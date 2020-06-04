Отклонение программы действий правительства не является основанием для отставки Кабмина, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что отклонение парламентом Программы действий правительства не может быть основанием для прекращения полномочий Кабинета Министров.

Об этом он сказал во время брифинга после заседания Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Второй раз отправить Программу действий правительства на доработку невозможно. Она отправляется только раз. Далее она должна быть либо одобрена, либо отклонена. Если она отклонена, то это не является основанием для прекращения полномочий действующего правительства. Это лишь означает, что в течение года они не смогут внести новую Программу действий правительства, и у них нет так называемого иммунитета на год. Все остальное позволяет им работать", - сказал Разумков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Программа действий правительства уже основательно доработана и скоро будет направлена в Верховную Раду, - Разумков

Ранее в четверг, 4 июня парламент отправил на доработку Программу действий Кабинета Министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.

У правительства есть 15 дней на то, чтобы доработать программу.

По словам Разумкова, программа уже доработана и в ближайшее время будет опять внесена в парламент.