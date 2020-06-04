Из США вылетел очередной спецрейс с украинцами: домой возвращаются 253 гражданина
В Киев из Нью-Йорка (США) спецрейсом вернутся еще 253 украинца.
Как информирует Цензор.НЕТ, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
"Продолжаем организовывать специальные рейсы для возвращения граждан из США в Украину. Из Нью-Йорка в Киев возвращается еще 253 пассажира", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий04.06.2020 08:03 Ответить Мне нравится 5
✘
кацахол
показать весь комментарий04.06.2020 08:07 Ответить Мне нравится 2
Roman Ivanovich
показать весь комментарий04.06.2020 08:15 Ответить Мне нравится 0
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль