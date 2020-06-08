Американський бізнес-акселератор Masschallenge accelerator відібрав український стартап UniExo для своєї програми
Найбільший бізнес-акселератор США Masschallenge accelerator відібрав український стартап UniExo для участі в своїй програмі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, акселератор оголосив про це 4 червня.
Включення в програму дає автору стартапу Антону Головаченку можливість попрацювати з деякими компаніями, а також підключення до необхідних ресурсів і грантів на розвиток - за умови, що проєкт буде розвиватися.
Раніше Цензор.НЕТ писав про винахід киянина Антона Головаченка. Модульний екзоскелет UniExo працює як тренажер з реабілітації. У перспективі його може використовувати навіть паралізована людина.
Топ коментарі
+4 Scorpman Y
показати весь коментар08.06.2020 13:31
+2 Юрій Ан
показати весь коментар08.06.2020 13:52
+2 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар08.06.2020 14:11
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понятие слова "отобрал", подразумевает отбор участников по каким то четким критериям (отбор проб, отбор конкурсантов,...)
слово "выбрал" подразумевает просто выбор в стиле понравился/непонравился, типа выбираю того блондинчика...(выбрать партнера, выбрать президента)
1) взял у кого-либо вопреки его желанию; отнял
2) выбрал по какому-нибудь признаку из общего числа
Все как обычно, Украине, военным для реабилитации, это не нужно. Потом эти тренажеры Украина у США будет покупать.
Что за тарабарщина.
И еще этот порект....
Это они с кем сейчас разговаривали?
Пысы, давно замечено, что человек разбирающийся в сути вопроса, способен его пояснить на языке, понятном для солдатов и матросов
Кар'єра Тоні Старка, як з'ясувалося, почалася в Україні...