Кабмін має опублікувати меморандум про співпрацю з МВФ, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що уряд має опублікувати текст меморандуму, який планує підписати з Міжнародним валютним фондом.
Про це Разумков заявив на брифінгу 4 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я переконаний, що уряд повинен буде продемонструвати меморандум, який підписуватимуть із Міжнародним валютним фондом", - сказав він.
Також Разумков каже, що опубліковані ЗМІ і деякими Telegram-каналами повідомлення не відповідають справжньому змісту меморандуму.
"Хотілося б побачити документ. Розмови розмовами, а підписаний меморандум із так званими маяками - це зовсім інше", - зазначив спікер.
Нагадаємо, Рада директорів МВФ 9 червня має остаточно затвердити кредит Україні у розмірі 5000000000 доларів. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в угоді з фондом є чіткі "маяки" про те, що від України очікує МВФ.
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До 10 июня состоится заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в размере $5 млрд", - отметил премьер. Источник: https://censor.net/v3199754
https://twitter.com/tZEinform/status/1268049917693566977?s=20 На заседании кредитного комитета ( credit meeting) МВФ по вопросам выделения кредитов, при обсуждении возможности выделения кредита Украине по программе stand by, присутствовало 10 членов комиссии из 11 и 6 приглашенных.В результате равенства голосов "за" и "против" и отказа председателя комиссии использовать свой дополнительный технический голос для определения результатов голосования, комитет принял решение передать данный вопрос на решение совета директоров МВФ, приложив полный отчет о своих рекомендациях с учетом мнения всех членов комиссии.
В связи с отсутствием решения кредитного комитета ( credit meeting) МВФ, совет директоров МВФ принял решение перенести рассмотрение вопроса возможности выделения кредита Украине по программе stand by на более позднее время.