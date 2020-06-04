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Кабмин должен опубликовать меморандум о сотрудничестве с МВФ, - Разумков

Кабмин должен опубликовать меморандум о сотрудничестве с МВФ, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что правительство должно опубликовать текст меморандума, который планирует подписать с Международным валютным фондом.

Об этом Разумков заявил на брифинге 4 июня, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я убежден, что правительство должно будет продемонстрировать меморандум, который будут подписывать с Международным валютным фондом", - сказал он.

Также Разумков говорит, что опубликованные СМИ и некоторыми Telegram-каналами сообщения не соответствуют истинному содержанию меморандума.

"Хотелось бы увидеть документ. Разговоры разговорами, а подписан меморандум с так называемыми маяками - это совсем другое ", - отметил спикер.

Напомним, Совет директоров МВФ 9 июня должен окончательно утвердить кредит Украине в размере 5000000000 долларов. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в соглашении с фондом есть четкие "маяки" о том, что от Украины ожидает МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет директоров МВФ рассмотрит новую программу для Украины 9 июня

Автор: 

МВФ (3334) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+4
Законотворчій орган держави не знає, що вимагають за надання кредиту? Це супер! Тому й не дивно, що про ті вимоги не знає власник країни (відповідно до Конституції) - народ! Що ж ви там понапідписували? А виконавча влада (КМУ) знає? На яку дірочку затягнути пояси треба буде економіці, енергетиці, пенсіонерам, малозабезпеченим... На олігархів (яких не переслідує ДБР, Прокуратура, СБУ) ці обмеження росповсюджуватись не будуть - то знають всі. А решта людей як?
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04.06.2020 20:44
+4
Кабмін має опублікувати меморандум про співпрацю з МВФ, - Разумков - Цензор.НЕТ 9956
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04.06.2020 20:57
+3
За год правления Бубочки- это четвертая программа правительства, не считая других глупостей государственного масштаба. Результат этого - пустой бюджет и неудержимый рост долгов.. И нет никакого правительства Шмыгаля. Есть правительство 2 (наверное уже даже 3) Зеленского, которое сменило правительство 1 Зеленского.
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04.06.2020 20:45
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Дофига чего он "должен"...
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04.06.2020 20:42 Ответить
Та никому Он ничего Не Должен.
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04.06.2020 20:42 Ответить
Законотворчій орган держави не знає, що вимагають за надання кредиту? Це супер! Тому й не дивно, що про ті вимоги не знає власник країни (відповідно до Конституції) - народ! Що ж ви там понапідписували? А виконавча влада (КМУ) знає? На яку дірочку затягнути пояси треба буде економіці, енергетиці, пенсіонерам, малозабезпеченим... На олігархів (яких не переслідує ДБР, Прокуратура, СБУ) ці обмеження росповсюджуватись не будуть - то знають всі. А решта людей як?
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04.06.2020 20:44 Ответить
За год правления Бубочки- это четвертая программа правительства, не считая других глупостей государственного масштаба. Результат этого - пустой бюджет и неудержимый рост долгов.. И нет никакого правительства Шмыгаля. Есть правительство 2 (наверное уже даже 3) Зеленского, которое сменило правительство 1 Зеленского.
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04.06.2020 20:45 Ответить
«Новые лица» в окружении Зеленского всё больше начинают напоминать старые «рыговские» задницы…
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04.06.2020 21:32 Ответить
Разумков сам нарвался, его за язык никто не тянул!
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04.06.2020 20:55 Ответить
Кабмин должен опубликовать меморандум о сотрудничестве с МВФ, - Разумков - Цензор.НЕТ 1073
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04.06.2020 20:55 Ответить
Кабмін має опублікувати меморандум про співпрацю з МВФ, - Разумков - Цензор.НЕТ 9956
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04.06.2020 20:57 Ответить
Кабмін має опублікувати меморандум про співпрацю з МВФ, - Разумков - Цензор.НЕТ 989
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04.06.2020 20:59 Ответить
Кабмін має опублікувати меморандум про співпрацю з МВФ, - Разумков - Цензор.НЕТ 8730
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04.06.2020 20:59 Ответить
Крупнейший в Украине завод масел Azmol остановил производство
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04.06.2020 21:03 Ответить
зеленский, шмыгаль и охметов получают бабло,
лохи получают пенсионный возраст 70 лет
, ну и обязанность отчислять 5% на пенсию
охметову, мусорам и судьям
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04.06.2020 21:12 Ответить
Напомним, Совет директоров МВФ 9 июня должен окончательно утвердить кредит Украине в размере 5000000000 долларов. Источник: https://censor.net/n3200137
До 10 июня состоится заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в размере $5 млрд", - отметил премьер. Источник: https://censor.net/v3199754
https://twitter.com/tZEinform/status/1268049917693566977?s=20 На заседании кредитного комитета ( credit meeting) МВФ по вопросам выделения кредитов, при обсуждении возможности выделения кредита Украине по программе stand by, присутствовало 10 членов комиссии из 11 и 6 приглашенных.В результате равенства голосов "за" и "против" и отказа председателя комиссии использовать свой дополнительный технический голос для определения результатов голосования, комитет принял решение передать данный вопрос на решение совета директоров МВФ, приложив полный отчет о своих рекомендациях с учетом мнения всех членов комиссии.
В связи с отсутствием решения кредитного комитета ( credit meeting) МВФ, совет директоров МВФ принял решение перенести рассмотрение вопроса возможности выделения кредита Украине по программе stand by на более позднее время.
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04.06.2020 21:51 Ответить
В общем программа развития одна - брать взаймы у МВФ пока дают, и воровать, воровать, воровать.
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04.06.2020 21:51 Ответить
МВФ це економічний вбивця.МВФ вбиває освіту, соціальну сферу, демократію, науку, індустрію, руйнує промисловість. При цьому багатіє олігархія і зубожіє все інше. МВФ заганяє в борги країну і потім це використовує для її пограбунку, використання влади в цілях міжнародних корпорації, в війнах і т.д. і т.п. А це призводить до вимирання населення від пандемій, хвороб і злиднів.
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05.06.2020 06:32 Ответить
 
 