Кабмин должен опубликовать меморандум о сотрудничестве с МВФ, - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что правительство должно опубликовать текст меморандума, который планирует подписать с Международным валютным фондом.
Об этом Разумков заявил на брифинге 4 июня, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я убежден, что правительство должно будет продемонстрировать меморандум, который будут подписывать с Международным валютным фондом", - сказал он.
Также Разумков говорит, что опубликованные СМИ и некоторыми Telegram-каналами сообщения не соответствуют истинному содержанию меморандума.
"Хотелось бы увидеть документ. Разговоры разговорами, а подписан меморандум с так называемыми маяками - это совсем другое ", - отметил спикер.
Напомним, Совет директоров МВФ 9 июня должен окончательно утвердить кредит Украине в размере 5000000000 долларов. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в соглашении с фондом есть четкие "маяки" о том, что от Украины ожидает МВФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
лохи получают пенсионный возраст 70 лет
, ну и обязанность отчислять 5% на пенсию
охметову, мусорам и судьям
До 10 июня состоится заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в размере $5 млрд", - отметил премьер. Источник: https://censor.net/v3199754
https://twitter.com/tZEinform/status/1268049917693566977?s=20 На заседании кредитного комитета ( credit meeting) МВФ по вопросам выделения кредитов, при обсуждении возможности выделения кредита Украине по программе stand by, присутствовало 10 членов комиссии из 11 и 6 приглашенных.В результате равенства голосов "за" и "против" и отказа председателя комиссии использовать свой дополнительный технический голос для определения результатов голосования, комитет принял решение передать данный вопрос на решение совета директоров МВФ, приложив полный отчет о своих рекомендациях с учетом мнения всех членов комиссии.
В связи с отсутствием решения кредитного комитета ( credit meeting) МВФ, совет директоров МВФ принял решение перенести рассмотрение вопроса возможности выделения кредита Украине по программе stand by на более позднее время.