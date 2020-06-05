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Київський безпековий форум: Як Україні і США спільно протидіяти провокаціям Москви? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський безпековий форум: Як Україні і США спільно протидіяти провокаціям Москви? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні відбудеться нова онлайн-дискусія Київського безпекового форуму, організована спільно з партнерами з Атлантичної Ради. Розмова політиків, дипломатів і експертів буде присвячений найважливішим проблемам українсько-американських відносин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київського безпекового форуму.

24 травня, відгукнувшись на ініціативу Київського Безпекового Форуму, десятки відомих українських діячів підписали звернення, адресоване до політикумів та суспільств обох держав, про важливість захисту українсько-американського стратегічного партнерства від ворожих провокацій та розколів.

Відповіддю на цю відозву стала заява сімох колишніх послів Сполучених Штатів в Україні із закликом протидіяти спробам нашкодити нашому партнерству.

Зокрема, планується обговорення таких питань:

  • Хто ж хоче підірвати партнерство України і Сполучених Штатів?
  • Навіщо в Україні розпалюють антизахідні настрої?
  • Як протидіяти провокаціям Москви?

Також дивіться: "Країнам Європейського Союзу треба захистити ЄС, а Україні - ідею євроінтеграції", - Яценюк. ВIДЕО

Участь у дискусії візьмуть:

  • Джон Гербст, Посол Сполучених Штатів в Україні у 2003-06 роках, директор центру Євразії Атлантичної Ради.
  • Селест Волландер, радник Президента Сполучених Штатів з питань Євразії у 2013–17 роках, заступник Міністра оборони Сполучених Штатів з питань України, Росії та Євразії у 2009-2012 роках.
  • Стівен Пайфер, Посол Сполучених Штатів в Україні у 1998-2000 роках, старший науковий співробітник Стенфордського університету.
  • Вільям Тейлор, Посол Сполучених Штатів в Україні у 2006-09 роках і Тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів в Україні у 2019-20 роках, віце-президент Американського Інституту миру.
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе, Голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом.
  • Віталій Портников, журналіст і публіцист.
  • Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.
  • Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України (2014), член Правління Фонду "Відкрий Україну" (модератор дискусії).

Автор: 

Пайфер Стівен (49) Портников (15) росія (64984) США (22614) Тейлор Вільям (119) Форум (132) Яценюк Арсеній (2570) Гербст Джон (111) Климпуш-Цинцадзе Іванна (390) Лубківський Данило (46)


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05.06.2020 10:53 Відповісти
Зебилам надо завести уголовное дело на кандидата в президенти США. Очень помогает)
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05.06.2020 10:57 Відповісти
Кролик раз в неделю будет собирать бесполезных людей, ещё много заборов можно построить.
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05.06.2020 14:06 Відповісти
 
 