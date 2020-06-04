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Кабмін має опублікувати меморандум про співпрацю з МВФ, - Разумков

Кабмін має опублікувати меморандум про співпрацю з МВФ, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що уряд має опублікувати текст меморандуму, який планує підписати з Міжнародним валютним фондом.

Про це Разумков заявив на брифінгу 4 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я переконаний, що уряд повинен буде продемонструвати меморандум, який підписуватимуть із Міжнародним валютним фондом", - сказав він.

Також Разумков каже, що опубліковані ЗМІ і деякими Telegram-каналами повідомлення не відповідають справжньому змісту меморандуму.

"Хотілося б побачити документ. Розмови розмовами, а підписаний меморандум із так званими маяками - це зовсім інше", - зазначив спікер.

Нагадаємо, Рада директорів МВФ 9 червня має остаточно затвердити кредит Україні у розмірі 5000000000 доларів. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в угоді з фондом є чіткі "маяки" про те, що від України очікує МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада директорів МВФ розгляне нову програму для України від 9 червня

Автор: 

МВФ (3068) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+4
Законотворчій орган держави не знає, що вимагають за надання кредиту? Це супер! Тому й не дивно, що про ті вимоги не знає власник країни (відповідно до Конституції) - народ! Що ж ви там понапідписували? А виконавча влада (КМУ) знає? На яку дірочку затягнути пояси треба буде економіці, енергетиці, пенсіонерам, малозабезпеченим... На олігархів (яких не переслідує ДБР, Прокуратура, СБУ) ці обмеження росповсюджуватись не будуть - то знають всі. А решта людей як?
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04.06.2020 20:44
+4
Кабмін має опублікувати меморандум про співпрацю з МВФ, - Разумков - Цензор.НЕТ 9956
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04.06.2020 20:57
+3
За год правления Бубочки- это четвертая программа правительства, не считая других глупостей государственного масштаба. Результат этого - пустой бюджет и неудержимый рост долгов.. И нет никакого правительства Шмыгаля. Есть правительство 2 (наверное уже даже 3) Зеленского, которое сменило правительство 1 Зеленского.
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04.06.2020 20:45
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Дофига чего он "должен"...
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04.06.2020 20:42 Відповісти
Та никому Он ничего Не Должен.
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04.06.2020 20:42 Відповісти
Законотворчій орган держави не знає, що вимагають за надання кредиту? Це супер! Тому й не дивно, що про ті вимоги не знає власник країни (відповідно до Конституції) - народ! Що ж ви там понапідписували? А виконавча влада (КМУ) знає? На яку дірочку затягнути пояси треба буде економіці, енергетиці, пенсіонерам, малозабезпеченим... На олігархів (яких не переслідує ДБР, Прокуратура, СБУ) ці обмеження росповсюджуватись не будуть - то знають всі. А решта людей як?
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04.06.2020 20:44 Відповісти
За год правления Бубочки- это четвертая программа правительства, не считая других глупостей государственного масштаба. Результат этого - пустой бюджет и неудержимый рост долгов.. И нет никакого правительства Шмыгаля. Есть правительство 2 (наверное уже даже 3) Зеленского, которое сменило правительство 1 Зеленского.
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04.06.2020 20:45 Відповісти
«Новые лица» в окружении Зеленского всё больше начинают напоминать старые «рыговские» задницы…
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04.06.2020 21:32 Відповісти
Разумков сам нарвался, его за язык никто не тянул!
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04.06.2020 20:55 Відповісти
Кабмин должен опубликовать меморандум о сотрудничестве с МВФ, - Разумков - Цензор.НЕТ 1073
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04.06.2020 20:55 Відповісти
Кабмін має опублікувати меморандум про співпрацю з МВФ, - Разумков - Цензор.НЕТ 9956
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04.06.2020 20:57 Відповісти
Кабмін має опублікувати меморандум про співпрацю з МВФ, - Разумков - Цензор.НЕТ 989
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04.06.2020 20:59 Відповісти
Кабмін має опублікувати меморандум про співпрацю з МВФ, - Разумков - Цензор.НЕТ 8730
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04.06.2020 20:59 Відповісти
Крупнейший в Украине завод масел Azmol остановил производство
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04.06.2020 21:03 Відповісти
зеленский, шмыгаль и охметов получают бабло,
лохи получают пенсионный возраст 70 лет
, ну и обязанность отчислять 5% на пенсию
охметову, мусорам и судьям
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04.06.2020 21:12 Відповісти
Напомним, Совет директоров МВФ 9 июня должен окончательно утвердить кредит Украине в размере 5000000000 долларов. Источник: https://censor.net/n3200137
До 10 июня состоится заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в размере $5 млрд", - отметил премьер. Источник: https://censor.net/v3199754
https://twitter.com/tZEinform/status/1268049917693566977?s=20 На заседании кредитного комитета ( credit meeting) МВФ по вопросам выделения кредитов, при обсуждении возможности выделения кредита Украине по программе stand by, присутствовало 10 членов комиссии из 11 и 6 приглашенных.В результате равенства голосов "за" и "против" и отказа председателя комиссии использовать свой дополнительный технический голос для определения результатов голосования, комитет принял решение передать данный вопрос на решение совета директоров МВФ, приложив полный отчет о своих рекомендациях с учетом мнения всех членов комиссии.
В связи с отсутствием решения кредитного комитета ( credit meeting) МВФ, совет директоров МВФ принял решение перенести рассмотрение вопроса возможности выделения кредита Украине по программе stand by на более позднее время.
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04.06.2020 21:51 Відповісти
В общем программа развития одна - брать взаймы у МВФ пока дают, и воровать, воровать, воровать.
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04.06.2020 21:51 Відповісти
МВФ це економічний вбивця.МВФ вбиває освіту, соціальну сферу, демократію, науку, індустрію, руйнує промисловість. При цьому багатіє олігархія і зубожіє все інше. МВФ заганяє в борги країну і потім це використовує для її пограбунку, використання влади в цілях міжнародних корпорації, в війнах і т.д. і т.п. А це призводить до вимирання населення від пандемій, хвороб і злиднів.
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05.06.2020 06:32 Відповісти
 
 