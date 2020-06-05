Деканоидзе об обвинении Геращенко: Я думала, существует дно, но дна нету!
Бывшая глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе говорит, что после ее ухода свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров вернулись в полицию.
Об этом Деканоидзе заявила в комментарии "Украинской правде", комментируя заявление замглавы МВД Антона Геращенко о том, что переаттестация полиции, организованная экс-главой Нацполиции Хатией Деканоидзе, привела к розвалу и не дала результата, передает Цензор.НЕТ.
Экс-глава Нацполиции сейчас находится в Киеве (до 7 июня), и выражает готовность к прямому диалогу с парламентариями о настоящих причинах ситуации в правоохранительной системе и методах выхода из кризиса.
"Антон Геращенко решил обвинить меня во всех неудачах работы полиции, я думала существует дно, но дна нет! Вот, что хочу сказать - украинское общество заслуживает более достойной реакции от официальных представителей государства. Людей интересует справедливость и решение проблем, назревавших за последнее время. Они просто хотят чувствовать надежду, а не страх. Кагарлык, Переяслав-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - это не про реформу, а про тех, кто оставил систему такой какая она была до 2015 года и избавился от всех тех, кто хотел изменить эту систему. Про тех, кто после моего ухода, вместо продолжать созидание реформы, молча наблюдал, как старая система берет реванш, а свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров, - возвращаются в реформированную мной полицию", - заявила Деканоидзе.
Напомним заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что переаттестация полиции, организованная экс-главой Нацполиции Хатией Деканоидзе, привела к розвалу и не дала результата: "Насильник из Кагарлыкского райотдела успешно прошел переаттестацию, организованную Деканоидзе в 2016 году".
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у нормальних правових державах ці казнокради та державні зрадники вже б відбували свій тюремний термін....
Відразу попереджу шаблони: у БПП на час призначення Авакова монобільшості у ВРУ не було. Аваков - кандидат по квоті від НФ. Кабмін призначає ВРУ.
уже даже младенцы ясельной группы знают, что министра МВД назначает не президент, а большинство в парламенте.
Кому твой бред адресован ?
Неужели тебе ещё и платят за такую топорную работу по обсиранию Пороха ?
На решту відповім так: у "СН" не просто більшість, а МОНОбільшість в Раді. Це по-перше. По-друге: це вже другий склад КМУ, призначений "СН", де є Аваков. Ну і по-третє - Аваков на міністерському кріслі сидить під особисте зобов'язання ЗЕ! ("Отметим, что министром внутренних дел в Кабинете министров Алексея Гончарука стал https://112.ua/glavnye-novosti/novyy-kabmin-ministerstvo-vnutrennih-del-vozglavil-arsen-avakov-505254.html Арсен Аваков под личное обязательство президента Владимира Зеленского" https://112.ua/obshchestvo/mvd-likvidirovalo-ekonomicheskiy-departament-nacpolicii-505720.html або "При этом министр внутренних дел Арсен Аваков остался на своей должности. В президентской партии "Слуга народа" заявляли о том, что он может остаться https://zn.ua/POLITICS/v-sluge-naroda-zayavili-chto-avakov-ostaetsya-vremenno-i-pod-otvetstvennost-zelenskogo-328393_.html "на испытательный срок" и под "личное обязательство президента" )
Такі факти про Пороха ви можете навести?
Все вы, #тольконеПорошенко, теперь не виноваты...
На жаль Деканоїдзе реформувала тільки поліцію, а не і суди.
А могло було бути інакше? От що я думаю
Иностранцы могут быть советниками, НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВХОДИТЬ В СОСТАВ ЧИНОВНИКОВ. Эта дама после успешно проведенной ею же реформы полиции Грузии, теперь от этой самой полиции по все Европе прячется. Что-то тут не так.