Зі США вилетів черговий спецрейс з українцями: додому повертаються 253 особи

До Києва з Нью-Йорка (США) спецрейсом повернуться ще 253 українці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба посольства України в США у Facebook.

"Продовжуємо організовувати спеціальні рейси для повернення громадян зі США в Україну. З Нью-Йорка до Києва повертається ще 253 пасажири", - йдеться в повідомленні.

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