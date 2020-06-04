Україна і Румунія домовилися активізувати діалог про нацменшини, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску домовились під час телефонної розмови про активізацію діалогу з питань національних меншин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Міністри домовилися про активізацію діалогу з питань національних меншин, зокрема продовження VII засідання Змішаної українсько-румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, та відновлення переговорів щодо укладення Протоколу про співробітництво в галузі освіти між Міністерством освіти і науки України та Міністерством національної освіти Румунії", - сказано в повідомленні відомства.

Також міністри обговорили перспективи двостороннього політичного діалогу на вищому рівні, подальшого розвитку торгівлі, інвестицій, прикордонної інфраструктури та енергетичної сфери.

Глави МЗС окремо зупинилися на питаннях військово-технічного співробітництва із наголосом на підтримання безпеки у регіоні Чорного моря.

Читайте також: Румунія дозволила в'їзд до країни за умови самоізоляції, - Держприкордонслужба

Крім того, сторони погодилися, що європейські країни мають бути солідарними у питанні протидії намаганням Російської Федерації "легалізувати" тимчасову окупацію українських земель.

Також Кулеба подякував румунській стороні за пропозицію надати Україні гуманітарну допомогу з метою протидії поширенню COVID-19.

На запрошення Ауреску глава МЗС України висловив готовність відвідати Румунію з візитом.