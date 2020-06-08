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Новини Коронавірус і карантин
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Собянін оголосив про скасування карантину в Москві

Собянін оголосив про скасування карантину в Москві

Мер Москви Сергій Собянін оголосив, що з 9 червня в Москві скасують режим самоізоляції, пропуску і графік прогулянок, запроваджені в місті через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться на сайті Собяніна, передає Цензор.НЕТ.

"Жителі міста, включно з москвичами стаими за 65 років і громадянами, які страждають на хронічні захворювання, можуть без обмежень виходити на вулицю, їздити у своїх справах і відвідувати громадські місця", - сказав Собянін.

З 9 червня роботу відновлять перукарні, салони краси, фотоательє, ветеринарні клініки. Будуть скасовані обмеження на роботу каршерингу і кладовищ. Також цього дня запрацюють соціальні картки, що дають право на безкоштовний проїзд громадянам, які мають пільги.

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З 16 червня відновлять роботу стоматологічні клініки, бібліотеки, ріелторські контори, служби прокату, музеї, виставкові зали і зоопарки. Крім того, жителям міста дозволять відвідувати спортивні заходи, але за умови, що трибуни заповнені не більше ніж на 10%. Також цього дня запрацюють літні веранди ресторанів і кафе, а з 23 червня - стаціонарні заклади громадського харчування.

З 23 червня мають відкритися фітнес-клуби і басейни. Цього дня відновиться пасажирська навігація Москва-рікою. Також будуть зняті обмеження на роботу дитсадків. Крім того, з 23 червня москвичам також дозволять користуватися лавочками, дитячими гойдалками, вуличними тренажерами і іншими "елементами громадської інфраструктури".

За останню добу в Москві виявлено 2001 новий випадок коронавірусу.

Автор: 

карантин (18172) москва (1244) Собянін Сергій (33) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+19
кацапи,фсе на парад,пля Ну і на голосованіе за абнулєніе *****
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08.06.2020 15:02
+16
Всє на парад! Дєді ваєвалі!
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08.06.2020 15:14
+15
Почему бы туда не свалить всем тем, кому надоел карантин и укр мова?
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08.06.2020 15:03
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Молодці! Нехай гине московія!
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08.06.2020 15:02 Відповісти
кацапи,фсе на парад,пля Ну і на голосованіе за абнулєніе *****
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08.06.2020 15:02 Відповісти
Почему бы туда не свалить всем тем, кому надоел карантин и укр мова?
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08.06.2020 15:03 Відповісти
а ти хто такий? підзєлупник?
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08.06.2020 15:43 Відповісти
В жодному разi Скорiше навпаки...
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08.06.2020 15:49 Відповісти
А чого тоді вказуєш іншим, що їм робити?
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08.06.2020 16:15 Відповісти
Андрэй Яковлэв, дэ я тоби вказував шо робыты?
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08.06.2020 16:21 Відповісти
та то просто на воре шапка загорелась
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08.06.2020 17:43 Відповісти
я давно пишу, що карантин не має сенсу
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08.06.2020 18:04 Відповісти
Палитесь, Андрэй. Недорабатываете. Лычек ефрейтора с таким подходом вам не видать. И промеждупрочим, а скажите "паляниця".
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08.06.2020 18:30 Відповісти
Бубочка ты копируешь Мордор, будь послидовным, Мордор, с ихним третьим местом в мире и стабильным около новых 9000 каждый день
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08.06.2020 15:03 Відповісти
Прощайте лапти.. аминь..
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08.06.2020 15:05 Відповісти
Ай, маладец
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08.06.2020 15:07 Відповісти
так им и нада! )) кроме Балтии, официальная статистика остальных постсовецкихъ республика - это новое слово в статистике. а то что будет там по факту, то есть Ґут!. обнулят обнулённого, парад проведут. не плохо, не плохо! переболевшие бабы дорожают новых уродов, если смогут канешно переболеть без последствий. ))
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08.06.2020 15:08 Відповісти
Ну, наконец-то, москвичи смогут полной грудью вдохнуть свою карму!
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08.06.2020 15:10 Відповісти
Всє на парад! Дєді ваєвалі!
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08.06.2020 15:14 Відповісти
Медали и ордена за победу над короной уже выпустили интересно Скрепоносцы победители
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08.06.2020 15:15 Відповісти
Стабильно по 9000 заболевших и примерно 150 трупов, но Собянину пох.))
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08.06.2020 15:17 Відповісти
хто їх кріпостних рахує,баби ищо нарожают
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08.06.2020 15:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bK2N4eO6R60 Суд в Гааге. Секретные свидетели, Бук и как врала Россия в деле МН17? (русская озвучка, 10.03.2020)
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08.06.2020 15:19 Відповісти
Ой неспроста, скорее всего занесли мзду с бизнеса.
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08.06.2020 15:21 Відповісти
Не спроста, а ***** победобесие устраивает
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08.06.2020 15:25 Відповісти
Он просто испугался сесть на 12 лет по статье 278 УК РФ (наезд на конституцию) за свои "электронные пропуска". Статья 27 конституции РФ гарантирует свободу передвижения.
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08.06.2020 16:48 Відповісти
Конституция? на вонючей масковии??? Просто надо выгнать стадо на гей-парад с дидами на палках и на "голосование" за вечного фюрера. Пэтому и обьявлена победа над вражеским коронавирусом.
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08.06.2020 18:00 Відповісти
100 %.
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09.06.2020 14:28 Відповісти
Мордор самоуничтожатся!аминь
Скрепыши дохнут с улыбкой
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08.06.2020 15:21 Відповісти
И это как раз в разгар эпидемии ? Мда,ну ну)
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08.06.2020 15:24 Відповісти
Собянін оголосив про скасування карантину в Москві - Цензор.НЕТ 2740
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08.06.2020 15:26 Відповісти
изначально была выбрана неэффективная стратегия сдерживания эпидемии коронавируса и не только в паРашке, а почти по всему миру! она и сейчас провальная и безсистемная!
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08.06.2020 15:28 Відповісти
ну так тренировка жи, смертность невелика, методики лечения, по сути, не отличаются от лечения классического орви, зато отработали на случай серьезной эпидемии, типа испанки
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08.06.2020 15:37 Відповісти
хвашизды шахтеров в трусиках распинают
https://www.youtube.com/watch?v=edj4Vo1J8nU Боевики ЛНР в панике ввели блокаду Антрацита из за забастовки шахтеров.
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08.06.2020 15:44 Відповісти
Правильно, не хочеш умереть завтра - сдохни сегодня.Работу кладбищ разрешили.
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08.06.2020 16:07 Відповісти
Собянін справжнІй бандерівець. Вірус придумали боягузи.
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08.06.2020 17:09 Відповісти
Кацапы и то умнее нас! Они и то поняли , что это разводняк!
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08.06.2020 17:37 Відповісти
холопью пора проголосовать за Сцарька-лысогнома на вечное сцарство. какой карантин?
какой такой коронавирус? не слыхали о таком.

рюзьге чиловека ну ничем не возьмешь, такой он чиловек...
он завсегда за Сцаря, за энто и подохнуть не страшно.

Собянін оголосив про скасування карантину в Москві - Цензор.НЕТ 4497
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09.06.2020 14:27 Відповісти
 
 