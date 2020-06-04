Наказ про скасування державної підсумкової атестації для школярів Києва недійсний і не підлягає виконанню, - Міносвіти

Наказ Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації від 3 червня 2020 року №102 "Про звільнення в 2019/2020 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації", є недійсним і не підлягає виконанню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Відповідно до вимог законодавства, цей наказ Департаменту підлягає державній реєстрації у відповідному територіальному органі Міністерства юстиції України. Нормативно-правові акти можуть бути направлені для виконання лише після їхньої державної реєстрації та офіційного опублікування", - йдеться в повідомленні.

У разі порушення таких вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані. При направленні на виконання та опублікуванні нормативно-правового акта обов’язковим є посилання на дату і номер його державної реєстрації.

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Зазначається, що наразі чинне законодавство України не наділяє ані МОН, ані місцеві органи виконавчої влади (чи їхні структурні підрозділи) повноваженнями звільняти учнів від державної підсумкової атестації, що відбувається у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учнів шкіл Києва, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, звільнили від проходження державної підсумкової атестації.