Україна посідає друге місце у Європі за темпами поширення раку, - ЦГЗ
За темпами поширення онкологічних захворювань Україна посідає друге місце серед європейських країн.
Зараз в Україні близько 1 мільйона осіб з онкологічними захворюваннями, які пройшли лікування і перебувають у стані ремісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.
Водночас у центрі заявили, що кількість людей, які повертаються до нормального життя після лікування онкологічних захворювань збільшується щороку.
"Наразі на обліку в країні майже 1 мільйон людей з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і перебувають у стані ремісії", - йдеться в повідомленні.
Для покращення результатів лікування необхідно поліпшити якість життя. Тобто якщо людина уникає шкідливих звичок, дотримується здорового харчування, фізично активна й уважно стежить за станом свого здоров'я, то ризик рецидиву значно нижчий.
- Потрібно підтримувати зв'язок із лікарем і обов'язково повідомляти, якщо з'явилися нові симптоми, турбує біль, втома чи безсоння. І звичайно, зовсім не варто пропускати планові обстеження. Це допоможе виявити ранні ознаки раку і попередити інші супутні захворювання.
- Рухливий спосіб життя покращує результати лікування і знижує ризик рецидиву раку молочної залози, товстої кишки й ендометрію (слизової оболонки матки). Важливо попередньо проконсультуватися з лікарем і поступово збільшувати активність.
- Надмірна вага збільшує ризик рецидиву. Експерти рекомендують споживати фрукти, овочі та цільні зерна, але в будь-якому випадку про раціон необхідно проконсультуватися з лікарем. Уникайте продуктів із високим ступенем переробки та червоного м'яса. Обмежте споживання їжі з високим вмістом жиру, крохмалю або цукру.
- Для профілактики раку можна використовувати біологічно активні добавки.
- ВООЗ повідомляє, що у всьому світі 22% онкохворих вмирають від раку, який виник унаслідок куріння. Відмовившись від куріння, людина зменшує ризик розвитку раку на 70%.
- Вживання алкоголю може підвищити рівень естрогену в крові, що теоретично може збільшити ризик рецидиву.
- Людям, які здолали рак, важливо контролювати свій час проведення на сонці, особливо з 10:00 до 16:00. Необхідно щодня використовувати сонцезахисний крем SPF із рівнем захисту не менше 30.
Нагадаємо, 7 червня відзначається Міжнародний день людей, які перехворіли на рак.
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Чернобыль форева
здоровье не купишь, но и за дарма его не поддержишь
про экологию, воду и продукты...это отдельная песня...печальная...
Но что нам рак, что нам жизни людей, если мы идем в ЕС.
Даешь дальнейшее повышение тарифов и цен, даешь еще большее расслоение общества на бедных и богатых, чтобы было как в ЕС, а на все остальное - плевать.
Вряд ли вас это сильно утешит, но в Германии это тоже большая редкость, по крайней мере для клиента обычной страховой кассы. Узких специалистов и хорошего оборудования хватает, а вот врачей, которые видят реаль человека с именно его болячками - как всегда мало. И к ним не попасть - уже всё забито.
Не валяться на пляже, если не намазался солнцезащитным кремом. "Загар" - прямая дорога к меланоме.
Женщинам: проверяться на папилломавирус; делать маммографию, и следить за возможными симптомами рака яичников (его очень трудно обнаружить на начальной стадии, но если удаётся - излечение возможно).
Других достижений нет
Ви вдумайтесь яка це страшна цифра.І всі було похрін.Головне вірус.Значна частина з цього мільйона все одно не виживе.
Где в статье написано, что рак заразен?
Если рано утром, когда солнце ещё не встало, смотреть в сторону Мариуполя, то отчётливо видно, как оттуда прут не просто облака, а целые циклоны грязного дымагана. Это Смертьинвест, прошедший якобы "суперскую экомодернизацию" повышает качество жизни Ахметова. Мэр Мариуполя, вадик бойченко, этот восторженный щенок на ахметовской псарне, взахлёб накладывает лапшу про экологические стандарты, но факты говорят другое: мариупольский регион - лидер по оконкологии (возможно, даже Кривой Рог опережает).
Щорічна декларація за 2019 рік - декларант Бойченко Вадим Сергійович
Джерело: https://declarations.com.ua/declaration/nacp_cf46ea7d-aac8-4109-84e4-1ccc6ede9590
Друга причина, безконтрольне примінення гідронізованих жирів, молоко і мясозамінників, склад на етикетці нічого не вартий ніхто це не котролює
Третя дизельні двигуни особливо маршруток і камазів, за день в місті зустріти десяток таких... після яких вулиця опиняється в тумані, депутати і міністри думають що фільтра в авто їх спасуть)))