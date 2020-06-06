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Новини
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"Слуга народу" проведе праймеріз кандидатів на пост мера Києва, - Зеленський

Внутрішні вибори кандидата в мери Києва відбудуться в партії "Слуга народу" в 2 етапи. Після відбору партія висуне одного кандидата на цю посаду.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів журналістам під час неформального спілкування в своїй резиденції в с. Залісся, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна УНІАН.

"Багато хто перший раз у Верховній Раді, я розумію, їм майже набридло бути у парламенті, хочуть бути "королями Всесвіту". Вони хочуть спробувати бути мерами Києва від партії "Слуга народу", - сказав Зеленський.

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"Мером (кандидатом в мери .- Ред.) від партії "Слуга народу" буде одна людина. Вони (члени партії. - Ред.) захотіли праймеріз, і це нормально. Будуть внутрішні праймеріз у партії "Слуга народу", куди увійдуть, і це правда, не тільки люди зі "Слуги народу", - додав президент.

За його словами, усі кандидати мають продемонструвати програму: "Що вони збираються робити з Києвом". Другим етапом, додав президент, політична сила вивчить результати соціологічних досліджень і обере кандидатуру, яка матиме більше шансів на перемогу на виборах міського голови столиці.

"Ляшко (головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. - Ред.) теж нормально, теж непоганий", - зауважив Зеленський.


Зеленський Володимир (23727) Київ (19431) мер (506) праймеріз (29) Ляшко Віктор (1512) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+43
- Как по внешнему виду отличить Голобородька от Моники?
- Голобородько носит на лацкане флаг Украины. Моника не носит принципиально.
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06.06.2020 19:10
+31
"Слуга народу" проведе праймеріз кандидатів на пост мера Києва, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6068
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06.06.2020 19:42
+27
"Слуга народа" проведет праймериз кандидатов на пост мэра Киева, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7961
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06.06.2020 19:16
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все відносно... з точки зору інтелектуальних здібностей на тлі цих зелених кандидатів Кличко виглядає генієм
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07.06.2020 11:29 Відповісти
Это значит все пройдут тест на наркоту а самому ссыкотно да зедебил
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06.06.2020 21:53 Відповісти
Бідний Київ.
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06.06.2020 22:30 Відповісти
По приколу можно назначить Шарикова,а Швендера в помошники. А профессор Преображенский скажет,ну все.... ПРОЛЕТАЙрят опять власть поменял,скидовай сапоги...
Свадьба в Малиновке пришла....
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06.06.2020 22:37 Відповісти
Зря потратят время и деньги.
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06.06.2020 22:50 Відповісти
Сопли урода, не проводите эту херню, не видать вам Киева!
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06.06.2020 23:04 Відповісти
Они хотят попробовать быть мэрами Киева от партии "Слуга народа", - сказал Зеленский.

Сколько же у Киева может быть мэров одновременно?. Вот это цирк не хуже 95-го квартала будет))
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07.06.2020 00:19 Відповісти
Бубочка путает следы и кокетничает насчет праймериз. Зеленые уже определились, что от них на мэра Киева пойдет Ирина Верещук. Рассчитывают на внезапный эффект кандидата - женщины, притом неплохо выглядящей, и ее очевидный интеллект на фоне собственной зеленой массы.
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07.06.2020 01:38 Відповісти
Та Саша(кликуху забыл) с пиццой придет и Ирина будет в улете! Вообще то мэр города скорее хозяйственник, чем болтолог!
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07.06.2020 08:32 Відповісти
ящик ппп на где живёт
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07.06.2020 06:42 Відповісти
надоела рада..шо он несет ..он реально болен
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07.06.2020 06:51 Відповісти
Президент откроет праймериз большим концертом на фортепиано?
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07.06.2020 07:39 Відповісти
Собирайтесь в колонны и едите все в отставку!
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07.06.2020 13:22 Відповісти
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