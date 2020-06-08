МОЗ послабив вимоги до роботи ринків
Відвідувачі і продавці як і раніше мають бути в масках, але встановлювати захисні екрани вже необов'язково.
Нові вимоги затверджені постановою заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря України Віктора Ляшко. Про це сам Ляшко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Пом'якшити протиепідемічні норми роботи ринків в умовах карантину. Ключові правила:
* Допуск працівників на ринок після термоскрінінга;
* На вході в ринок мають бути обладнані місця для обробки рук антисептиками;
* 1 відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;
* Допуск на ринок тільки в захисній масці;
* Проведення дезінфекції поверхонь;
* Інформація про профілактику COVID-19 має бути розміщена на видних місцях", - написав Ляшко.
При цьому в переліку вимог більше немає зобов'язання встановлювати між покупцями і продавцями захисні екрани. Також зникла норма, згідно з якою відстань між робочими місцями продавців мала становити не менше 3 метрів.
"Пом'якшення не означає скасування. Без дотримання цих правил вихід з карантину може затягнутися. Бачите порушення на ринку - інформуйте Держпродспоживслужбу", - додав Ляшко.
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а коли маски на УСІХ, і здоровий від здорового відстрибує, як від чумного прокаженого, - це масовий психоз з одного боку та хитрожопий бізнес з іншого
Ни масок, ни... да вообще ни-че-го
На выходе из "Таврии" ( супермаркет) в санитайзере обнаружила... пустоту((((((
Так и живем