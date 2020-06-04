Україна закликала ОБСЄ відреагувати на дискримінацію українців у Росії
Україна закликає верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Заньєра негайно відреагувати на репресивні та дискримінаційні дії російської влади щодо української громади на території РФ.
Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 4 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Делегація України занепокоєння відсутністю регулярного звітування верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин про ситуацію з національними меншинами у Російській Федерації. Ми стурбовані репресивною практикою та дискримінацією з боку російської влади по відношенню до українських громадських організацій та активістів", - заявив Цимбалюк, звертаючись до присутнього на засіданні Заньєра.
Зокрема, він вказав на закриття єдиної в Росії Бібліотеки української літератури, а також заборону діяльності Світового конгресу українців на території РФ.
Очільник місії України при ОБСЄ наголосив, що ці дії "обумовлені кампанією з розпалювання антиукраїнських настроїв у цій країні та становлять серйозну загрозу збереженню та розвитку національної ідентичності, культурних та мовних потреб української громади в Росії".
"Ми знову закликаємо верховного комісара негайно звернути увагу на ці тенденції, вивчити ситуацію в країні та вжити кроки, щоб закликати Російську Федерацію повністю виконувати відповідні зобов'язання ОБСЄ щодо національних меншин", - наголосив Цимбалюк.
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и 2 млн. там давно нет, а большинство из тех, кто есть - это беглые из ЛуГандона.
на обосРахе давно уже ловить нечего в плане нормальной работы, ******** сами будут сейчас рыскать в поисках нормальной работы.
в Украине большинство окацаплены по самое не могу, что уж говорить о паРаше...
А ведь это гораздо , гораздо страшнее ...
папаня ейный - кацап из Пярьми, осевший после войны в Украине.
так и есть. нет ни работы в Замкадье-Зажопье нет и достойных окладов у большинства,
20 тысяч рЖублей за счастье(8 тыс. гривен в эквиваленте). еще найти такую работу...
Спасибо.