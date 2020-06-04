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Новости Агрессия России против Украины
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Украина призвала ОБСЕ отреагировать на дискриминацию украинцев в России

Украина призвала ОБСЕ отреагировать на дискриминацию украинцев в России

Украина призывает верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера немедленно отреагировать на репрессивные и дискриминационные действия российской власти в отношении украинской общины на территории РФ.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 4 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Делегация Украины выражает обеспокоенность отсутствием регулярного отчета верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств о ситуации с национальными меньшинствами в Российской Федерации. Мы обеспокоены репрессивной практикой и дискриминацией со стороны российских властей по отношению к украинским общественным организациям и активистам", - заявил Цымбалюк, обращаясь к присутствующему на заседании Заньеру.

В частности, он указал на закрытие единственной в России Библиотеки украинской литературы, а также запрет деятельности Всемирного конгресса украинцев на территории РФ.

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Глава миссии Украины при ОБСЕ подчеркнул, что эти действия "обусловлены кампанией по разжиганию антиукраинских настроений в этой стране и представляют серьезную угрозу сохранению и развитию национальной идентичности, культурных и языковых потребностей украинской общины в России".

"Мы вновь призываем верховного комиссара немедленно обратить внимание на эти тенденции, изучить ситуацию в стране и принять шаги, чтобы призвать Российскую Федерацию полностью выполнять соответствующие обязательства ОБСЕ в отношении национальных меньшинств", - отметил Цымбалюк.

Также читайте: Украина рассказала в ОБСЕ, что на оккупированном Донбассе должности занимают российские чиновники

Автор: 

ОБСЕ (4875) россия (95393) украинцы (3861) Цымбалюк Евгений (47)


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Топ комментарии
+12
Собственно , простого (пэрэсичного) украинца и в самой Украине ни в хер не ставят .
А ведь это гораздо , гораздо страшнее ...
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04.06.2020 21:56
+10
вы ,суки, обратите внимание на дискриминацию и геноцид украинцев в Украине!
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04.06.2020 21:46
+6
Настоящий украинец в рашке жить не стал бы.
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04.06.2020 21:53
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вы ,суки, обратите внимание на дискриминацию и геноцид украинцев в Украине!
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04.06.2020 21:46 Ответить
Геноцид Украинцев в нацистской орде актуален ,как никогда
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04.06.2020 21:49 Ответить
Давно Пора . А то Украинцы работают . Когда нужно , то россияне говорят , что украинцев 5 млн, а когда касается Громады и библиотеки , то Украинцев как бы и Нет.
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04.06.2020 21:48 Ответить
какие 5 млн. ? само кацапьё признавало,что последние годы количество гастарбайтеров из Украины снижалось. Все нормальные молодые специалисты ехали в Европу, а на паРашу по старой памяти или, если какие-то старые наработанные связи.
и 2 млн. там давно нет, а большинство из тех, кто есть - это беглые из ЛуГандона.
на обосРахе давно уже ловить нечего в плане нормальной работы, ******** сами будут сейчас рыскать в поисках нормальной работы.
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04.06.2020 23:07 Ответить
Проживающих , - которые живут Там , не заробитчане.В россии целые районы этнических Украинцев . Диаспору запретили вот в чем сыр Бор. Кубанский Хор, - поют по Украински и ихние предки с Украины.
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04.06.2020 23:14 Ответить
если разговор о рассеянских гражданах украинского происхождения, то большинство из них сильно ассимилированы и с Украиной их мало что связывает. обосРаха всех превращает в аморфную быдло-массу - рюзьге.
в Украине большинство окацаплены по самое не могу, что уж говорить о паРаше...
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04.06.2020 23:16 Ответить
Но почему Так и под одну гребенку. Украинская диаспора и в США и Канаде очень Сильна. И почему в россии она запрещена.Можно договорится до того , то Медведчук , - Как бы Украинец и живет в Украине , а мыслит как россиян и всех туда Тянет.И таких Много.Просто подходить Индивидуально.
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04.06.2020 23:29 Ответить
Да кто там будет реагировать на призывы дурачья.
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04.06.2020 21:49 Ответить
Настоящий украинец в рашке жить не стал бы.
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04.06.2020 21:53 Ответить
Вопрос спорный. Ну вернется условный Петренко на Родину. А кто его тут ждет? И еще неизвестно сколько времени займет получение гражданства.
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04.06.2020 22:03 Ответить
Так и есть.разве что приехать поработать и уехать... бабы ленивые и пьющие,жрать готовить не умеют,спят с хачами ,как хозяйки - на троечку.другое дело украинки - краще них нєма жінок у всесвіті ! Бережить своїх жінок .худих або пампушечек,білявок або брюнеток чи рудих.вона найкращі господині
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04.06.2020 22:16 Ответить
Собственно , простого (пэрэсичного) украинца и в самой Украине ни в хер не ставят .
А ведь это гораздо , гораздо страшнее ...
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04.06.2020 21:56 Ответить
Все этнические украинцы в Московии под контролем ФСБ. И ***** четко отслеживает украинские фамилии. Даже среди своего окружения
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04.06.2020 21:57 Ответить
Зависит от того, кого считать таковым. Матвиенко (она же урождённая Тютина) из Шепетовки она кто?Этническая или нет?И таких казусов куча.
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04.06.2020 22:13 Ответить
Просто не надо всех под одну гребенку. У нас полно этнических русских которые патриоты Украины не чета некоторым с украинскими фамилиями типа Медведчук, Бойко, Козак
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04.06.2020 22:29 Ответить
Я и не пробую, просто сложно определить кто этнический, кто нет. Непонятны критерии, по которым их определять. Соответственно утверждать, что все этнические украинцы в рашке под колпаком гэбни это как минимум некорректно.
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04.06.2020 22:31 Ответить
Там не только украинский этнос под колпаком ФСБ В Расеи тотальная система доносительства - https://dimagubin.livejournal.com/347641.html
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04.06.2020 22:56 Ответить
Валюха жила и училась в Черкассах.
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04.06.2020 23:06 Ответить
урождённая Тютина(по мужу Матвиенко) - 100 процентная кацапа-алкоголичка...
папаня ейный - кацап из Пярьми, осевший после войны в Украине.
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04.06.2020 23:09 Ответить
Матвиенко- фамилия мужа, отец Тютин- родом из Мордовии то есть = мордовка
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04.06.2020 23:59 Ответить
А кто их там силой держит? Если не возвращаются на Родину, значит их все устраивает. Или у них таки уже другая родина?
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04.06.2020 22:02 Ответить
Потому как там зарплаты в разы выше, цены пониже, а так как у людей на первом месте физиологические потребности( поесть, одется) - как-то так.
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04.06.2020 22:08 Ответить
Зарплаты повыше будут лишь в Москве. А цены у нас таки наоборот пониже, а МРОТ наоборот выше российского. Так какой смысл валить на Россию ?
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04.06.2020 22:14 Ответить
согласен.правда есть еще север,но там дороже продукты и климат- не для каждого.комары - злее меня !
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04.06.2020 22:20 Ответить
По ценам - у меня родственники на Алтае тк сравнивали недавно, не думаю , что они мне накиздели). А по работе - да Москва.
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04.06.2020 22:21 Ответить
Можно узнать про з/п и цены (мне почему-то кажется что за пределами мацквы и нескольких крупных облцентров зп там не настолько выше, а цены не особо ниже)?Может у вас есть какие-нибудь данные, хоть примерные?
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04.06.2020 22:16 Ответить
Так ты думаешь наши едут туда на пересечную месность. Я вообще о Москве. А по цифрам Гугл в помощь.
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04.06.2020 22:25 Ответить
Я не думаю, лишь спросил. Да и гуголь выдаёт разную картину по их регионам, не брать же среднюю их зарплату по рашке в качестве примера. Потому и интересовался, не гуглить же по всем их областям или как там, губерниям.
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04.06.2020 22:29 Ответить
за пределами мацквы и нескольких крупных облцентров зп там не настолько выше, а цены не особо ниже


так и есть. нет ни работы в Замкадье-Зажопье нет и достойных окладов у большинства,
20 тысяч рЖублей за счастье(8 тыс. гривен в эквиваленте). еще найти такую работу...
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04.06.2020 23:13 Ответить
Да я уже понял, что малость облажался, спросив скорее всего у тролля. Shit Happens,и на старуху бывает порнуха
Спасибо.
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04.06.2020 23:16 Ответить
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04.06.2020 23:17 Ответить
А, ну оно ещё и самолайкер....Однозначно в спам к чертям.
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04.06.2020 23:25 Ответить
Потому как там зарплаты в разы выше, цены пониже, а так как у людей на первом месте физиологические потребности( поесть, одется) - как-то так. Че ж ты ответы в спам шлешь
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04.06.2020 22:28 Ответить
лучший способ ответить парашке на дискриминацию украинцев - посадить пожизненно всю партию мертведчука и запретить партию петушария.
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04.06.2020 22:02 Ответить
про партію зєсєпарів забув.
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04.06.2020 22:04 Ответить
А що вони там робляДь?
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04.06.2020 22:05 Ответить
Важко їм ну чужині роблядувати без української літератури
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04.06.2020 22:08 Ответить
Гроши зарабатывают
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04.06.2020 22:09 Ответить
Повторюсь гроши зарабатывают
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04.06.2020 22:22 Ответить
Ну то назвіть РПЦ (тобто УПЦ МП) іноземним агентом і увімкніть їм аренду та комуналку таку, як і для решти іноземців! Ви ж (ті що при владі) до християнства не маєте ніякого відношення, то вперед! Бєніна Батьківщина вас за це не осудить!
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04.06.2020 22:08 Ответить
И налоги ты забыл - тож им не помешають
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04.06.2020 22:10 Ответить
Україна закликала ОБСЄ відреагувати на дискримінацію українців у Росії - Цензор.НЕТ 5462
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04.06.2020 22:13 Ответить
УКРАИНЦЕВ нет паРашке! Не знаю как их называть, но то уже не УКРАИНЦЫ!
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05.06.2020 10:07 Ответить
 
 