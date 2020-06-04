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Наказ про скасування державної підсумкової атестації для школярів Києва недійсний і не підлягає виконанню, - Міносвіти

Наказ про скасування державної підсумкової атестації для школярів Києва недійсний і не підлягає виконанню, - Міносвіти

Наказ Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації від 3 червня 2020 року №102 "Про звільнення в 2019/2020 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації", є недійсним і не підлягає виконанню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Відповідно до вимог законодавства, цей наказ Департаменту підлягає державній реєстрації у відповідному територіальному органі Міністерства юстиції України. Нормативно-правові акти можуть бути направлені для виконання лише після їхньої державної реєстрації та офіційного опублікування", - йдеться в повідомленні.

У разі порушення таких вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані. При направленні на виконання та опублікуванні нормативно-правового акта обов’язковим є посилання на дату і номер його державної реєстрації.

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Зазначається, що наразі чинне законодавство України не наділяє ані МОН, ані місцеві органи виконавчої влади (чи їхні структурні підрозділи) повноваженнями звільняти учнів від державної підсумкової атестації, що відбувається у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учнів шкіл Києва, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, звільнили від проходження державної підсумкової атестації.

Автор: 

КМДА (2365) Київ (19424) освіта (1297) школа (2205) Міносвіти (1411)


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Таки дійсно хтось сказав: "Зелені згадають про закон лише тоді, коли їх саджати будуть". Трохи перефразую:"Зелені згадують про закон лише тоді, коли їм це вигідно".
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04.06.2020 17:09 Відповісти
ну первый вариант был все же... предпочтительнее (в смысле его вторая часть )))
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04.06.2020 17:21 Відповісти
так учителя себя точно так ведут, так почему же их продуктьі не будут вести себя так же.
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04.06.2020 18:09 Відповісти
Э! Э-э-э-э-э!!!
Подумайте головой- если из-за вируса учеников освобождают от экзаменов - то не придёт ли им в голову вместо минирования школ разнести заразу?
Ради такого чего-то придумают!
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04.06.2020 19:12 Відповісти
 
 