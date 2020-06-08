Американський бізнес-акселератор Masschallenge accelerator відібрав український стартап UniExo для своєї програми

Найбільший бізнес-акселератор США Masschallenge accelerator відібрав український стартап UniExo для участі в своїй програмі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, акселератор оголосив про це 4 червня.

Включення в програму дає автору стартапу Антону Головаченку можливість попрацювати з деякими компаніями, а також підключення до необхідних ресурсів і грантів на розвиток - за умови, що проєкт буде розвиватися.

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Раніше Цензор.НЕТ писав про винахід киянина Антона Головаченка. Модульний екзоскелет UniExo працює як тренажер з реабілітації. У перспективі його може використовувати навіть паралізована людина.