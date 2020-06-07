Окупанти збираються закрити шахти в Донецькій області, - правозахисники

Окупаційна влада збирається закрити в Донецькій області 5 шахт. До 2014 року ці шахти приносили прибуток, але тепер стали нерентабельними.

Список шахт, що підлягають закриттю, опублікувала Східна правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Донбас. Реалії".

За даними правозахисників, йдеться про п'ять шахт - Калинівсько-Східну, ім. Челюскінців, ім. Калініна, ім. Кірова і Холодну Балку.

Причиною закриття шахт, за даними правозахисників, є зменшення урядом Росії квот на збут вугілля, видобутого на окупованій території.

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22 травня в Макіївці окупаційний "міністр доходів і зборів ДНР" Євген Лавренов заявив, що вони затвердили "план з виведення вугільних підприємств на рентабельний рівень", і документи про це приймуть найближчим часом.

У шахтарських групах в соцмережах люди на це вже відреагували: більшість впевнено, що мова саме про закриття нерентабельних шахт.

Коли монополію у вугільній галузі на окупованих територіях віддали олігарху Сергію Курченку ( Внешторгсервис"), планувалося, що він зможе утримувати ці території. ВТС отримав кращі - в основному, колишні ДТЕКовські шахти. Однак з розрахунками по вугіллю з'явилися проблеми: падає попит, а значна частина грошей іде на хабарі для "легалізації" цього вугілля в Росії. Тому навіть ця частина вугільного бізнесу може стати збитковою.

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Решта ж шахт нині окупованої частини Донбасу були дотаційними: до окупації "дірки" закривалися з бюджету України, але в плани Росії це, як видно, не входить.