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Новости
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СБУ завершила расследование по делу бизнесмена Амирханяна, подозреваемого в финансировании оккупантов в Крыму и завладении имуществом на 20 млн

СБУ завершила расследование по делу бизнесмена Амирханяна, подозреваемого в финансировании оккупантов в Крыму и завладении имуществом на 20 млн

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу бизнесмена, который переводил деньги органам оккупационной власти Крыма.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Бизнесмен обвиняется в финансировании действий в целях насильственного изменения и свержения конституционного строя, изменения границ территории и государственной границы Украины. Фигурант дела также подозревается в незаконном завладении чужим имуществом и организации незаконной переправки лиц через государственную границу", - отмечается в сообщении.

"В ходе досудебного следствия сотрудники СБУ установили, что скандально известный в украинской дорожно-строительной отрасли бизнесмен через подконтрольные общества переводил средства во временно аннексированный Крым. В частности, для ввоза дорожно-строительных материалов в Украину он перечислил "таможенным органам" оккупационных властей полуострова более 10 млн российских рублей. Для контрабандного ввоза товаров бизнесмен организовал незаконную переправку лиц через границу Украины с РФ в районе Керченского пролива", - указывается в сообщении СБУ.

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Кроме того, было установлено, что бизнесмен противоправно завладел имуществом других украинских предприятий на общую сумму более 20 млн грн.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о Араике Амирханяне, собственнике компаний "Полтавабудцентр" и "Дорлидер".

Как сообщалось, в мае Амирханян вместе с двумя незаконными лицами незаконно проник в здание Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"), угрожая сотрудникам и требуя встречи с главой "Укравтодора". Вывести Амирханяна из здания удалось усилиями правоохранителей. Однако когда они ушли, тот снова попытался ворваться в него. Это повторялось четыре раза.

28 апреля глава "Укравтодора" Александр Кубраков во время онлайн-брифинга заявил, что компании, аффилированные с бизнесменом Амирханяном, заблокировали тендеры "Укравтодора" на общую сумму в 5,7 млрд грн.

По его словам, в 2019 году указанная группа компаний внесла 720 жалоб по тендерам "Укравтодора".

Крым (26372) СБУ (19869) финансирование (1795)


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Топ комментарии
+3
По отдельности все слова понятные,а два вместе уже нет.Такое чувство,что автор уснул на клаве,и написал лицом.
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05.06.2020 17:27
+3
И на свободе , и опять пытается быковать на Укравтодор.
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05.06.2020 17:45
+2
Я,кстати, подозреваю, что все Крымское,Луганское и Донецкое СБУ перебежало на службу к врагу. Поставив рекорд книги Гиннеcса по количеству предателей и кротов в отдельно взятой спецслужбе. А орденоносец СБУ Пасечник вообще стал президентом ЛНР,
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05.06.2020 17:36
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Блин! Прочитал сразу, как Арахамия....
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05.06.2020 17:19 Ответить
Аваков где ***** собственные спецслужбы украины?
Потому что то что в киеве спу есть что угодно, но не украинское.

КИЕВ СПУ - ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В МИРЕ ПО ПРЕДАТЕЛЬСТВУ. Особенно за 200 000$ черта найдут и продадут.Где правый сектор, где жоны, где другие на отработке грехов на выборах перед народом украины.Постанова что с выдергиванием изнасилования, что стрельба в броварах. Все операции чекистов по расчистке путей к горлу зебила и его партии дураков. Вакарчук такой же тупой дебил
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05.06.2020 17:23 Ответить
По отдельности все слова понятные,а два вместе уже нет.Такое чувство,что автор уснул на клаве,и написал лицом.
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05.06.2020 17:27 Ответить
Я,кстати, подозреваю, что все Крымское,Луганское и Донецкое СБУ перебежало на службу к врагу. Поставив рекорд книги Гиннеcса по количеству предателей и кротов в отдельно взятой спецслужбе. А орденоносец СБУ Пасечник вообще стал президентом ЛНР,
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05.06.2020 17:36 Ответить
И на свободе , и опять пытается быковать на Укравтодор.
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05.06.2020 17:45 Ответить
Вышвырнуть его в его родную армянию вместе с авакянам,они явно знакомы и конечно же один крышует другого.
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05.06.2020 17:52 Ответить
Но перед этим потрясти вверх ногами и конфисковать все что из его карманов выпадет)))
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05.06.2020 18:16 Ответить
КваквАваков азер, амірханян армяшка, вони ворогують, тому мабуть посадять або відкупиться бо гроші ******* і азери і армяшки
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05.06.2020 20:42 Ответить
И какой вывод сделала СБУ под предводительством старлея?
Рафик ни уинауат вапше?!
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05.06.2020 18:13 Ответить
Сколько єтот Амирханян дорог одноразових настроил, сколько тендеров проигранних заблокировал! Розбудовував страну как мог!
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05.06.2020 18:22 Ответить
Ему уже орден пора вручить. ****, ща это в тренде.
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05.06.2020 19:18 Ответить
 
 