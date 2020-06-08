На Закарпатті 22-річний співробітник Держприкордонслужби побив 64-річного чоловіка за зауваження, а потім чинив опір поліції. ВIДЕО

Закарпатська поліція встановлює обставини хуліганських дій службовця на Березнянщині. За фактом хуліганських дій у поліції розпочато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Близько 5:00 ранку на лінію "102" надійшло повідомлення про бійку неподалік магазину у селищі Великий Березний.

За викликом прибули правоохоронці, які з’ясували, що між двома чоловіками раптово виникла конфліктна ситуація: 64-річний місцевий житель зробив зауваження 22-річному, який поводився неадекватно та порушував громадський порядок. На слова чоловіка останній відреагував агресивно та почав бити чоловіка.

Поліція застала осіб на місці події. У ході опитування молодий чоловік чинив непокору правоохоронцям, у зв’язку з чим на нього було складено адмінпротокол за статтею 185 КУпАП.

Крім того, за фактом незаконних дій, вчинених 22-річним стосовно потерпілого, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство.

В подальшому матеріли слідчі Великоберезнянського відділення поліції скерують до Державного бюро розслідувань для проведення прозорого слідства.

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До слова, в інтернеті було оприлюднено відео, на якому зафіксовано сам факт побиття чоловіка з прив’язкою до працівників поліції. Інформація про те, що до побиття 64-річного чоловіка причетний працівник поліції не відповідає дійсності.

"Жоден службовець не може діяти всупереч чинному законодавству та ганьбити честь мундира. За порушення, вчинені представниками виконавчої влади, відповідальність має бути справедливою, адже основне завдання правоохоронців полягає в захисті прав та свобод громадян, а не в їх порушенні", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за даними місцевих ЗМІ, молодик, який побив літнього чоловіка, є прикордонником.