УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8880 відвідувачів онлайн
Новини Відео Силовики
16 540 66

На Закарпатті 22-річний співробітник Держприкордонслужби побив 64-річного чоловіка за зауваження, а потім чинив опір поліції. ВIДЕО

Закарпатська поліція встановлює обставини хуліганських дій службовця на Березнянщині. За фактом хуліганських дій у поліції розпочато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Близько 5:00 ранку на лінію "102" надійшло повідомлення про бійку неподалік магазину у селищі Великий Березний.

За викликом прибули правоохоронці, які з’ясували, що між двома чоловіками раптово виникла конфліктна ситуація: 64-річний місцевий житель зробив зауваження 22-річному, який поводився неадекватно та порушував громадський порядок. На слова чоловіка останній відреагував агресивно та почав бити чоловіка.

Поліція застала осіб на місці події. У ході опитування молодий чоловік чинив непокору правоохоронцям, у зв’язку з чим на нього було складено адмінпротокол за статтею 185 КУпАП.

Крім того, за фактом незаконних дій, вчинених 22-річним стосовно потерпілого, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство.

В подальшому матеріли слідчі Великоберезнянського відділення поліції скерують до Державного бюро розслідувань для проведення прозорого слідства.

Також читайте: "Слугу народу" Заславського побили на автозаправці під Житомиром, - ЗМІ

До слова, в інтернеті було оприлюднено відео, на якому зафіксовано сам факт побиття чоловіка з прив’язкою до працівників поліції. Інформація про те, що до побиття 64-річного чоловіка причетний працівник поліції не відповідає дійсності.

"Жоден службовець не може діяти всупереч чинному законодавству та ганьбити честь мундира. За порушення, вчинені представниками виконавчої влади, відповідальність має бути справедливою, адже основне завдання правоохоронців полягає в захисті прав та свобод громадян, а не в їх порушенні", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за даними місцевих ЗМІ, молодик, який побив літнього чоловіка, є прикордонником.

Автор: 

затримання (4339) побиття (935) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
22-х летний ***** избил старика.Бил в лицо ногой уже лежачего.Не подумал,*******,,что может этим убить старого?Наказание какое интересно будет?Штраф 17000грн?
Или присядет таки от 3 до 7?Вот если бы так избили отца Авакова-чем бы всё закончилось?
показати весь коментар
08.06.2020 12:55
+16
Не удивительно. Здесь в Праге на нашей фирме работал пацан с Закарпатья. Он заочно учится в каком то ВУЗе на таможенника, по моему во Львове. Так вот, он тупой как валенок, ни одной книжки не прочитал. Он не знает элементарных вещей, типа когда началась 2-я Мировая или не назовет столицу Беларуси. Ну а кто такой Черчилль, то и подавно. Он зарабатывает здесь, платит доляры за учебу. Вот оно закончит учиться и буде керувать на таможне. Что от такого,,спеца" можно ждать? Будет обирать людей, ему ж бабки за учёбу надо вернуть и т.д.
показати весь коментар
08.06.2020 13:00
+14
пнх чмо запаребриковое...
показати весь коментар
08.06.2020 12:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
22-летний сотрудник Госпогранслужбы вирішив побикувати.
показати весь коментар
08.06.2020 12:37 Відповісти
З роботою може попрощатись.
показати весь коментар
08.06.2020 12:52 Відповісти
не смеши , скажут что дед сам напал на него .... ))))
показати весь коментар
08.06.2020 12:57 Відповісти
его скорее всего уже уволили задним числом
показати весь коментар
08.06.2020 13:18 Відповісти
Обычно два джентльмена встречаются в 5 утра возле магазина
показати весь коментар
08.06.2020 16:40 Відповісти
синька. це эуропа
показати весь коментар
08.06.2020 12:37 Відповісти
пнх чмо запаребриковое...
показати весь коментар
08.06.2020 12:41 Відповісти
шо правда глаза колет? от злобы и безсилия вы способны только истерить и го в ном кидаться. жалкие ничтожные существа
показати весь коментар
08.06.2020 13:19 Відповісти
уася...многа букаф... ты как смерд челобитную кляузу подаешь?!
показати весь коментар
08.06.2020 15:17 Відповісти
Падлер, иди накати за дидофф
показати весь коментар
08.06.2020 12:56 Відповісти
Нужен для этого отребья один закон.Только вытянул корочку не при исполнении.Сразу срок,в два раза больше.Оно после этого сразу забудет ,что она у него была.
показати весь коментар
08.06.2020 12:40 Відповісти
Так що там Авакян з Татошей, вазмутілісь? Все сміття суспільства записали в поліцію.
показати весь коментар
08.06.2020 22:05 Відповісти
Закарпатская милиция ? Это что,это где?
показати весь коментар
08.06.2020 12:41 Відповісти
Там же, где и была. От того, что им поменяли название, ничего не изменилось. Впрочем как и во всей стране
показати весь коментар
08.06.2020 12:47 Відповісти
это погранец откормленный контрабасом...
показати весь коментар
08.06.2020 12:49 Відповісти
военнослужащий в чёрной форме и с бляхой на фуражке? ну-ну. так и поверили.
показати весь коментар
08.06.2020 12:42 Відповісти
Типовий виборець зєльонського.
показати весь коментар
08.06.2020 12:43 Відповісти
у быдлоты в форме есть начальник который заплатит за это своей должностью?
показати весь коментар
08.06.2020 12:46 Відповісти
А яка різниця-мусор чи прикордонник на західному кордоні.і ті і інші- представники влади,але яка влада такі й представники
показати весь коментар
08.06.2020 12:47 Відповісти
А что ему делать,переходы закрыты и взяток нету,особняк достраивать незачто,а тут еще и кредит за суппер-пуппер тачку платить нечем да и начальство плановый процент от взяток не отменило.Вот и крыша поехала.
показати весь коментар
08.06.2020 12:51 Відповісти
"Ни один служащий не может действовать вопреки действующему законодательству и позорить честь мундира, но кожного дня ми все рівно чекаємо дива від них, і поки що на превеликий жаль вони нас не розчаровують.
показати весь коментар
08.06.2020 12:52 Відповісти
22-х летний ***** избил старика.Бил в лицо ногой уже лежачего.Не подумал,*******,,что может этим убить старого?Наказание какое интересно будет?Штраф 17000грн?
Или присядет таки от 3 до 7?Вот если бы так избили отца Авакова-чем бы всё закончилось?
показати весь коментар
08.06.2020 12:55 Відповісти
были бы мы в 20 раз богаче, я бы садил его на 15 лет - покушение же(но потом выйдет и точно завалит кого-то). А так, да, штраф пусть платит. Смешно что админку составили, хоть и сопротивлялся ментам, может их еще и на бутылки посадил?)
показати весь коментар
08.06.2020 12:58 Відповісти
Що делал 64-ий дед в 5 утра под магазином? Боролся с коронавирусом? Гомобухиенс - тварь пьющая.
показати весь коментар
08.06.2020 12:57 Відповісти
Не имеет значения,что он там делал.Если он там даже пил белую по черному но никому не мешал-его за это бить смертным боем нужно?Дед имеет такие же гражданские права как и все остальные.Тварь синелобая в этом случае как раз это якобы пограничник.Походу он мог избить любого,кто идет в такое время в круглосуточную аптеку,например.Я в данном случае никого не защищаю,ибо не знаю всех обстоятельств,но сам случай-дикий.
показати весь коментар
08.06.2020 13:14 Відповісти
А я в любом случае, не только в данном, защищал бы старика. Хоть как бы старик не быковал, но ногами лежачего пинать - это дно
показати весь коментар
08.06.2020 13:26 Відповісти
Запомоенный зЕбанат, а что, даже если он и искал выпить, его нужно даже лежачего бить ногами?
показати весь коментар
08.06.2020 13:17 Відповісти
Да синька в тех краях - заположняк, а по синьке не токо ногами бьют.
показати весь коментар
08.06.2020 13:31 Відповісти
поэтому - всем выдать короткостволы.
показати весь коментар
09.06.2020 00:05 Відповісти
Даже если обкуренный или отболовшийся - это не повод избивать.
показати весь коментар
08.06.2020 23:21 Відповісти
Поцікавтесь формою прикордонників України! Те що ми бачимо на відео-чиста "Аваковщина"! Хамство,садизм,безкарність! Це,безумовно,Аваківський "шакал" що демонструє притаманну нинішнім "мусорам" поведінку-побивши людину починає "викликати підмогу" аби "підчистити" сліди злочину!
показати весь коментар
08.06.2020 12:58 Відповісти
це вже не людина...його ніхто при прийомі на працю не перевірив на сказ...
показати весь коментар
08.06.2020 13:00 Відповісти
Не удивительно. Здесь в Праге на нашей фирме работал пацан с Закарпатья. Он заочно учится в каком то ВУЗе на таможенника, по моему во Львове. Так вот, он тупой как валенок, ни одной книжки не прочитал. Он не знает элементарных вещей, типа когда началась 2-я Мировая или не назовет столицу Беларуси. Ну а кто такой Черчилль, то и подавно. Он зарабатывает здесь, платит доляры за учебу. Вот оно закончит учиться и буде керувать на таможне. Что от такого,,спеца" можно ждать? Будет обирать людей, ему ж бабки за учёбу надо вернуть и т.д.
показати весь коментар
08.06.2020 13:00 Відповісти
Удивил! Все так заочники учатся! Заочную форму надо отменять , если по образованию! А если по бабкам, то всех переводить на заочную....или дистанционную
показати весь коментар
08.06.2020 13:09 Відповісти
Вообще то, пожалуй вы правы. Знал одного хлопца с села, который учился на учителя географии заочно. На сессию приезжал с полными сумками сала - мяса для преподавателей. Так он не мог назвать ни одного океана, географ блин.
показати весь коментар
08.06.2020 15:10 Відповісти
Вы удивительно переплетаете вместе мягкое, теплое и обогреватель (выключеный).
А что если (внезапно) окажеться что % "за бабки" есть в ЛЮБОМ ВУЗе? Какая разница откуда? ОНИ есть. Еще более удивительным окажеться что данный феномен был и в союзе.
А нанять за 7000 грн ЧЕСТНЫХ, УМНЫХ и трудолюбивых - невозможная задача.
показати весь коментар
08.06.2020 20:08 Відповісти
Вы ему хоть, ради Бога, не говорите, что Земля круглая а то у него "заворот мозгов" может начаться!
показати весь коментар
08.06.2020 13:19 Відповісти
)))))))))))))))))))
показати весь коментар
08.06.2020 15:57 Відповісти
Со мной чел в ВУЗе учился. Ну, я имею в виду «учился» как и тело из Праги. Так вот ему после вуза пообещали место в таможне, но для этого нужна была служба в армии. А он по здоровью не подходил. И вот когда к концу вуза все суетились с заносами в военкомат, чтобы увильнуть от службы, он суетился с заносами в военкомат, чтобы его непригодного туда взяли. В итоге его взяли, он отслужил, а место в таможно ушло другому. Мы долго потом орали с этой истории.
показати весь коментар
08.06.2020 17:52 Відповісти
Зачем в таможне служба в армии - это гражданская сервисная служба, даже не правоохранительный орган? Это в РФ и штатах - таможня правоохранительный орган, в Украине нет.
показати весь коментар
08.06.2020 23:24 Відповісти
Этот вопрос лучше адресовать таможне Но в конце 90-х, когда разворачивались события, было такое требование.
показати весь коментар
09.06.2020 17:39 Відповісти
Да это какой то позор..(Р. Карцев из фильма Соб. сердце)...
показати весь коментар
08.06.2020 13:05 Відповісти
Та не може буть...знову якесь мусорило побило людину?На цей раз старого діда?У Америці за одного наркоші мусорам бошки зносять, ну а ми почекаємо доки ця сволота скальпи зніматиме у нашіх дітей у прямому ефірі
показати весь коментар
08.06.2020 13:21 Відповісти
вот бы батьку этого бойца...носаком в рыло..да и мамашу тоже...смешно бы было
показати весь коментар
08.06.2020 13:28 Відповісти
Кабы жителям удаленных сел хочу напомнить, что погранслужба находится в подчинении лучшего министра.
показати весь коментар
08.06.2020 13:36 Відповісти
Не ври, в подчинении у полковника Дейнеко, Аваков - главный координатор и ответственный за осуществлении политики относящейся к компетенции МВД. Это как следователя обвинять в том, что он в подчинении прокуратуры.
показати весь коментар
08.06.2020 23:20 Відповісти
Не те уже погранцы, совсем не те.
Зелёные фуражки и синие береты были элита войск при совке.
показати весь коментар
08.06.2020 13:37 Відповісти
Да это ублюдок какой-то. Интересно: какая мать его высрала?
показати весь коментар
08.06.2020 13:39 Відповісти
Он просто *******.
показати весь коментар
08.06.2020 14:09 Відповісти
местный, горный ублюдок!
показати весь коментар
08.06.2020 14:13 Відповісти
Сукин сын, ублюдок! Гнать из органов с волчьим билетом! Пускай идёт вагоны разгружать, тварь!!!!
показати весь коментар
08.06.2020 15:21 Відповісти
На вагонах с контрабасом больше и платят, но там очередь большая.
показати весь коментар
08.06.2020 23:26 Відповісти
А чому прикордонник у чорній формі поліцая Авакова? Чи вже немає різниці , і кругом повний Кагарлик?
показати весь коментар
08.06.2020 15:58 Відповісти
Кто прав, кто виноват не знаю. Последный удар ногой,от которого запросто могут переломаться шейные позвонки. Раздробить ему колено и от его бравады останется тоолько жёлтое пятно.Я уверен,некоторые из вас наблюдали,или сами вершили, сбить говно с быка и опустить ниже шконки.
показати весь коментар
08.06.2020 16:15 Відповісти
Ну вот, легче избитому от того, что его избил украинец, а не даг или чеченец, или эфиоп? Люди есть плохие или хорошие, законопослушные или преступники, и относиться к ним нужно соответственно, а не "по паспорту". Напал чеченец - найти и наказать, напал украинец - найти и наказать. Если полиция и суды не способны, нужно объединяться и наказывать, попутно коррупционеров тоже.

Нужно понять простую истину: любой человек ведет себя ровно в той степени, в которой ему это позволяют другие.
показати весь коментар
08.06.2020 17:31 Відповісти
Кстати, на Кавказе мальіе народности сохранились благодаря, если верить легенде, кровной мести: т.е. чел давал себе отчет что его рано или поздно найдут и совершат над ним самосуд. Отакоеот(с)
показати весь коментар
08.06.2020 17:58 Відповісти
а шо так переживаєте за честь мундіра? Госпогран - це ж МВД сАбакова
показати весь коментар
08.06.2020 19:41 Відповісти
Что -то я там не вижу пограничника.
Опять менты свою сущность на выворот.
показати весь коментар
08.06.2020 21:08 Відповісти
Так керуватель один - арсенборисыч.
показати весь коментар
08.06.2020 21:33 Відповісти
Координатор, также как и прокуратура в следствии.
показати весь коментар
08.06.2020 22:35 Відповісти
Последний удар в голову ногой поднимающегося с земли дядьки мог быть для него смертельным - это не хулиганство , а покушение на умышленное убийство - ведь он его не по щекам ладошками хлопал !
показати весь коментар
08.06.2020 21:44 Відповісти
Это если не занесут -- будет покушение.
Надо же родичам дать время скинуться, взаймы взять.
показати весь коментар
09.06.2020 00:15 Відповісти
И как водиться в таких темах,
давайты повдыхаем, что нет у всех оружия,
что кто-то кого-то не пристрелил: один бы сидел, другого-бы семья оплакивала.
ах да! ведь со стволами они все бы были вежливыми, непьющими и улыбающимися.
показати весь коментар
09.06.2020 00:13 Відповісти
Конечно,знал бы этот недоносок в форме что у деда ствол думаю было бы все иначе
показати весь коментар
09.06.2020 07:46 Відповісти
Правильно - НЕДОНОСОК!!! Такой удар можно приравнять к покушению на жизнь человека!
показати весь коментар
09.06.2020 08:57 Відповісти
 
 