Посольство України в США з 9 червня відновлює прийом громадян
Посольство України в США з 9 червня відновлює прийом відвідувачів із консульських питань, водночас консульський прийом проводитиметься лише за попереднім записом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці українського дипвідомства у фейсбуці.
У повідомленні наголошується, що консульський прийом буде проводитися щодо паспортних, нотаріальних питань, а також із питань громадянства.
Також у посольстві повідомили, що найближчим часом оприлюднять новий алгоритм запису на консульський прийом.
Під час відвідання посольства громадяни мають, зокрема, використовувати засоби індивідуального захисту (захисні маски і рукавички).
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Да это...иностранцы. Только ...это они нас называют иностранцами. А когда мы называем их инопланетянами....их это бесит( от слова бес это вообще их выводит из себя) они нас называют инопланетянами. И заявляют, что ЭТА!!! планета ихняя.
Да Петрухан? Я его давно называю Петруханом или Петрушканом(это тоже его бесит) имеено он создатель вируса Петя.
Согласитесь, я умею найти подход и правильную фразу. Ну понятно, я не говорю и больше половины того, что происходит. Глафное, чтобы небыло паники...
Гы-гы-гы.....