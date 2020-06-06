Посольство Украины в США с 9 июня возобновляет прием граждан

Посольство Украины в США с 9 июня восстанавливает прием посетителей по консульским вопросам, при этом консульский прием будет проводиться только по предварительной записи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице украинского дипведомства в Фейсбуке.

В сообщении подчеркивается, что консульский прием будет проводиться по паспортным, нотариальным вопросам, а также по вопросам гражданства.

Также в посольстве сообщили, что в ближайшее время обнародуют новый алгоритм записи на консульский прием.

При этом при посещении посольства граждане должны, в частности, использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки).

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