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"Слуга народа" проведет праймериз кандидатов на пост мэра Киева, - Зеленский

Внутренние выборы кандидата в мэры Киева пройдут в партии "Слуга народа" в 2 этапа. После отбора партия выдвинет одного кандидата на эту должность.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам во время неформального общения в своей резиденции в с. Залесье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Многие первый раз в Верховной Раде, я понимаю, им почти надоело быть в парламенте, хотят быть "королями Вселенной". Они хотят попробовать быть мэрами Киева от партии "Слуга народа", - сказал Зеленский.

"Мэром (кандидатом в мэры. - Ред.) от партии "Слуга народа" будет один человек. Они (члены партии. - Ред.) захотели праймериз, и это нормально. Будут внутренние праймериз в партии "Слуга народа", куда войдут, и это правда, не только люди из "Слуги народа", - добавил президент.

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По его словам, все кандидаты должны продемонстрировать программу: "Что они собираются делать с Киевом".

На втором этапе, добавил президент, политическая сила изучит результаты социологических исследований и выберет кандидатуру, у которой будет больше шансов на победу на выборах городского главы столицы.

"Ляшко (главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. - Ред.) тоже нормально, тоже неплохой", - отметил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Киев (25490) мэр (1648) праймериз (46) Ляшко Виктор (1364) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+43
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06.06.2020 19:10
+31
"Слуга народу" проведе праймеріз кандидатів на пост мера Києва, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6068
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06.06.2020 19:42
+27
"Слуга народа" проведет праймериз кандидатов на пост мэра Киева, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7961
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06.06.2020 19:16
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все відносно... з точки зору інтелектуальних здібностей на тлі цих зелених кандидатів Кличко виглядає генієм
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07.06.2020 11:29 Ответить
Это значит все пройдут тест на наркоту а самому ссыкотно да зедебил
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06.06.2020 21:53 Ответить
Бідний Київ.
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06.06.2020 22:30 Ответить
По приколу можно назначить Шарикова,а Швендера в помошники. А профессор Преображенский скажет,ну все.... ПРОЛЕТАЙрят опять власть поменял,скидовай сапоги...
Свадьба в Малиновке пришла....
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06.06.2020 22:37 Ответить
Зря потратят время и деньги.
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06.06.2020 22:50 Ответить
Сопли урода, не проводите эту херню, не видать вам Киева!
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06.06.2020 23:04 Ответить
Они хотят попробовать быть мэрами Киева от партии "Слуга народа", - сказал Зеленский.

Сколько же у Киева может быть мэров одновременно?. Вот это цирк не хуже 95-го квартала будет))
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07.06.2020 00:19 Ответить
Бубочка путает следы и кокетничает насчет праймериз. Зеленые уже определились, что от них на мэра Киева пойдет Ирина Верещук. Рассчитывают на внезапный эффект кандидата - женщины, притом неплохо выглядящей, и ее очевидный интеллект на фоне собственной зеленой массы.
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07.06.2020 01:38 Ответить
Та Саша(кликуху забыл) с пиццой придет и Ирина будет в улете! Вообще то мэр города скорее хозяйственник, чем болтолог!
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07.06.2020 08:32 Ответить
ящик ппп на где живёт
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07.06.2020 06:42 Ответить
надоела рада..шо он несет ..он реально болен
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07.06.2020 06:51 Ответить
Президент откроет праймериз большим концертом на фортепиано?
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07.06.2020 07:39 Ответить
Собирайтесь в колонны и едите все в отставку!
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07.06.2020 13:22 Ответить
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