В суд подано новое ходатайство об аресте Жеваго

В Печерский райсуд города Киева поданы новые ходатайства о наложении ареста на имущество и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшего народного депутата Украины III-VIII созывов Константина Жеваго, совладельца Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит", который подозревается в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и Кредит".

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил первый заместитель Госбюро расследований Александр Бабиков.

По его словам, ходатайства сейчас находятся на рассмотрении следственных судей.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 25 мая Киевский апелляционный суд отменил ранее вынесенное следственным судьей Печерского райсуда г. Киева определение, разрешающее арест экс-нардепа. Комментируя это решение, пресс-служба Жевого со ссылкой на его адвоката, распространила заявление о том, что "Решением апелляционной инстанции установлено, что Жеваго не находился и не находится в международном розыске, не скрывался и не скрывается от органов досудебного расследования и суда, а также то, что отсутствуют правовые основания для взятия Жеваго под стражу".

Кроме того, в компании Ferrexpo Жеваго заявили, что Апелляционный суд Киева 2 июня снял арест с 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК).

Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жеваго заочно объявлено о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) УК Украины.

А в декабре 2019 года следственный судья Печерского райсуда столицы удовлетворил ходатайство, поддержанное прокурором Генеральной прокуратуры Украины, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в ГПУ заявили, что Жевого объявлен в международный розыск.

Как рассказали Цензор.НЕТ в ГБР, Жевого был объявлен во всеукраинский розыск.