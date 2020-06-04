Кабмін має опублікувати меморандум про співпрацю з МВФ, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що уряд має опублікувати текст меморандуму, який планує підписати з Міжнародним валютним фондом.

Про це Разумков заявив на брифінгу 4 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я переконаний, що уряд повинен буде продемонструвати меморандум, який підписуватимуть із Міжнародним валютним фондом", - сказав він.

Також Разумков каже, що опубліковані ЗМІ і деякими Telegram-каналами повідомлення не відповідають справжньому змісту меморандуму.

"Хотілося б побачити документ. Розмови розмовами, а підписаний меморандум із так званими маяками - це зовсім інше", - зазначив спікер.

Нагадаємо, Рада директорів МВФ 9 червня має остаточно затвердити кредит Україні у розмірі 5000000000 доларів. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в угоді з фондом є чіткі "маяки" про те, що від України очікує МВФ.

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