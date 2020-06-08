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Новини Окуповані території
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Окупанти на Донбасі затримують шахтарів за участь у страйках, - правозахисники

Окупанти на Донбасі затримують шахтарів за участь у страйках, - правозахисники

Так зване "міністерство держбезпеки" незаконного збройного формування "ЛНР" вже кілька днів допитує співробітників шахти "Комсомольська", намагаючись відшукати організаторів страйку.

Про це повідомляє Східна правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією наших джерел, МДБ "ЛНР" працює в селищі Дубовський (або Гірник), де розташована шахта "Комсомольська", ще з п'ятниці. Допитують працівників підприємства з метою виявлення призвідників протесту", - сказано в повідомленні.

Двох шахтарів затримали і відправили в Антрацит на допит, їхня подальша доля невідома, зазначили правозахисники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти збираються закрити шахти в Донецькій області, - правозахисники

"Зараз на в'їзді в селище Дубовський стоїть блокпост, до сімей протестуючих шахтарів приходило МДБ з метою вплинути на учасників протесту через сім'ю. Також в Антрацитівському районі вимкнули мобільний зв'язок, але працюють додатки WhatsApp і Viber", - додали в Східній правозахисній групі.

"Дії спецслужб НЗФ "ЛНР" спрямовані на залякування робітників і зменшення протестного руху на окупованій території Луганської області", - вважають правозахисники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вугільну галузь в "ЛНР" хочуть реформувати з досвіду РФ: шахти пустять під ніж і затоплять, - Казанський. ФОТО

Раніше гірникам обіцяли до 1 червня повернути борги по заробітній платі за лютий (15%), березень і квітень, але обіцянку виконано не було. З 5 червня на шахті почалися протести: гірники другої і третьої зміни відмовилися підніматися на поверхню.

За даними правозахисників, на шахті "Комсомольській" працюють дві видобувні ділянки, продукцію відправляють у РФ, де є квоти на купівлю вугілля саме з цієї шахти. Тому невиплата заробітної плати гірникам створена штучно.

Окупанти на Донбасі затримують шахтарів за участь у страйках, - правозахисники 01

Автор: 

страйк (208) шахта (703) шахтарі (537) Донбас (22354) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+63
А касками постучать? А услышать Донбасс? У вас получится. Здесь-то свои пацаны, не то что бандеровцы.
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08.06.2020 19:53
+55
Лугандонским шахтерам полезно несколько лет побыть под властью любимой ими России-матушки - они отучатся стучать касками по асфальту, выбивая из правительства дотации и льготы, и научатся стучать кирками в забоях )
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08.06.2020 19:51
+35
В чем проблема? Путена хай позовут, шобы ввел им куда-нибудь!
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08.06.2020 19:58
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Лугандонским шахтерам полезно несколько лет побыть под властью любимой ими России-матушки - они отучатся стучать касками по асфальту, выбивая из правительства дотации и льготы, и научатся стучать кирками в забоях )
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08.06.2020 19:51 Відповісти
пральна на падва фсех!
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08.06.2020 20:02 Відповісти
Причем стучать не за деньги, а за пайку. Как диды в свое время воевали стучали киркой по лагерям.
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08.06.2020 22:07 Відповісти
А что скажет обоссанный Сивохо?
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09.06.2020 01:22 Відповісти
"Сан Санич" Скіпальський про надію українців на В. Ющенка та російський вплив на його оточення.
https://www.youtube.com/watch?v=7yFMzj58BUw
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09.06.2020 08:05 Відповісти
чим хуже - тим лучче
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08.06.2020 19:53 Відповісти
А касками постучать? А услышать Донбасс? У вас получится. Здесь-то свои пацаны, не то что бандеровцы.
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08.06.2020 19:53 Відповісти
дамбасс нихто не ставил накалени!!!
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08.06.2020 20:04 Відповісти
И это правильно! Комсомольцы не за з/п и не за еду работали, а за идею!
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08.06.2020 19:55 Відповісти
Дык а ***** будет шо в Майорск вести на обмен.
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08.06.2020 19:55 Відповісти
выражаем глубокую озабоченность
https://www.youtube.com/watch?v=edj4Vo1J8nU&t=2s Боевики ЛНР ввели блокаду Антрацита из за забастовки шахтеров.
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08.06.2020 19:57 Відповісти
вот вам и блакадники к параду!
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08.06.2020 20:05 Відповісти
В чем проблема? Путена хай позовут, шобы ввел им куда-нибудь!
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08.06.2020 19:58 Відповісти
Зе! Введи!
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08.06.2020 20:02 Відповісти
Слабенька влада в Лугандонії!
Треба не затримувать, а розстрілювать нахрін, щоб любили владу!
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08.06.2020 19:59 Відповісти
підвал у них ще попереду
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08.06.2020 20:02 Відповісти
а нам шо до них , вони жаждали новаросію тепер жріть шкури прадажні
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08.06.2020 20:01 Відповісти
Нас-рать.
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08.06.2020 20:02 Відповісти
П"ять років по тому, я би на Ваш коментар видала б купу дизлайків і прочитала б лекцію про черствість і безлюдяність. А на на разі великий жирний +. Прости, Господи!
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08.06.2020 20:07 Відповісти
А я ще в 90-х казав, що ця бидломаса крім перетягування одіяла на себе ні на що не здатна.
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08.06.2020 20:33 Відповісти
по любому время шахт истекло. эти решили перед смертью ещё и помучаться ))
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08.06.2020 20:05 Відповісти
Оккупанты на Донбассе задерживают шахтеров за участие в забастовках, - правозащитники - Цензор.НЕТ 6562
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08.06.2020 20:06 Відповісти
Тот самый момент когда "шахтеров"-кармильцев всей Украины, а также "нахлебнников из ЕС" не жаль. Орали - "расея"? Жрите не обляпайтесь.
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08.06.2020 20:11 Відповісти
Ну шо тут посоветовать?
1. Поорать - Услышьте дамбаз.
2. Постучать касками и провести марш по данецку.
3. Возрадоваться, что не кормят нахлебников из евросоюза.
4. Дамбаситов должно успокоить, что морды им бьют свои, родные, а не какие ни будь каратели укропы или пиндосы-негры из НАТО.
5 .Читать классика, который изрек - Денег нет, но вы держитесь!
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08.06.2020 20:18 Відповісти
можно еще поорать "путен введи" перед плановой расскадкой на бутылки
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08.06.2020 20:47 Відповісти
К бабке не ходи - "Это Украина виновата, что мы поверили всяким губаревым-пушилиным".
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08.06.2020 20:23 Відповісти
Головне що не солдати НАТО!
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08.06.2020 20:25 Відповісти
ишь чего удумали . против своей народной власти протестовать . батогов им
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08.06.2020 20:30 Відповісти
Не трогайте даунбаских шахтеров! Они не выходят из шахт, потому что нашли залежи танков и пушек. Стерегут вот, чтобы биндеровцы не отняли.
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08.06.2020 20:30 Відповісти
Тобто с касками в похід на "століцу всєя ЛНР" та забастовка зі стуком по асфальту тими касками не проканає? От кляті укри! А при них таке було можливо... І ніяких арештів! Тепер ненависть всіх "шахтарів" та "трактористів" до України зрозуміла... Не ******* вони волі, бо звикли жити в ярмі!
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08.06.2020 20:30 Відповісти
Кровосиси! Астанавитесь!!
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08.06.2020 20:32 Відповісти
Жители Донбасса - как домашний кот. Всё ему не так. Всегда за окном лучше. И тут - удача - выскочил в форточку. И шо? Через 5 минут отп2зили дворовые коты, через 10 - машиной отдавили лапу, через 15 - кто-то палкой дотянулся, потому что громко мяукал. А форточка уже закрылась.
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08.06.2020 20:35 Відповісти
Все так, только есть маленький нюанс - кот не выскочил, а сам выпал. Ну типа так само получилось, хотя кот особо и не был против.
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08.06.2020 22:04 Відповісти
Майданіть удумалі?!В Гейропу захотєлі?
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08.06.2020 20:38 Відповісти
Лугандоновским шахтёрам не угодишь. Украина им была не такой, сдались путену - и опять не так... Мало им, видите ли, денег.... Думали. что предав Украину и улёгшись под путена, они получат жизнь. как у мацковских хипстеров - всю ночь клубные пьянки, тусовки и ***..ство, а потом сладкий сон до вечера... Но кремлёвский извращенец рассудил по-другому - кроты должны жить под землёй и не высовываться.... А денег лишних нет.... Пусть ждут... Может быть...Когда нибудь..... Поздравляю лугандонских шахтёров с "руцским миром" и руцским рабством, и мучительной смертью на подвале.... Ха-ха - ха.....
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08.06.2020 20:41 Відповісти
дамбасы не сдались а продались как иуды-крысчане
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08.06.2020 21:05 Відповісти
Расстреливать гнид, без суда и следствия.
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08.06.2020 20:43 Відповісти
перкуд, перкуд
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08.06.2020 20:45 Відповісти
станьте на коліна і бастуйте запроданці диряві
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08.06.2020 20:47 Відповісти
Пойдут на КПП "дежурить", кормильцы хреновы
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08.06.2020 20:53 Відповісти
Задержанный шахтер Дамбаса

Окупанти на Донбасі затримують шахтарів за участь у страйках, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8308
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08.06.2020 20:58 Відповісти
Це свійська тварина. Від неї користь. Її жаль, бімбаських шахтарів - ні!
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08.06.2020 21:39 Відповісти
Запишите ***** видеочелобитную в позе рака
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08.06.2020 21:03 Відповісти
Не хотіли українську мову, українську армію, нехай пуйло вам помагає.
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08.06.2020 21:12 Відповісти
Шо кушать хочется? Можете повторить подвиг взятия Метро.
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08.06.2020 21:53 Відповісти
Они бы может и не против. Но Метро было только одно, ***** неповторимое.
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08.06.2020 22:10 Відповісти
Донецкие горняки вышли на митинг против украинских силовиков https://www.interfax.ru/news/2014/05/28 28 мая 2014
Несколько сотен шахтеров собрались утром в Донецке у памятника "Вечный огонь".
Горняки шахт имени Челюскинцев, Скочинского, "Южно-Донбасская-3", Абакумова и "Трудовская" вышли с плакатами "Фашизм не пройдет" и "Донецкая народная республика".
Шахтеры возложили цветы к памятнику жертвам фашизма, выразив таким способом протест против спецоперации украинской армии на территории Донецкой области. Затем от памятника "Вечный огонь" шахтеры двинулись по проспекту Ленинскому к центру города к площади Ленина.
Поддержать шахтеров вышел министр самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Борис Литвинов.
https://www.interfax.ru/world/378371
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08.06.2020 22:07 Відповісти
В топ.
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09.06.2020 09:41 Відповісти
Які можуть бути страйки . Бандеравцов немає , срузьке мір - покруче ніж на московії , дармоїдів з ЄС і НАТО не годують . Обмотайся колорадкою , діда на патик , живи і радуйся . Невдячні паразіти .
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08.06.2020 22:30 Відповісти
Окупанти на Донбасі затримують шахтарів за участь у страйках, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3228Окупанти на Донбасі затримують шахтарів за участь у страйках, - правозахисники - Цензор.НЕТ 977
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08.06.2020 22:32 Відповісти
Кто ж теперь будет кормить кормильцев?
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08.06.2020 22:44 Відповісти
Кормильцев Илья.
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08.06.2020 23:41 Відповісти
Окупанти на Донбасі затримують шахтарів за участь у страйках, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9967
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08.06.2020 22:36 Відповісти
Така доля в усіх совкодрочерів та рашкососів = раб повинен знати своє місце, зрадники, сепаратисти, колаборанти, запроданці. Йдіть кидайтесь під рускі танки
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08.06.2020 22:48 Відповісти
ОНИ ТОЖЕ ХОТЯТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА КЛОУНА !
А им не разрешают ...
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08.06.2020 23:27 Відповісти
Што тварицца.. кармильцев абижают.. это просто русофобия какаято затевается..
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08.06.2020 23:40 Відповісти
Им все-равно Украина будет виновата... дибилы, сколько горя принесли.
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09.06.2020 09:32 Відповісти
даже и нет сочувствия
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09.06.2020 09:33 Відповісти
Схема "белые приходят - грабят, красные приходят - грабят" уже неактуальна-у заложника террориста выбора нет.
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09.06.2020 10:03 Відповісти
"Братухи" цього не можуть робити, це наклепи. То могли биндири таке утворити із мірними расейськімі мальчіками в трусіках і девочках в галстуках.
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09.06.2020 10:55 Відповісти
 
 