Деканоідзе про звинувачення Геращенка: Я думала, існує дно, але дна немає!
Колишня глава Національної поліції Хатія Деканоідзе каже, що після її відходу понад 93% звільнених колишніх міліціонерів і тих, хто не пройшов атестацію, повернулися до поліції.
Про це Деканоідзе заявила в коментарі "Українській правді", коментуючи заяву заступника глави МВС Антона Геращенка про те, що переатестація поліції, організована ексглавою Нацполіції Хатією Деканоідзе, призвела до розвалу і не дала результату, передає Цензор.НЕТ.
Ексглава Нацполіції зараз перебуває в Києві (до 7 червня), і висловлює готовність до прямого діалогу з парламентаріями про справжні причини ситуації в правоохоронній системі і методи виходу з кризи.
"Антон Геращенко вирішив звинуватити мене у всіх невдачах роботи поліції, я думала, існує дно, але дна немає! Ось, що хочу сказати - українське суспільство заслуговує більш гідної реакції від офіційних представників держави. Людей цікавить справедливість і вирішення проблем, які назрівали за останній час. Вони просто хочуть відчувати надію, а не страх. Кагарлик, Переяслав-Хмельницький, Бровари, бандитські розборки від Закарпаття до Одеси - це не про реформу, а про тих, хто залишив систему такою, яка вона була до 2015 року, і позбувся всіх тих, хто хотів змінити цю систему. Про тих, хто після мого відходу, замість продовжувати творення реформи, мовчки спостерігав, як стара система бере реванш, а понад 93% звільнених і колишніх міліціонерів, які не пройшли атестацію, - повертаються в реформовану мною поліцію", - заявила Деканоідзе.
Нагадаємо заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що переатестація поліції, організована ексглавою Нацполіції Хатією Деканоідзе, призвела до розвалу і не дала результату: "Ґвалтівник із Кагарлицького райвідділу успішно пройшов переатестацію, організовану Деканоідзе в 2016 році".
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у нормальних правових державах ці казнокради та державні зрадники вже б відбували свій тюремний термін....
Відразу попереджу шаблони: у БПП на час призначення Авакова монобільшості у ВРУ не було. Аваков - кандидат по квоті від НФ. Кабмін призначає ВРУ.
уже даже младенцы ясельной группы знают, что министра МВД назначает не президент, а большинство в парламенте.
Кому твой бред адресован ?
Неужели тебе ещё и платят за такую топорную работу по обсиранию Пороха ?
На решту відповім так: у "СН" не просто більшість, а МОНОбільшість в Раді. Це по-перше. По-друге: це вже другий склад КМУ, призначений "СН", де є Аваков. Ну і по-третє - Аваков на міністерському кріслі сидить під особисте зобов'язання ЗЕ! ("Отметим, что министром внутренних дел в Кабинете министров Алексея Гончарука стал https://112.ua/glavnye-novosti/novyy-kabmin-ministerstvo-vnutrennih-del-vozglavil-arsen-avakov-505254.html Арсен Аваков под личное обязательство президента Владимира Зеленского" https://112.ua/obshchestvo/mvd-likvidirovalo-ekonomicheskiy-departament-nacpolicii-505720.html або "При этом министр внутренних дел Арсен Аваков остался на своей должности. В президентской партии "Слуга народа" заявляли о том, что он может остаться https://zn.ua/POLITICS/v-sluge-naroda-zayavili-chto-avakov-ostaetsya-vremenno-i-pod-otvetstvennost-zelenskogo-328393_.html "на испытательный срок" и под "личное обязательство президента" )
Такі факти про Пороха ви можете навести?
Все вы, #тольконеПорошенко, теперь не виноваты...
На жаль Деканоїдзе реформувала тільки поліцію, а не і суди.
А могло було бути інакше? От що я думаю
Иностранцы могут быть советниками, НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВХОДИТЬ В СОСТАВ ЧИНОВНИКОВ. Эта дама после успешно проведенной ею же реформы полиции Грузии, теперь от этой самой полиции по все Европе прячется. Что-то тут не так.