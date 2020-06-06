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Новини
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Підстав для нової підозри Богатирьовій не було, їй вручили копію підозри від 2014 року, - прокуратура

Підстав для нової підозри Богатирьовій не було, їй вручили копію підозри від 2014 року, - прокуратура

У прокуратурі Києва запевняють, що без порушень здійснювали процесуальне керівництво у справі ексочільниці МОЗ часів Януковича Раїси Богатирьової.

Позицію прокуратури оприлюднила її пресслужба, передає Цензор.НЕТ.

У прокуратурі зазначають, що досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні з 2014 р. до 2018 р. включно здійснювала Генеральна прокуратура. У цей період слідчі і ГПУ вручили підозру Богатирьовій відповідно до закону.

Коли ексглава МОЗ Богатирьова повернулася в Україну в серпні 2019 року, її затримали і доставили в суд.

Водночас у прокуратурі зазначають, що замість нової підозри вручили Богатирьовій і її захиснику копію клопотання про арешт і копію повідомлення про підозру від жовтня 2014 року. Пояснюють це тим, що для нового повідомлення про підозру не побачили підстав, а чинними нормами КПК повторне вручення підозри не передбачено.

Також наголошується, що наразі розслідуванням справи займаються детективи Національного антикорупційного бюро України.

Напередодні у ВАКС повідомили, що "прокуратурою міста Києва були допущені грубі порушення норм КПК України в частині належного вручення повідомлення про підозру".

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Нагадаємо, в 2014 році Раїсу Богатирьову звинуватили в розтраті державних коштів в особливо великих розмірах. Їй інкримінують розтрату 63,5 млн гривень на закупівлю імунобіологічних препаратів та лікарських засобів, а також 279 млн гривень на закупівлю інсулінів. Восени 2014 року її оголосили в розшук.

Богатирьову затримали 27 серпня в аеропорту "Жуляни" в Києві. Вона прибула в Україну вперше за майже 5 років, і її відразу затримали прикордонники. Їй інкримінували розтрату коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі ліків.

Печерський райсуд Києва 28 серпня взяв Богатирьову під варту на 60 діб із можливістю застави в 6 млн гривень.

Ексдепутат від "Опозиційного блоку", бізнес-партнер Ріната Ахметова Вадим Новинський вніс за Богатирьову заставу в 6 млн гривень і вона вийшла із СІЗО.

Автор: 

Богатирьова Раїса (183) прокуратура (3671) Антикорупційний суд ВАКС (1947)


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Топ коментарі
+8
ФОПи згадуватимуть президенство Порошенка, як золоті часи, а президенство Зеленського, як руїну
От вам і 'хуже не будет, от вам і 'какая разніца' ...

Оснований для нового подозрения Богатыревой не было, ей вручили копию подозрения от 2014 года, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3034
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06.06.2020 10:50
+7
вор должен сидеть в тюрьме. с.
иначе это замкнутый круг и мы никогда не избавимся от крыс. это большая ошибка команды зе. и за это придёт расплата.
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06.06.2020 10:46
+7
Дамбаська акушерка знов на слуху.
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06.06.2020 11:02
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Значить, це "ситникові орли" прошляпили.
Ну, арештовуйте та вучайте підозру по новому. Там, термін давності, здається, 15 років.
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06.06.2020 10:44 Відповісти
вор должен сидеть в тюрьме. с.
иначе это замкнутый круг и мы никогда не избавимся от крыс. это большая ошибка команды зе. и за это придёт расплата.
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06.06.2020 10:46 Відповісти
ничего не помогает ни революции ни смена презедентов -МАФИЯ БЕЗСМЕРТНА
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06.06.2020 10:47 Відповісти
Главное за националистов не голосуйте! И смотрите по больше олигарх-ТВ.
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06.06.2020 11:17 Відповісти
г+г или мертвечуковский пул или петины?
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06.06.2020 11:23 Відповісти
Особое внимание уделяйте авторитетам, рассказывающих вам о братской россии и гражданской войне.
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06.06.2020 11:28 Відповісти
я особо нахер посылаю весь этот пучок олигарх-тв
кстати о Рашке
что скажите об этом его требовании?

Підстав для нової підозри Богатирьовій не було, їй вручили копію підозри від 2014 року, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1510
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06.06.2020 11:43 Відповісти
Ганапольский?
Не знаю, реальныхх украинофобов никто не трогает и им предоставляют охрану за счёт налогоплательщиков...
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06.06.2020 16:19 Відповісти
А що ж п"ять років робили мальдівські куми якщо нема жодної справи на жодного рига? За які такі заслуги суспільство їх утримувало? Ганьба свинарнику.
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06.06.2020 10:48 Відповісти
А чего "гражданина США" волнуют внутриукраинские дела ?
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06.06.2020 10:53 Відповісти
Вот только 5 лет рыги в раше шкерились! Почему они все срочно вернулись?
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06.06.2020 11:14 Відповісти
Євремова теж Петро відпустив?
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06.06.2020 11:21 Відповісти
Отпустил суд, на который влиял петро. Потому, что "следствие" - группа бездельников на шее налогоплательщиков(справедливости ради, они и сейчас никем не поменяны), по указанию петра привычно ничего не делала, а если делала - то, как обычно, с нарушением закона, чтоб в суде развалилось. То же и по александровской, штепе и много еще кому. Нет прощения петру и прокурорской мразоте!
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06.06.2020 11:53 Відповісти
Так влиял, что при нём сидел а при клоуне вышел?
Рассказывай этот бред про специального с нарушениями лохам, которые на это поведутся.
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06.06.2020 16:22 Відповісти
По-твоему, без приговора, по мере пресечения, это он сидел? И не при пете вышли остальные - штепа, александровская? Узость (другими словами, отсутствие масштабности) мышления не позволяет тебе понять, что и петя и зельц - враги Украины, и кроме этих двух фамилий полно гораздо более порядочных(возможно, потенциально, но надо же что-то менять, если маячит перспектива улучшения, мы ж не расия и не бсср, где десятки лет правит всякая сволочь, одна и та же) людей в бюллетене.
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06.06.2020 17:15 Відповісти
Вот именно узость тебе не даёт понять, какими масштабными были изменения в сторону ненормального европейского государства и как быстро страна опять катится в рашку.
Не было и не будет такого гетьмана-президента, чтоб значительная часть населения не считала его врагом Украины.
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06.06.2020 17:29 Відповісти
Всю эту систему падения в пропасть=в расию(причем на самое дно расии, в этом у большеичья их интерес) построил уголовник кучма и я, разумеется, видел это еще тогда, без сопливых подсказок. И пока большинство не выпьет до дна чашу сию, не изменится ничего к лучшему. Шоколадный, как и зельц, оставил эту гниду именем Украины подписывать бумаги - это лучший индикатор, кто враг Украины. Не видать обоим булавы, последнему, надеюсь, досрочно. И делишки обоих обязательно получат достойную оценку, рано или поздно дети обоих будут стесняться своей фамилии...
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06.06.2020 19:53 Відповісти
Охренеть! ну тогда наградить и выплатить компенсацию за 6 лет неполученных зарплат. Да на ней и её сынке клейма негде ставить, воровство, коррупция, подделка лекарств....
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06.06.2020 10:49 Відповісти
ФОПи згадуватимуть президенство Порошенка, як золоті часи, а президенство Зеленського, як руїну
От вам і 'хуже не будет, от вам і 'какая разніца' ...

Оснований для нового подозрения Богатыревой не было, ей вручили копию подозрения от 2014 года, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3034
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06.06.2020 10:50 Відповісти
При чём тут зе? Её за 5 лет ни разу не посадил попэрэднык. Почему? А, шоб его сейчас никто не посадил, ибо вор вора кроет.
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06.06.2020 11:00 Відповісти
Підстав для нової підозри Богатирьовій не було, їй вручили копію підозри від 2014 року, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7060
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06.06.2020 11:01 Відповісти
Когда там якуневич возврсщаетса?
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06.06.2020 10:51 Відповісти
Я ваш приговор...
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06.06.2020 10:53 Відповісти
Чёрт знает что. Вместо того чтобы украсть, она тратила деньги на всякую ерунду.
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06.06.2020 10:58 Відповісти
Дамбаська акушерка знов на слуху.
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06.06.2020 11:02 Відповісти
Вот так злостную воровку, укравшуюю с бюджета Украины, вместе с фирмой-прокладкой своего сына, 400 млн. гривен, при клоуне-президенте зеленском, спокойно отпускают на волю!! Сейчас она отдохнём месяц на канарах и в суд! А там не за горами Венидиктова ей выплатит материальную и моральную компенсацию, за 6-ть лет. Вот такой у нас президент и дебильные его слуги!!
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06.06.2020 12:35 Відповісти
В заголовке опечатка.Надо поменять слова "копию подозрения" на "премию" и тогда всё станет на свои места.
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06.06.2020 13:44 Відповісти
ВАКС зняв звинувачення з Богатирьової за халатне відношення генпрокуратури до своїх обовязків,а прокуратура все відкидає.Винуваті люди,які живуть в Україні.
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06.06.2020 17:26 Відповісти
Сомневаюсь, что это именно халатное, а не намеренное!
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06.06.2020 22:05 Відповісти
А растраченные 63,5 млн гривен + 279 млн гривен, она вернет или уже необязательно??
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06.06.2020 22:04 Відповісти
 
 