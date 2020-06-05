СБУ завершила розслідування у справі бізнесмена Амірханяна, підозрюваного у фінансуванні окупантів у Криму і заволодінні майном на 20 млн

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо бізнесмена, який перераховував гроші органам окупаційної влади Криму.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Бізнесмен обвинувачується у фінансуванні дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, зміни меж території та державного кордону України. Фігурант справи також підозрюється у незаконному заволодіння чужим майном та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон", - зазначається в повідомленні.

"У ході досудового слідства співробітники СБУ встановили, що скандально відомий в українській дорожньо-будівельній галузі бізнесмен через підконтрольні товариства переводив кошти до тимчасово анексованого Криму. Зокрема, для ввезення дорожньо-будівельних матеріалів в Україну він перерахував "митним органам" окупаційної влади півострова понад 10 мільйонів російських рублів. Для контрабандного ввезення товарів бізнесмен організував незаконне переправлення осіб через кордон України з РФ у районі Керченської протоки", - вказується в повідомленні СБУ.

Крім того було встановлено, що комерсант протиправно заволодів майном інших українських підприємств на загальну суму понад 20 млн грн.

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора слідчі СБУ закінчили досудове розслідування, обвинувальний акт скеровано до суду.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Араїка Амірханяна, власника компаній "Полтавабудцентр" і "Дорлідер".

Як повідомлялося, в травні Амірханян разом із двома незаконними особами незаконно проник у будівлю Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор"), погрожуючи співробітникам і вимагаючи зустрічі з главою "Укравтодору". Вивести Амірханяна з будівлі вдалося зусиллями правоохоронців. Проте коли вони пішли, той знову спробував увірватися в нього. Це повторювалося чотири рази.

28 квітня глава "Укравтодору" Олександр Кубраков під час онлайн-брифінгу заявив, що компанії, афілійовані з бізнесменом Амірханяном, заблокували тендери "Укравтодору" на загальну суму в 5,7 млрд грн.

За його словами, в 2019 році ця група компаній внесла 720 скарг за тендерами "Укравтодору".