Оккупанты собираются закрыть шахты в Донецкой области, - правозащитники
Оккупационные власти собираются закрыть в Донецкой области 5 шахт. До 2014 года эти шахты приносили прибыль, но теперь стали нерентабельными.
Список подлежащих закрытию шахт опубликовала Восточная правозащитная группа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Донбасс. Реалии".
По данным правозащитников, речь идет о пяти шахтах – Калиновской-Восточной, им. Челюскинцев, им. Калинина, им. Кирова и Холодной-Балке.
Причиной закрытия шахт, по данным правозащитников, является уменьшение правительством России квот на сбыт угля, добытого на оккупированной территории.
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22 мая в Макеевке оккупационный "министр доходов и сборов ДНР" Евгений Лавренов заявил, что они утвердили "план по выводу угольных предприятий на рентабельный уровень", и документы об этом примут в ближайшее время.
В шахтерских группах в соцсетях люди на это уже отреагировали: большинство уверенно, что речь именно о закрытии нерентабельных шахт.
Когда монополию в угольной отрасли на оккупированных территориях отдали олигарху Сергею Курченко ("Внешторгсервис"), планировалось, что он сможет содержать эти территории. ВТС получил лучшие – в основном, бывшие ДТЭКовские шахты. Однако с расчетами по углю появились проблемы: падает спрос, а значительная часть денег уходит на взятки для "легализации" этого угля в России. Поэтому даже эта часть угольного бизнеса может стать убыточной.
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Остальные же шахты ныне оккупированной части Донбасса были дотационными: до оккупации "дыры" закрывались из бюджета Украины, но в планы России это, как видно, не входит.
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До войны дотации составляли 900 грн на тонне. Уголь в продаже дешевле себестоимости. Потому ахметка и рубился с сыном яныка, что у них по документам добывали уголь несуществующие и давно закрытые шахты, а из бюджета тупо вымывались 900 грн за тонну
До войны у нас себестоимость (с учетом налогов, без аммортизации) была вообще до 400 грн. В 2014 году поднялась до 680. Сейчас около тысячи.
Помните скандал 12-13 года с польским углём? Скандал возник из за того, что журналисты раскопали то, как ахметов завозит польский уголь по 560 грн, выдаёт его как украинский с закрытой шахты, и получает дотации.
Дотации в этой схеме составляли миллиарды грн каждый месяц.
Себестоимость "снизилась" при сепарах. Уголь они отпускали за наличку, в цене угля не было ни зарплат, ни оплаты электричества, ни жд тарифа, ни расходов на ремонты и модернизацию, ни налогов.
Они за нал продавали уголь по 900, а Сеня с насаликом озвучивали, что берут по 1200
за что боролись......
уголек Украины целее будет
вот ответ как шахты и не только становятся "убыточными" каломойша тоже себе в убыток работает
https://delo.ua/business/ahmetov-kupil-samuju-doroguju-villu-v-mire-zapla-363918/ Ахметов купил самую дорогую виллу в мире, заплатив 200 млн евро
https://www.youtube.com/watch?v=dA29BDRfCEA Донецкая мафия. Часть первая: пришествие Ахметова
от рыжего питора трупами смердит
Донецкая мафия, мягко говоря, не самый надёжный источник )))
вот и ладненько, пусть сами себя сосут !
самосос это самый крутой кормильский сос в мире !
Украинской власти будет меньше работы.
железо не забудьте вынуть из шахт
Ага прибыльными. Дотировались из буджета. Теперь у нас еще прибыльными будут ТЕЦ, а атомная нет☝
А ТЭС и ТЭЦ сигмент важный но не критический а вина министерства энергетики в том тро они за последние 6 лет ничего не сделали для увеличения мощностей поставок Электричества из АЭС в регионы которые обсоуживают ТЭСы.
нерентабельними стали?? А також ВроттерДам+ накрився..
зато без биндер и деда на палке поносить можно
Но шахту закрывают однозначно.
Из пяти шахт три в Макеевке.
До войны в Макеевугле работало девять и одна им.Бажанова временно не вела добычу из-за разрушения скипового подъема, который фашызды начали восстанавливать.
Итого... щас посчитаем.. О, файно! В объединении остаётся аж одна макеевская шахта Ясиновская,
поскольку Иловайская в Харцызске, а им. Калинина в самом центре Донецка, и они были введены в Макуголь в прошлом году.
Говорят что объединение будет расформировано.
Калиновка - чи ни центр. Мы с террикона "Горького" футбол смотрели - вот это центр. Ходила в тот день смотреть когда козырёк рухнул на цирке. И классика - пивбар "Космос"
До от Калинина до Белого Лебедя 4 минуты на авто.
Козырек упал где-то в 1975-м.
Да, первый козырёк длиннее был. Зачем Вы год писали. Я смутно помню, но ещё ДО ЭТОГО цирка наискось от нас ещё шапито ставили. Знаете где?
Нет то шапито в Донецке не помню. Живу не в центре.
Помню мне было 7 лет, мать возила в Космос, была программа с Карандашом. В 9 классе ездили на Кио.
Еще всей дворовой шпаной ездили на американскую выставку, была в том районе возле Шахтера в манеже.
Так и я уже не молодой.
Кацапы как и во вторую мировую применяют тактику выжженой земли которую собирались покидать.
пускай хот вешаются.))) гребанные кормильцы))))