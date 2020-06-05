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Деканоидзе об обвинении Геращенко: Я думала, существует дно, но дна нету!

Деканоидзе об обвинении Геращенко: Я думала, существует дно, но дна нету!

Бывшая глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе говорит, что после ее ухода свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров вернулись в полицию.

Об этом Деканоидзе заявила в комментарии "Украинской правде", комментируя заявление замглавы МВД Антона Геращенко о том, что переаттестация полиции, организованная экс-главой Нацполиции Хатией Деканоидзе, привела к розвалу и не дала результата, передает Цензор.НЕТ.

Экс-глава Нацполиции сейчас находится в Киеве (до 7 июня), и выражает готовность к прямому диалогу с парламентариями о настоящих причинах ситуации в правоохранительной системе и методах выхода из кризиса.

"Антон Геращенко решил обвинить меня во всех неудачах работы полиции, я думала существует дно, но дна нет! Вот, что хочу сказать - украинское общество заслуживает более достойной реакции от официальных представителей государства. Людей интересует справедливость и решение проблем, назревавших за последнее время. Они просто хотят чувствовать надежду, а не страх. Кагарлык, Переяслав-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - это не про реформу, а про тех, кто оставил систему такой какая она была до 2015 года и избавился от всех тех, кто хотел изменить эту систему. Про тех, кто после моего ухода, вместо продолжать созидание реформы, молча наблюдал, как старая система берет реванш, а свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров, - возвращаются в реформированную мной полицию", - заявила Деканоидзе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аваков - нардепам об изнасиловании в Кагарлыке: Не обвиняйте весь коллектив полиции из-за нескольких негодяев. ВИДЕО

Напомним заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что переаттестация полиции, организованная экс-главой Нацполиции Хатией Деканоидзе, привела к розвалу и не дала результата: "Насильник из Кагарлыкского райотдела успешно прошел переаттестацию, организованную Деканоидзе в 2016 году".

Автор: 

МВД (9317) Нацполиция (16434) Геращенко Антон (1438) Деканоидзе Хатия (331)


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Топ комментарии
+23
А тут, будь ласка, трохи детальніше: яким боком там Порох?
Відразу попереджу шаблони: у БПП на час призначення Авакова монобільшості у ВРУ не було. Аваков - кандидат по квоті від НФ. Кабмін призначає ВРУ.
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05.06.2020 11:21
+20
Если бы не Деканоидзе мы бы и патрульных не поменяли! А дна действительно нет - ничего, что непосредственным руководителем Деканоидзе был Аваков, который потом от нее сдыхался, и Геращенко помню пиарился на ее достижениях, потом возвращают всех мусоров на место, плюют на всю работу Хатии и ее же обвиняют! Но Аваков ниучемневиноуват
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05.06.2020 11:31
+19
ЗЕ так значит начальник авакяна, а порох не был начальком?

уже даже младенцы ясельной группы знают, что министра МВД назначает не президент, а большинство в парламенте.

Кому твой бред адресован ?

Неужели тебе ещё и платят за такую топорную работу по обсиранию Пороха ?
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05.06.2020 11:35
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В Антоніни таки добряче підгорає!
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05.06.2020 11:08 Ответить
Громче всех - Держи вора, орет сам вор. Авакян с порохом сорвали реформу, а теперь все стрелки на Деканоидзе. Номер не пройдет.
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05.06.2020 11:12 Ответить
у порося з армяном не було варіантів не зірвати цю та інші реформи.

у нормальних правових державах ці казнокради та державні зрадники вже б відбували свій тюремний термін....
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05.06.2020 11:20 Ответить
А тут, будь ласка, трохи детальніше: яким боком там Порох?
Відразу попереджу шаблони: у БПП на час призначення Авакова монобільшості у ВРУ не було. Аваков - кандидат по квоті від НФ. Кабмін призначає ВРУ.
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05.06.2020 11:21 Ответить
Ага, у петя растов опять двойные стандарты. ЗЕ так значит начальник авакяна, а порох не был начальком? Порох там не боком, а всем своим рылом. Порох всегда имел большинство в зРаде, когда ему это ыбло нужно. За срыв реформ легко можно было снять кого угодно.
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05.06.2020 11:28 Ответить
ЗЕ так значит начальник авакяна, а порох не был начальком?

уже даже младенцы ясельной группы знают, что министра МВД назначает не президент, а большинство в парламенте.

Кому твой бред адресован ?

Неужели тебе ещё и платят за такую топорную работу по обсиранию Пороха ?
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05.06.2020 11:35 Ответить
+
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05.06.2020 11:43 Ответить
"Потому что именно у президента есть договоренность с Аваковым" - депутат СН Качура. Источник: https://censor.net/n3200222

На решту відповім так: у "СН" не просто більшість, а МОНОбільшість в Раді. Це по-перше. По-друге: це вже другий склад КМУ, призначений "СН", де є Аваков. Ну і по-третє - Аваков на міністерському кріслі сидить під особисте зобов'язання ЗЕ! ("Отметим, что министром внутренних дел в Кабинете министров Алексея Гончарука стал https://112.ua/glavnye-novosti/novyy-kabmin-ministerstvo-vnutrennih-del-vozglavil-arsen-avakov-505254.html Арсен Аваков под личное обязательство президента Владимира Зеленского" https://112.ua/obshchestvo/mvd-likvidirovalo-ekonomicheskiy-departament-nacpolicii-505720.html або "При этом министр внутренних дел Арсен Аваков остался на своей должности. В президентской партии "Слуга народа" заявляли о том, что он может остаться https://zn.ua/POLITICS/v-sluge-naroda-zayavili-chto-avakov-ostaetsya-vremenno-i-pod-otvetstvennost-zelenskogo-328393_.html "на испытательный срок" и под "личное обязательство президента" )
Такі факти про Пороха ви можете навести?
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05.06.2020 11:40 Ответить
С "большинством у пороха" не согласен, с остальным - согласен. Но! А нам какая разница? "Новая полиция" на поверку= "Старая милиция" (местами переходящая в "НКВД")... Зеленский ничего НЕ делает в этом вопросе вообще. А главное - НЕ хочет и НЕ сможет в силу примитивизма! Ситуация с полицией и при Порошенко и при Зеленском - "имитация реформ", Просто Порошенко на три головы талантливее Зеленского.
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05.06.2020 13:16 Ответить
талантливей в чем? В мародерстве? Тогда с него и спрос должен быть в три раза выше. Почему он не использовал свой талан на развитие Украины? Зато третим человеком в Украине в ФОРБС он стал. Да уж, талантище.
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05.06.2020 13:48 Ответить
...вот она логика идиота..!!! Чем тупее президент...тем меньше спрос с него.?! Ну идиот не должен останавливаться на одном факте! Почитай английскую версию украинского ФОРБСа и не позорься ничтожество! Нет там фамилии Порошенко и близко! А так Кирпич...ты отъявленный идиот. Удачно свой диагноз подтвердил.... даже без врачей и обследования!)))))
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05.06.2020 14:03 Ответить
і ти - неправий. Бо: 1."английская версия украинского ФОРБСа" - те ж саме гівно, що і касапська. Через те, що 2. української (а також російської) версії справжного Forbes/а - не існує. Те, що тут називають Forbes/ом в російсько/українькому варіанті - насправді фейк, плагіат, від овощного Курченка. Само собою, фейками є наведені в ньому "відомості".
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05.06.2020 16:06 Ответить
ФОРБС видається на англійській мові по самим заможним людям Планети, а також по країнам. Так от у виданні справжньої англомовної версіі ФОРБС по Україні прізвища Порошенко НЕМА! А те що Ви називаєте ФОРБСом що видається у кацапіі то там і Порошенко є , та й кого там тільки нема.
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05.06.2020 17:53 Ответить
Цей лизоблюдний лантух лайна не вартий уваги!
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05.06.2020 11:09 Ответить
та і йому пофуй на наше відносно нього
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05.06.2020 12:01 Ответить
Саме так, чимало копів з першого набору нової поліції зразка 2015 вже звільнилися (в т. ч. і через нетерпимість до корупції та через конфлікти з начальством), зате купа старих ментів відновилася... А ще мені здається, що серед патрульних в Києві останнім часом стало більше селюків (як раніше в ППС) - це не основі спостережень роблю висновок.
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05.06.2020 11:11 Ответить
Если бы только менты вернулись... Вернулись "реформированные Петей" судьи, причем - получив миллионные (я не шучу и не преувеличиваю) компенсации за свои "прогулы и обиды". Вернулись те, кого обвиняли в коррупции и ловили на горячем. Вернулись сепаратисты и откровенно пророссийские чиновники. Мы просрали второй Майдан не сейчас, а несколько лет назад, когда игнорировали этот процесс. А сейчас уже поздно пить боржоми и кричать "Я был прав, а 73% - ошибались!" Пора засучивать рукава и начинать самостоятельную чистку этих авгиевых конюшень. И надо быть готовым к тому, что руки будут перемазаны в дерьме (которое у чиновников заменяет кровь).
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05.06.2020 11:12 Ответить
Петя і не збирався щось там реформувати. Стара система його не просто влаштовувала, а він іншої категорично не хотів. Єдине що не влаштовувало його в старій системі це те, що його відсунули від потоків. Він до них вернувся і все стало на круги своя.
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05.06.2020 11:25 Ответить
Не бреши, этап судебной реформы - реформа низовых звеньев судов была спланирована на 2020 год. Когда начнётся реформа твоим Зе, который вместо Порошенко, - 31 декабря 2020 года до обеда или после?
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05.06.2020 12:01 Ответить
Интересно, а где я писал о "Зе"? Какие же вы примитивные - стоит лишь слово критики сказать в адрес шоколадного гения, как тут же начинается истерика: "А вот твой Зе - вообще дурак!". Успокойтесь, выбирайте в двадцатый раз своего Лукашенко. Вот он действительно - ваш. А я за Зе не голосовал. И речь шла (повторяю для дегенератов) - совсем не о нем.
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05.06.2020 12:04 Ответить
Точно, мы не поджигали дом, мы просто подносили канистры с бензином поджигателям...
Все вы, #тольконеПорошенко, теперь не виноваты...
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05.06.2020 12:06 Ответить
Ну, Геращенко, при усіх його заслугах, але непорядно поступив.
На жаль Деканоїдзе реформувала тільки поліцію, а не і суди.
А могло було бути інакше? От що я думаю
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05.06.2020 11:17 Ответить
Из лучших побуждений Хатия по факту помогла легитимизировать фейковые реформы.
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05.06.2020 11:18 Ответить
"Есть вещи, которые человек должен желать сам, даже при наличии здорового коллектива"(с).
Иностранцы могут быть советниками, НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВХОДИТЬ В СОСТАВ ЧИНОВНИКОВ. Эта дама после успешно проведенной ею же реформы полиции Грузии, теперь от этой самой полиции по все Европе прячется. Что-то тут не так.
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05.06.2020 11:27 Ответить
А ти чому ховаєшся за говноніком?
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05.06.2020 11:28 Ответить
у тебя, быдлота, забыл спросить. Если бы я был Дусиком, уже бы повесился.
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05.06.2020 11:33 Ответить
Бидло кацапське, як раз ти.
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05.06.2020 11:34 Ответить
Емм, а чому в тебе стільки помилок в тексті? Що у тебе за утворення? ПТУ челябінське?)))
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05.06.2020 11:56 Ответить
Какие именно, чмо земразотное?????????????????
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05.06.2020 12:26 Ответить
Розділові знаки...
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05.06.2020 12:31 Ответить
где именно?
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05.06.2020 12:44 Ответить
Если бы не Деканоидзе мы бы и патрульных не поменяли! А дна действительно нет - ничего, что непосредственным руководителем Деканоидзе был Аваков, который потом от нее сдыхался, и Геращенко помню пиарился на ее достижениях, потом возвращают всех мусоров на место, плюют на всю работу Хатии и ее же обвиняют! Но Аваков ниучемневиноуват
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05.06.2020 11:31 Ответить
хАнтошка отлижет и отсесет у любого что бы быть у Кормушки - такое этот слизняк..., и срал он на какое то слово Репутация и остальные, а хАвакову такой васал просто нужен...е...
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05.06.2020 11:59 Ответить
100%
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05.06.2020 12:29 Ответить
Аваков переводит стрелки. Движимое имущество Авакова, Геращенко заявил что "Переаттестация, организованная Деканоидзе, привела к развалу полиции". Для тех, кто в танке - она была сначала советником Авакова, а потом по его представлению назначена начальником патрульной полиции.
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05.06.2020 12:01 Ответить
Яка нафіг рехворма? 93% не повернулося, воно нікуди і не йшло.
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05.06.2020 12:15 Ответить
Есть один кардинальный способ ВСЕХ, кто когда-либо работал ментом, полицаем, прокурором, судьей никогда не брать /пожизненно/ в правоохранительную систему. ее нужно создавать с нуля /без передачи какого-либо "опыта"!
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05.06.2020 14:40 Ответить
А также всех их родственников!
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05.06.2020 14:47 Ответить
Краще б антоші займатись тією справою,якав нього найкраще виходить, а саме- тарілки язиком вилизувати, а не молоти ним шо попало...
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05.06.2020 15:18 Ответить
Да. У Антонины дна НЕТ. И этот факт не есть новым.
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05.06.2020 16:58 Ответить
Да, позор Геращенку.
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05.06.2020 20:34 Ответить
 
 