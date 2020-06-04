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Украина и Румыния договорились активизировать диалог о нацменьшинствах, - МИД

Украина и Румыния договорились активизировать диалог о нацменьшинствах, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску договорились в ходе телефонного разговора об активизации диалога по вопросам национальных меньшинств.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Министры договорились об активизации диалога по вопросам национальных меньшинств, в частности, продолжении VII заседания Смешанной украинско-румынской комиссии по вопросам обеспечения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и возобновлении переговоров по заключению Протокола о сотрудничестве в области образования между Министерством образования и науки Украины и Министерством национального образования Румынии", - сказано в сообщении ведомства.

Также министры обсудили перспективы двустороннего политического диалога на высшем уровне, дальнейшего развития торговли, инвестиций, пограничной инфраструктуры и энергетической сферы.

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Главы МИД отдельно остановились на вопросах военно-технического сотрудничества с акцентом на обеспечении безопасности в регионе Черного моря.

Кроме того, стороны согласились, что европейские страны должны быть солидарными в вопросе противодействия попыткам Российской Федерации "легализовать" временную оккупацию украинских земель.

Также Кулеба поблагодарил румынскую сторону за предложение предоставить Украине гуманитарную помощь для противодействия распространению COVID-19.

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По приглашению Ауреску глава МИД Украины выразил готовность посетить Румынию с визитом.

Автор: 

МИД (6937) Румыния (1088) нацменьшинства (231)


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Топ комментарии
+7
Нацбільшість ні кого не хвилює в Україні... Країні потрібне українське керівництво, бо нацменшина доведе до чергового голодомору.
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04.06.2020 16:57
+6
Украина и Румыния договорились активизировать диалог о нацменьшинствах, - МИД - Цензор.НЕТ 7939
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04.06.2020 16:56
+5
Нацменшини України керують Україною - що вам ще треба?
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04.06.2020 17:02
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04.06.2020 16:55 Ответить
Украина и Румыния договорились активизировать диалог о нацменьшинствах, - МИД - Цензор.НЕТ 7939
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04.06.2020 16:56 Ответить
Так вот чо он злой такой и ненавидит Украину, он просто нацменшина
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04.06.2020 16:57 Ответить
А о чём диалог? Румыния заберёт цыган? Или отправит свежих на практику?
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04.06.2020 16:57 Ответить
Нацбільшість ні кого не хвилює в Україні... Країні потрібне українське керівництво, бо нацменшина доведе до чергового голодомору.
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04.06.2020 16:57 Ответить
Нацменшини України керують Україною - що вам ще треба?
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04.06.2020 17:02 Ответить
Захоплення Криму і частини Донбасу московинами створило прецедент і тепер всі сусідні держави також хочуть видерти з України шматок території ось суть всіх цих "діалогів про нацменшини".
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04.06.2020 17:08 Ответить
Заіпали ви зі своїми недогромадянами в Україні!!! Вони потенційні сепарюги! Всі!!!
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04.06.2020 17:09 Ответить
в своїх країнах угорці та румуни давно асимілювали українців на етнічних українських землях наприклад південній буковині але цього ім замало.
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04.06.2020 17:16 Ответить
А эти уроды всё сливают Украину по всем направлениям...
отрабатиывабт задание.
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04.06.2020 17:24 Ответить
по факту- на 70 тисяч українців в румуніїї -1 ліцей з українською мовою викладання-в Україні тільки в чернівецьцій області на 150 тисяч румунів десятки румунських шкіл- мовлення радіо та тв на румунській мові- купа газет- а їм все мало-
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04.06.2020 18:31 Ответить
 
 