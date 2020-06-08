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Американський бізнес-акселератор Masschallenge accelerator відібрав український стартап UniExo для своєї програми

Найбільший бізнес-акселератор США Masschallenge accelerator відібрав український стартап UniExo для участі в своїй програмі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, акселератор оголосив про це 4 червня.

Включення в програму дає автору стартапу Антону Головаченку можливість попрацювати з деякими компаніями, а також підключення до необхідних ресурсів і грантів на розвиток - за умови, що проєкт буде розвиватися.

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Раніше Цензор.НЕТ писав про винахід киянина Антона Головаченка. Модульний екзоскелет UniExo працює як тренажер з реабілітації. У перспективі його може використовувати навіть паралізована людина.

Американський бізнес-акселератор Masschallenge accelerator відібрав український стартап UniExo для своєї програми 01

Автор: 

винахід (26) медицина (2117) США (22665) стартап (237)


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Топ коментарі
+4
не "отобрал", а ВЫБРАЛ....
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08.06.2020 13:31
+2
Нифигасе, отчебучили!
Это они с кем сейчас разговаривали?

Пысы, давно замечено, что человек разбирающийся в сути вопроса, способен его пояснить на языке, понятном для солдатов и матросов
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08.06.2020 13:52
+2
у нас себя реализовывают ахметовы,коломойские,рабиновичи и прочий биомусор
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08.06.2020 14:11
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круто! Жаль что не на благо страны, но хоть так смогут себя таланты реализовать...
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08.06.2020 13:27 Відповісти
у нас себя реализовывают ахметовы,коломойские,рабиновичи и прочий биомусор
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08.06.2020 14:11 Відповісти
не "отобрал", а ВЫБРАЛ....
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08.06.2020 13:31 Відповісти
пост ниже - это не вам
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08.06.2020 13:34 Відповісти
Не выбрал, а именно отобрал.
понятие слова "отобрал", подразумевает отбор участников по каким то четким критериям (отбор проб, отбор конкурсантов,...)
слово "выбрал" подразумевает просто выбор в стиле понравился/непонравился, типа выбираю того блондинчика...(выбрать партнера, выбрать президента)
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08.06.2020 17:41 Відповісти
отобрал
1) взял у кого-либо вопреки его желанию; отнял
2) выбрал по какому-нибудь признаку из общего числа
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08.06.2020 13:33 Відповісти
А шо скажеш про конкурсньій отбор кандидатов?
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08.06.2020 13:42 Відповісти
Я скажу - кожне слово потрібно застосовувати по призначенню. Нинішнім "молодим дарованіям" це не зрозуміти. Я позавчора тільки писав, як неграмотно пишуться новини.
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08.06.2020 13:58 Відповісти
п. 2)
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08.06.2020 14:08 Відповісти
Модульный экзоскелет UniExo работает как тренажер по реабилитации.

Все как обычно, Украине, военным для реабилитации, это не нужно. Потом эти тренажеры Украина у США будет покупать.
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08.06.2020 13:37 Відповісти
У китайцев. Все равно их будут собирать в Китае.
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08.06.2020 13:41 Відповісти
Это с какой научной работы статья?
Что за тарабарщина.
И еще этот порект....
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08.06.2020 13:46 Відповісти
Нифигасе, отчебучили!
Это они с кем сейчас разговаривали?

Пысы, давно замечено, что человек разбирающийся в сути вопроса, способен его пояснить на языке, понятном для солдатов и матросов
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08.06.2020 13:52 Відповісти
Відібрав? Віджав коротше
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08.06.2020 14:51 Відповісти
Наш український Айронмен. )))
Кар'єра Тоні Старка, як з'ясувалося, почалася в Україні...
Американський бізнес-акселератор Masschallenge accelerator відібрав український стартап UniExo для своєї програми - Цензор.НЕТ 4704
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08.06.2020 19:56 Відповісти
 
 