосредоченного на своих личных интересах, уже видна многим.Конституционная форма управления страной восторжествует.
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04.06.2020 18:03 Відповісти
 
 