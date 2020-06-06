"Слуга народу" проведе праймеріз кандидатів на пост мера Києва, - Зеленський

Внутрішні вибори кандидата в мери Києва відбудуться в партії "Слуга народу" в 2 етапи. Після відбору партія висуне одного кандидата на цю посаду.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів журналістам під час неформального спілкування в своїй резиденції в с. Залісся, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна УНІАН.

"Багато хто перший раз у Верховній Раді, я розумію, їм майже набридло бути у парламенті, хочуть бути "королями Всесвіту". Вони хочуть спробувати бути мерами Києва від партії "Слуга народу", - сказав Зеленський.

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"Мером (кандидатом в мери .- Ред.) від партії "Слуга народу" буде одна людина. Вони (члени партії. - Ред.) захотіли праймеріз, і це нормально. Будуть внутрішні праймеріз у партії "Слуга народу", куди увійдуть, і це правда, не тільки люди зі "Слуги народу", - додав президент.

За його словами, усі кандидати мають продемонструвати програму: "Що вони збираються робити з Києвом". Другим етапом, додав президент, політична сила вивчить результати соціологічних досліджень і обере кандидатуру, яка матиме більше шансів на перемогу на виборах міського голови столиці.

"Ляшко (головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. - Ред.) теж нормально, теж непоганий", - зауважив Зеленський.





