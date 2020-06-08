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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ послабив вимоги до роботи ринків

МОЗ послабив вимоги до роботи ринків

Відвідувачі і продавці як і раніше мають бути в масках, але встановлювати захисні екрани вже необов'язково.

Нові вимоги затверджені постановою заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря України Віктора Ляшко. Про це сам Ляшко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пом'якшити протиепідемічні норми роботи ринків в умовах карантину. Ключові правила:

* Допуск працівників на ринок після термоскрінінга;

* На вході в ринок мають бути обладнані місця для обробки рук антисептиками;

* 1 відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;

* Допуск на ринок тільки в захисній масці;

* Проведення дезінфекції поверхонь;

* Інформація про профілактику COVID-19 має бути розміщена на видних місцях", - написав Ляшко.

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При цьому в переліку вимог більше немає зобов'язання встановлювати між покупцями і продавцями захисні екрани. Також зникла норма, згідно з якою відстань між робочими місцями продавців мала становити не менше 3 метрів.

"Пом'якшення не означає скасування. Без дотримання цих правил вихід з карантину може затягнутися. Бачите порушення на ринку - інформуйте Держпродспоживслужбу", - додав Ляшко.

МОЗ послабив вимоги до роботи ринків 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) ринок (458) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Не дай Боже , знову позакривати ринки . Буде соціальний вибух .
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08.06.2020 22:07
+5
Новое высказывание продавца собак за долги депутата СН Брагара (ненавистника пенсионеров и украинского языка)
Минздрав ослабил требования к работе рынков - Цензор.НЕТ 3264
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08.06.2020 22:26
+3
... - шоб не плювати своєю жовчу на оточуючих вас людей . ))
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08.06.2020 22:11
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На деяких ринках перевіряють температуру, але в цілому по Києву контролю ринків майже нема.
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08.06.2020 22:01 Відповісти
... - шоб не плювати своєю жовчу на оточуючих вас людей . ))
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08.06.2020 22:11 Відповісти
Я про себе писав? Ні? Тоді прощавайте.
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08.06.2020 22:16 Відповісти
Це ж і дурням очевидно, що маски дають свій позитивний ефект. Хто його знає, що за дятел іде мені назустріч і кашляє чи чхає? Туберкульозник чи коронавірусник, грипозник? Особливо якщо врахувати термін інкубаційного періоду. Так от, якщо він кашляне на мене чи в закритому просторі, то без маски зараза одразу потрапить до моїх бронхів.
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09.06.2020 10:39 Відповісти
Маска - це запобіжник, який не стане зайвим. Просто хай хворий покашляє чи почхає на того, хто в масці і на того, хто без неї - і тоді все стане очевидним.
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09.06.2020 12:04 Відповісти
хворий (той, що має явні ознаки застуди) ПОВИНЕН сидіти вдома, якщо в нього виникає нагальна потреба вийти в громадське місце, він одягає маску, тоді це буде сигналом для інших, щоб його оминати
а коли маски на УСІХ, і здоровий від здорового відстрибує, як від чумного прокаженого, - це масовий психоз з одного боку та хитрожопий бізнес з іншого
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09.06.2020 12:46 Відповісти
В Одессе вообще ВСЕ забыли ( или заБили?)
Ни масок, ни... да вообще ни-че-го
На выходе из "Таврии" ( супермаркет) в санитайзере обнаружила... пустоту((((((
Так и живем
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08.06.2020 22:11 Відповісти
Я сьогодні купував в АТБ, так деякі теж були без масок. На ринках Києва подібна ситуація.
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08.06.2020 22:14 Відповісти
Ну на Харківщині в атб , посад та інших , та і взагалі -- в магазинах дотримують масочний режим . На ринках - так , спочатку все було по придписам ( аж до ідіотизму ) , а потім торговці самі познімали " защитні екрани " . Але масочний режим тримають . Я сам маску на свіжому повітрі і в таку спеку не вдягаю , но на робочому місці -- мушу . (
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08.06.2020 22:33 Відповісти
А торгуватись можна? )
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08.06.2020 22:06 Відповісти
Придурки...В Одессу приедьте,посмотрите на приаоз.
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08.06.2020 22:06 Відповісти
Не дай Боже , знову позакривати ринки . Буде соціальний вибух .
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08.06.2020 22:07 Відповісти
Ага, тоді саму владу порвуть на маски з її "вєлюровим" карантином ...😆😆😆
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08.06.2020 22:17 Відповісти
Новое высказывание продавца собак за долги депутата СН Брагара (ненавистника пенсионеров и украинского языка)
Минздрав ослабил требования к работе рынков - Цензор.НЕТ 3264
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08.06.2020 22:26 Відповісти
Ну да , правильно сказал. Прожили карантин без помощи государства, не передохли, значит у нас много чего припрятано.
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09.06.2020 10:21 Відповісти
КоронвиRUSовался еще 11 марта,когда Вадим Рабинович весточку из Москвы притаранил,мол только Самоизоляция и карантин.спасут всех от Пандемии мирового масштаба...маску так ни разу и надевал с 11 марта.Назло Рабиновичу...как видите жив и здоров...
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08.06.2020 22:29 Відповісти
Рынки, рынки... Фигня собачья! На святошинской линии толпа с электрички набивается в вагоны под завязку, никакого дистанцирования, никаких масок. А они на рынках температуру меряют, дебилы!
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08.06.2020 22:44 Відповісти
Очень много не смогли начать свой бизнес. И теперь два варианта или эти люди уедут за бугор, по чем навсегда или опять N-ое участие в майдане или не в майдане. Народ очень злой, опять, в очередной раз обманули, твари.
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08.06.2020 22:45 Відповісти
Кто им доктор, кроме ляшка?
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08.06.2020 23:27 Відповісти
вы на улице были? русановский канал - ходят косяками, компании с детьми, дети шастают туда-сюда, все бухают на траве, на скамейках, прямо рядом с прогуливающимися, только что не совокупляются... 99% без масок. так что если через две недели не будет 1000 заболевших в день, то кто-то кого-то сильно наманал своими запугиваниями, и хорошо наварился на продаже масок и антисептиков.
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08.06.2020 23:44 Відповісти
Почему не говорят коронобесы какие ужасы творятся в тех семи странах которые отказались признавать карантин, а некоторые и сам вирус.А тявкают там где купленые сми и правительства. Где научные публичные споры. Они просто боятся правды. А мы это позволяем. Трусость в сочетании с слабоумие это то что порождает панику. Этим и пользуются хозяева денег.
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09.06.2020 05:35 Відповісти
 
 