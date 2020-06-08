Собянін оголосив про скасування карантину в Москві

Мер Москви Сергій Собянін оголосив, що з 9 червня в Москві скасують режим самоізоляції, пропуску і графік прогулянок, запроваджені в місті через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться на сайті Собяніна, передає Цензор.НЕТ.

"Жителі міста, включно з москвичами стаими за 65 років і громадянами, які страждають на хронічні захворювання, можуть без обмежень виходити на вулицю, їздити у своїх справах і відвідувати громадські місця", - сказав Собянін.

З 9 червня роботу відновлять перукарні, салони краси, фотоательє, ветеринарні клініки. Будуть скасовані обмеження на роботу каршерингу і кладовищ. Також цього дня запрацюють соціальні картки, що дають право на безкоштовний проїзд громадянам, які мають пільги.

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З 16 червня відновлять роботу стоматологічні клініки, бібліотеки, ріелторські контори, служби прокату, музеї, виставкові зали і зоопарки. Крім того, жителям міста дозволять відвідувати спортивні заходи, але за умови, що трибуни заповнені не більше ніж на 10%. Також цього дня запрацюють літні веранди ресторанів і кафе, а з 23 червня - стаціонарні заклади громадського харчування.

З 23 червня мають відкритися фітнес-клуби і басейни. Цього дня відновиться пасажирська навігація Москва-рікою. Також будуть зняті обмеження на роботу дитсадків. Крім того, з 23 червня москвичам також дозволять користуватися лавочками, дитячими гойдалками, вуличними тренажерами і іншими "елементами громадської інфраструктури".

За останню добу в Москві виявлено 2001 новий випадок коронавірусу.