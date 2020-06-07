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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты собираются закрыть шахты в Донецкой области, - правозащитники

Оккупанты собираются закрыть шахты в Донецкой области, - правозащитники

Оккупационные власти собираются закрыть в Донецкой области 5 шахт. До 2014 года эти шахты приносили прибыль, но теперь стали нерентабельными.

Список подлежащих закрытию шахт опубликовала Восточная правозащитная группа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Донбасс. Реалии".

По данным правозащитников, речь идет о пяти шахтах – Калиновской-Восточной, им. Челюскинцев, им. Калинина, им. Кирова и Холодной-Балке.

Причиной закрытия шахт, по данным правозащитников, является уменьшение правительством России квот на сбыт угля, добытого на оккупированной территории.

Читайте на Цензор.НЕТ: В "ДНР" похищена гражданка Испании: она сняла с балкона триколор, вывешенный оккупантами без ее спроса, - Казанский. ФОТО

22 мая в Макеевке оккупационный "министр доходов и сборов ДНР" Евгений Лавренов заявил, что они утвердили "план по выводу угольных предприятий на рентабельный уровень", и документы об этом примут в ближайшее время.

В шахтерских группах в соцсетях люди на это уже отреагировали: большинство уверенно, что речь именно о закрытии нерентабельных шахт.

Когда монополию в угольной отрасли на оккупированных территориях отдали олигарху Сергею Курченко ("Внешторгсервис"), планировалось, что он сможет содержать эти территории. ВТС получил лучшие – в основном, бывшие ДТЭКовские шахты. Однако с расчетами по углю появились проблемы: падает спрос, а значительная часть денег уходит на взятки для "легализации" этого угля в России. Поэтому даже эта часть угольного бизнеса может стать убыточной.

Также на Цензор.НЕТ: В больнице оккупированного Лутугино назревает бунт, - СМИ

Остальные же шахты ныне оккупированной части Донбасса были дотационными: до оккупации "дыры" закрывались из бюджета Украины, но в планы России это, как видно, не входит.

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оккупация (10130) шахта (960) шахтеры (655) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+30
Так пусть гордые донбасячие шахтёры которых как известно на колени не поставить берут каски в руки, и идут стучать ними прямо в центр Донецка..качать права, требовать!!!...А может сразу на Москву? Ну помните как они колонной на Киев ходили, касками стучали..давайте, давайте на колени не стающие...надеюсь каски уже держите в руках..начинайте.
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07.06.2020 16:05
+25
от прямо в точку...пятую
Оккупанты собираются закрыть шахты в Донецкой области, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1432
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07.06.2020 16:08
+19
интересно где сейчас этот кормилец или падло уже прикопано где то в посадке
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07.06.2020 16:27
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Шахты давно не приносят прибыль, а добыча угля полностью дотационная.
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07.06.2020 16:01 Ответить
Та да, при себестоимости в 35 зеленых его на станции продают по 70, всего 100% навара, так и разориться можно.
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07.06.2020 16:05 Ответить
Откуда такие цифры бредовые?
До войны дотации составляли 900 грн на тонне. Уголь в продаже дешевле себестоимости. Потому ахметка и рубился с сыном яныка, что у них по документам добывали уголь несуществующие и давно закрытые шахты, а из бюджета тупо вымывались 900 грн за тонну
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07.06.2020 17:28 Ответить
На шахте работаю.
До войны у нас себестоимость (с учетом налогов, без аммортизации) была вообще до 400 грн. В 2014 году поднялась до 680. Сейчас около тысячи.
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08.06.2020 07:34 Ответить
Вы ошибаетесь. В 13 году уголь продавали 450-500, но себестоимость добычи была 1300-1400. Разница покрывалась дотацией из бюджета.
Помните скандал 12-13 года с польским углём? Скандал возник из за того, что журналисты раскопали то, как ахметов завозит польский уголь по 560 грн, выдаёт его как украинский с закрытой шахты, и получает дотации.
Дотации в этой схеме составляли миллиарды грн каждый месяц.
Себестоимость "снизилась" при сепарах. Уголь они отпускали за наличку, в цене угля не было ни зарплат, ни оплаты электричества, ни жд тарифа, ни расходов на ремонты и модернизацию, ни налогов.
Они за нал продавали уголь по 900, а Сеня с насаликом озвучивали, что берут по 1200
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08.06.2020 10:50 Ответить
через Славянск один за одним идут составы с углём, на вагонах -РЖД
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07.06.2020 16:22 Ответить
уголек за миску собачьих помоев дамбацким шахтерам.

за что боролись......
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07.06.2020 16:30 Ответить
хай закрывають !
уголек Украины целее будет
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07.06.2020 16:28 Ответить
видать на передовой мясо кончается.......
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07.06.2020 16:02 Ответить
шахтеры заканчиваются, а на одних трактористах далеко не уедешь ...
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07.06.2020 21:26 Ответить
ДТЭК в Украине шахты остановил потому что уголь не нужен, а на уголь из дырляндии им вообще плевать. Сейчас у Рыжего новая тема для "заработков" - зеленая энергетика.
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07.06.2020 16:03 Ответить
ДТЕК остановил потому что рыжий питор -наперсточник и рекетир а не профессор Преображенский
вот ответ как шахты и не только становятся "убыточными" каломойша тоже себе в убыток работает
https://delo.ua/business/ahmetov-kupil-samuju-doroguju-villu-v-mire-zapla-363918/ Ахметов купил самую дорогую виллу в мире, заплатив 200 млн евро
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07.06.2020 16:12 Ответить
Он не был станочником, он был каталой.
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08.06.2020 10:52 Ответить
https://gazeta.ua/ru/articles/life/_ahmetov-nachinal-svoj-put-s-naperstochnika-na-naberezhnoj-alty-nemeckaya-pressa/380645 Ахметов начинал свой путь с наперсточника на набережной Ялты - немецкая пресса

https://www.youtube.com/watch?v=dA29BDRfCEA Донецкая мафия. Часть первая: пришествие Ахметова

от рыжего питора трупами смердит
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08.06.2020 11:59 Ответить
Про другие города не знаю, а в Донецке станки были под дворным. Когда его завалили, под его другом рекотой
Донецкая мафия, мягко говоря, не самый надёжный источник )))
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08.06.2020 12:04 Ответить
Рыжий сам ни на что не способен, никакой новой идеи ни он ни его "менеджеры" не спосбны дать миру. Паразиты на теле Украины. Тупо копируют мировые тенденции и стараются попасть в тренд.
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07.06.2020 16:22 Ответить
нужно срочно созывать ВР что бы назначили кормильцам компенсацию
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07.06.2020 16:03 Ответить
кормильцы это Рыжий и Бабломойский ?
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07.06.2020 16:35 Ответить
пардон, "кормильцы" за линией фронта остались ?

вот и ладненько, пусть сами себя сосут !

самосос это самый крутой кормильский сос в мире !
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07.06.2020 16:38 Ответить
Тем лучше. Пусть всё полезное, но непопулярное у зебилов и ватников сделают кацапы.
Украинской власти будет меньше работы.
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07.06.2020 16:03 Ответить
Ну в данном случае зебилы тут не причем. Это они в Украине пока банкуют, а на Дамбасе к ним отношение еще хуже , чем в Украине.
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07.06.2020 16:08 Ответить
САМОГЕНОЦИД дамбасского народа - коллективная премия Дарвина !
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07.06.2020 16:39 Ответить
Если бы это не сделало Ху*ло, это бы сделали солдаты НАТО.
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07.06.2020 16:05 Ответить
А как паРашная пропаганда, помню, распиналась, пугая ватных донбасян страшилками о том как гейропка и ната придет и все шахты им позакрывает...
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07.06.2020 16:35 Ответить
Дограбить, закрыть и затопить . "Кормильцев" на подножный корм
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07.06.2020 16:05 Ответить
ЖЕЛЕЗО !!!!!!!!!!!!!!!!!!

железо не забудьте вынуть из шахт
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07.06.2020 16:34 Ответить
Так пусть гордые донбасячие шахтёры которых как известно на колени не поставить берут каски в руки, и идут стучать ними прямо в центр Донецка..качать права, требовать!!!...А может сразу на Москву? Ну помните как они колонной на Киев ходили, касками стучали..давайте, давайте на колени не стающие...надеюсь каски уже держите в руках..начинайте.
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07.06.2020 16:05 Ответить
Вже й каски пропили
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07.06.2020 16:19 Ответить
Это в Киеве можно было безопасно стучать и даже чего-то добиваться, а в нынешнем Донецке можно достучаться, что в той же шахте и похоронят.
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07.06.2020 16:45 Ответить
переедуть в кривой рог руду копать... какая разница
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07.06.2020 16:06 Ответить
До 2014 года эти шахты приносили прибыль, но теперь стали нерентабельными
Ага прибыльными. Дотировались из буджета. Теперь у нас еще прибыльными будут ТЕЦ, а атомная нет☝
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07.06.2020 16:07 Ответить
от прямо в точку...пятую
Оккупанты собираются закрыть шахты в Донецкой области, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1432
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07.06.2020 16:08 Ответить
интересно где сейчас этот кормилец или падло уже прикопано где то в посадке
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07.06.2020 16:27 Ответить
Так он и разогнался воевать. Видать переселился к "рагулям".
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07.06.2020 17:53 Ответить
Конечно, когда все порезали на металолом и вывезли на мордор, теперь они и нах** никому не нужны
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07.06.2020 16:18 Ответить
И чем теперь заниматься "кормильцам Вселенной"? Как теперь жить Украине?
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07.06.2020 16:19 Ответить
Ай я-яй!!! А что же Жопоблок не защищает своих избирателей и тамженашихлюдей? Почему Жопоблок сидит в Киеве а не в НЕокупированном (по ихнему мнению) крыму и дамбасе и не помогает своих людям?
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07.06.2020 16:22 Ответить
Если бы не Ахметов с Парашенком 5 лет возившие из ОРДЛО уголь то закрытие шахт и пи***ц у ордиловцев наступил бы намного раньше.
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07.06.2020 16:23 Ответить
то есть это вовазеленский шахтеров попустил ?
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07.06.2020 16:30 Ответить
шахты это уже прошлое. тэтчер стояла у истоков. теперь очередь за нехтью и газом. маск запустил процесс. ))
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07.06.2020 16:30 Ответить
Ну и при чем здесь Украина?Лучше в стране закрывать ТЕЦы и занятся переустройством енергосистемы тем более что наши АЭС даже в пиковые нагрузки не работают даже на номинале своей мощности а тарифы народу начисляют на убыточные ТЕЦ из супердорогим электричеством.
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07.06.2020 16:37 Ответить
"Супердорогое электричество" - это СЭС и ВЭС, а не ТЭЦы. ТЭЦы - среднеценовой и очень важный сегмент, без которого сейчас трудно обойтись.
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08.06.2020 01:30 Ответить
СЭС и ВЭС дорогое но не имеет,как нам вешают лапшу,влияния на цены потому что им завышеную цену платят из сециальных фондов для стимуляции их развития экоэнергетики и эта программа расчитана на 3 года после их запуска в сеть.
А ТЭС и ТЭЦ сигмент важный но не критический а вина министерства энергетики в том тро они за последние 6 лет ничего не сделали для увеличения мощностей поставок Электричества из АЭС в регионы которые обсоуживают ТЭСы.
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08.06.2020 08:07 Ответить
Молодцы -правильное решение, экология это важный вопрос!!!!
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07.06.2020 16:44 Ответить
Видать таки кацапня скоро планирует втолкать этих долбодятлов в Украину, раз добивает остатки тамошней экономики.
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07.06.2020 16:48 Ответить
Двойная польза. Маленькая прививка от русского мира и Украине не надо будет это делать.
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07.06.2020 16:50 Ответить
Напевно, вже всі танки , буратіни, гармати ітп відкопали і
нерентабельними стали?? А також ВроттерДам+ накрився..
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07.06.2020 16:53 Ответить
Скорее всего, падло уже получает в Украине, как "переселенец" в дыре капает уголь в копанке.
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07.06.2020 17:19 Ответить
Хоть какая-то польза от оккупации и есть надежда, что быдловата свалит на московию до деоккупации.
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07.06.2020 16:58 Ответить
Пока что быдловата сваливает в Киев и в Польшу. До карантина летел из Варшавы, в аэропорту ждали рейса строители из Донецка, услышал, что говорят о Украине, присоединился к разговору. Работают с 2015 году, бетонщики, имеют вид на жительство, забрали семьи к себе； возвращаться не собираются. В том, что идет война в Донбассе, обвиняют "бендер" и Киев. Вата неисправима, тем более, донецкая.
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07.06.2020 17:15 Ответить
даунбас это клиника, такое не лечится.
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07.06.2020 22:09 Ответить
Ну что? ... а теперь дружно...Расссея, Рассея и еще раз...и до упаду...
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07.06.2020 17:14 Ответить
и "...Владим Владимович, введитепажалуставайска" （Штепа）. уже про суд над Штепой, Ефремовым и Ко нигде ни одного слова.
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07.06.2020 17:17 Ответить
Окупанти збираються закрити шахти в Донецькій області, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8404
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07.06.2020 17:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aOZgWEKPrGk ЛНР не платит зарплату! Шахтеры Антрацита записали обращение к боевикам и потребовали отдать долги

зато без биндер и деда на палке поносить можно
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07.06.2020 17:26 Ответить
По Зорянке: долги начали выдавать, всё выдадут навряд ли, там задолженность огромная.
Но шахту закрывают однозначно.
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07.06.2020 17:36 Ответить
Если шахта "имени Кирова" которая в Донецке. Та что бывшая "Папанинцев", ныне "17/17 БИС" так она уголь давно не качает. А занимается водооткачкой от Скачинского.
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07.06.2020 18:27 Ответить
Речь идет о макеевугле.
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07.06.2020 20:02 Ответить
Не слышу стука касок!!!!!!!!!!!!
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07.06.2020 17:27 Ответить
Прэлесно, прэлесно!
Из пяти шахт три в Макеевке.
До войны в Макеевугле работало девять и одна им.Бажанова временно не вела добычу из-за разрушения скипового подъема, который фашызды начали восстанавливать.
Итого... щас посчитаем.. О, файно! В объединении остаётся аж одна макеевская шахта Ясиновская,
поскольку Иловайская в Харцызске, а им. Калинина в самом центре Донецка, и они были введены в Макуголь в прошлом году.
Говорят что объединение будет расформировано.
Окупанти збираються закрити шахти в Донецькій області, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7172
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07.06.2020 17:31 Ответить
а им. Калинина в самом центре Донецка,
Калиновка - чи ни центр. Мы с террикона "Горького" футбол смотрели - вот это центр. Ходила в тот день смотреть когда козырёк рухнул на цирке. И классика - пивбар "Космос"
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07.06.2020 18:33 Ответить
Ну не Гладковка же.
До от Калинина до Белого Лебедя 4 минуты на авто.
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07.06.2020 19:03 Ответить
Так Вы уже старушка.
Козырек упал где-то в 1975-м.
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07.06.2020 19:08 Ответить
Так то по прямой от шахты до Кальмиуса спустился, потом от Кальмиуса поднялся.
Да, первый козырёк длиннее был. Зачем Вы год писали. Я смутно помню, но ещё ДО ЭТОГО цирка наискось от нас ещё шапито ставили. Знаете где?
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07.06.2020 19:17 Ответить
Смутно помню родители водили в шапито в Макеевке. А до второй мировой в Макеевке был самый большой стационарный цирк СССР.
Нет то шапито в Донецке не помню. Живу не в центре.
Помню мне было 7 лет, мать возила в Космос, была программа с Карандашом. В 9 классе ездили на Кио.
Еще всей дворовой шпаной ездили на американскую выставку, была в том районе возле Шахтера в манеже.
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07.06.2020 19:29 Ответить
Я с 3-й александровки. На стройке "Рембыттехника" руку сломала. Вот на её месте и ставили шапито. Мотоциклы в шару ездили. Саму выставку не помню. Помню очередь змеёй вилась по всему парку, и журнал глянцевый "Америка", а пакет у меня забрали. Гады. Хай щастить.
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07.06.2020 21:24 Ответить
Зачем Вы год писали

Так и я уже не молодой.
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07.06.2020 19:34 Ответить
Одна шахта Павлоградугля добывает в 2-3 раза больше, чем весь Макеевуголь ))
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08.06.2020 01:35 Ответить
Готовятся покидать окупированую територию,государственные заводы уже что порезали на металлолом а что вывезли а теперь и шахты закроют а оборудование вывезут и останутся без конкуренции только шахты и предприятия Ахметова которые почему-то ни из сепаратистов не из кацапов никто и пальцем не тронул.
Кацапы как и во вторую мировую применяют тактику выжженой земли которую собирались покидать.
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07.06.2020 18:58 Ответить
Пришла чуйка что Енакиевский меткомбинат консервируют вместе с коксохимом. По цепочке закроют макеевский меткомбинат, поскольку оттуда поставляют катанку.
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07.06.2020 19:37 Ответить
Естественно,ведь шахта это не копанка.Вокруг шахт строилась целая инфраструктура как промышленная так и бытовая.Закрывается шахта и останавливаются предприятия и вымирают целые города.
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08.06.2020 08:13 Ответить
Окупанти збираються закрити шахти в Донецькій області, - правозахисники - Цензор.НЕТ 943
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07.06.2020 19:59 Ответить
Ерунда. Главное - чтобы паааруски остановки не переставали объявлять! Верно, даунбасяне?...
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07.06.2020 20:08 Ответить
скоро эти бомбаские чужаки предатели с тремя паспортами, полезут через кпп со своими ублюдочными семьями.
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07.06.2020 20:14 Ответить
Пусть едут в Россию уголь копать.
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07.06.2020 21:01 Ответить
На ютубе есть обращение матерей и жён к боевикам и к *****(спасите,мы голодаем). Если честно,их не жаль. Предателей все презирают. На Родине Украине они могли требовать. А теперь слёзно просят , и понимают что они в пролёте. Вот такая реальность.
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07.06.2020 21:52 Ответить
мне как то пофиг что там на шахтах в дыре и лугандоне. )))))
пускай хот вешаются.))) гребанные кормильцы))))
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07.06.2020 22:05 Ответить
У 14 році шахтарі оголосили нейтралітет, коли в Донецьку сепаратисти під прикриттям місцевих мєнтів убивали патріотів. Зараз їм воздається по ділам їх. Зате без бандер.
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07.06.2020 23:18 Ответить
Главное, чтобы в результате закрытия шахт безработные шахтеры не полезли от безвыходности в оплаченцы.
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08.06.2020 01:40 Ответить
 
 