Деканоидзе об обвинении Геращенко: Я думала, существует дно, но дна нету!

Бывшая глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе говорит, что после ее ухода свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров вернулись в полицию.

Об этом Деканоидзе заявила в комментарии "Украинской правде", комментируя заявление замглавы МВД Антона Геращенко о том, что переаттестация полиции, организованная экс-главой Нацполиции Хатией Деканоидзе, привела к розвалу и не дала результата, передает Цензор.НЕТ.

Экс-глава Нацполиции сейчас находится в Киеве (до 7 июня), и выражает готовность к прямому диалогу с парламентариями о настоящих причинах ситуации в правоохранительной системе и методах выхода из кризиса.

"Антон Геращенко решил обвинить меня во всех неудачах работы полиции, я думала существует дно, но дна нет! Вот, что хочу сказать - украинское общество заслуживает более достойной реакции от официальных представителей государства. Людей интересует справедливость и решение проблем, назревавших за последнее время. Они просто хотят чувствовать надежду, а не страх. Кагарлык, Переяслав-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - это не про реформу, а про тех, кто оставил систему такой какая она была до 2015 года и избавился от всех тех, кто хотел изменить эту систему. Про тех, кто после моего ухода, вместо продолжать созидание реформы, молча наблюдал, как старая система берет реванш, а свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров, - возвращаются в реформированную мной полицию", - заявила Деканоидзе.

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Напомним заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что переаттестация полиции, организованная экс-главой Нацполиции Хатией Деканоидзе, привела к розвалу и не дала результата: "Насильник из Кагарлыкского райотдела успешно прошел переаттестацию, организованную Деканоидзе в 2016 году".