Підстав для нової підозри Богатирьовій не було, їй вручили копію підозри від 2014 року, - прокуратура
У прокуратурі Києва запевняють, що без порушень здійснювали процесуальне керівництво у справі ексочільниці МОЗ часів Януковича Раїси Богатирьової.
Позицію прокуратури оприлюднила її пресслужба, передає Цензор.НЕТ.
У прокуратурі зазначають, що досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні з 2014 р. до 2018 р. включно здійснювала Генеральна прокуратура. У цей період слідчі і ГПУ вручили підозру Богатирьовій відповідно до закону.
Коли ексглава МОЗ Богатирьова повернулася в Україну в серпні 2019 року, її затримали і доставили в суд.
Водночас у прокуратурі зазначають, що замість нової підозри вручили Богатирьовій і її захиснику копію клопотання про арешт і копію повідомлення про підозру від жовтня 2014 року. Пояснюють це тим, що для нового повідомлення про підозру не побачили підстав, а чинними нормами КПК повторне вручення підозри не передбачено.
Також наголошується, що наразі розслідуванням справи займаються детективи Національного антикорупційного бюро України.
Напередодні у ВАКС повідомили, що "прокуратурою міста Києва були допущені грубі порушення норм КПК України в частині належного вручення повідомлення про підозру".
Нагадаємо, в 2014 році Раїсу Богатирьову звинуватили в розтраті державних коштів в особливо великих розмірах. Їй інкримінують розтрату 63,5 млн гривень на закупівлю імунобіологічних препаратів та лікарських засобів, а також 279 млн гривень на закупівлю інсулінів. Восени 2014 року її оголосили в розшук.
Богатирьову затримали 27 серпня в аеропорту "Жуляни" в Києві. Вона прибула в Україну вперше за майже 5 років, і її відразу затримали прикордонники. Їй інкримінували розтрату коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі ліків.
Печерський райсуд Києва 28 серпня взяв Богатирьову під варту на 60 діб із можливістю застави в 6 млн гривень.
Ексдепутат від "Опозиційного блоку", бізнес-партнер Ріната Ахметова Вадим Новинський вніс за Богатирьову заставу в 6 млн гривень і вона вийшла із СІЗО.
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Ну, арештовуйте та вучайте підозру по новому. Там, термін давності, здається, 15 років.
иначе это замкнутый круг и мы никогда не избавимся от крыс. это большая ошибка команды зе. и за это придёт расплата.
кстати о Рашке
что скажите об этом его требовании?
Не знаю, реальныхх украинофобов никто не трогает и им предоставляют охрану за счёт налогоплательщиков...
Рассказывай этот бред про специального с нарушениями лохам, которые на это поведутся.
Не было и не будет такого гетьмана-президента, чтоб значительная часть населения не считала его врагом Украины.
сопливыхподсказок. И пока большинство не выпьет до дна чашу сию, не изменится ничего к лучшему. Шоколадный, как и зельц, оставил эту гниду именем Украины подписывать бумаги - это лучший индикатор, кто враг Украины. Не видать обоим булавы, последнему, надеюсь, досрочно. И делишки обоих обязательно получат достойную оценку, рано или поздно дети обоих будут стесняться своей фамилии...
От вам і 'хуже не будет, от вам і 'какая разніца' ...