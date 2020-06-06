"Слуга народа" проведет праймериз кандидатов на пост мэра Киева, - Зеленский

Внутренние выборы кандидата в мэры Киева пройдут в партии "Слуга народа" в 2 этапа. После отбора партия выдвинет одного кандидата на эту должность.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам во время неформального общения в своей резиденции в с. Залесье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Многие первый раз в Верховной Раде, я понимаю, им почти надоело быть в парламенте, хотят быть "королями Вселенной". Они хотят попробовать быть мэрами Киева от партии "Слуга народа", - сказал Зеленский.

"Мэром (кандидатом в мэры. - Ред.) от партии "Слуга народа" будет один человек. Они (члены партии. - Ред.) захотели праймериз, и это нормально. Будут внутренние праймериз в партии "Слуга народа", куда войдут, и это правда, не только люди из "Слуги народа", - добавил президент.

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По его словам, все кандидаты должны продемонстрировать программу: "Что они собираются делать с Киевом".

На втором этапе, добавил президент, политическая сила изучит результаты социологических исследований и выберет кандидатуру, у которой будет больше шансов на победу на выборах городского главы столицы.

"Ляшко (главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. - Ред.) тоже нормально, тоже неплохой", - отметил Зеленский.

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