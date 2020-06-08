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Новости Коронавирус и карантин
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Собянин объявил об отмене карантина в Москве

Собянин объявил об отмене карантина в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, введенные в городе из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится на сайте Собянина, передает Цензор.НЕТ.

"Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места", - сказал Собянин.

Читайте также: За сутки в России зафиксировано 8,9 тыс. случаев COVID-19, 112 умерших, всего 476,6 тыс. инфицированных

С 9 июня работу возобновят парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники. Будут отменены ограничения на работу каршеринга и кладбищ. Также в этот день заработают социальные карты, дающие право на бесплатный проезд гражданам, имеющим льготы.

С 16 июня возобновят работу стоматологические клиники, библиотеки, риелторские конторы, службы проката, музеи, выставочные залы и зоопарки. Кроме того, жителям города разрешат посещать спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны заполнены не более чем на 10%. Также в этот день заработают летние веранды ресторанов и кафе, а с 23 июня - стационарные заведения общественного питания.

С 23 июня должны заработать фитнес-клубы и бассейны. В этот день возобновится пассажирская навигация по Москве-реке. Также будут сняты ограничения на работу детсадов. Кроме того, с 23 июня москвичам также разрешат пользоваться лавочками, детскими качелями, уличными тренажерами и другими "элементами общественной инфраструктуры".

За последние сутки в Москве выявлен 2001 новый случай коронавируса.

карантин (16729) москва (3072) Собянин Сергей (57) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
кацапи,фсе на парад,пля Ну і на голосованіе за абнулєніе *****
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08.06.2020 15:02
+16
Всє на парад! Дєді ваєвалі!
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08.06.2020 15:14
+15
Почему бы туда не свалить всем тем, кому надоел карантин и укр мова?
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08.06.2020 15:03
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Молодці! Нехай гине московія!
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08.06.2020 15:02 Ответить
кацапи,фсе на парад,пля Ну і на голосованіе за абнулєніе *****
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08.06.2020 15:02 Ответить
Почему бы туда не свалить всем тем, кому надоел карантин и укр мова?
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08.06.2020 15:03 Ответить
а ти хто такий? підзєлупник?
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08.06.2020 15:43 Ответить
В жодному разi Скорiше навпаки...
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08.06.2020 15:49 Ответить
А чого тоді вказуєш іншим, що їм робити?
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08.06.2020 16:15 Ответить
Андрэй Яковлэв, дэ я тоби вказував шо робыты?
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08.06.2020 16:21 Ответить
та то просто на воре шапка загорелась
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08.06.2020 17:43 Ответить
я давно пишу, що карантин не має сенсу
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08.06.2020 18:04 Ответить
Палитесь, Андрэй. Недорабатываете. Лычек ефрейтора с таким подходом вам не видать. И промеждупрочим, а скажите "паляниця".
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08.06.2020 18:30 Ответить
Бубочка ты копируешь Мордор, будь послидовным, Мордор, с ихним третьим местом в мире и стабильным около новых 9000 каждый день
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08.06.2020 15:03 Ответить
Прощайте лапти.. аминь..
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08.06.2020 15:05 Ответить
Ай, маладец
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08.06.2020 15:07 Ответить
так им и нада! )) кроме Балтии, официальная статистика остальных постсовецкихъ республика - это новое слово в статистике. а то что будет там по факту, то есть Ґут!. обнулят обнулённого, парад проведут. не плохо, не плохо! переболевшие бабы дорожают новых уродов, если смогут канешно переболеть без последствий. ))
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08.06.2020 15:08 Ответить
Ну, наконец-то, москвичи смогут полной грудью вдохнуть свою карму!
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08.06.2020 15:10 Ответить
Всє на парад! Дєді ваєвалі!
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08.06.2020 15:14 Ответить
Медали и ордена за победу над короной уже выпустили интересно Скрепоносцы победители
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08.06.2020 15:15 Ответить
Стабильно по 9000 заболевших и примерно 150 трупов, но Собянину пох.))
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08.06.2020 15:17 Ответить
хто їх кріпостних рахує,баби ищо нарожают
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08.06.2020 15:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bK2N4eO6R60 Суд в Гааге. Секретные свидетели, Бук и как врала Россия в деле МН17? (русская озвучка, 10.03.2020)
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08.06.2020 15:19 Ответить
Ой неспроста, скорее всего занесли мзду с бизнеса.
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08.06.2020 15:21 Ответить
Не спроста, а ***** победобесие устраивает
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08.06.2020 15:25 Ответить
Он просто испугался сесть на 12 лет по статье 278 УК РФ (наезд на конституцию) за свои "электронные пропуска". Статья 27 конституции РФ гарантирует свободу передвижения.
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08.06.2020 16:48 Ответить
Конституция? на вонючей масковии??? Просто надо выгнать стадо на гей-парад с дидами на палках и на "голосование" за вечного фюрера. Пэтому и обьявлена победа над вражеским коронавирусом.
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08.06.2020 18:00 Ответить
100 %.
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09.06.2020 14:28 Ответить
Мордор самоуничтожатся!аминь
Скрепыши дохнут с улыбкой
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08.06.2020 15:21 Ответить
И это как раз в разгар эпидемии ? Мда,ну ну)
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08.06.2020 15:24 Ответить
Собянін оголосив про скасування карантину в Москві - Цензор.НЕТ 2740
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08.06.2020 15:26 Ответить
изначально была выбрана неэффективная стратегия сдерживания эпидемии коронавируса и не только в паРашке, а почти по всему миру! она и сейчас провальная и безсистемная!
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08.06.2020 15:28 Ответить
ну так тренировка жи, смертность невелика, методики лечения, по сути, не отличаются от лечения классического орви, зато отработали на случай серьезной эпидемии, типа испанки
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08.06.2020 15:37 Ответить
хвашизды шахтеров в трусиках распинают
https://www.youtube.com/watch?v=edj4Vo1J8nU Боевики ЛНР в панике ввели блокаду Антрацита из за забастовки шахтеров.
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08.06.2020 15:44 Ответить
Правильно, не хочеш умереть завтра - сдохни сегодня.Работу кладбищ разрешили.
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08.06.2020 16:07 Ответить
Собянін справжнІй бандерівець. Вірус придумали боягузи.
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08.06.2020 17:09 Ответить
Кацапы и то умнее нас! Они и то поняли , что это разводняк!
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08.06.2020 17:37 Ответить
холопью пора проголосовать за Сцарька-лысогнома на вечное сцарство. какой карантин?
какой такой коронавирус? не слыхали о таком.

рюзьге чиловека ну ничем не возьмешь, такой он чиловек...
он завсегда за Сцаря, за энто и подохнуть не страшно.

Собянін оголосив про скасування карантину в Москві - Цензор.НЕТ 4497
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09.06.2020 14:27 Ответить
 
 