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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты на Донбассе задерживают шахтеров за участие в забастовках, - правозащитники

Оккупанты на Донбассе задерживают шахтеров за участие в забастовках, - правозащитники

Так называемое "министерство госбезопасности" незаконного вооруженного формирования "ЛНР" уже несколько дней допрашивает сотрудников шахты "Комсомольская", пытаясь отыскать организаторов забастовки.

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации наших источников, МГБ "ЛНР" работает в поселке Дубовский (или Горняк), где расположена шахта "Комсомольская", еще с пятницы. Проводятся допросы работников предприятия с целью выявления зачинщиков протеста", — сказано в сообщении.

Двоих шахтеров задержали и отправили в Антрацит на допрос, их дальнейшая судьба неизвестна, отметили правозащитники.

Читайте также: Оккупанты собираются закрыть шахты в Донецкой области, - правозащитники

"Сейчас на въезде в поселок Дубовский стоит блок пост, к семьям протестующих шахтеров приходило МГБ с целью повлиять на протестующих через семью. Также в Антрацитовском районе выключили мобильную связь, но работают приложения WhatsApp и Viber", — добавили в Восточной правозащитной группе.

"Действия спецслужб НВФ "ЛНР" направлены на запугивание рабочих и уменьшения протестного движения на оккупированной территории Луганской области", — считают правозащитники.

Ранее горнякам обещали до 1 июня вернуть долги по заработной плате за февраль (15%), март и апрель, но обещание выполнено не было. С 5 июня на шахте начались протесты: горняки второй и третьей смены отказались подниматься на поверхность.

Также на Цензор.НЕТ: "Спецслужбы ЛНР" пытками пытались заставить бывшего правоохранителя предоставлять им информацию об украинских войсках, - СБУ. ВИДЕО

По данным правозащитников, на шахте "Комсомольской" работает две добывающих участка, продукцию отправляют в РФ, где есть квоты на покупку угля именно с этой шахты. Поэтому невыплата заработной платы горнякам создана искусственно.

Оккупанты на Донбассе задерживают шахтеров за участие в забастовках, - правозащитники 01

Автор: 

забастовка (321) шахта (960) шахтеры (655) Донбасс (26955) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+63
А касками постучать? А услышать Донбасс? У вас получится. Здесь-то свои пацаны, не то что бандеровцы.
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08.06.2020 19:53
+55
Лугандонским шахтерам полезно несколько лет побыть под властью любимой ими России-матушки - они отучатся стучать касками по асфальту, выбивая из правительства дотации и льготы, и научатся стучать кирками в забоях )
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08.06.2020 19:51
+35
В чем проблема? Путена хай позовут, шобы ввел им куда-нибудь!
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08.06.2020 19:58
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Лугандонским шахтерам полезно несколько лет побыть под властью любимой ими России-матушки - они отучатся стучать касками по асфальту, выбивая из правительства дотации и льготы, и научатся стучать кирками в забоях )
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08.06.2020 19:51 Ответить
пральна на падва фсех!
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08.06.2020 20:02 Ответить
Причем стучать не за деньги, а за пайку. Как диды в свое время воевали стучали киркой по лагерям.
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08.06.2020 22:07 Ответить
А что скажет обоссанный Сивохо?
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09.06.2020 01:22 Ответить
"Сан Санич" Скіпальський про надію українців на В. Ющенка та російський вплив на його оточення.
https://www.youtube.com/watch?v=7yFMzj58BUw
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09.06.2020 08:05 Ответить
чим хуже - тим лучче
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08.06.2020 19:53 Ответить
А касками постучать? А услышать Донбасс? У вас получится. Здесь-то свои пацаны, не то что бандеровцы.
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08.06.2020 19:53 Ответить
дамбасс нихто не ставил накалени!!!
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08.06.2020 20:04 Ответить
И это правильно! Комсомольцы не за з/п и не за еду работали, а за идею!
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08.06.2020 19:55 Ответить
Дык а ***** будет шо в Майорск вести на обмен.
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08.06.2020 19:55 Ответить
выражаем глубокую озабоченность
https://www.youtube.com/watch?v=edj4Vo1J8nU&t=2s Боевики ЛНР ввели блокаду Антрацита из за забастовки шахтеров.
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08.06.2020 19:57 Ответить
вот вам и блакадники к параду!
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08.06.2020 20:05 Ответить
В чем проблема? Путена хай позовут, шобы ввел им куда-нибудь!
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08.06.2020 19:58 Ответить
Зе! Введи!
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08.06.2020 20:02 Ответить
Слабенька влада в Лугандонії!
Треба не затримувать, а розстрілювать нахрін, щоб любили владу!
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08.06.2020 19:59 Ответить
підвал у них ще попереду
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08.06.2020 20:02 Ответить
а нам шо до них , вони жаждали новаросію тепер жріть шкури прадажні
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08.06.2020 20:01 Ответить
Нас-рать.
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08.06.2020 20:02 Ответить
П"ять років по тому, я би на Ваш коментар видала б купу дизлайків і прочитала б лекцію про черствість і безлюдяність. А на на разі великий жирний +. Прости, Господи!
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08.06.2020 20:07 Ответить
А я ще в 90-х казав, що ця бидломаса крім перетягування одіяла на себе ні на що не здатна.
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08.06.2020 20:33 Ответить
по любому время шахт истекло. эти решили перед смертью ещё и помучаться ))
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08.06.2020 20:05 Ответить
Оккупанты на Донбассе задерживают шахтеров за участие в забастовках, - правозащитники - Цензор.НЕТ 6562
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08.06.2020 20:06 Ответить
Тот самый момент когда "шахтеров"-кармильцев всей Украины, а также "нахлебнников из ЕС" не жаль. Орали - "расея"? Жрите не обляпайтесь.
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08.06.2020 20:11 Ответить
Ну шо тут посоветовать?
1. Поорать - Услышьте дамбаз.
2. Постучать касками и провести марш по данецку.
3. Возрадоваться, что не кормят нахлебников из евросоюза.
4. Дамбаситов должно успокоить, что морды им бьют свои, родные, а не какие ни будь каратели укропы или пиндосы-негры из НАТО.
5 .Читать классика, который изрек - Денег нет, но вы держитесь!
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08.06.2020 20:18 Ответить
можно еще поорать "путен введи" перед плановой расскадкой на бутылки
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08.06.2020 20:47 Ответить
К бабке не ходи - "Это Украина виновата, что мы поверили всяким губаревым-пушилиным".
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08.06.2020 20:23 Ответить
Головне що не солдати НАТО!
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08.06.2020 20:25 Ответить
ишь чего удумали . против своей народной власти протестовать . батогов им
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08.06.2020 20:30 Ответить
Не трогайте даунбаских шахтеров! Они не выходят из шахт, потому что нашли залежи танков и пушек. Стерегут вот, чтобы биндеровцы не отняли.
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08.06.2020 20:30 Ответить
Тобто с касками в похід на "століцу всєя ЛНР" та забастовка зі стуком по асфальту тими касками не проканає? От кляті укри! А при них таке було можливо... І ніяких арештів! Тепер ненависть всіх "шахтарів" та "трактористів" до України зрозуміла... Не ******* вони волі, бо звикли жити в ярмі!
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08.06.2020 20:30 Ответить
Кровосиси! Астанавитесь!!
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08.06.2020 20:32 Ответить
Жители Донбасса - как домашний кот. Всё ему не так. Всегда за окном лучше. И тут - удача - выскочил в форточку. И шо? Через 5 минут отп2зили дворовые коты, через 10 - машиной отдавили лапу, через 15 - кто-то палкой дотянулся, потому что громко мяукал. А форточка уже закрылась.
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08.06.2020 20:35 Ответить
Все так, только есть маленький нюанс - кот не выскочил, а сам выпал. Ну типа так само получилось, хотя кот особо и не был против.
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08.06.2020 22:04 Ответить
Майданіть удумалі?!В Гейропу захотєлі?
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08.06.2020 20:38 Ответить
Лугандоновским шахтёрам не угодишь. Украина им была не такой, сдались путену - и опять не так... Мало им, видите ли, денег.... Думали. что предав Украину и улёгшись под путена, они получат жизнь. как у мацковских хипстеров - всю ночь клубные пьянки, тусовки и ***..ство, а потом сладкий сон до вечера... Но кремлёвский извращенец рассудил по-другому - кроты должны жить под землёй и не высовываться.... А денег лишних нет.... Пусть ждут... Может быть...Когда нибудь..... Поздравляю лугандонских шахтёров с "руцским миром" и руцским рабством, и мучительной смертью на подвале.... Ха-ха - ха.....
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08.06.2020 20:41 Ответить
дамбасы не сдались а продались как иуды-крысчане
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08.06.2020 21:05 Ответить
Расстреливать гнид, без суда и следствия.
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08.06.2020 20:43 Ответить
перкуд, перкуд
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08.06.2020 20:45 Ответить
станьте на коліна і бастуйте запроданці диряві
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08.06.2020 20:47 Ответить
Пойдут на КПП "дежурить", кормильцы хреновы
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08.06.2020 20:53 Ответить
Задержанный шахтер Дамбаса

Окупанти на Донбасі затримують шахтарів за участь у страйках, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8308
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08.06.2020 20:58 Ответить
Це свійська тварина. Від неї користь. Її жаль, бімбаських шахтарів - ні!
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08.06.2020 21:39 Ответить
Запишите ***** видеочелобитную в позе рака
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08.06.2020 21:03 Ответить
Не хотіли українську мову, українську армію, нехай пуйло вам помагає.
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08.06.2020 21:12 Ответить
Шо кушать хочется? Можете повторить подвиг взятия Метро.
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08.06.2020 21:53 Ответить
Они бы может и не против. Но Метро было только одно, ***** неповторимое.
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08.06.2020 22:10 Ответить
Донецкие горняки вышли на митинг против украинских силовиков https://www.interfax.ru/news/2014/05/28 28 мая 2014
Несколько сотен шахтеров собрались утром в Донецке у памятника "Вечный огонь".
Горняки шахт имени Челюскинцев, Скочинского, "Южно-Донбасская-3", Абакумова и "Трудовская" вышли с плакатами "Фашизм не пройдет" и "Донецкая народная республика".
Шахтеры возложили цветы к памятнику жертвам фашизма, выразив таким способом протест против спецоперации украинской армии на территории Донецкой области. Затем от памятника "Вечный огонь" шахтеры двинулись по проспекту Ленинскому к центру города к площади Ленина.
Поддержать шахтеров вышел министр самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Борис Литвинов.
https://www.interfax.ru/world/378371
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08.06.2020 22:07 Ответить
В топ.
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09.06.2020 09:41 Ответить
Які можуть бути страйки . Бандеравцов немає , срузьке мір - покруче ніж на московії , дармоїдів з ЄС і НАТО не годують . Обмотайся колорадкою , діда на патик , живи і радуйся . Невдячні паразіти .
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08.06.2020 22:30 Ответить
Окупанти на Донбасі затримують шахтарів за участь у страйках, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3228Окупанти на Донбасі затримують шахтарів за участь у страйках, - правозахисники - Цензор.НЕТ 977
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08.06.2020 22:32 Ответить
Кто ж теперь будет кормить кормильцев?
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08.06.2020 22:44 Ответить
Кормильцев Илья.
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08.06.2020 23:41 Ответить
Окупанти на Донбасі затримують шахтарів за участь у страйках, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9967
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08.06.2020 22:36 Ответить
Така доля в усіх совкодрочерів та рашкососів = раб повинен знати своє місце, зрадники, сепаратисти, колаборанти, запроданці. Йдіть кидайтесь під рускі танки
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08.06.2020 22:48 Ответить
ОНИ ТОЖЕ ХОТЯТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА КЛОУНА !
А им не разрешают ...
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08.06.2020 23:27 Ответить
Што тварицца.. кармильцев абижают.. это просто русофобия какаято затевается..
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08.06.2020 23:40 Ответить
Им все-равно Украина будет виновата... дибилы, сколько горя принесли.
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09.06.2020 09:32 Ответить
даже и нет сочувствия
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09.06.2020 09:33 Ответить
Схема "белые приходят - грабят, красные приходят - грабят" уже неактуальна-у заложника террориста выбора нет.
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09.06.2020 10:03 Ответить
"Братухи" цього не можуть робити, це наклепи. То могли биндири таке утворити із мірними расейськімі мальчіками в трусіках і девочках в галстуках.
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09.06.2020 10:55 Ответить
 
 