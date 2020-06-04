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Зі США вилетів черговий спецрейс з українцями: додому повертаються 253 особи

Зі США вилетів черговий спецрейс з українцями: додому повертаються 253 особи

До Києва з Нью-Йорка (США) спецрейсом повернуться ще 253 українці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба посольства України в США у Facebook.

"Продовжуємо організовувати спеціальні рейси для повернення громадян зі США в Україну. З Нью-Йорка до Києва повертається ще 253 пасажири", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські заробітчани повертаються до Польщі, але за це доведеться добре заплатити, - польські ЗМІ

Зі США вилетів черговий спецрейс з українцями: додому повертаються 253 особи 01

Автор: 

посольство (942) США (22590) українці (2537)


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Бубачка зустрічатиме їх на ірадромі?
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04.06.2020 08:03 Відповісти
Нафіга було оце шапіто з карантином?
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04.06.2020 08:07 Відповісти
во бабла з кожного накосили... коломойша з усіх шкуру здере...
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04.06.2020 08:15 Відповісти
 
 