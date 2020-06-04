Из США вылетел очередной спецрейс с украинцами: домой возвращаются 253 гражданина

В Киев из Нью-Йорка (США) спецрейсом вернутся еще 253 украинца.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

"Продолжаем организовывать специальные рейсы для возвращения граждан из США в Украину. Из Нью-Йорка в Киев возвращается еще 253 пассажира", - говорится в сообщении.

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