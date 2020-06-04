Кабмин должен опубликовать меморандум о сотрудничестве с МВФ, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что правительство должно опубликовать текст меморандума, который планирует подписать с Международным валютным фондом.

Об этом Разумков заявил на брифинге 4 июня, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я убежден, что правительство должно будет продемонстрировать меморандум, который будут подписывать с Международным валютным фондом", - сказал он.

Также Разумков говорит, что опубликованные СМИ и некоторыми Telegram-каналами сообщения не соответствуют истинному содержанию меморандума.

"Хотелось бы увидеть документ. Разговоры разговорами, а подписан меморандум с так называемыми маяками - это совсем другое ", - отметил спикер.

Напомним, Совет директоров МВФ 9 июня должен окончательно утвердить кредит Украине в размере 5000000000 долларов. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в соглашении с фондом есть четкие "маяки" о том, что от Украины ожидает МВФ.

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