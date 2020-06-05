Деканоідзе про звинувачення Геращенка: Я думала, існує дно, але дна немає!

Колишня глава Національної поліції Хатія Деканоідзе каже, що після її відходу понад 93% звільнених колишніх міліціонерів і тих, хто не пройшов атестацію, повернулися до поліції.

Про це Деканоідзе заявила в коментарі "Українській правді", коментуючи заяву заступника глави МВС Антона Геращенка про те, що переатестація поліції, організована ексглавою Нацполіції Хатією Деканоідзе, призвела до розвалу і не дала результату, передає Цензор.НЕТ.

Ексглава Нацполіції зараз перебуває в Києві (до 7 червня), і висловлює готовність до прямого діалогу з парламентаріями про справжні причини ситуації в правоохоронній системі і методи виходу з кризи.

"Антон Геращенко вирішив звинуватити мене у всіх невдачах роботи поліції, я думала, існує дно, але дна немає! Ось, що хочу сказати - українське суспільство заслуговує більш гідної реакції від офіційних представників держави. Людей цікавить справедливість і вирішення проблем, які назрівали за останній час. Вони просто хочуть відчувати надію, а не страх. Кагарлик, Переяслав-Хмельницький, Бровари, бандитські розборки від Закарпаття до Одеси - це не про реформу, а про тих, хто залишив систему такою, яка вона була до 2015 року, і позбувся всіх тих, хто хотів змінити цю систему. Про тих, хто після мого відходу, замість продовжувати творення реформи, мовчки спостерігав, як стара система бере реванш, а понад 93% звільнених і колишніх міліціонерів, які не пройшли атестацію, - повертаються в реформовану мною поліцію", - заявила Деканоідзе.

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Нагадаємо заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що переатестація поліції, організована ексглавою Нацполіції Хатією Деканоідзе, призвела до розвалу і не дала результату: "Ґвалтівник із Кагарлицького райвідділу успішно пройшов переатестацію, організовану Деканоідзе в 2016 році".