Оккупанты собираются закрыть шахты в Донецкой области, - правозащитники

Оккупационные власти собираются закрыть в Донецкой области 5 шахт. До 2014 года эти шахты приносили прибыль, но теперь стали нерентабельными.

Список подлежащих закрытию шахт опубликовала Восточная правозащитная группа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Донбасс. Реалии".

По данным правозащитников, речь идет о пяти шахтах – Калиновской-Восточной, им. Челюскинцев, им. Калинина, им. Кирова и Холодной-Балке.

Причиной закрытия шахт, по данным правозащитников, является уменьшение правительством России квот на сбыт угля, добытого на оккупированной территории.

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22 мая в Макеевке оккупационный "министр доходов и сборов ДНР" Евгений Лавренов заявил, что они утвердили "план по выводу угольных предприятий на рентабельный уровень", и документы об этом примут в ближайшее время.

В шахтерских группах в соцсетях люди на это уже отреагировали: большинство уверенно, что речь именно о закрытии нерентабельных шахт.

Когда монополию в угольной отрасли на оккупированных территориях отдали олигарху Сергею Курченко ("Внешторгсервис"), планировалось, что он сможет содержать эти территории. ВТС получил лучшие – в основном, бывшие ДТЭКовские шахты. Однако с расчетами по углю появились проблемы: падает спрос, а значительная часть денег уходит на взятки для "легализации" этого угля в России. Поэтому даже эта часть угольного бизнеса может стать убыточной.

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Остальные же шахты ныне оккупированной части Донбасса были дотационными: до оккупации "дыры" закрывались из бюджета Украины, но в планы России это, как видно, не входит.