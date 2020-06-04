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Из США вылетел очередной спецрейс с украинцами: домой возвращаются 253 гражданина

Из США вылетел очередной спецрейс с украинцами: домой возвращаются 253 гражданина

В Киев из Нью-Йорка (США) спецрейсом вернутся еще 253 украинца.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

"Продолжаем организовывать специальные рейсы для возвращения граждан из США в Украину. Из Нью-Йорка в Киев возвращается еще 253 пассажира", - говорится в сообщении.

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Из США вылетел очередной спецрейс с украинцами: домой возвращаются 253 гражданина 01

посольство (1079) США (26471) украинцы (3861)


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Бубачка зустрічатиме їх на ірадромі?
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04.06.2020 08:03 Ответить
Нафіга було оце шапіто з карантином?
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04.06.2020 08:07 Ответить
во бабла з кожного накосили... коломойша з усіх шкуру здере...
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04.06.2020 08:15 Ответить
 
 