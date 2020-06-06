Підстав для нової підозри Богатирьовій не було, їй вручили копію підозри від 2014 року, - прокуратура

У прокуратурі Києва запевняють, що без порушень здійснювали процесуальне керівництво у справі ексочільниці МОЗ часів Януковича Раїси Богатирьової.

Позицію прокуратури оприлюднила її пресслужба, передає Цензор.НЕТ.

У прокуратурі зазначають, що досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні з 2014 р. до 2018 р. включно здійснювала Генеральна прокуратура. У цей період слідчі і ГПУ вручили підозру Богатирьовій відповідно до закону.

Коли ексглава МОЗ Богатирьова повернулася в Україну в серпні 2019 року, її затримали і доставили в суд.

Водночас у прокуратурі зазначають, що замість нової підозри вручили Богатирьовій і її захиснику копію клопотання про арешт і копію повідомлення про підозру від жовтня 2014 року. Пояснюють це тим, що для нового повідомлення про підозру не побачили підстав, а чинними нормами КПК повторне вручення підозри не передбачено.

Також наголошується, що наразі розслідуванням справи займаються детективи Національного антикорупційного бюро України.

Напередодні у ВАКС повідомили, що "прокуратурою міста Києва були допущені грубі порушення норм КПК України в частині належного вручення повідомлення про підозру".

Читайте також: Прокуратура знала про повернення Богатирьової, - адвокат

Нагадаємо, в 2014 році Раїсу Богатирьову звинуватили в розтраті державних коштів в особливо великих розмірах. Їй інкримінують розтрату 63,5 млн гривень на закупівлю імунобіологічних препаратів та лікарських засобів, а також 279 млн гривень на закупівлю інсулінів. Восени 2014 року її оголосили в розшук.

Богатирьову затримали 27 серпня в аеропорту "Жуляни" в Києві. Вона прибула в Україну вперше за майже 5 років, і її відразу затримали прикордонники. Їй інкримінували розтрату коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі ліків.

Печерський райсуд Києва 28 серпня взяв Богатирьову під варту на 60 діб із можливістю застави в 6 млн гривень.

Ексдепутат від "Опозиційного блоку", бізнес-партнер Ріната Ахметова Вадим Новинський вніс за Богатирьову заставу в 6 млн гривень і вона вийшла із СІЗО.