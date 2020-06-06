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Посольство України в США з 9 червня відновлює прийом громадян

Посольство України в США з 9 червня відновлює прийом громадян

Посольство України в США з 9 червня відновлює прийом відвідувачів із консульських питань, водночас консульський прийом проводитиметься лише за попереднім записом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці українського дипвідомства у фейсбуці.

У повідомленні наголошується, що консульський прийом буде проводитися щодо паспортних, нотаріальних питань, а також із питань громадянства.

Також у посольстві повідомили, що найближчим часом оприлюднять новий алгоритм запису на консульський прийом.

Під час відвідання посольства громадяни мають, зокрема, використовувати засоби індивідуального захисту (захисні маски і рукавички).

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Автор: 

посольство (942) США (22634)


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4 раза еще раз четыре! пацан в армию просился - не взяли, суки.....
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06.06.2020 08:18 Відповісти
зрадники солдатами не нужны, а от командувачами головными? - так в самый раз.
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06.06.2020 08:21 Відповісти
Как известно, о возможном иностранном вмешательстве ранее заявил генпрокурор США Уильям Барр. Он сказал, что какие-то иностранные группировки ведут в соцсетях дезинформационные кампании, подобные тем, что проводились Россией во время президентских выборов в 2016 году, чтобы посеять вражду среди американцев.
Да это...иностранцы. Только ...это они нас называют иностранцами. А когда мы называем их инопланетянами....их это бесит( от слова бес это вообще их выводит из себя) они нас называют инопланетянами. И заявляют, что ЭТА!!! планета ихняя.
Да Петрухан? Я его давно называю Петруханом или Петрушканом(это тоже его бесит) имеено он создатель вируса Петя.
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06.06.2020 10:24 Відповісти
Согласитесь, я умею разговаривать с другой формой жизни? Можете не раздумывать, мы разговариваем на дипломатическом языке наверное десяток лет. Да, зеленое гавносральное гавно намотанное на кольце, воняльная волоснятина?
Согласитесь, я умею найти подход и правильную фразу. Ну понятно, я не говорю и больше половины того, что происходит. Глафное, чтобы небыло паники...
Гы-гы-гы.....
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06.06.2020 10:33 Відповісти
А вот интересно - а вот эти, барцы с масками, они их скрипя сердцем наденут или гордо с криками "мы-не рабы!" попрутся без?
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06.06.2020 11:04 Відповісти
 
 