МОЗ послабив вимоги до роботи ринків

Відвідувачі і продавці як і раніше мають бути в масках, але встановлювати захисні екрани вже необов'язково.

Нові вимоги затверджені постановою заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря України Віктора Ляшко. Про це сам Ляшко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пом'якшити протиепідемічні норми роботи ринків в умовах карантину. Ключові правила:

* Допуск працівників на ринок після термоскрінінга;

* На вході в ринок мають бути обладнані місця для обробки рук антисептиками;

* 1 відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;

* Допуск на ринок тільки в захисній масці;

* Проведення дезінфекції поверхонь;

* Інформація про профілактику COVID-19 має бути розміщена на видних місцях", - написав Ляшко.

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При цьому в переліку вимог більше немає зобов'язання встановлювати між покупцями і продавцями захисні екрани. Також зникла норма, згідно з якою відстань між робочими місцями продавців мала становити не менше 3 метрів.

"Пом'якшення не означає скасування. Без дотримання цих правил вихід з карантину може затягнутися. Бачите порушення на ринку - інформуйте Держпродспоживслужбу", - додав Ляшко.