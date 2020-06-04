Украина призвала ОБСЕ отреагировать на дискриминацию украинцев в России

Украина призывает верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера немедленно отреагировать на репрессивные и дискриминационные действия российской власти в отношении украинской общины на территории РФ.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 4 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Делегация Украины выражает обеспокоенность отсутствием регулярного отчета верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств о ситуации с национальными меньшинствами в Российской Федерации. Мы обеспокоены репрессивной практикой и дискриминацией со стороны российских властей по отношению к украинским общественным организациям и активистам", - заявил Цымбалюк, обращаясь к присутствующему на заседании Заньеру.

В частности, он указал на закрытие единственной в России Библиотеки украинской литературы, а также запрет деятельности Всемирного конгресса украинцев на территории РФ.

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Глава миссии Украины при ОБСЕ подчеркнул, что эти действия "обусловлены кампанией по разжиганию антиукраинских настроений в этой стране и представляют серьезную угрозу сохранению и развитию национальной идентичности, культурных и языковых потребностей украинской общины в России".

"Мы вновь призываем верховного комиссара немедленно обратить внимание на эти тенденции, изучить ситуацию в стране и принять шаги, чтобы призвать Российскую Федерацию полностью выполнять соответствующие обязательства ОБСЕ в отношении национальных меньшинств", - отметил Цымбалюк.

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