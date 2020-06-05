СБУ завершила расследование по делу бизнесмена Амирханяна, подозреваемого в финансировании оккупантов в Крыму и завладении имуществом на 20 млн

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу бизнесмена, который переводил деньги органам оккупационной власти Крыма.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Бизнесмен обвиняется в финансировании действий в целях насильственного изменения и свержения конституционного строя, изменения границ территории и государственной границы Украины. Фигурант дела также подозревается в незаконном завладении чужим имуществом и организации незаконной переправки лиц через государственную границу", - отмечается в сообщении.

"В ходе досудебного следствия сотрудники СБУ установили, что скандально известный в украинской дорожно-строительной отрасли бизнесмен через подконтрольные общества переводил средства во временно аннексированный Крым. В частности, для ввоза дорожно-строительных материалов в Украину он перечислил "таможенным органам" оккупационных властей полуострова более 10 млн российских рублей. Для контрабандного ввоза товаров бизнесмен организовал незаконную переправку лиц через границу Украины с РФ в районе Керченского пролива", - указывается в сообщении СБУ.

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Кроме того, было установлено, что бизнесмен противоправно завладел имуществом других украинских предприятий на общую сумму более 20 млн грн.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о Араике Амирханяне, собственнике компаний "Полтавабудцентр" и "Дорлидер".

Как сообщалось, в мае Амирханян вместе с двумя незаконными лицами незаконно проник в здание Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"), угрожая сотрудникам и требуя встречи с главой "Укравтодора". Вывести Амирханяна из здания удалось усилиями правоохранителей. Однако когда они ушли, тот снова попытался ворваться в него. Это повторялось четыре раза.

28 апреля глава "Укравтодора" Александр Кубраков во время онлайн-брифинга заявил, что компании, аффилированные с бизнесменом Амирханяном, заблокировали тендеры "Укравтодора" на общую сумму в 5,7 млрд грн.

По его словам, в 2019 году указанная группа компаний внесла 720 жалоб по тендерам "Укравтодора".