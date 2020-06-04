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Україна і Румунія домовилися активізувати діалог про нацменшини, - МЗС

Україна і Румунія домовилися активізувати діалог про нацменшини, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску домовились під час телефонної розмови про активізацію діалогу з питань національних меншин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Міністри домовилися про активізацію діалогу з питань національних меншин, зокрема продовження VII засідання Змішаної українсько-румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, та відновлення переговорів щодо укладення Протоколу про співробітництво в галузі освіти між Міністерством освіти і науки України та Міністерством національної освіти Румунії", - сказано в повідомленні відомства.

Також міністри обговорили перспективи двостороннього політичного діалогу на вищому рівні, подальшого розвитку торгівлі, інвестицій, прикордонної інфраструктури та енергетичної сфери.

Глави МЗС окремо зупинилися на питаннях військово-технічного співробітництва із наголосом на підтримання безпеки у регіоні Чорного моря.

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Крім того, сторони погодилися, що європейські країни мають бути солідарними у питанні протидії намаганням Російської Федерації "легалізувати" тимчасову окупацію українських земель.

Також Кулеба подякував румунській стороні за пропозицію надати Україні гуманітарну допомогу з метою протидії поширенню COVID-19.

На запрошення Ауреску глава МЗС України висловив готовність відвідати Румунію з візитом.

Автор: 

МЗС (4110) Румунія (1158) нацменшини (190)


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Топ коментарі
+7
Нацбільшість ні кого не хвилює в Україні... Країні потрібне українське керівництво, бо нацменшина доведе до чергового голодомору.
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04.06.2020 16:57
+6
Украина и Румыния договорились активизировать диалог о нацменьшинствах, - МИД - Цензор.НЕТ 7939
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04.06.2020 16:56
+5
Нацменшини України керують Україною - що вам ще треба?
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04.06.2020 17:02
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04.06.2020 16:55 Відповісти
Украина и Румыния договорились активизировать диалог о нацменьшинствах, - МИД - Цензор.НЕТ 7939
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04.06.2020 16:56 Відповісти
Так вот чо он злой такой и ненавидит Украину, он просто нацменшина
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04.06.2020 16:57 Відповісти
А о чём диалог? Румыния заберёт цыган? Или отправит свежих на практику?
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04.06.2020 16:57 Відповісти
Нацбільшість ні кого не хвилює в Україні... Країні потрібне українське керівництво, бо нацменшина доведе до чергового голодомору.
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04.06.2020 16:57 Відповісти
Нацменшини України керують Україною - що вам ще треба?
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04.06.2020 17:02 Відповісти
Захоплення Криму і частини Донбасу московинами створило прецедент і тепер всі сусідні держави також хочуть видерти з України шматок території ось суть всіх цих "діалогів про нацменшини".
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04.06.2020 17:08 Відповісти
Заіпали ви зі своїми недогромадянами в Україні!!! Вони потенційні сепарюги! Всі!!!
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04.06.2020 17:09 Відповісти
в своїх країнах угорці та румуни давно асимілювали українців на етнічних українських землях наприклад південній буковині але цього ім замало.
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04.06.2020 17:16 Відповісти
А эти уроды всё сливают Украину по всем направлениям...
отрабатиывабт задание.
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04.06.2020 17:24 Відповісти
по факту- на 70 тисяч українців в румуніїї -1 ліцей з українською мовою викладання-в Україні тільки в чернівецьцій області на 150 тисяч румунів десятки румунських шкіл- мовлення радіо та тв на румунській мові- купа газет- а їм все мало-
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04.06.2020 18:31 Відповісти
 
 