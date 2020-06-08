Окупанти на Донбасі затримують шахтарів за участь у страйках, - правозахисники

Так зване "міністерство держбезпеки" незаконного збройного формування "ЛНР" вже кілька днів допитує співробітників шахти "Комсомольська", намагаючись відшукати організаторів страйку.

Про це повідомляє Східна правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією наших джерел, МДБ "ЛНР" працює в селищі Дубовський (або Гірник), де розташована шахта "Комсомольська", ще з п'ятниці. Допитують працівників підприємства з метою виявлення призвідників протесту", - сказано в повідомленні.

Двох шахтарів затримали і відправили в Антрацит на допит, їхня подальша доля невідома, зазначили правозахисники.

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"Зараз на в'їзді в селище Дубовський стоїть блокпост, до сімей протестуючих шахтарів приходило МДБ з метою вплинути на учасників протесту через сім'ю. Також в Антрацитівському районі вимкнули мобільний зв'язок, але працюють додатки WhatsApp і Viber", - додали в Східній правозахисній групі.

"Дії спецслужб НЗФ "ЛНР" спрямовані на залякування робітників і зменшення протестного руху на окупованій території Луганської області", - вважають правозахисники.

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Раніше гірникам обіцяли до 1 червня повернути борги по заробітній платі за лютий (15%), березень і квітень, але обіцянку виконано не було. З 5 червня на шахті почалися протести: гірники другої і третьої зміни відмовилися підніматися на поверхню.

За даними правозахисників, на шахті "Комсомольській" працюють дві видобувні ділянки, продукцію відправляють у РФ, де є квоти на купівлю вугілля саме з цієї шахти. Тому невиплата заробітної плати гірникам створена штучно.