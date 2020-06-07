Окупанти збираються закрити шахти в Донецькій області, - правозахисники
Окупаційна влада збирається закрити в Донецькій області 5 шахт. До 2014 року ці шахти приносили прибуток, але тепер стали нерентабельними.
Список шахт, що підлягають закриттю, опублікувала Східна правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Донбас. Реалії".
За даними правозахисників, йдеться про п'ять шахт - Калинівсько-Східну, ім. Челюскінців, ім. Калініна, ім. Кірова і Холодну Балку.
Причиною закриття шахт, за даними правозахисників, є зменшення урядом Росії квот на збут вугілля, видобутого на окупованій території.
22 травня в Макіївці окупаційний "міністр доходів і зборів ДНР" Євген Лавренов заявив, що вони затвердили "план з виведення вугільних підприємств на рентабельний рівень", і документи про це приймуть найближчим часом.
У шахтарських групах в соцмережах люди на це вже відреагували: більшість впевнено, що мова саме про закриття нерентабельних шахт.
Коли монополію у вугільній галузі на окупованих територіях віддали олігарху Сергію Курченку ( Внешторгсервис"), планувалося, що він зможе утримувати ці території. ВТС отримав кращі - в основному, колишні ДТЕКовські шахти. Однак з розрахунками по вугіллю з'явилися проблеми: падає попит, а значна частина грошей іде на хабарі для "легалізації" цього вугілля в Росії. Тому навіть ця частина вугільного бізнесу може стати збитковою.
Решта ж шахт нині окупованої частини Донбасу були дотаційними: до окупації "дірки" закривалися з бюджету України, але в плани Росії це, як видно, не входить.
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До войны дотации составляли 900 грн на тонне. Уголь в продаже дешевле себестоимости. Потому ахметка и рубился с сыном яныка, что у них по документам добывали уголь несуществующие и давно закрытые шахты, а из бюджета тупо вымывались 900 грн за тонну
До войны у нас себестоимость (с учетом налогов, без аммортизации) была вообще до 400 грн. В 2014 году поднялась до 680. Сейчас около тысячи.
Помните скандал 12-13 года с польским углём? Скандал возник из за того, что журналисты раскопали то, как ахметов завозит польский уголь по 560 грн, выдаёт его как украинский с закрытой шахты, и получает дотации.
Дотации в этой схеме составляли миллиарды грн каждый месяц.
Себестоимость "снизилась" при сепарах. Уголь они отпускали за наличку, в цене угля не было ни зарплат, ни оплаты электричества, ни жд тарифа, ни расходов на ремонты и модернизацию, ни налогов.
Они за нал продавали уголь по 900, а Сеня с насаликом озвучивали, что берут по 1200
за что боролись......
уголек Украины целее будет
вот ответ как шахты и не только становятся "убыточными" каломойша тоже себе в убыток работает
https://delo.ua/business/ahmetov-kupil-samuju-doroguju-villu-v-mire-zapla-363918/ Ахметов купил самую дорогую виллу в мире, заплатив 200 млн евро
https://www.youtube.com/watch?v=dA29BDRfCEA Донецкая мафия. Часть первая: пришествие Ахметова
от рыжего питора трупами смердит
Донецкая мафия, мягко говоря, не самый надёжный источник )))
вот и ладненько, пусть сами себя сосут !
самосос это самый крутой кормильский сос в мире !
Украинской власти будет меньше работы.
железо не забудьте вынуть из шахт
Ага прибыльными. Дотировались из буджета. Теперь у нас еще прибыльными будут ТЕЦ, а атомная нет☝
А ТЭС и ТЭЦ сигмент важный но не критический а вина министерства энергетики в том тро они за последние 6 лет ничего не сделали для увеличения мощностей поставок Электричества из АЭС в регионы которые обсоуживают ТЭСы.
нерентабельними стали?? А також ВроттерДам+ накрився..
зато без биндер и деда на палке поносить можно
Но шахту закрывают однозначно.
Из пяти шахт три в Макеевке.
До войны в Макеевугле работало девять и одна им.Бажанова временно не вела добычу из-за разрушения скипового подъема, который фашызды начали восстанавливать.
Итого... щас посчитаем.. О, файно! В объединении остаётся аж одна макеевская шахта Ясиновская,
поскольку Иловайская в Харцызске, а им. Калинина в самом центре Донецка, и они были введены в Макуголь в прошлом году.
Говорят что объединение будет расформировано.
Калиновка - чи ни центр. Мы с террикона "Горького" футбол смотрели - вот это центр. Ходила в тот день смотреть когда козырёк рухнул на цирке. И классика - пивбар "Космос"
До от Калинина до Белого Лебедя 4 минуты на авто.
Козырек упал где-то в 1975-м.
Да, первый козырёк длиннее был. Зачем Вы год писали. Я смутно помню, но ещё ДО ЭТОГО цирка наискось от нас ещё шапито ставили. Знаете где?
Нет то шапито в Донецке не помню. Живу не в центре.
Помню мне было 7 лет, мать возила в Космос, была программа с Карандашом. В 9 классе ездили на Кио.
Еще всей дворовой шпаной ездили на американскую выставку, была в том районе возле Шахтера в манеже.
Так и я уже не молодой.
Кацапы как и во вторую мировую применяют тактику выжженой земли которую собирались покидать.
пускай хот вешаются.))) гребанные кормильцы))))