Оккупанты на Донбассе задерживают шахтеров за участие в забастовках, - правозащитники
Так называемое "министерство госбезопасности" незаконного вооруженного формирования "ЛНР" уже несколько дней допрашивает сотрудников шахты "Комсомольская", пытаясь отыскать организаторов забастовки.
Об этом сообщает Восточная правозащитная группа, информирует Цензор.НЕТ.
"По информации наших источников, МГБ "ЛНР" работает в поселке Дубовский (или Горняк), где расположена шахта "Комсомольская", еще с пятницы. Проводятся допросы работников предприятия с целью выявления зачинщиков протеста", — сказано в сообщении.
Двоих шахтеров задержали и отправили в Антрацит на допрос, их дальнейшая судьба неизвестна, отметили правозащитники.
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"Сейчас на въезде в поселок Дубовский стоит блок пост, к семьям протестующих шахтеров приходило МГБ с целью повлиять на протестующих через семью. Также в Антрацитовском районе выключили мобильную связь, но работают приложения WhatsApp и Viber", — добавили в Восточной правозащитной группе.
"Действия спецслужб НВФ "ЛНР" направлены на запугивание рабочих и уменьшения протестного движения на оккупированной территории Луганской области", — считают правозащитники.
Ранее горнякам обещали до 1 июня вернуть долги по заработной плате за февраль (15%), март и апрель, но обещание выполнено не было. С 5 июня на шахте начались протесты: горняки второй и третьей смены отказались подниматься на поверхность.
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По данным правозащитников, на шахте "Комсомольской" работает две добывающих участка, продукцию отправляют в РФ, где есть квоты на покупку угля именно с этой шахты. Поэтому невыплата заработной платы горнякам создана искусственно.
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воевалистучали киркой по лагерям.
https://www.youtube.com/watch?v=7yFMzj58BUw
https://www.youtube.com/watch?v=edj4Vo1J8nU&t=2s Боевики ЛНР ввели блокаду Антрацита из за забастовки шахтеров.
Треба не затримувать, а розстрілювать нахрін, щоб любили владу!
1. Поорать - Услышьте дамбаз.
2. Постучать касками и провести марш по данецку.
3. Возрадоваться, что не кормят нахлебников из евросоюза.
4. Дамбаситов должно успокоить, что морды им бьют свои, родные, а не какие ни будь каратели укропы или пиндосы-негры из НАТО.
5 .Читать классика, который изрек - Денег нет, но вы держитесь!
Несколько сотен шахтеров собрались утром в Донецке у памятника "Вечный огонь".
Горняки шахт имени Челюскинцев, Скочинского, "Южно-Донбасская-3", Абакумова и "Трудовская" вышли с плакатами "Фашизм не пройдет" и "Донецкая народная республика".
Шахтеры возложили цветы к памятнику жертвам фашизма, выразив таким способом протест против спецоперации украинской армии на территории Донецкой области. Затем от памятника "Вечный огонь" шахтеры двинулись по проспекту Ленинскому к центру города к площади Ленина.
Поддержать шахтеров вышел министр самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Борис Литвинов.
https://www.interfax.ru/world/378371
А им не разрешают ...