Посольство України в США з 9 червня відновлює прийом громадян

Посольство України в США з 9 червня відновлює прийом відвідувачів із консульських питань, водночас консульський прийом проводитиметься лише за попереднім записом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці українського дипвідомства у фейсбуці.

У повідомленні наголошується, що консульський прийом буде проводитися щодо паспортних, нотаріальних питань, а також із питань громадянства.

Також у посольстві повідомили, що найближчим часом оприлюднять новий алгоритм запису на консульський прийом.

Під час відвідання посольства громадяни мають, зокрема, використовувати засоби індивідуального захисту (захисні маски і рукавички).

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