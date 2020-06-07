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Новини Окуповані території
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Окупанти збираються закрити шахти в Донецькій області, - правозахисники

Окупанти збираються закрити шахти в Донецькій області, - правозахисники

Окупаційна влада збирається закрити в Донецькій області 5 шахт. До 2014 року ці шахти приносили прибуток, але тепер стали нерентабельними.

Список шахт, що підлягають закриттю, опублікувала Східна правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Донбас. Реалії".

За даними правозахисників,  йдеться про п'ять шахт - Калинівсько-Східну, ім. Челюскінців, ім. Калініна, ім. Кірова і Холодну Балку.

Причиною закриття шахт, за даними правозахисників, є зменшення урядом Росії квот на збут вугілля, видобутого на окупованій території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Кіровоградщині під час збою роботи підйомника шахти постраждало 6 осіб, - Нацполіція

22 травня в Макіївці окупаційний "міністр доходів і зборів ДНР" Євген Лавренов заявив, що вони затвердили "план з виведення вугільних підприємств на рентабельний рівень", і документи про це приймуть найближчим часом.

У шахтарських групах в соцмережах люди на це вже відреагували: більшість впевнено, що мова саме про закриття нерентабельних шахт.

Коли монополію у вугільній галузі на окупованих територіях віддали олігарху Сергію Курченку ( Внешторгсервис"), планувалося, що він зможе утримувати ці території. ВТС отримав кращі - в основному, колишні ДТЕКовські шахти. Однак з розрахунками по вугіллю з'явилися проблеми: падає попит, а значна частина грошей іде на хабарі для "легалізації" цього вугілля в Росії. Тому навіть ця частина вугільного бізнесу може стати збитковою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На виплати шахтарям у новій редакції держбюджету передбачили 1,6 млрд грн, але цього до кінця року не вистачить, - Шмигаль

Решта ж шахт нині окупованої частини Донбасу були дотаційними: до окупації "дірки" закривалися з бюджету України, але в плани Росії це, як видно, не входить.

окупація (6680) шахта (703) шахтарі (537) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+30
Так пусть гордые донбасячие шахтёры которых как известно на колени не поставить берут каски в руки, и идут стучать ними прямо в центр Донецка..качать права, требовать!!!...А может сразу на Москву? Ну помните как они колонной на Киев ходили, касками стучали..давайте, давайте на колени не стающие...надеюсь каски уже держите в руках..начинайте.
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07.06.2020 16:05
+25
от прямо в точку...пятую
Оккупанты собираются закрыть шахты в Донецкой области, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1432
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07.06.2020 16:08
+19
интересно где сейчас этот кормилец или падло уже прикопано где то в посадке
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07.06.2020 16:27
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Шахты давно не приносят прибыль, а добыча угля полностью дотационная.
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07.06.2020 16:01 Відповісти
Та да, при себестоимости в 35 зеленых его на станции продают по 70, всего 100% навара, так и разориться можно.
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07.06.2020 16:05 Відповісти
Откуда такие цифры бредовые?
До войны дотации составляли 900 грн на тонне. Уголь в продаже дешевле себестоимости. Потому ахметка и рубился с сыном яныка, что у них по документам добывали уголь несуществующие и давно закрытые шахты, а из бюджета тупо вымывались 900 грн за тонну
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07.06.2020 17:28 Відповісти
На шахте работаю.
До войны у нас себестоимость (с учетом налогов, без аммортизации) была вообще до 400 грн. В 2014 году поднялась до 680. Сейчас около тысячи.
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08.06.2020 07:34 Відповісти
Вы ошибаетесь. В 13 году уголь продавали 450-500, но себестоимость добычи была 1300-1400. Разница покрывалась дотацией из бюджета.
Помните скандал 12-13 года с польским углём? Скандал возник из за того, что журналисты раскопали то, как ахметов завозит польский уголь по 560 грн, выдаёт его как украинский с закрытой шахты, и получает дотации.
Дотации в этой схеме составляли миллиарды грн каждый месяц.
Себестоимость "снизилась" при сепарах. Уголь они отпускали за наличку, в цене угля не было ни зарплат, ни оплаты электричества, ни жд тарифа, ни расходов на ремонты и модернизацию, ни налогов.
Они за нал продавали уголь по 900, а Сеня с насаликом озвучивали, что берут по 1200
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08.06.2020 10:50 Відповісти
через Славянск один за одним идут составы с углём, на вагонах -РЖД
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07.06.2020 16:22 Відповісти
уголек за миску собачьих помоев дамбацким шахтерам.

за что боролись......
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07.06.2020 16:30 Відповісти
хай закрывають !
уголек Украины целее будет
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07.06.2020 16:28 Відповісти
видать на передовой мясо кончается.......
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07.06.2020 16:02 Відповісти
шахтеры заканчиваются, а на одних трактористах далеко не уедешь ...
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07.06.2020 21:26 Відповісти
ДТЭК в Украине шахты остановил потому что уголь не нужен, а на уголь из дырляндии им вообще плевать. Сейчас у Рыжего новая тема для "заработков" - зеленая энергетика.
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07.06.2020 16:03 Відповісти
ДТЕК остановил потому что рыжий питор -наперсточник и рекетир а не профессор Преображенский
вот ответ как шахты и не только становятся "убыточными" каломойша тоже себе в убыток работает
https://delo.ua/business/ahmetov-kupil-samuju-doroguju-villu-v-mire-zapla-363918/ Ахметов купил самую дорогую виллу в мире, заплатив 200 млн евро
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07.06.2020 16:12 Відповісти
Он не был станочником, он был каталой.
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08.06.2020 10:52 Відповісти
https://gazeta.ua/ru/articles/life/_ahmetov-nachinal-svoj-put-s-naperstochnika-na-naberezhnoj-alty-nemeckaya-pressa/380645 Ахметов начинал свой путь с наперсточника на набережной Ялты - немецкая пресса

https://www.youtube.com/watch?v=dA29BDRfCEA Донецкая мафия. Часть первая: пришествие Ахметова

от рыжего питора трупами смердит
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08.06.2020 11:59 Відповісти
Про другие города не знаю, а в Донецке станки были под дворным. Когда его завалили, под его другом рекотой
Донецкая мафия, мягко говоря, не самый надёжный источник )))
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08.06.2020 12:04 Відповісти
Рыжий сам ни на что не способен, никакой новой идеи ни он ни его "менеджеры" не спосбны дать миру. Паразиты на теле Украины. Тупо копируют мировые тенденции и стараются попасть в тренд.
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07.06.2020 16:22 Відповісти
нужно срочно созывать ВР что бы назначили кормильцам компенсацию
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07.06.2020 16:03 Відповісти
кормильцы это Рыжий и Бабломойский ?
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07.06.2020 16:35 Відповісти
пардон, "кормильцы" за линией фронта остались ?

вот и ладненько, пусть сами себя сосут !

самосос это самый крутой кормильский сос в мире !
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07.06.2020 16:38 Відповісти
Тем лучше. Пусть всё полезное, но непопулярное у зебилов и ватников сделают кацапы.
Украинской власти будет меньше работы.
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07.06.2020 16:03 Відповісти
Ну в данном случае зебилы тут не причем. Это они в Украине пока банкуют, а на Дамбасе к ним отношение еще хуже , чем в Украине.
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07.06.2020 16:08 Відповісти
САМОГЕНОЦИД дамбасского народа - коллективная премия Дарвина !
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07.06.2020 16:39 Відповісти
Если бы это не сделало Ху*ло, это бы сделали солдаты НАТО.
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07.06.2020 16:05 Відповісти
А как паРашная пропаганда, помню, распиналась, пугая ватных донбасян страшилками о том как гейропка и ната придет и все шахты им позакрывает...
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07.06.2020 16:35 Відповісти
Дограбить, закрыть и затопить . "Кормильцев" на подножный корм
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07.06.2020 16:05 Відповісти
ЖЕЛЕЗО !!!!!!!!!!!!!!!!!!

железо не забудьте вынуть из шахт
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07.06.2020 16:34 Відповісти
Так пусть гордые донбасячие шахтёры которых как известно на колени не поставить берут каски в руки, и идут стучать ними прямо в центр Донецка..качать права, требовать!!!...А может сразу на Москву? Ну помните как они колонной на Киев ходили, касками стучали..давайте, давайте на колени не стающие...надеюсь каски уже держите в руках..начинайте.
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07.06.2020 16:05 Відповісти
Вже й каски пропили
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07.06.2020 16:19 Відповісти
Это в Киеве можно было безопасно стучать и даже чего-то добиваться, а в нынешнем Донецке можно достучаться, что в той же шахте и похоронят.
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07.06.2020 16:45 Відповісти
переедуть в кривой рог руду копать... какая разница
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07.06.2020 16:06 Відповісти
До 2014 года эти шахты приносили прибыль, но теперь стали нерентабельными
Ага прибыльными. Дотировались из буджета. Теперь у нас еще прибыльными будут ТЕЦ, а атомная нет☝
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07.06.2020 16:07 Відповісти
от прямо в точку...пятую
Оккупанты собираются закрыть шахты в Донецкой области, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1432
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07.06.2020 16:08 Відповісти
интересно где сейчас этот кормилец или падло уже прикопано где то в посадке
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07.06.2020 16:27 Відповісти
Так он и разогнался воевать. Видать переселился к "рагулям".
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07.06.2020 17:53 Відповісти
Конечно, когда все порезали на металолом и вывезли на мордор, теперь они и нах** никому не нужны
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07.06.2020 16:18 Відповісти
И чем теперь заниматься "кормильцам Вселенной"? Как теперь жить Украине?
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07.06.2020 16:19 Відповісти
Ай я-яй!!! А что же Жопоблок не защищает своих избирателей и тамженашихлюдей? Почему Жопоблок сидит в Киеве а не в НЕокупированном (по ихнему мнению) крыму и дамбасе и не помогает своих людям?
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07.06.2020 16:22 Відповісти
Если бы не Ахметов с Парашенком 5 лет возившие из ОРДЛО уголь то закрытие шахт и пи***ц у ордиловцев наступил бы намного раньше.
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07.06.2020 16:23 Відповісти
то есть это вовазеленский шахтеров попустил ?
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07.06.2020 16:30 Відповісти
шахты это уже прошлое. тэтчер стояла у истоков. теперь очередь за нехтью и газом. маск запустил процесс. ))
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07.06.2020 16:30 Відповісти
Ну и при чем здесь Украина?Лучше в стране закрывать ТЕЦы и занятся переустройством енергосистемы тем более что наши АЭС даже в пиковые нагрузки не работают даже на номинале своей мощности а тарифы народу начисляют на убыточные ТЕЦ из супердорогим электричеством.
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07.06.2020 16:37 Відповісти
"Супердорогое электричество" - это СЭС и ВЭС, а не ТЭЦы. ТЭЦы - среднеценовой и очень важный сегмент, без которого сейчас трудно обойтись.
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08.06.2020 01:30 Відповісти
СЭС и ВЭС дорогое но не имеет,как нам вешают лапшу,влияния на цены потому что им завышеную цену платят из сециальных фондов для стимуляции их развития экоэнергетики и эта программа расчитана на 3 года после их запуска в сеть.
А ТЭС и ТЭЦ сигмент важный но не критический а вина министерства энергетики в том тро они за последние 6 лет ничего не сделали для увеличения мощностей поставок Электричества из АЭС в регионы которые обсоуживают ТЭСы.
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08.06.2020 08:07 Відповісти
Молодцы -правильное решение, экология это важный вопрос!!!!
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07.06.2020 16:44 Відповісти
Видать таки кацапня скоро планирует втолкать этих долбодятлов в Украину, раз добивает остатки тамошней экономики.
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07.06.2020 16:48 Відповісти
Двойная польза. Маленькая прививка от русского мира и Украине не надо будет это делать.
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07.06.2020 16:50 Відповісти
Напевно, вже всі танки , буратіни, гармати ітп відкопали і
нерентабельними стали?? А також ВроттерДам+ накрився..
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07.06.2020 16:53 Відповісти
Скорее всего, падло уже получает в Украине, как "переселенец" в дыре капает уголь в копанке.
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07.06.2020 17:19 Відповісти
Хоть какая-то польза от оккупации и есть надежда, что быдловата свалит на московию до деоккупации.
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07.06.2020 16:58 Відповісти
Пока что быдловата сваливает в Киев и в Польшу. До карантина летел из Варшавы, в аэропорту ждали рейса строители из Донецка, услышал, что говорят о Украине, присоединился к разговору. Работают с 2015 году, бетонщики, имеют вид на жительство, забрали семьи к себе； возвращаться не собираются. В том, что идет война в Донбассе, обвиняют "бендер" и Киев. Вата неисправима, тем более, донецкая.
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07.06.2020 17:15 Відповісти
даунбас это клиника, такое не лечится.
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07.06.2020 22:09 Відповісти
Ну что? ... а теперь дружно...Расссея, Рассея и еще раз...и до упаду...
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07.06.2020 17:14 Відповісти
и "...Владим Владимович, введитепажалуставайска" （Штепа）. уже про суд над Штепой, Ефремовым и Ко нигде ни одного слова.
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07.06.2020 17:17 Відповісти
Окупанти збираються закрити шахти в Донецькій області, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8404
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07.06.2020 17:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aOZgWEKPrGk ЛНР не платит зарплату! Шахтеры Антрацита записали обращение к боевикам и потребовали отдать долги

зато без биндер и деда на палке поносить можно
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07.06.2020 17:26 Відповісти
По Зорянке: долги начали выдавать, всё выдадут навряд ли, там задолженность огромная.
Но шахту закрывают однозначно.
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07.06.2020 17:36 Відповісти
Если шахта "имени Кирова" которая в Донецке. Та что бывшая "Папанинцев", ныне "17/17 БИС" так она уголь давно не качает. А занимается водооткачкой от Скачинского.
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07.06.2020 18:27 Відповісти
Речь идет о макеевугле.
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07.06.2020 20:02 Відповісти
Не слышу стука касок!!!!!!!!!!!!
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07.06.2020 17:27 Відповісти
Прэлесно, прэлесно!
Из пяти шахт три в Макеевке.
До войны в Макеевугле работало девять и одна им.Бажанова временно не вела добычу из-за разрушения скипового подъема, который фашызды начали восстанавливать.
Итого... щас посчитаем.. О, файно! В объединении остаётся аж одна макеевская шахта Ясиновская,
поскольку Иловайская в Харцызске, а им. Калинина в самом центре Донецка, и они были введены в Макуголь в прошлом году.
Говорят что объединение будет расформировано.
Окупанти збираються закрити шахти в Донецькій області, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7172
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07.06.2020 17:31 Відповісти
а им. Калинина в самом центре Донецка,
Калиновка - чи ни центр. Мы с террикона "Горького" футбол смотрели - вот это центр. Ходила в тот день смотреть когда козырёк рухнул на цирке. И классика - пивбар "Космос"
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07.06.2020 18:33 Відповісти
Ну не Гладковка же.
До от Калинина до Белого Лебедя 4 минуты на авто.
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07.06.2020 19:03 Відповісти
Так Вы уже старушка.
Козырек упал где-то в 1975-м.
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07.06.2020 19:08 Відповісти
Так то по прямой от шахты до Кальмиуса спустился, потом от Кальмиуса поднялся.
Да, первый козырёк длиннее был. Зачем Вы год писали. Я смутно помню, но ещё ДО ЭТОГО цирка наискось от нас ещё шапито ставили. Знаете где?
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07.06.2020 19:17 Відповісти
Смутно помню родители водили в шапито в Макеевке. А до второй мировой в Макеевке был самый большой стационарный цирк СССР.
Нет то шапито в Донецке не помню. Живу не в центре.
Помню мне было 7 лет, мать возила в Космос, была программа с Карандашом. В 9 классе ездили на Кио.
Еще всей дворовой шпаной ездили на американскую выставку, была в том районе возле Шахтера в манеже.
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07.06.2020 19:29 Відповісти
Я с 3-й александровки. На стройке "Рембыттехника" руку сломала. Вот на её месте и ставили шапито. Мотоциклы в шару ездили. Саму выставку не помню. Помню очередь змеёй вилась по всему парку, и журнал глянцевый "Америка", а пакет у меня забрали. Гады. Хай щастить.
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07.06.2020 21:24 Відповісти
Зачем Вы год писали

Так и я уже не молодой.
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07.06.2020 19:34 Відповісти
Одна шахта Павлоградугля добывает в 2-3 раза больше, чем весь Макеевуголь ))
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08.06.2020 01:35 Відповісти
Готовятся покидать окупированую територию,государственные заводы уже что порезали на металлолом а что вывезли а теперь и шахты закроют а оборудование вывезут и останутся без конкуренции только шахты и предприятия Ахметова которые почему-то ни из сепаратистов не из кацапов никто и пальцем не тронул.
Кацапы как и во вторую мировую применяют тактику выжженой земли которую собирались покидать.
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07.06.2020 18:58 Відповісти
Пришла чуйка что Енакиевский меткомбинат консервируют вместе с коксохимом. По цепочке закроют макеевский меткомбинат, поскольку оттуда поставляют катанку.
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07.06.2020 19:37 Відповісти
Естественно,ведь шахта это не копанка.Вокруг шахт строилась целая инфраструктура как промышленная так и бытовая.Закрывается шахта и останавливаются предприятия и вымирают целые города.
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08.06.2020 08:13 Відповісти
Окупанти збираються закрити шахти в Донецькій області, - правозахисники - Цензор.НЕТ 943
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07.06.2020 19:59 Відповісти
Ерунда. Главное - чтобы паааруски остановки не переставали объявлять! Верно, даунбасяне?...
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07.06.2020 20:08 Відповісти
скоро эти бомбаские чужаки предатели с тремя паспортами, полезут через кпп со своими ублюдочными семьями.
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07.06.2020 20:14 Відповісти
Пусть едут в Россию уголь копать.
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07.06.2020 21:01 Відповісти
На ютубе есть обращение матерей и жён к боевикам и к *****(спасите,мы голодаем). Если честно,их не жаль. Предателей все презирают. На Родине Украине они могли требовать. А теперь слёзно просят , и понимают что они в пролёте. Вот такая реальность.
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07.06.2020 21:52 Відповісти
мне как то пофиг что там на шахтах в дыре и лугандоне. )))))
пускай хот вешаются.))) гребанные кормильцы))))
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07.06.2020 22:05 Відповісти
У 14 році шахтарі оголосили нейтралітет, коли в Донецьку сепаратисти під прикриттям місцевих мєнтів убивали патріотів. Зараз їм воздається по ділам їх. Зате без бандер.
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07.06.2020 23:18 Відповісти
Главное, чтобы в результате закрытия шахт безработные шахтеры не полезли от безвыходности в оплаченцы.
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08.06.2020 01:40 Відповісти
 
 