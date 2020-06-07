Україна посідає друге місце у Європі за темпами поширення раку, - ЦГЗ

За темпами поширення онкологічних захворювань Україна посідає друге місце серед європейських країн.

Зараз в Україні близько 1 мільйона осіб з онкологічними захворюваннями, які пройшли лікування і перебувають у стані ремісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

Водночас у центрі заявили, що кількість людей, які повертаються до нормального життя після лікування онкологічних захворювань збільшується щороку.

"Наразі на обліку в країні майже 1 мільйон людей з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і перебувають у стані ремісії", - йдеться в повідомленні.

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Для покращення результатів лікування необхідно поліпшити якість життя. Тобто якщо людина уникає шкідливих звичок, дотримується здорового харчування, фізично активна й уважно стежить за станом свого здоров'я, то ризик рецидиву значно нижчий.

Потрібно підтримувати зв'язок із лікарем і обов'язково повідомляти, якщо з'явилися нові симптоми, турбує біль, втома чи безсоння. І звичайно, зовсім не варто пропускати планові обстеження. Це допоможе виявити ранні ознаки раку і попередити інші супутні захворювання.

Рухливий спосіб життя покращує результати лікування і знижує ризик рецидиву раку молочної залози, товстої кишки й ендометрію (слизової оболонки матки). Важливо попередньо проконсультуватися з лікарем і поступово збільшувати активність.

Надмірна вага збільшує ризик рецидиву. Експерти рекомендують споживати фрукти, овочі та цільні зерна, але в будь-якому випадку про раціон необхідно проконсультуватися з лікарем. Уникайте продуктів із високим ступенем переробки та червоного м'яса. Обмежте споживання їжі з високим вмістом жиру, крохмалю або цукру.

Для профілактики раку можна використовувати біологічно активні добавки.

ВООЗ повідомляє, що у всьому світі 22% онкохворих вмирають від раку, який виник унаслідок куріння. Відмовившись від куріння, людина зменшує ризик розвитку раку на 70%.

Вживання алкоголю може підвищити рівень естрогену в крові, що теоретично може збільшити ризик рецидиву.

Людям, які здолали рак, важливо контролювати свій час проведення на сонці, особливо з 10:00 до 16:00. Необхідно щодня використовувати сонцезахисний крем SPF із рівнем захисту не менше 30.

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Нагадаємо, 7 червня відзначається Міжнародний день людей, які перехворіли на рак.