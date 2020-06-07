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Україна посідає друге місце у Європі за темпами поширення раку, - ЦГЗ

Україна посідає друге місце у Європі за темпами поширення раку, - ЦГЗ

За темпами поширення онкологічних захворювань Україна посідає друге місце серед європейських країн.

Зараз в Україні близько 1 мільйона осіб з онкологічними захворюваннями, які пройшли лікування і перебувають у стані ремісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

Водночас у центрі заявили, що кількість людей, які повертаються до нормального життя після лікування онкологічних захворювань збільшується щороку.

"Наразі на обліку в країні майже 1 мільйон людей з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і перебувають у стані ремісії", - йдеться в повідомленні.

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Для покращення результатів лікування необхідно поліпшити якість життя. Тобто якщо людина уникає шкідливих звичок, дотримується здорового харчування, фізично активна й уважно стежить за станом свого здоров'я, то ризик рецидиву значно нижчий.

  • Потрібно підтримувати зв'язок із лікарем і обов'язково повідомляти, якщо з'явилися нові симптоми, турбує біль, втома чи безсоння. І звичайно, зовсім не варто пропускати планові обстеження. Це допоможе виявити ранні ознаки раку і попередити інші супутні захворювання.
  • Рухливий спосіб життя покращує результати лікування і знижує ризик рецидиву раку молочної залози, товстої кишки й ендометрію (слизової оболонки матки). Важливо попередньо проконсультуватися з лікарем і поступово збільшувати активність.
  • Надмірна вага збільшує ризик рецидиву. Експерти рекомендують споживати фрукти, овочі та цільні зерна, але в будь-якому випадку про раціон необхідно проконсультуватися з лікарем. Уникайте продуктів із високим ступенем переробки та червоного м'яса. Обмежте споживання їжі з високим вмістом жиру, крохмалю або цукру.
  • Для профілактики раку можна використовувати біологічно активні добавки.
  • ВООЗ повідомляє, що у всьому світі 22% онкохворих вмирають від раку, який виник унаслідок куріння. Відмовившись від куріння, людина зменшує ризик розвитку раку на 70%.
  • Вживання алкоголю може підвищити рівень естрогену в крові, що теоретично може збільшити ризик рецидиву.
  • Людям, які здолали рак, важливо контролювати свій час проведення на сонці, особливо з 10:00 до 16:00. Необхідно щодня використовувати сонцезахисний крем SPF із рівнем захисту не менше 30.

Читайте також: Онкоцентри забезпечені медпрепаратами, постачання не припинялися, - заступник голови МОЗ Микичак

Нагадаємо, 7 червня відзначається Міжнародний день людей, які перехворіли на рак.

Автор: 

рак (80) онкологія (134) ЦГЗ (264)


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Топ коментарі
+24
За 3 месяца карантина от рака умерли дясятки тясяч людей. Стёпе с Ляшком похер. Там же реально нужно оборудование приобретать, технологии осваивать. Приятнее в карантин играться, бабло осваивать и гундеть про коронавирус.
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07.06.2020 14:18
+19
оце справжня епідемія..(
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07.06.2020 14:08
+11
первое место занимает росия .. и кацапская раковая опухоль поразила нас, как никого другого ...
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07.06.2020 14:13
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оце справжня епідемія..(
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07.06.2020 14:08 Відповісти
Подождем ещё поставлят 5G будут в этой микроволновке хапать рак поголовно. Все что делается сейчас все для ухудшения здоровья человека. Вакцини, ГМО продукты, фастфуды, 5 g ничего реально не делается для здоровья человека. Молчу уже за сигареты, алкоголь. А тут вдруг они закрыли всех на карантин из-за недовируса. Очень круто переживают за людей 😂😆 а лохи все это схавают.
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07.06.2020 14:18 Відповісти
Даже и без 1 джи онкологических заболеваний было предостаточно! Кури меньше, тебе же говорят медики прямо!
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07.06.2020 15:01 Відповісти
Сюда добавить ещё туберкулез,то Covid-19 покажется простым насморком.
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07.06.2020 15:19 Відповісти
Це дивно... дивно, що не перше.
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07.06.2020 14:09 Відповісти
первое место занимает росия .. и кацапская раковая опухоль поразила нас, как никого другого ...
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07.06.2020 14:13 Відповісти
Это да, если не росия, то все больные раком сразу выздоровеют.
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07.06.2020 15:26 Відповісти
а шо ми їмо і чим дихаєм
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07.06.2020 14:10 Відповісти
В першу чергу саме те, "що ми їмо" - чим Україну труять в "продуктових" магазинах.
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07.06.2020 14:18 Відповісти
так так гмо хімія і трансгенні жири роблять своє ракове діло
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07.06.2020 14:22 Відповісти
Самое главное,что мы едим!!!!!Никто не проверяет продукты,то что написано на этикетка - это равноценно заборной писанины ,торгуют возле дорог овощами ,фруктами и никому дела нет - там тяжелые металлы оседают за 1 час!!!Мясо всё напичкано геном роста;на западе - это запрещено. Свинину невозможно купить с нормальным запахом мяса,воняет дермом,а это комбикорма-дешовые!!!!!вот так нас и убивают!!!!
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08.06.2020 10:36 Відповісти
там ше плоскі черви дуже шкодять. їх тяжко вивести порівняно з круглими і шо саме головне від них немає таблеток .
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08.06.2020 11:37 Відповісти
и первое по вымиранию населения.Нас ждёт судьба скифов, почему нет.
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07.06.2020 14:12 Відповісти
Що?! А як же наскиглені в Омані інвестиції?
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07.06.2020 14:13 Відповісти
За 3 месяца карантина от рака умерли дясятки тясяч людей. Стёпе с Ляшком похер. Там же реально нужно оборудование приобретать, технологии осваивать. Приятнее в карантин играться, бабло осваивать и гундеть про коронавирус.
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07.06.2020 14:18 Відповісти
1000% Кармановирус просто ширма для власти.а лохи верят что кто-то переживает за их жизни
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07.06.2020 14:19 Відповісти
Що за дурниці ви городите . З 1.03. 2020 люди стали безсмертними. Судячи по СМІ і політиці майже всіх урядів на планеті Земля єдина причина смерті - короновірус. Недарма ж на подолання короновіруса кинуті трильйони баксів. Та треба трохи зачекати , ось буде вакцина з дня на день і все - повне безсмертя ГІП! ГІП! УРА!!! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА! (не бійтесь здохнути від голоду, зате не помрете від короновіруса)
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07.06.2020 15:58 Відповісти
кушайте граждане красную икру и французские булки с осетровым вареньем, запивайте натуральным вином(а чо - тоже "рекомендация"), тогда у вас крабов не будет, а мы посмотрим на дураков, следующим рекомендациям как для Швеции.
Чернобыль форева
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07.06.2020 14:19 Відповісти
Онкологические заболевания не распространяются,это не вирус
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07.06.2020 14:19 Відповісти
Китайцы над этим работают.
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07.06.2020 14:35 Відповісти
не в малой степени этот показатель зависит и от уровня профилактического и диагностического развития медицины и доступности всего этого простому небогатому человеку... и конечно же доступность самого лечения (когда продают всё и умоляют о помощи небезразличных, кто сколько и Христа ради... не вселяет большой надежды)
здоровье не купишь, но и за дарма его не поддержишь
про экологию, воду и продукты...это отдельная песня...печальная...
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07.06.2020 14:20 Відповісти
Объективный показатель уровня жизни и уровня медицины в Украине.
Но что нам рак, что нам жизни людей, если мы идем в ЕС.

Даешь дальнейшее повышение тарифов и цен, даешь еще большее расслоение общества на бедных и богатых, чтобы было как в ЕС, а на все остальное - плевать.
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07.06.2020 14:21 Відповісти
В нас нема спеціалістів які можуть зв'язати до купи всі твої скарги, та навіть якщо ти пройдеш всі назначені тобі процедури, систематизувати це та поставити діагноз. Кардіолог скаже що є проблеми с серцем та випише якісь ліки, терапевт випише ліки від бронхіту, ще один каже треба різати, а ти після того живеш багато років, і таке інше. Але може ті лики не працюють разом? Того не знає ніхто напевне. Тому наше здоров'я у наших рукав плюс гугл. Це неправильно але без альтернативно.
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07.06.2020 14:21 Відповісти
В нас нема спеціалістів які можуть зв'язати до купи всі твої скарги, та навіть якщо ти пройдеш всі назначені тобі процедури, систематизувати це та поставити діагноз.
Вряд ли вас это сильно утешит, но в Германии это тоже большая редкость, по крайней мере для клиента обычной страховой кассы. Узких специалистов и хорошего оборудования хватает, а вот врачей, которые видят реаль человека с именно его болячками - как всегда мало. И к ним не попасть - уже всё забито.
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07.06.2020 15:13 Відповісти
Твои родаки жрали Тушонку Рузвельта? Жабоед
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07.06.2020 14:30 Відповісти
Є чому заздрити, як каже зелений.
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07.06.2020 14:26 Відповісти
Де в моєму пості хоч шось про онкохворих? Я про профілактику і про лінь, через яку багато хвороб
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07.06.2020 16:09 Відповісти
вибачте, не очікувала такої реакції
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07.06.2020 17:33 Відповісти
Не відхиляйтесь від теми. "Про профілактику і про лінь" - це в іншій гілці.
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07.06.2020 17:03 Відповісти
После Чернобылля советское быдло начало дохнуть от всякого гофна быстрее чем ракета Илона Маска
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07.06.2020 14:29 Відповісти
73%
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07.06.2020 14:36 Відповісти
Пока не до раком ,нам-бы хотя-бы вирусом .
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07.06.2020 14:31 Відповісти
Курево и огненная вода - вот две главных причины рака.
Не валяться на пляже, если не намазался солнцезащитным кремом. "Загар" - прямая дорога к меланоме.
Женщинам: проверяться на папилломавирус; делать маммографию, и следить за возможными симптомами рака яичников (его очень трудно обнаружить на начальной стадии, но если удаётся - излечение возможно).
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07.06.2020 14:47 Відповісти
але в Україні є лише міністерство коронавірусу... МОЗ відсутнє =(
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07.06.2020 14:56 Відповісти
Хоть где то мы на почти на первом месте))))
Других достижений нет
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07.06.2020 15:05 Відповісти
И из каких это пор рак стал заразной болезню?Ну если МОЗ так считает,а ведь там высшие светила нашей медицины то жаль мне бедных украинцев в том числе и себя.
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07.06.2020 15:10 Відповісти
Первый канал Украинского радио (тот, что был проводным) у меня, как какой-то звуковой фон, постоянно включен на ФМ. Пришлось выключить! Просто достали своими передачами о короновирусе, начиная с 6 утра и заканчивая полночью. Да и ночью наверное о нем долбят! А на первом месте, с большим отрывом от онкологии в причинах смертности украинцев идут сердечно-сосудистые заболевания. Согласен, что общими предпосылками для возникновения сердечно-сосудистых и онкологии являются нездоровый образ жизни, включая неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и неумеренное потребление алкоголя, да еще низкого качества. А доблестная профилактическая медицина и министр Степанов разогнали нас по домам, желательно под круглосуточный домашний арест, заставили надеть намордники, как ясно видимый показатель нашей оболваненности и покорности! Все это делают Не Степанов и Ляшко, а наша власть их руками. Вспомните, куда делись сотни тонн отличных масок и какие законы были приняты во время карантина! Движение - это жизнь! Кто бы что не говорил!
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07.06.2020 15:18 Відповісти
Основная задача украинского карантина - профилактика покорности, для безропотного доилова. "Энергия" - http://maidanfire.blogspot.com/2018/03/blog-post.html
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07.06.2020 15:55 Відповісти
тебе ще і туалетним папіром змушують користуватись через зомбоящик - а терти весь час задницю - прямий шлях до **********
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08.06.2020 09:18 Відповісти
Сейчас в Украине около 1 миллиона человек с онкологическими заболеваниями,Источник: https://censor.net/n3200544

Ви вдумайтесь яка це страшна цифра.І всі було похрін.Головне вірус.Значна частина з цього мільйона все одно не виживе.
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07.06.2020 15:21 Відповісти
Как думаете, если бы ношение масок и карантинные ограничения могли бы снизить заболеваемость онкологией вдвое, их стоило бы вводить?
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07.06.2020 16:03 Відповісти
А по СМИ даже и не думают трубить пятьдесят раз на дню, в каких социальных условиях доживают онкобольные (многих из которых можно было бы вытащить, если дать всё необходимое лечение). Это десятки тысяч украинцев, но кокошка-19 ведь "гораздо опаснее", да что там: хрен с ним с этим раком (сколько, кстати, на его лечение выделено в бюджете?), важно карантином украинцев покрепче %бнуть и заодно денюжек себе в кармашек напилять... (%лять).
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07.06.2020 16:03 Відповісти
На жаль не "Значна частина з цього мільйона все одно не виживе", а більшість. І знову ж таки незалежно від статків. Моя перша дружина померла від раку - витратили багато грошей. Моя любима тітонька померла від раку, діти бізнесмени середньої руки - витратили дуже багато грошей. У моїх хороших знайомих помер син від раку, люди дуже не бідні тільки на лікування в італійській клініці заплатили 150 тисяч еврів та якісь астрономічні суми тут в Україні. Ще повернусь до короновірус і онкології Принаймні з 10 моїх родичів, сусідів, друзів та знайомих померло від онкології, Ще скільки ж як не більше від серцево-судинних хвороб, і не одного від короновіруса. ДУМАЙТЕ
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07.06.2020 16:38 Відповісти
https://censor.net/user/95378 В мене також повно знайомих померло від онкології.Навіть мати.Потрібно про це з кожного унітазу кричати,але навкруги тиша.
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07.06.2020 17:21 Відповісти
точно від онкології а не від її лікування?
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08.06.2020 09:23 Відповісти
И из каких это пор рак стал заразной болезню?
Где в статье написано, что рак заразен?
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07.06.2020 15:26 Відповісти
Для лучших результатов лечения необходимо улучшить качество жизни. Источник: https://censor.net/n3200544

Если рано утром, когда солнце ещё не встало, смотреть в сторону Мариуполя, то отчётливо видно, как оттуда прут не просто облака, а целые циклоны грязного дымагана. Это Смертьинвест, прошедший якобы "суперскую экомодернизацию" повышает качество жизни Ахметова. Мэр Мариуполя, вадик бойченко, этот восторженный щенок на ахметовской псарне, взахлёб накладывает лапшу про экологические стандарты, но факты говорят другое: мариупольский регион - лидер по оконкологии (возможно, даже Кривой Рог опережает).
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07.06.2020 15:43 Відповісти
Потрібно зауважити, що вельми коштовне щеня.
Щорічна декларація за 2019 рік - декларант Бойченко Вадим Сергійович
Джерело: https://declarations.com.ua/declaration/nacp_cf46ea7d-aac8-4109-84e4-1ccc6ede9590
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07.06.2020 17:22 Відповісти
Попэрэднык уничтожил медицину украинцев, но зе его так и не посадил.
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07.06.2020 15:58 Відповісти
Як можна знищити те, чого не існує.
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07.06.2020 16:40 Відповісти
Ты от куда, малолетка прыщавый?
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07.06.2020 16:53 Відповісти
Немає контролю по приміненню пестицидів на полях, і дальше та продукція йде по магазинах. де так само вміст отрути в крупах і в зернових нікого не хвилює..
Друга причина, безконтрольне примінення гідронізованих жирів, молоко і мясозамінників, склад на етикетці нічого не вартий ніхто це не котролює
Третя дизельні двигуни особливо маршруток і камазів, за день в місті зустріти десяток таких... після яких вулиця опиняється в тумані, депутати і міністри думають що фільтра в авто їх спасуть)))
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07.06.2020 16:22 Відповісти
 
 