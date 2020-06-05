Київський безпековий форум: Як Україні і США спільно протидіяти провокаціям Москви? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні відбудеться нова онлайн-дискусія Київського безпекового форуму, організована спільно з партнерами з Атлантичної Ради. Розмова політиків, дипломатів і експертів буде присвячений найважливішим проблемам українсько-американських відносин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київського безпекового форуму.

24 травня, відгукнувшись на ініціативу Київського Безпекового Форуму, десятки відомих українських діячів підписали звернення, адресоване до політикумів та суспільств обох держав, про важливість захисту українсько-американського стратегічного партнерства від ворожих провокацій та розколів.

Відповіддю на цю відозву стала заява сімох колишніх послів Сполучених Штатів в Україні із закликом протидіяти спробам нашкодити нашому партнерству.

Зокрема, планується обговорення таких питань:

Хто ж хоче підірвати партнерство України і Сполучених Штатів?

Навіщо в Україні розпалюють антизахідні настрої?

Як протидіяти провокаціям Москви?

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Участь у дискусії візьмуть: