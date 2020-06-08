П'яний чоловік прострелив собі брову через сварку з дружиною, - поліція Харкова

Поліція встановлює обставини стрілянини в Шевченківському районі Харкова. Інформація про подію на проспекті Науки надійшла в поліцію 8 червня близько десятої години ранку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, за адресою виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції.

"На місці поліцейські виявили громадянина в стані алкогольного сп'яніння. За попередніми даними, 37-річний чоловік вистрілив зі зброї "Форт-17Р" і влучив собі в надбрівну ділянку. За його словами, причиною вчинку стала сварка з дружиною", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські вилучили зброю, чоловіка госпіталізовано.

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"Повідомлення зареєстровано в Єдиному обліку заяв та повідомлень, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини події з'ясовуються", - повідомляють у поліції.