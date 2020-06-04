Зі США вилетів черговий спецрейс з українцями: додому повертаються 253 особи
До Києва з Нью-Йорка (США) спецрейсом повернуться ще 253 українці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба посольства України в США у Facebook.
"Продовжуємо організовувати спеціальні рейси для повернення громадян зі США в Україну. З Нью-Йорка до Києва повертається ще 253 пасажири", - йдеться в повідомленні.
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кацахол
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Roman Ivanovich
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