До суду подано нове клопотання про арешт Жеваго

У Печерський райсуд міста Києва подано нові клопотання про накладення арешту на майно та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою колишнього народного депутата України III-VIII скликань Костянтина Жеваго, співвласника Ferrexpo і групи "Фінанси і Кредит", який підозрюється в причетності до розтрати 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та Кредит".

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив перший заступник Держбюро розслідувань Олександр Бабіков.

За його словами, клопотання зараз на розгляді слідчих суддів.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 25 травня Київський апеляційний суд скасував раніше винесену слідчим суддею Печерського райсуду м.Києва ухвалу, яка дозволяє арешт екснардепа. Коментуючи це рішення, пресслужба Жевого з посиланням на його адвоката, поширила заяву про те, що "Рішенням апеляційної інстанції встановлено, що Жеваго не перебував і не перебуває в міжнародному розшуку, не ховався і не переховується від органів досудового розслідування і суду, а також те, що відсутні правові підстави для взяття Жеваго під варту".

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Крім того, в компанії Ferrexpo Жеваго заявили, що Апеляційний суд Києва 2 червня зняв арешт з 50,3% акцій Ferrexpo Poltava Mining (Полтавський ГЗК).

Нагадаємо, у вересні 2019 року Костянтину Жеваго заочно оголошено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (організація розтрати чужого майна за попередньою змовою), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах) КК України.

А в грудні 2019 року слідчий суддя Печерського райсуду столиці задовольнив клопотання, підтримане прокурором Генеральної прокуратури України, про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Крім того, в ГПУ заявили, що Жевого оголошений у міжнародний розшук.

Як розповіли Цензор.НЕТ в ДБР, Жевого був оголошений у всеукраїнський розшук.