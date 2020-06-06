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Посольство Украины в США с 9 июня возобновляет прием граждан

Посольство Украины в США с 9 июня возобновляет прием граждан

Посольство Украины в США с 9 июня восстанавливает прием посетителей по консульским вопросам, при этом консульский прием будет проводиться только по предварительной записи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице украинского дипведомства в Фейсбуке.

В сообщении подчеркивается, что консульский прием будет проводиться по паспортным, нотариальным вопросам, а также по вопросам гражданства.

Также в посольстве сообщили, что в ближайшее время обнародуют новый алгоритм записи на консульский прием.

При этом при посещении посольства граждане должны, в частности, использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из США вылетел очередной спецрейс с украинцами: домой возвращаются 253 гражданина

Автор: 

посольство (1079) США (26489)


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4 раза еще раз четыре! пацан в армию просился - не взяли, суки.....
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06.06.2020 08:18 Ответить
зрадники солдатами не нужны, а от командувачами головными? - так в самый раз.
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06.06.2020 08:21 Ответить
Как известно, о возможном иностранном вмешательстве ранее заявил генпрокурор США Уильям Барр. Он сказал, что какие-то иностранные группировки ведут в соцсетях дезинформационные кампании, подобные тем, что проводились Россией во время президентских выборов в 2016 году, чтобы посеять вражду среди американцев.
Да это...иностранцы. Только ...это они нас называют иностранцами. А когда мы называем их инопланетянами....их это бесит( от слова бес это вообще их выводит из себя) они нас называют инопланетянами. И заявляют, что ЭТА!!! планета ихняя.
Да Петрухан? Я его давно называю Петруханом или Петрушканом(это тоже его бесит) имеено он создатель вируса Петя.
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06.06.2020 10:24 Ответить
Согласитесь, я умею разговаривать с другой формой жизни? Можете не раздумывать, мы разговариваем на дипломатическом языке наверное десяток лет. Да, зеленое гавносральное гавно намотанное на кольце, воняльная волоснятина?
Согласитесь, я умею найти подход и правильную фразу. Ну понятно, я не говорю и больше половины того, что происходит. Глафное, чтобы небыло паники...
Гы-гы-гы.....
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06.06.2020 10:33 Ответить
А вот интересно - а вот эти, барцы с масками, они их скрипя сердцем наденут или гордо с криками "мы-не рабы!" попрутся без?
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06.06.2020 11:04 Ответить
 
 