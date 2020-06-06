Посольство Украины в США с 9 июня возобновляет прием граждан
Посольство Украины в США с 9 июня восстанавливает прием посетителей по консульским вопросам, при этом консульский прием будет проводиться только по предварительной записи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице украинского дипведомства в Фейсбуке.
В сообщении подчеркивается, что консульский прием будет проводиться по паспортным, нотариальным вопросам, а также по вопросам гражданства.
Также в посольстве сообщили, что в ближайшее время обнародуют новый алгоритм записи на консульский прием.
При этом при посещении посольства граждане должны, в частности, использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки).
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Да это...иностранцы. Только ...это они нас называют иностранцами. А когда мы называем их инопланетянами....их это бесит( от слова бес это вообще их выводит из себя) они нас называют инопланетянами. И заявляют, что ЭТА!!! планета ихняя.
Да Петрухан? Я его давно называю Петруханом или Петрушканом(это тоже его бесит) имеено он создатель вируса Петя.
Согласитесь, я умею найти подход и правильную фразу. Ну понятно, я не говорю и больше половины того, что происходит. Глафное, чтобы небыло паники...
Гы-гы-гы.....